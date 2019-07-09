Массовик-затейник Шойгу

В последнее время наш звёздный земляк не сходит со страниц всех известных изданий. Сначала он заявил, что Минобороны откроет собственную киностудию и начнёт снимать военно-патриотические фильмы своими силами. Как будто нам мало подобной продукции. Потом Сергей Кужугетович заявил, что в некоторых войсковых частях армии России построят заводы по переработке мусора. Непонятно, то ли он хочет присоединиться к освоению масштабной государственной программы по борьбе с мусором, то ли решил на базе своего военного бюджета создать собственный аналог. А закончилась неделя известием о трагической гибели 14 моряков-подводников, из которых семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России.

Последняя трагедия ещё раз показала, что в нашей армии много проблем. Вряд ли кто-нибудь внятно в ближайшее время нам что-нибудь расскажет, что за «научные исследования» проводили на атомной подлодке «Лошарик», как минимум, девять высокопоставленных офицеров из секретной воинской части, напрямую подчиняющейся министру обороны. И почему целостность подводного аппарата, который Шойгу приказал восстановить в кратчайшие сроки и вновь отправить на выполнение задания, оказалась дороже жизни уникальных специалистов-подводников. Как нам до сих пор никто не рассказал, почему в 2016 году разбился самолёт Минобороны Ту-154, летевший из Москвы через Сочи в Сирию. Как никто не отвечает международной группе следователей, обвинившей представителей российской армии в гибели Малазийского Боинга, сбитого в 2014 году над Донбассом. Как молчат про судьбу ГРУ-шников, кстати, тоже Героев России, изобличённых в Англии после неудачной попытки применения химического оружия.

Казалось бы, для главы военного ведомства работы – непочатый край! Занимайся искоренением дедовщины, до сих пор не побеждённой. Думай, как избавить страну от призывного рабства и перевода армии на контрактную основу. Выясняй, почему срываются сроки выполнения гособоронзаказов. Решай проблемы с жильём военных отставников. Разберись, почему участники боевых действий не всегда получают положенные выплаты. В конце концов, расследуй, откуда у твоего заместителя элитная недвижимость на миллиард рублей. Объясняй, почему после отставки Сердюкова коррупция в армии только выросла. Придумай, что делать с авианосцем «Кузнецов», прокоптившим чёрным дымом всю Европу, попутно утопившем пару собственных самолётов, а теперь ржавеющим на приколе по причине утопления единственного плавучего ремонтного дока, способного принять подобный корабль.

Но, нет. Министр обороны Шойгу занят строительством «главного храма Вооружённых сил России». Озабочен взятием картонного Рейхстага в парке «Патриот». Требует ввести ответственность за снос и осквернение памятников советским воинам в других странах. С помощью Юнармии он занимается воспитанием молодёжи.

Заоблачные бюджеты Минобороны подвигают Шойгу на всё новые рубежи по захвату силовиками всех остальных ведомств и служб в России. Фактически, Шойгу создаёт параллельную систему управления страной. И у нас уже не осталось ни одной области жизни, где бы ни присутствовали военные.

Попутно наш массовик-затейник возглавляет Русское географическое общество, активно занимается кадровыми и выборными делами в Туве, решая, кому идти на выборы, а кому нет. А ещё он играет на гитаре и в футбол, является игроком «Ночной хоккейной лиги», даже рисует картины и вырезает скульптуры, которые потом катают по стране в составе военно-патриотических выставок. Ну, прямо Леонардо да Винчи нашего времени! Правда, хочется спросить, если Вы такой умный, то почему земляки едят «ролтон»? Если Вы такой одарённый, то почему Ваша родная республика, которой Вы фактически безраздельно владеете, – беднейшая в стране? Почему МЧС, которое Вы создали, не может никак справиться с ежегодными пожарами и наводнениями? Почему армия, которую Вы возглавляете, вызывает только стыд, смех или слёзы?

Может, Вам пора поискать работу попроще? К примеру, художник или скульптор – хорошие профессии, от которых меньше вреда и негатива со стороны окружающих.

О. Шын