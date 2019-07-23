Главные российские инфраструктурные проекты, которые сильно дорожали по ходу строительства

Российские имиджевые инфраструктурные проекты постоянно дорожают, а сроки отодвигаются. Если на Западе проекты дорожают и задерживаются из-за того, что им приходится судиться с собственниками и ждать кредиты, то в России главная проблема – «раздолбайство», признает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «МБХ медиа» рассказывает про крупнейшие скачки цен при реализации инфраструктурных проектов и про зарубежный опыт.

ЦКАД: смета до сих пор неизвестна

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) длиной 530 километров должна связать несколько федеральных трасс и стать дублером Московской кольцевой автодороги (МКАД). Ее собирались достроить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, но не достроили до сих пор. Проект платной трассы утвержден правительством еще в 2001 году, строительство первых участков началось в 2014-м. Затем строительство затянулось из-за экономического кризиса – госкомпания «Автодор» не могла найти инвесторов. Стоимость строительства неоднократно повышалась: с 300 миллиардов рублей до 350 миллиардов. В 2019 году дополнительно к этой сумме прибавились 45 миллиардов рублей, из-за того, что изначально в проекте дороги были заложены проблемные участки, которые не смогут справиться с ожидаемым потоком транспорта. Дополнительное строительство должны завершить к 2024 году. Окончательная стоимость ЦКАД до сих пор неизвестна, признавала Счетная палата. В 2018 году ведомство нашло многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД. В 2019 году глава заказчика ЦКАД – госкомпании «Автодор» – Сергей Кельбах отправлен в отставку. Против него завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Новая трасса от Москвы до Санкт-Петербурга

Скоростную платную трассу длиной 684 километра тоже собирались построить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, но в 2019 году несколько участков дороги еще не открыто. Стоимость строительства трассы выросла с 150 миллиардов до 450 миллиардов рублей. Стоимость проезда по всей трассе составит около 2000 рублей.

Доехать до аэропорта «Шереметьево» по М11 стоит в дневное время от 280 рублей до 450 рублей.

Космодром «Восточный»

Строительство нового российского космодрома в Амурской области – один из самых скандальных проектов последних лет. Его строительство сопровождалось забастовками и голодовками рабочих из-за невыплаты зарплаты. По данным Генпрокуратуры, в 2014–2018 годах было возбуждено 140 уголовных дел и выявлено 17 тысяч нарушений. Первый пусковой комплекс построен в 2016 году, но до сих пор не сдан в эксплуатацию. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, из-за нехватки финансовой отчетности. При этом в 2018 году пусковой комплекс пришлось ремонтировать из-за некачественного бетона, в котором образовались пустоты, что могло привести к крушению при старте корабля. За эти годы с космодрома прошло всего четыре пуска ракет, один из которых был неудачным.

Глава счетной палаты Алексей Кудрин оценивает ущерб от хищений в 10 миллиардов рублей. «Главные проблемы произошли на строительстве космодрома Восточный. Это чисто строительные работы, нулевой цикл – бетон, котлован, песок. Здесь произошли главные хищения. Там масштаб явного хищения оказался удивительным. Такого в других бюджетных отраслях давно не было», – говорил он. Отдельные объекты космодрома в ходе строительства выросли в цене на 20-45%.

В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что достроить космодром до конца к сроку не успевают. «К сожалению, мы сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся», – добавил он.

Ледокол «Виктор Черномырдин»

Строительство самого большого неатомного ледокола в мире идет с 2011 года. Его должны были достроить в 2015 году, но из-за ошибок в первоначальном проекте срок перенесен на конец 2019 года. В ноябре 2018 года на ледоколе произошел пожар. За это время его стоимость увеличилась в полтора раза. Объединенная судостроительная корпорация заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта ее убыток составит четыре миллиарда рублей.

Крымский мост

Стоимость строительства моста от Таманского полуострова до Крыма с первоначальной оценки в 150 миллиардов рублей выросла сначала до 212 миллиардов, а затем до 227 миллиардов, но зато его открыли досрочно. Чтобы туристам по Крыму было удобно перемещаться, к открытию моста должны были успеть построить трассу «Таврида», но открытие первых участков запоздало на полгода, из-за чего в летний период в Крыму образовались большие пробки. Полностью трассу откроют в 2022 году.

Рекордсмен – Сочи-2014

Стоимость проведения Зимних олимпийских игр в 2014 году в Сочи с первоначальной оценки 314 миллиардов выросла до 1,5 триллионов рублей. Пока это самая дорогая зимняя олимпиада в истории.

Зарубежный опыт

Многократное увеличение сметы на Олимпиаду произошло не только в Сочи. Перерасход происходит почти на каждой олимпиаде. Например, в Лондоне за время подготовки к летней олимпиаде расходы выросли в пять раз. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин в разговоре в «МБХ медиа» приводит другой пример крупного превышения сметы строительства на Западе – Большой бостонский тоннель, который подорожал с 2,2 миллиардов долларов до 14,8 миллиардов – а строительство затянулось на 10 лет. Эксперт говорит, что проекты во всем мире дорожают по разным причинам. На Западе основная причина – выкуп земли у частных собственников и перенос городских коммуникаций. Задержка строительства на Западе происходит из-за проблем с финансированием и получением банковских кредитов.

«В зарубежной практике давно, а в российской недавно, сталкиваются с неуступчивыми собственниками, которые имеют все права на свой участок. Если не нарушать его права, выход – только судиться. Технологические задержки на Западе бывают редко, в России же они встречаются из-за „раздолбайства“», – добавляет Блинкин.

Чтобы реализация крупных инфраструктурных проектов шла проще, в России должна появиться «культура резервирования земли под будущие проекты», говорит Блинкин. «Этой культуры не было ни в советские, ни в постсоветские времена, – рассказывает Блинкин. – Также появляются препятствия из-за уже существующих коммуникаций. На ЦКАДе, например, выяснилось, что там трасса задевает газопровод, а перекладывать газопровод стоит дороже, чем строить дорогу. Тут приходится решать: либо трассу менять, для чего понадобится новая экспертиза, либо решать проблему с собственником. Подготовка территории в городе – самая дорогая и не определенная часть строительства. Далее идут проблемы с согласованием различных ведомств».

Сергей Тепляков

«МБХ медиа»