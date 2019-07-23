Неужели нужно отказаться от российского гражданства, чтобы отстоять свои конституционные права?

Для широкого круга читателей газеты «РИСК» история с русскими налоговиками, которых обвиняют в совершении явно придуманных следствием преступлений, хорошо известна. Также мы знаем, что по заявлению фигурантов дела Кавалерова и Иванова Международный суд по правам человека в Страсбурге выносил решения, признававшие заключение их под стражу незаконными. Затем Президиум Верховного суда РФ выносил соответствующие постановления, по которым Кавалерову и Иванову бюджетом России были выплачены солидные денежные компенсации. Однако эти, казалось бы, весьма серьёзные обстоятельства, указывающие на серьёзные проблемы с законностью тувинского судопроизводства, для нашего суда не возымели никакого действия. Скорее, наоборот.

Суд после этого начал откровенно ущемлять права подсудимых. И вместо того, чтобы вернуть дело прокурору, на что имелись серьёзные основания, вынес обвинительные приговоры всем фигурантам дела, назначив наказание от 3 до 11 лет лишения свободы. Но Кавалеров последовательно и толково продолжал бороться за свои права. Он отправил жалобу в Конституционный суд России в связи с тем, что суд лишил его права на защиту, не допустив до участия в судебном процессе адвоката по соглашению. И вот 17 июля 2019 года состоялся вердикт Конституционного суда РФ, признавшего ст.ст. 50 и 52 УПК РФ не противоречащими Конституции РФ, в соответствие с которыми дознаватель, следователь или судья может оставить без удовлетворения заявление лица об отказе от защитника по назначению при участии защитника по соглашению. Он также указал, что решения, принятые в отношении гр-на Кавалерова на основании ст.ст. 50, 52 УПК РФ, подлежат пересмотру. А поскольку точно такие же решения принимались судом и в отношении других фигурантов дела, то совершенно очевидно, что и само дело подлежит новому рассмотрению по первой инстанции.

Но, зная упёртость тувинского суда, Кавалеров решил обратиться к Уполномоченному по правам человека Москальковой Т.Н., предположив, однако, что ему, скорее всего, придётся отказаться от российского гражданства, чтобы обратить её внимание на то беззаконие, которое творится с ним в России. Его обращение с некоторыми сокращениями мы приводим ниже. Надеемся, хоть это немного встряхнёт тувинскую судебную систему, которая то ли не знает законов, то ли считает их применение не обязательным.

Редакция

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой Татьяне Николаевне

...В своем выступлении Вы затронули судьбу гражданина Украины Вышинского, который более года находится за решеткой и, соответственно, лишен свободы, а днем ранее Вы находились в городе Киеве и пытались принять участие в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении гражданина Вышинского. При этом Вы были разочарованы действиями украинского суда, который перенес судебное заседание и даже не вышел в зал суда.

Я, Кавалеров Юрий Юрьевич, являюсь гражданином Российской Федерации, имею высшее юридическое образование, являюсь кандидатом юридических наук. Но, видимо, мне нужно отказаться от гражданства Российской Федерации, чтобы Вы и Ваш аппарат обратили внимание на нарушения моих конституционных прав на протяжении более чем девяти с половиной лет.

Вы были удивлены и возмущены системой правосудия в Украине, но уверяю Вас, что для судов Республики Тыва данное действие является нормой, но правда сопровождается пытками в прямом смысле этого слова. И это не домыслы, а установленные Европейским Судом по правам человека обстоятельства по моей жалобе (KAVALEROV v. RUSSIA), который 04 мая 2017 года вынес соответствующее Постановление. Но естественно ни одно должностное лицо не понесло никаких наказаний, так как на территории Республики Тыва судьи, прокуроры, следователи фактически являются родственниками друг другу и, как известно, «ворон ворону глаз не выклюет».

В данном субъекте Российской Федерации нормой является переход судопроизводства на национальный язык, при этом это происходит прямо во время судебного заседания, в то время как лично я владею исключительно русским языком. Указать на недопустимость этого не представляется возможным под угрозой заточения под стражу. Да и много чего, что самое интересное не запрещенного законом, нельзя делать в ходе местного судопроизводства под угрозой заточения под стражу, что и было сделано в отношении меня. Позднее Верховный Суд Российской Федерации признал подобное заключение под стражу незаконным. Однако, как следствие, никто из служителей Фемиды не понес ответственности, а подать заявление о преступлении за вынесение неправосудного решения не представляется возможным!

Иногда мне кажется, что лучше бы суд и не выходил в зал суда, так как часто описательно-мотивировочная часть того или иного решения не соответствует резолютивной части, а рассмотрение многочисленных жалоб в порядке ст.125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, исковых и иных заявлений происходит ни днями и месяцами, а годами. А после столь длительного рассмотрения, даже не обладая специальными познаниями, можно убедиться в том, что разные судьи приходят к настолько одинаковым выводам, что даже орфографические и пунктуационные ошибки являются идентичными.

Также в своем выступлении Вы как Уполномоченный сообщили, что моряки-украинцы, нарушившие государственную границу Российской Федерации в Керченском проливе, содержатся в хороших условиях и даже при продлении 17 июля 2019 года им меры пресечения в виде заключения под стражу они были обеспечены питьевой бутилированной водой!!! Но опять же хочу спросить – неужели нужно быть украинцем, чтобы Вы обратили внимание на то, что в Республике Тыва мне как гражданину Российской Федерации, являясь подсудимым по уголовному делу с графиком рассмотрения четыре раза в неделю по восемь-девять часов в день, не то что вода запрещена судом под протокол судебного заседания, а фактически я был лишен права сходить в туалет, который просто отсутствует для лиц, содержащихся под стражей.

На сегодняшний день я почти два месяца содержусь под стражей, так как 31 мая 2019 года в отношении меня и иных лиц был постановлен обвинительный приговор. Этому предшествовало лишение всех участников стороны защиты права предоставления доказательств, права осматривать предметы и вещи, признанные вещественными доказательствами по делу, права вызвать в суд свидетелей, указанных в качестве таковых в обвинительном заключении, права судебных прений и права выступить с последним словом. Несмотря на истечение срока обжалования приговора, уголовное дело с апелляционными жалобами так и не передается в вышестоящий суд. Сам прокурор в поданном представлении просит отменить состоявшийся приговор от 31 мая 2019 года, однако указывает на необходимость вынесения нового обвинительного приговора.

За девять с половиной лет уголовного преследования в отношении меня я одержал победу и в Европейском Суде по правам человека, и в Верховном Суде Российской Федерации, а в настоящее время 17 июля 2019 года Конституционным Судом Российской Федерации по итогам рассмотрения поданной мной жалобы №1-900-15/2019 на нарушение моих конституционных прав ст.ст. 50 и 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации было вынесено Постановление, которым установлено, что «правоприменительные решения, вынесенные в отношении гражданина Кавалерова Юрия Юрьевича на основании статей 50 и 52 УПК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий».

Однако на то, чтобы добиться правосудия, уходят годы жизни и не поддающееся идентификации, а в этой связи восстановлению, ухудшение состояния здоровья.

В связи с чем прошу Вас не разъяснять мне мои процессуальные права, которые мне и так известны, в ответ на данное обращение.

Вместо этого прошу Вас рассмотреть настоящее обращение в качестве заявления о выходе из гражданства Российской Федерации, так как полагаю, что именно в этом случае на меня будет обращено хоть какое-то внимание. Более того, в настоящее время быть гражданином государства, в котором имеются субъекты Федерации, откровенно закрывающие глаза на законодательство Российской Федерации, более не представляется возможным как с психологической, так и с физиологической точки зрения.

Полагаю, что иные доводы настоящего обращения в очередной раз будут проигнорированы, так как я являюсь гражданином Российской Федерации, а как показывает практика и теория, у Уполномоченного много работы с гражданами стран бывшего СССР.

Кавалеров Ю.Ю.

19.07.2019 г.