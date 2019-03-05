Председателю Верховного суда Тувы понравились «судейские фокусы» Ивана Успуна

Петрову Леониду Федоровичу

ОТВЕТ

На Ваше обращение о проведении проверки в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Успуна И.И. (№6, 12 февраля 2019 года. «Настигнет ли Ивана Успуна правосудие за «судейские фокусы»?» – ред.) сообщаем следующее.

В результате проведенной служебной проверки изложенные в обращении, газете «РИСК-Экспресс» (№3 январь 2019 г.) сведения о фальсификации судебного решения, не проведении 12 марта 2018 года в назначенное время судебного заседания по гражданскому делу не подтвердились.

Кроме того, сообщаем, что эти же доводы, изложенные в апелляционной жалобе Доржу Э.М. на решение Кызылского городского суда Республики Тыва от 12 марта 2018 года по гражданскому делу по иску Спириной А.К. к Айвазян В.П., Доржу Э.М. о признании отсутствующим права собственности на долю земельного участка, признании недействительным договора дарения доли земельного участка, признании права собственности на долю земельного участка, были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и, как следует из апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Тыва от 06 февраля 2019 года, признаны несостоятельными.

Проведение судьей Успуном И.И. 12 марта 2018 года в назначенное время судебного заседания по гражданскому делу в ходе апелляционного рассмотрения дела в Верховном Суде Республики Тыва подтверждены кроме других сведений и представителями истца Спириным В.В. и Михайликом В.Г.

С учетом изложенного считаем, что приведенные выше доводы относительно действий (бездействия) судьи могут быть включены в кассационную жалобу на постановление суда апелляционной инстанции и проверены в порядке, предусмотренном ГПК РФ.

Председатель Верховного Суда Республики Тыва В.К. Ондар

От редакции.

Прямо скажем, очень странный ответ председателя Верховного суда Тувы. Видимо, в его аппарате полагают, что в редакции газеты работают люди, не имеющие понятия о документообороте.

В запросе редакции прямо сообщается, что судья И.И. Успун при рассмотрении дела умудрился 12 марта 2018 года в 9 час. 30 мин. рассмотреть ходатайство Доржу Э.М., поданное ею в 10 час. 06 мин. этого же дня. То есть, если верить подписанным судьёй И.И. Успуном документам, он рассмотрел ходатайство за 36 минут до того, как оно было надлежащим образом подано в канцелярию суда.

При этом председатель ВС РТ Ондар В.К. в подтверждение обоснованности своих сомнительных выводов ссылается как на истину в последней инстанции на показания Спирина В.В. и Михайлика В.Г., в чью пользу вынес сомнительное решение судья И.И. Успун. Поразительный подход к установлению истины председателем Верховного суда Тувы! Фактически это можно расценивать как укрывательство правонарушения со стороны судьи.

Редакция подготовит соответствующий запрос в Верховный суд России и Федеральную службу безопасности РФ для проведения квалифицированного и беспристрастного разбирательства. Судебный беспредел в Туве нужно прекращать.