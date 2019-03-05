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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 9, 5 марта / Газета «РИСК»: Путь свободы слова длиной в 20 лет
   
 
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№9, 5 марта 2019 года.


Газета «РИСК»: Путь свободы слова длиной в 20 лет

Газета «РИСК»: Путь свободы слова длиной в 20 лет

2 марта исполнилось 20 лет с момента выхода первого номера газеты «РИСК». Дата солидная. А если вспомнить судьбу других уже подзабытых периодических изданий, таких, как «Слово», «Панорама», «Центр Азии», «Деткимче» и других, даже припомнить которые уже проблематично, то невозможно не отметить особенность и выживаемость коллектива газеты «РИСК» и её, не побоимся этого слова, уникальность на фоне других региональных периодических изданий России. Наверное, не все знают, кто 20 лет назад стоял у истоков газеты, кто вкладывал в неё душу и характер. В связи с 20-летним юбилеем коллектив газеты решил вспомнить пройденный путь. Для этого мы подготовили вопросы человеку, считающемуся инициатором и вдохновителем газеты «РИСК» – Конвизу С.С. и попросили на них ответить.

Сергей Семёнович, какие причины побудили Вас создать свою газету?

– Так уж случилось, что однажды я стал соучредителем телекомпании «Тува-ТВ». Мы с ныне уже покойными В. Кузиным, Г. Эппом и В. Тавберидзе решили учредить свою газету «Тува-ТВ Информ». Я занимался телевидением, а Сергей Горев редактировал газету. Мы успешно провели выборную кампанию, по итогам которой А. Кашин стал мэром г. Кызыла. Потом, когда Генриха Эппа убили, мошенники воспользовались ситуацией и фиктивно обанкротили телекомпанию. Я участвовать в жульничестве Тунёвых не захотел, и мы с Сергеем Горевым создали свою газету. Так появился «РИСК».

Почему названием стало слово «РИСК»?

– Я предложил название редакции «Региональные Информационные Системы». А Сергей посмеялся и говорит: сокращённо – «РИС», что ли? Продуктовая компания? И предложил броское запоминающееся название – «РИСК» – «Региональные Информационные Системы Коммуникаций». Созвучно ленинской «ИСКРЕ». Название сразу заиграло и прижилось. Как известно, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. За характер и упорство газета сразу стала заметным явлением на информационном поле республики. А теперь она читается во всём мире.

С кем в то время приходилось конкурировать?

– Главными конкурентами «РИСКа» тогда были русскоязычные издания «Тува-ТВ Информ» Лифановой, «Центр Азии» Антуфьевой, «Деткимче» Переляевой и «Тувинская Правда» Богдановского. Потом появлялись новые газеты, однако выжить никому из них не удалось. Ну а печальная журналистская судьба Лифановой, Переляевой и Антуфьевой, думаю, всем известна.

Помните ли Вы выпуск первого номера? Насколько он был успешен?

– Конечно, помню. Делали мы его практически втроём: я, Сергей Горев и З. Дехтяр на двух допотопных компьютерах. Выход номера произвёл фурор и обвалил газету «Тува-ТВ Информ», после чего она уже не оправилась.

Какие сложности пришлось преодолеть, чтобы начать выпускать газету?

– Кроме финансовых – никаких. Конечно, трудно было раскручивать газету в условиях жёсткой конкуренции.

Раскройте, наконец, полный список всех основателей газеты.

– Секрета тут большого нет. Первыми учредителями газеты являлись С.Горев, я, О.Павских, С. Сафрин, М.Анай-оол и Ш. Кара-оол. Правда, официально М.Анай-оол и Ш. Кара-оол побоялись участвовать в газете, поэтому в документах числились помощник Кара-оола Д. Болбан-оол и сестра Анай-оола Н. Слесарева. Но они реально в деятельности газеты участия не принимали и никакой помощи не оказывали. В общем, были балластом. Потом обстоятельства сложились таким образом, что в соучредители был принят К.Бичелдей. В пику М.Анай-оолу и Ш. Кара-оолу Каадыр-оол Алексеевич поначалу активно участвовал в жизни газеты, пока Кара-оол не взял его к себе на службу. Так что с 2007 года по сей день с Кара-оолом, Анай-оолом и Бичелдеем газета никак не связана.

По каким причинам они решили присоединиться к созданию газеты?

– У всех были разные причины. Кстати, они для меня не очевидны до сих пор. Но, насколько я знаю, никто из учредителей о своём решении не пожалел. Правда, сейчас Кара-оол старается забыть, что когда-то был членом нашей команды.

Есть ли сегодня у газеты соратники, которые не боятся скрывать своё отношение к газете?

– Наши главные соратники – это читатели. Они морально и рублём поддерживают нас.

Бывали ли периоды, когда официальные власти хорошо относились к газете?

– Бывали. Однако длились они недолго. Даже мэр Кашин, который должен был быть благодарен за поддержку, не смог терпеть критику.

По каким причинам бывшие друзья газеты становились врагами?

– Во всём виноват менталитет, доставшийся нам с советских времён. Все начальники хотят, чтобы их хвалили. И в газете видят свою служанку. Я когда-то наивно полагал, что у Кара-оола будет достаточно ума, такта и дальновидности, чтобы не пытаться превращать газету в лакея. Но, обустроившись в начальственном кресле, он быстро и решительно изменился. Когда он занял кресло Ш.Ооржака, ему уже помощники стали не нужны. Видимо, он почувствовал себя ханом. Хватился он уже слишком поздно.

На какой период пришёлся пик расцвета газеты?

– Надеюсь, он ещё впереди. Но я рад, что к голосу правды, звучащему в газете, всё чаще прислушиваются не только простые граждане, но и высокие чиновники.

• Редакцию газеты поджигали три раза. В период правления Шериг-оола Ооржака дважды поджигатели были пойманы.

• Учредителя газеты привлекали к административной ответственности 67 раз.

• Президент Ооржак дважды обращался за защитой чести и достоинства. А Кара-оол – девять раз. Один процесс из девяти закончился в пользу Кара-оола.

• В период правления Кара-оола газета была осуждена дважды на сумму 20 тыс. рублей. В компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности государство заплатило 4 млн. 200 тыс. рублей.

• Против редакторов и сотрудников газеты трижды возбуждались уголовные дела по статье «Клевета». Все они закончены оправдательными приговорами.

Самый тяжёлый период в жизни газеты?

– Удивительно, но самые трудные времена у газеты возникли, когда Кара-оол занял кресло Главы республики. Через Шойгу газете была организована обструкция. Давили на типографии, заставляя их отказываться от печати газеты «РИСК». Сначала выдавили из Абакана, потом – Шушенского, следом – Минусинска. Мы ушли в типографию коммунистов «Красноярский рабочий», но и до тех дотянулись длинные руки Шойгу. Дело дошло до того, что в 2008 году мы печатались в Кемерово. Одна дорога чего стоила.

Силовики выставляли посты и отлавливали нашу газету. Мы судились беспощадно. МВД поначалу платило штрафы по 100-200 тыс. рублей, потом незаконно изымать газету перестало. За дело взялись близкие к правительству бандиты. В 2008 году они подожгли редакцию. По нашим предположениям, это работа Кара-оола. Выручил С.Пугачёв – с его помощью мы приобрели типографию. Милиция по личному указанию министра Лобанова сделала на неё несколько налётов, снова заплатила по суду большие деньги и больше к нам не приходила.

Как Вы относитесь к сотрудничеству с силовиками?

– Мы живём в государстве. Каким бы оно ни было, другого у нас нет. Не все силовики подлецы и негодяи. Есть среди них много приличных, совестливых, принципиальных людей. Среди руководителей могу отметить бывшего министра внутренних дел Тувы В.Лесняка. Умный порядочный генерал. Хорошо разбирался в ситуации в республике. Принимал взвешенные разумные решения. Жаль, что Шойгу его «выдавил» из республики. Думаю, что нынешнему министру Щуру стоило бы у него поучиться.

Имеются ли у газеты какие-либо принципы, которые она никогда не нарушала и не нарушит?

– Как у врача – не навреди. Это очень важный принцип. В газету идут разные люди, просят помочь, опубликовать материалы. Если эти материалы могут причинить неприятности хорошим людям, они в печать не идут. Ни за какие деньги. Других ограничений нет. Будь персонаж хоть самим Путиным, если он не прав – получит по заслугам. Наверное, поэтому так достаётся Шолбану Кара-оолу.

В чём заключается уникальность газеты? Почему в других регионах подобной нет? Это феномен «Конвиза» или слабость региональных властей?

– Мне трудно ответить на этот вопрос категорично. Да, я действительно делаю всё, чтобы газета выходила в срок и не зависела от властей. А власти у нас в Туве совсем не слабые – я рассказывал, как они с помощью Шойгу пытались навести цензуру или вообще закрыть её. Да, у газеты достаточно влиятельных друзей, которые всегда придут на помощь в критический момент. Но главное – это коллектив газеты, который научился творчески работать в таких условиях.

Что бы Вы посоветовали начинающим журналистам?

– Если нет характера, лучше в журналистику не идти, даже если есть талант. А то получится, как с Антуфьевой.

Какие перспективы у независимой прессы в Туве и России?

– Я верю в будущее. Всё меняется. Придёт и такое время, когда честному журналисту не придётся прятаться за псевдонимом.

Дорогие авторы и корреспонденты!

Поздравляем вас с 20-летним юбилеем нашего издания! Выражаем вам признательность и благодарность за сотрудничество и многолетнюю дружбу!

С уважением, редакция газеты «РИСК».

Что Вы хотели бы пожелать читателям газеты?

– Хочу поздравить женщин с Международным женским Днём и пожелать им счастья, здоровья и благосостояния. Пусть рядом с ними всегда будут крепкие надёжные мужчины, на которых они могут положиться. Пусть их радуют дети и внуки. С праздником, милые женщины! А читателям «РИСКа» пожелаю новых встреч с интересными и полезными публикациями в газете «РИСК».

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 http://risk-inform.ru/article_7842.html
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