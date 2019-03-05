Остановим отток русских из Тувы!

В Администрацию Президента РФ В.В. Путина

А.Э. Вайно

Копия: главному федеральному инспектору по РТ

А.Г. Вавилихину

ЗАПРОС

Уважаемый Антон Эдуардович!

В Союз русскоязычных граждан Тувы обратился предприниматель С.Сафрин. Он встревожен нетерпимой ситуацией, когда русские специалисты, не дождавшись перемен в националистической политике тувинского правительства, всё чаще принимают решение о выезде из Тувы для обустройства в соседних регионах России, где нет такого давления на русскоязычную православную общину.

Сергей Викторович Сафрин – известный в республике руководитель строительной компании «Сельстрой». Меценат и верный помощник православной церкви в республике. В связи с усиливающимся потоком русских, уезжающих из республики от нищеты и бесправия, его организация всё чаще сталкивается с дефицитом специалистов – крановщиков, сварщиков, каменщиков, водителей и т.д. Такую ситуацию Сафрин связывает с бездеятельностью федеральных органов в Туве и пассивной выжидательной позицией Главного федерального инспектора по РТ Вавилихина А.Г., обязанного координировать деятельность федеральных органов в республике.

Отток русских из Тувы – это не просто уменьшение численности людей в республике и сокращение квалифицированного трудового потенциала в регионе. Вместе с ними республику покидают русская культура, русский язык, единение с Россией. Последствия такого процесса будут катастрофичными. И если не остановить Главу республики Ш. Кара-оола сегодня, завтра будет поздно.

Учитывая выше сказанное, прошу направить в Республику Тыва компетентную комиссию для изучения проблемы миграции русских из Тувы и для выработки мер, направленных на стабилизацию межнациональных отношений в республике и выравнивания кадровой политики правительства РТ.

О принятом решении прошу уведомить по адресу: Республики Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 87 или по тел./факс 8(39422)66-7-66.

Экземпляр копии обращения Сафрина С.В. прилагаю.

С уважением,

Председатель Союза русскоязычных граждан Тувы В.А. Молин