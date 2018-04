A- | A | A+ 12pt №12, 27 марта 2018 года. О главном начистоту

Как заставить хамааты уехать из Тувы? Тема очень болезненная. Вот напишу, и в меня полетят камни с обеих сторон – с тувинской и русской. Но тема же вот она – прямо у всех под носом. Тувинцы будут укорять, мол, сама ты тувинка, а заступаешься за русских, которым на самом деле не так уж и плохо живётся у нас. Русским не понравятся мои наблюдения за их поведением и образом жизни, которые я не совсем одобряю. Так что я предвижу нападки на меня, но всё равно молчать не буду. Сегодня узнала, что Глава республики Шолбан Кара-оол улетел в Москву, крепко зажав под мышкой бумагу с результатами голосования за Путина на прошедших выборах Путина. В самолёте, говорят, ёрзал от нетерпения, на всех гордо посматривал орлом, предвкушая поздравления – Тува больше всех в России нарисовала Путину голосов, чуть ли не 100 процентов! Ну, Кара-оолу же надоело, что ему постоянно тычут в глаза, что Тува впереди по туберкулёзу и преступности, хоть один раз в шесть лет в передовиках производства немного побудет. Но, честно говоря, если бы Тува и вовсе не голосовала, никто бы и не заметил – ну что такое эти каких-то 100 тысяч избирателей? Москве они просто тьфу, а не избиратели. Если бы не были тьфу, то русские бы не сидели поголовно на чемоданах, а тувинцы бы не мотались по России-матушке в поисках лучшей доли. Вот это и есть самая больная тема у нас. Точных данных ни у кого нет, потому что эти данные засекречены, кто-то считает, что в Туве русских – 17%, правительство отчитывается Путину, что их 32%, а я же вижу, что представителей государствообразующей нации всего 4,5% и ничуть не больше. Редко когда в маршрутке или в автобусе увидишь русских. Да мне, если честно, есть они или нет их – без особой разницы, но ведь противно же, что официальная власть врёт и глазом не моргнёт при этом, говоря о любви и уважении к русскому народу. Да, есть недостатки у наших русских – живут они как-то уж слишком обособленно, как колонией какой-то в африканской стране. Редко когда ходят на тувинские концерты, потому что всю жизнь прожили, родились здесь, а двух слов тувинских не выучили. Впрочем, есть сведения исследований каких-то, что русские невосприимчивы к изучению других языков, в Татарстане даже чуть ли не митинговать стали, чтобы не изучать татарский язык – ну, не дано, значит, не дано. Наши русские в советское-то время хорошо здесь жили, им квартиры в первую очередь выдавали, потому что приезжали же сюда специалистами после 1944-го года, а потом просто по инерции всем благоустроенное жильё просто так раздавали. И даже сейчас многие из них хоть и уехали за Саяны, а по несколько своих квартир здесь сдают в аренду – с того и живут. Ну, неправда разве? Ладно, это законом не запрещено, тут не прикопаешься просто так. Но когда, например, русских специально здесь гнобят – я резко против. И вот создаётся такое впечатление, может быть, только у меня оно создаётся, но впечатление такое, что некоторых тувинских чиновников специально обучают на каких-то тайных курсах, чтобы натурально выдавливать русских из Тувы. Есть даже особый отряд с таким назначением в городской администрации, в судах есть обученные судьи... ой, даже не буду дальше рассуждать здесь про это. Но если говорить про администрацию, то там есть такой жилищный отдел, во главе которого жена депутата работает. Вот она, Надежда Васильевна, она вот, наверное, как раз и прошла все этапы обучения на курсах «Как заставить хамааты выехать из республики». Хамааты – это гражданин в переводе с тувинского на русский язык. Раньше тувинцы сначала уважительно так называли приезжих специалистов русской национальности. Скажешь, мол, вот хамааты этот хороший человек или, например, наоборот – плохой, всем понятно, что этот русский хороший или плохой. Не признается же Надежда Васильевна, что она усердно посещала тайные курсы «Как заставить русского выехать из республики», правильно? Сразу национальный вопрос пришьют, а «хамааты» звучит нормально – тоже не прикопаешься. Я почему так говорю, что жилищный отдел мэрии – это отдел особого назначения? Сейчас объясню. Оно, конечно, так-то оно так, русским вольготно жилось в Туве при советском режиме, всё было для их удобства предусмотрено. И многим после развала СССР здесь стало неуютно и некомфортно, которые так и вовсе понауехали. Но вот те, которые остались, а среди них есть те, которых никак нельзя обижать – это военные, вот оставшихся как раз и гнобят в мэрии и других местах государственные чиновники, обучившиеся на курсах. Военных надо защищать от чиновников, потому что они настоящие, как раньше говорили на Руси, государевы люди. Им прикажут – они под пули, на штыки, грудью на амбразуру, жизнь свою за свой солдатский долг отдают. Вот они, а не всякие там правоохренительные органы и судейские крысы, должны обеспечиваться самым комфортным жильём и в самую первую очередь. А в жилищном отделе Кызыльской мэрии всё делают для того, чтобы вышедшему на пенсию военному Владимиру Казанцеву измотать все нервы и отобрать у него квартиру. Это его жильё нормальным даже назвать трудно, халупа да и только, но мэрия вцепилась всеми хищными нарощенными и наманикюренными когтями баб из жилищного отдела и вынуждает Казанцева плюнуть на всё и уехать из Тувы. Он, этот военный пенсионер, вовремя когда-то не сделал нужной справки, не разобрался в юридических тонкостях и в миллионах хитрых деталей Жилищного кодекса, а теперь его гонят вон. В судах заняли круговую и глухую оборону против него, он судится безуспешно с этой бездушной судейской и чиновничьей бюрократией долгое время, пока не сдаётся. Но вся его вина в том, что не знает он этих законов и избрал неправильный способ защиты в суде. Вина его и ошибка. Ничего противозаконного Надежда Васильевна и мэр города Ховалыг вместе с главой городских депутатов Диной Оюн не сделали бы, если бы пошли навстречу этому военному, обсудили бы его жилищный вопрос и нашли бы нормальное человеческое решение, оставив его жить здесь, в Туве, достойно встретить старость, не быть государству обузой, не доживать свои дни в интернате для престарелых. Бывший военнослужащий Казанцев ещё полон сил и энергии, у него много знаний и умений как защищать Родину – он всю жизнь этим занимался. Теперь нужна защита ему. Но не повезло ему с национальностью, он – русский. С такой же бедой живут ещё двое русских военных пенсионера – Акимова и Дубровский, их тоже вынуждают выехать за пределы. А мы же знаем, кто у нас в Кызыле находится на передовой, на линии огня фронта с оставшимися четырьмя процентами русских. Кара-оолу бы не в самолёте радостно ёрзать, а как следует бы заняться защитой вот этого конкретного военного человека русской национальности. Очень вредная тувинка

Аноним (гость) 01-04-2018 16:44:29 #28 [ru] Действителтно. Хватит "грыздься". Непонимание растет из-за всё ухудшаегося русского языка. И дальшу хуже будет. Язык русский умирает в республике... 0 Аноним (гость) 01-04-2018 15:34:01 #27 [ru] Ужасные русские понастроили больниц,школ,библиотек. Обучили грамоте и основам современной медицины, проложили дороги и коммуникации. Хватит с нас хотим обратно в степь и тайгу !!! Даёшь свободу от цивилизации 0 Аноним (гость) 01-04-2018 09:51:42 #26 [ru] Что вы тут грызетесь? Есть недостатки у всех, и у тувинцев и у русских. Тувинцы народ гостеприимный, с уважением относятся к людям другой национальности, это с давних времен, в крови у них. А вот русские не так относятся к тувинцам, считает тувинцев ниже себя, сами высокомерные, отсюда и вся беда, все конфликты. Русские вообще считают нерусских ниже себя, обзывают их "чурбанами", "нерусскими". Некоторые русские всю жизнь живут в Туве и не знают ни одного тувинского слова. Отсюда видно какое у них отношение к тувинцам. А сейчас не надо ныть, обижаться на тувинцев, сами спровоцировали такое отношение к себе. Но не у всех русских такое отношение, есть настоящие люди среди русских, такие люди живут с тувинцами как братья, как родные. Тувинцы уважают их, относятся к ним как к родным. Все дело в самом человеке, в его качестве. Кто здесь пишет, оскорбляет тувинцев - это человек низкого качества, получеловек, полуживотное. Обижаться на таких людей не стоит. На ненормальных, на дебилов не обижаются. Просто жалеть их надо. 0 Аноним (гость) 30-03-2018 19:09:52 #25 [com] Зачем вы грызетесь? Речь то идет о выселении людей, которые прожили много лет в своих квартирах. Почему в наше время можно любого выселить из жилья? Пенсионеров, которые проработали, прослужили в Туве многие годы. Автор правильно пишет что ничего противозаконного не произошло бы, если они остались в своих жилищах. Посмотрите на лица Калзан, Ховалыг, от них воротит. На лицах нет мысли, тем более сочувствия к людям нет. 0 Аноним (гость) 30-03-2018 18:15:02 #24 [ru] хотелось бы ответить т.н. националисту:

глубоко мною не уважаемый и практически презираемый ТВАРЬ, которая, кормится за счет америкосов и, пытается поругать наши народы!

Что ты действительно можешь сказать о жизни в ТУве, кроме общих слов???

Тебе платят деньги за твой лай! не ошибусь, если ты живешь где-то под киевом или биже там! Запомни, гнилая собака, как бы ты не стралася очернить русских, которые становили Туву, у тебя ничего не получится!! Я, один из их потомков, которые приехали в Туву, что бы помочь!!! не бло, того, что ты гнилая мразь, пишешь!! ни в автобусах и не иначе!!! КАк говорил мне мой дед, нет лучшего друга, чем старый чабан, который тебя научит тому, о чем ты даже знать не мог!!! У мой дед любил совего друга Отчаша и, он любил его и до смерти переписывалсь! А у тебя Тварь ест такие друзья? 0 Аноним (гость) 30-03-2018 17:06:53 #23 [com] Всем, всем, всем -оттого что считаете всех и вся плохими, лучше вы не станете. Куда бы вы ни приехали, независимо от национальности, вы будете тувинцами. Рожденными и прожившими в Туве! Здесь все тувинцы! Лучше уж держитесь вместе! И этот придурок наш общий русский Эрмак несущий околесицу тоже тувинец😁 0 Аноним (гость) 30-03-2018 17:02:53 #22 [ru] А, я уехал!!! ))

Было очень трудно и с работой и с арендой жилья, т.к. денег совсем не хватало! Но, я справился! И, ни разу не пожалел, что уехал из "ада", которым нам сделали!!!

Скажу одно и, не стоит на меняя обижаться, т.к. все то выстрадано на проклятой саетской земле, пусть будут прокляты черные твари, пусть будут прокляты их приспешники, пусть будут прокляты их дети!!! Да и, пусть станет свободной от мрази чистая тувинская земля и ее благой народ!!! Пусть будет так!!! )) 0 Аноним (гость) 30-03-2018 17:00:07 #21 [com] Достали своим нытьем, одни только хают тувинцы такие сякие, да вас никто не держит -касается и тувинцев! А что вы сделали для того чтобы на родной Земле жилось всем лучше и хорошо? Только ноют и плачут все плохо и плохо. Поезжайте туда где хорошо! 0 Аноним (гость) 30-03-2018 09:11:45 #20 [ru] У меня в доме, последние 3 русские семьи уезжают. Они следили за порядком в доме. Страшно подумать что без них тут будет твориться. Я сама тувинцы и мне стыдно за нас. 0 Аноним (гость) 30-03-2018 04:50:08 #19 [ru] "Тувинцы", "Тувинцы". До 44 года деградировшие от инцеста и вымирающая нация, в связи с малочисленностью. А после 44 года 100% хайнаки. Какой только крови не намешали.вся многонациональная Россия принимала участие в формирование тувинской нации.Так что вы россияне. А в случае военного конфликта, для врагов будете РУССКИЕ. 0 1 : 2 3 Остальные материалы номера 12: Свежий анекдот

