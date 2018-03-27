A- | A | A+ 12pt №12, 27 марта 2018 года. Пишут в блогах

Зайчутки думские Думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах. Из трех пострадавших в комиссию по этике обратились сотрудница Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук, а третья журналистка, зам главреда RTVI Екатерина Котрикадзе, видимо, посчитала это бессмысленным, и оказалась права. Хотя с точки зрения диагностики внутреннего мира «зайчуток» (так на опубликованной аудиозаписи Слуцкий называл одну из жертв своих домогательств, после чего это прозвище закрепилось за ним самим) это обращение стало важным и полезным делом. Депутат назвал журналистов «слугами» Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин заявил, что журналисты – это слуги, которых «несколько лет назад объявили четвертой властью». Так парламентарий высказался по поводу скандала вокруг главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. Сибагатуллин считает, что журналистки сами виноваты, что к ним приставали, и посоветовал женщинам одеваться скромнее. При этом парламентарий выступил против бойкота, который СМИ устроили Госдуме. «Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин (спикер Госдумы. – прим. ред.) сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают, – цитирует депутата издание «Реальное время». – Пока женщина не захочет – мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу». Жириновский стал героем громкого гей-скандала В России разгорается очередной гомосексуальный скандал, главным героем которого стал лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы и экс-кандидат в президенты Владимир Жириновский. Его обвинил в сексуальных домогательствах мужчина – журналист телеканала «Дождь» Ренат Давлетгильдеев. Захватывающую историю пострадавший от харрасмента сотрудник СМИ 22 марта рассказал на своей странице в Facebook. По словам журналиста, все произошло, когда он был еще молодым и начинающим. Это было его фактически первое интервью с Владимиром Жириновским. И прямо в процессе общения парламентарий начал грязно домогаться. Отметим, впрочем, что информация о гомосексуальности главы ЛДПР Владимира Жириновского является в России чем-то вроде «секрета Полишинеля», который знают все, но говорить о нем вслух считается неприличным. «Зайчутка» Отари Аршба, председатель думской комиссии по этике, отвечая на вопрос, можно ли трогать журналисток за лобок, сообщил: «Я не в курсе». «Зайчутка» Раиса Кармазина в ответ на вопрос об отношении к жалобам журналисток, рассказала свою биографию: «Я 38 лет депутат, из них 15 лет в Госдуме». После чего «зайчутка» Кармазина сообщила, что для нее это совершенно незначительное дело, а Слуцкого она знает четыре созыва и «это все вранье». «Зайчутка» Ирина Роднина также поделилась своими мыслями. По ее мнению «эти девушки могли захотеть сорвать себе известность. Чего они ждали? Удобного случая? Смелости набирались? Если вы не могли исполнить свои трудовые обязанности, то идите, докажите это в суде». Попытки журналиста объяснить, что статьи о домогательствах в УК РФ нет, и именно поэтому журналистки обратились в депутатскую комиссию по этике, погрузили «зайчутку» Роднину в глубокое раздумье, выйдя из которого «зайчутка» произнесла: «А что мы называем харассментом?». Видимо, само это слово для Родниной было столь незнакомо и неприятно, что ей не захотелось продолжать разговор на эту тему. «Зайчутка» Шамсаил Саралиев оказался самым политически прозорливым. Он углядел в обращении журналисток происки наших геополитических врагов, пытавшихся накануне президентских выборов свалить такой столп российской государственности, каким является «зайчутка» Слуцкий. «Это – часть пропаганды и информационной войны», – убежден «зайчутка» Саралиев. В статье 9 закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сказано, что эти люди «обязаны соблюдать этические нормы». Проблема в том, что для соблюдения этих норм у некоторых людей имеется специальный инструмент, который называется совестью. Поскольку у «зайчутки» Слуцкого и других думских «зайчуток» такой инструмент в их душевной конструкции не предусмотрен, то говорить с ними об этике бессмысленно. Они понимают другой язык. Именно таким языком с ними начали говорить журналисты «Дождя», РБК, «Ъ», «Эха Москвы», Ленты.ру, RTVI, Znak.com, объявившие персональный бойкот «зайчутке» Слуцкому, а заодно и всей Госдуме после позорного решения, принятого депутатской комиссией, которая словно в насмешку называет себя «комиссией по этике». «Зайчутки» думские уже сделали ответный ход – объявили о лишении аккредитации тех СМИ, которые участвуют в бойкоте. Сейчас многое зависит от того, насколько журналистская солидарность еще не до конца умерла в российском медийном поле. Позиция главы Московского союза журналистов Павла Гусева, правда, свидетельствует, что такой солидарности нет, но есть надежда, что есть журналисты и СМИ, которые не имеют никакого отношения к Павлу Гусеву и его Союзу. Несколько больше надежд на солидарность зарубежных СМИ. Тем более, что российская Госдума является столь малозначимым источником информации, что им вполне можно пренебречь, а русское слово «zajchutka», которое теперь должно войти в международный обиход взамен слова «депутат» вполне может стать таким же привычным, как «pogrom» и «sputnik». Должен же быть хоть какой-то толк от этого вполне бессмысленного сучка власти! Игорь Яковенко (прочитано 654 раза) http://risk-inform.ru/article_7230.html +3

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Националист (гость) 28-03-2018 13:14:37 #3 [ru] Жирик, защитник русских, порвал (или ему порвали) все "скрепы" и каноны "русского мира". Какой удар в спину от "отца русского либерализма". Русские словно осиротели. 0 Аноним (гость) 28-03-2018 12:12:40 #2 [ru] Думские пидоры, рисуют нам пидорские законы, а народ должен выживать.

Собчак я уважаю за то, что она стояла возле ГД РФ с плакатом "МЫ ВАС НЕ ВЫБИРАЛИ" под которым может подписаться весь народ России. Кто этих депутатов выбирает непонятно, ни я, ни наши друзья и знакомые, ни наши родственники не выбирали ни одного депутата, ни одного президента. +2 Аноним (гость) 28-03-2018 10:49:53 #1 [ru] Сборище животных! +2 Остальные материалы номера 12: Свежий анекдот

Кто вы, уполномоченные государством мошенники?

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