Психи и спецслужбы

Сейчас главный вопрос: был Гриц просто псих, или псих, которого использовали?

Днем 23 октября несостоявшийся физик, гражданин России и Израиля Борис Гриц прошел на радиостанцию «Эхо Москвы» и попытался там убить ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

У ольгинских троллей эта попытка убийства немедленно возбудила дежурное и уже привычное ликование. В сети штабелями посыпались комментарии о том, что убийца имел правильные убеждения, что враг народа Фельгенгауэр его довела, что неплохо также бы убить Пархоменко, и пр, и пр.

Эту версию, – что Фельгенгауэр его довела, – подтвердил и сам несостоявшийся убийца. Правда, он заявил, что это было сексуально и телепатически. Мастерски владея телепатией, она каждую ночь вторгалась в его мысли. После этого «источники в правоохранительных органах» тут же заявили, что причиной произошедшего был «личный конфликт» между пострадавшей и Борисом Грицем. И это при том, что они не были знакомы и никогда друг друга не видели.

Сейчас самый главный вопрос: был Гриц просто псих, или псих, которого использовали?

С одной стороны, психов никто не отменял.

С другой стороны, использование психов – это классический почерк спецслужб. Психически ненормальных людей выбирают на роль исполнителей подобных операций по двум причинам. Во-первых, они легко поддаются внушению. Во-вторых, из-за возможности отрицания. «Он же псих! Он все сам».

Жак Клеман, убийца французского короля Генриха III, был фанатик и не вполне вменяемый человек. Вопрос не в том, что он был псих – вопрос в том, кто его использовал.

Леонид Николаев, убийца Кирова, был не вполне психически здоровый человек. Вопрос не в том, что он был псих – вопрос в том, кто его использовал.

Ли Харви Освальд, убийца Кеннеди, был классический псих. Вопрос не в том, что он был психом – вопрос в том, использовали его или нет.

Исламист-террорист, раздавивший людей на набережной в Ницце, и его коллега, устроивший стрельбу в гей-клубе в Орландо, страдали серьезными психическими отклонениями. Вопрос не в том, что они были психи – вопрос в том, какая идеология оказалась созвучной их психозу.

Исламистка Гюльчехра Бобокулова, зарезавшая вверенную ее попечению девочку, была шизофреничка. Вопрос не в том, что она была больна и слышала голоса – вопрос в том, что эти голоса ей говорили то же, что и члены исламистской ячейки, в которую она вступила.

Использование психов – это классический прием из учебника спецслужб.

Такое использование может протекать в двух вариантах – в жестком и мягком. В жестком – это когда психа непосредственно ведут: «от» и «до». Жесткий вариант – это когда «ясновидящие», или «друзья», или «чистящая карму гадалка» объясняет психу, кто именно портит ему карму и что ему надо для этого сделать.

Мягкий вариант – это когда телевизор, не смолкая, промывает мозги на тему тех, кто является врагами народа. Это промывание мозгов действует прежде всего на психов.

Почему-то Гриц не напал на казенных пропагандистов. Почему-то ему не пришло в голову, что это они его сексуально домогаются по ночам. Ему пришло в голову, что его сексуально домогаются враги народа. А что это враги народа – ему только что объяснили дважды. Один раз – сериал «Спящие», в котором оппозиционную журналистку убивают ножом в горло. Другой раз – длинный репортаж «России-24» о врагах народа на «Эхе Москвы».

Главным адресатом репортажа должен был стать президент Путин. А стал – псих Гриц. Психическое расстройство Грица удивительно совпало с линией партии.

Нельзя также не заметить, что нападение на Фельгенгауэр полностью укладывается в статистический ряд безнаказанных нападений на независимых журналистов и оппозиционных политиков. Все эти нападения строятся по одной схеме.

Всех их исполняют люди, не имеющие официального статуса: НОДы, СЕРБы, вышедшие в офлайн ольгинские тролли. Часто исполнители были психически ненормальны. Например, человек, который дал начальнику штаба Навального Николаю Ляскину трубой по голове, а потом заявил, что Ляскин сам заказал свое избиение за 10 тыс. руб, – тоже наблюдался у психиатра.

Каждый раз отсутствие официального статуса у потерпевшего давало Кремлю возможность отрицать свою причастность. Однако при этом каждый раз нападавшие оставались безнаказанными.

Водораздел произошел, когда в день вынесения приговора исполнителям убийства Немцова Владимир Путин принял и наградил в Кремле их начальника. Когда по факту случайного убийства активиста Скрипниченко, дежурившего на Немцовом мосту, не было даже возбуждено уголовное дело. Олега Кашина избили до полусмерти, и человек, которого исполнители преступления назвали заказчиком, только что получил пост генсека партии «Единая Россия»! Бывает ли более ясный сигнал?

Все эти нападения строились по тому же принципу, что и война на Донбассе. Тогда тоже было высочайше заявлено, что на Донбассе воюют «шахтеры и трактористы». И, действительно, добровольцы среди воевавших были. Более того: среди них были психически пограничные люди, которыми легко манипулировать. Но на самом деле не было никакого спонтанного движения воевать на Донбасс. Была в чистом виде – возможность отрицания.

То, что происходит в России сейчас – это интернализация Донбасса. Те же методы, которые применялись Кремлем сначала в Эстонии (во время бунтов против «Бронзового солдата), потом в Грузии, потом в Украине, сейчас, накануне выборов, обращены против России.

Как я уже сказала, возможно, что это действительно трагическое совпадение. Псих есть псих, защиты от психа нет. Есть психи, которыми манипулировали. А есть те, которые сами. Психом, убившим Леннона, не манипулировал никто.

Но тогда получается, что психическое расстройство Грица является официальной идеологией нынешней России.

Я не случайно начала этот текст с реакции сетевых троллей, которые тут же заявили, что Фельгенгауэр сама довела человека, который на нее напал. И тут же выяснилось, что таки-да, довела: сексуально и телепатически просвечивала лучами.

Юлия Латынина

«Новая газета»

Российский журналист должен быть вооружен и очень опасен

На сайте российского оружейного концерна «Калашников» появилось объявление, что производитель «настоящего культурного бренда России» готов обеспечить журналистов недорогим, но качественным огнестрельным оружием. Всем сотрудникам СМИ «Калашников» готов продать «надежный и мощный» травмат МР-80 со скидкой 10% при предъявлении журналистского удостоверения.

Оружейные бизнесмены таким образом откликнулись на покушение на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр и последующее заявление главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который в эфире «Эха» сказал, что планирует вооружить своих сотрудников. «Поскольку я отвечаю за наших сотрудников, – сказал Муратов, – может быть, я пожалею о том, что сейчас скажу... буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа. Мы пережили множество покушений. Официально заключим договор с МВД РФ. Будем выписывать и получать травматическое оружие, сдавать на него экзамены. И другими средствами безопасности, о которых не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов».

Врачи говорят, что в случае с Татьяной Фельгенгауэр разница между покушением и убийством составила 4 миллиметра. Именно на такую дистанцию отклонился нож от удара, который стал бы смертельным. За период путинского президентства (2000-2017) убито 143 журналиста. Подавляющее число убийств было связано с их профессиональной деятельностью. Этим убийства журналистов отличаются от убийств представителей большинства других профессий. Есть и еще одно отличие: убийцы журналистов очень часто остаются безнаказанными, даже если их имена прямо называют оставшиеся в живых коллеги.

Власть уже заявила, что никаких мер по защите журналистов предпринято не будет. И вообще, не надо ничего выдумывать и «окрашивать». Голос Кремля, Дмитрий Песков, так и сказал: «Подобные трагические случаи – они вызывают глубочайшее сожаление. И, скажем так, действия безумца – они и есть действия безумца. Пытаться с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет – это абсолютно нелогично и неверно».

Есть люди, которые не видят связи между половым актом и последующим рождением ребенка. И действительно, как можно «увязывать» события, разделенные девятью месяцами. Как можно «увязывать» психа с ножом и тотальную ненависть, которую изрыгали и продолжают изрыгать на независимых журналистов и конкретно на сотрудников «Эха» государственные СМИ, все эти спецпроекты «Эхо Госдепа», бесконечные припадки злобы Соловьева. В эфире государственного радио «Вести FM» в передаче «Полный контакт» от 21.02.17 Соловьев прямо призвал к расправе над сотрудниками «Эха»: «Никто ничего не делает, чтобы заткнуть их поганые рты. Оскорбляют Россию, президента, россиян – и ничего. Безнаказанность рождает беспредел... Ну да». Требование заткнуть поганые рты журналистам «Эха» – это цитата из письма слушателя, с удовольствием прочитанная Соловьевым, а одобрительное «ну да» – это уже вердикт самого Соловьева. От призыва до реализации прошло 8 месяцев. Так тоже бывает. Пути и сроки прохождения ненависти от ее генератора до того, в чьем мозгу созреет мысль эту ненависть воплотить в действие, плохо предсказуемы.

Дмитрия Муратова можно понять. У него убили шестерых сотрудников и постоянных авторов, которые тоже были частью коллектива «Новой». Это не считая покушений, нападений и избиений. Поэтому идея вооружить редакцию и взять дело безопасности журналистов в свои руки вполне оправданна. А в условиях, когда власть не только не собирается защищать независимых журналистов, но и натравливает на них всякий сброд через свои СМИ, эта идея представляется единственно разумной.

Но все же позволю себе усомниться в эффективности этой меры. Я на протяжении 10 лет, с 1998 по 2008 год, занимался защитой журналистов, в том числе анализом насилия против них и поиском средств предотвращения этого насилия. Могу с уверенностью утверждать, что наличие у журналиста огнестрельного оружия вряд ли смогло бы предотвратить абсолютное большинство трагедий, которые произошли с ними. Спас бы травмат в сумочке Наталью Эстемирову? Помог бы он Анне Политковской? Защитил бы от отравления Юрия Щекочихина?

Можно, конечно, пытаться превратить независимых журналистов в Рембо, ввести на журфаках в качестве приемных экзаменов военное пятиборье и заставить вместо выпускных проходить тест Купера. Не уверен, что это, во-первых, сильно снизит уровень насилия, а во-вторых, повысит качество журналистики.

Любимый сюжет современной фантастики: Земля после ядерной или иной катастрофы, когда не осталось ни власти, ни полиции или судов, а немногие уцелевшие люди сбиваются в вооруженные группы, в которых нет места слабым и выживают те, кто лучше стреляет и владеет ножом. В этой антиутопии нет места журналистике, она в таком мире просто не нужна. Если Россия идет этим путем, то это будет Россия без журналистов.

Игорь Яковенко

«Ежедневный журнал»