Незаконное насилие – ординарный инструмент российской власти

Шумов Андрей Семенович Эрмак 13-09-2018 00:19:43 #8 [ru] Аноним Номер 3... Придурок Ты наш Вечный...

Может через "зомбиящик" Шумов за ГОД до Развала СССР "узнал" что " Ленин отец Гитлера"?

Разве ТЕБЕ ПРИДУРКУ Хватит УМА Понять что я в 12 лет доводил до Слез педагошу вопросом, а не Католичка ли Она, если Нас хочет заставить Отцов своих Называть не Тятя, а Папа?

и ТОГДА, а тогда в Туве Вообще не было ТВ, я ней говорил что Мерин моего Деда то Рабочая Лошадь... И у деда Есть Пчелы Рабочие, и Дед мне показывал Рабочих НЕДОРАЗВИТЫХ Самцов муравьев, Может и ТЫ то МЕРИН Рабочий?

Хотя Наш Бурка то Кличку Имел, а ТЫ то Прав МЕРИН на Имя не имеешь...

Это то же Меня " соловьев" то Научил Тебя МЕРИНОМ Назвать? Из Зомби Ящика?

Когда Вы ПРИДУРКИ то Поймете, что я БЕРУ Информацию, но Даже Конвиз в Туве то ЗНАЕТ, что Если ОН Напишет ЛОГИЧНО, Точно, то я Ему ПОВЕРЮ, а Если Он Соврет, то я Ему ЗДЕСЬ и Скажу... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 12-09-2018 23:58:44 #7 [ru] Аноним НОМЕР 6...

То что УМА у нашего ФСБ Нет, я с этим Согласен на 80 %...

Надо Быть ПОЛНЫМ Идиом, чтоб не Понимать Закономерность как появился Ислам к 610 году, как Русские на Своем СОБОРЕ в 1449 году Анафеме предали Попа Константинопольского, который потом то стал Попом Стамбульским, Как отправленные СУЛТАНОМ Османским "реформировали" в 1666 году Русское Право Славление, разве в ВСЕЙ Системе ФСБ хватит УМА Понять почему папа из РИма не может приехать в Россию, не смотря на то что ВСЕ ФСБшники то ПАПИСТЫ?

Да, я с Вами Согласен, но и в Спецслужбах когда то Великой Британии тоже Остались то только Придурки?

Так что Путин УЖЕ Дал фактически то ПРИКАЗ показать этих "спецов"... Которые так и не смогли " ОТРАВИТЬ" Отца и Дочь СКрипалей...

Так что Будем Смотреть на этих "агентов ГРУ"... +1 Аноним (гость) 12-09-2018 22:28:04 #6 [ru] Эрмак, если бы вы немножко потрудились, вы бы давно нашли ответы на все свои вопросы. Пока же вывод один: наши шпионы деградируют вместе с властной вертикалью. Начиная от тупицы Лугового, заканчивая проституткой Чапман. Да и нет для шпионов внятных целей кроме прикрытия создания каналов увода бабла из страны и ликвидации опасных свидетелей этого воровства.

Страна - террорист... 0 Аноним (гость) 12-09-2018 17:03:23 #5 [ru] кха))да ладно нац-т и наш вечный аноним-это одна атеистическая тварь))) 0 Националист (гость) 12-09-2018 11:15:58 #4 [ru] Канал "Россия1" пришли в отель, где останавливались отравители Скрипалей.

Им говорят: "Это частная собственность, здесь снимать запрещено".

Скабеева: "Тоесть, единственная причина по которой нам нельзя снимать - это паспорт РФ?"

Вот так и создаются "новости" про "русофобию"

Когда слово «п***болка» приличнее слова «скаебиева» 0 Аноним (гость) 12-09-2018 10:57:49 #3 [ru] Националист хоть парень и резкий и на нац почве его иногда заносит( не смысла больного и убого обижать -не принято у нас на Руси это делать) ,но он прав ! Как не прискорбно ,но многие уж сильно верят пропаганде из зомбоящика и верят во всякую чуню оттуда! А пытались отравить Скрипаля ( просто все пошло не по плану и дочь приехала и то что непогода оказала свое влияние и то что эти балбесы сунули отработанный флакон в коробку для сбора средств и ее там нашли и поэтому ценой жизни наркоманки этот флакон попал в полицию) И то что даже завербованный наш дипломат английской разведки сдал этих ГРУшников с потрохами и еще тех кто их страховал все это привело к полному провалу! Уже даже Путину осталось только крикнут -типа мы их тоже нашли и пусть они сами придут на средства массовой информации и расскажут! А почему бы им не явится в суд Лондона и там не доказать свою невиновность? А слабо? Кстати травили Скрипаля не за то что он перебежал ,а за то что продолжил дело Литвиненко и начал сдавать наших Чиновников Испанской разведке и стал рассказывать о преступлениях и связях чиновников и бандитов вплоть до самого верха! Вот такие дела господин Шумов ( эрмак) А вы тут нам бодягу развели типа верю -не верю! Как всегда ,ваш Аноним 0 Националист (гость) 12-09-2018 10:24:23 #2 [ru] Упоротый кизяк, это соловьев и кисилев тебе из дебилизора в голову насрали?! Итак ты на всю голову больной, так еще пропагандонов смотришь. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 12-09-2018 08:44:56 #1 [ru] Верить в этот БРЕД я не собираюсь. Хотя ВСЕ здесь знают как я отношусь к РАБУ Духовному Россиянину Путину.

1. Причина в том, почему даже на 90 ЛЕТ Матери не Было от самого Скрипаля Поздравления?

2. Где же пересеклись Эта Пара "отравителей" и Отец и Дочь Скрипали?

3. Почему Они не ПОГИБЛИ, даже если против Них использовали этот " Новичок"?

4. Почему Хозяева гостиницы имеют возможность не только Использовать эту Гостиницу, но и Подняв Цену с 60 фунтов, до 100, еще и Наживаются на Этом?

5. И как Смогли "агенты ГРУ" попасть на Самолет Аэрофлота, Получить ВИЗЫ от Посольства уже Бывшей велико Британии. пройти Контроль Спецслужб Британии в Их Аэропорту, а затем спокойно Улететь домой?

но пункт номер 6... Почему же столько Времени то Спецслужбы этой Британии молчали?

На Днях показывали как с 1979 года НЕТ посольства США в Иране, так почему же Британия не Отзывает Своего Посла, на Закрывает Консульские места, через которые в Лондон Ездят те, кого они считают "отравителями" ?

И чего Ждет тот же РАБ Духовный Путин, "православный" Сектант? +1