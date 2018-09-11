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Незаконное насилие – ординарный инструмент российской власти
В минувшую среду прокуратура Великобритании заявила о наличии у нее достаточной доказательной базы для того, чтобы обвинить в покушении на убийство семьи Скрипалей двух граждан России, которые, по мнению следствия, прибыли в страну под псевдонимами. Псевдонимы были названы. Речь идет о штатных, как полагает английская сторона, сотрудниках Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), 2-го марта 2018 года пересекшими границу Великобритании в столичном аэропорту «Гэтвик» под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом представители английских спецслужб заявили, что уже знают истинные имена ликвидаторов, но пока не считают нужным их обнародовать. Представленные доказательства причастности этих господ к покушению на убийство Сергея и Юлии Скрипаль ни у одного здравомыслящего человека не оставляют сомнений в их убедительности и весомости.
США, Германия, Франция и Канада согласились с выводами о причастности России к отравлению Скрипалей
США, Германия, Франция и Канада в совместном заявлении приветствуют прогресс властей Великобритании в расследовании отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и согласны с выводом об «одобрении» их отравления российскими властями.
Они также согласились с тем, что подозреваемые по делу, Андрей Петров и Руслан Боширов, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России.
«Мы, лидеры Франции, Германии, США, Канады и Великобритании выражаем негодование по поводу использования нервно-паралитического вещества, известного как Новичок, в Солсбери 4 марта», – говорится в заявлении Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Джастина Трюдо и Терезы Мэй.
«Мы требуем от России передачи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полной информации о производстве «Новичка».
Мы полностью доверяем заявлениям британских следователей, согласно которым двое подозреваемых являются офицерами ГРУ, а эта операция была почти наверняка одобрена высокопоставленными чиновниками.
Мы уже предприняли совместные действия, чтобы пресечь деятельность ГРУ благодаря крупнейшей в истории высылке сотрудников разведки под прикрытием.
Вчерашнее объявление еще больше усиливает наши намерения совместно бороться против враждебных действий зарубежной разведки на наших территориях, поддерживать запрет химического оружия, защищать наших граждан и страны от злонамеренной деятельности иностранных государств».
Данные с камер видеонаблюдения вполне подробно зафиксировали их передвижения в течение всего краткосрочного пребывания в Англии – прилетели 2 марта, на следующий день съездили на разведку в Солсбери (где 4 марта и были отравлены Скрипали), 4 марта исполнили заказ на убийство и первым же рейсом, на который были заранее куплены билеты, вернулись в Москву. В номере лондонского отеля, где останавливалась эта совсем не сладкая парочка, найдены следы нервно-паралитического вещества «Новичок», который перевозился в контейнере, замаскированном под флакон с, якобы, духами. Словом, преступники изобличены, названы, доказательства их вины неоспоримы, и, посмею предположить, что с такой оценкой согласился бы любой суд в мире, кроме, разумеется, Басманного или, скажем, Мещанского... Излишне говорить, что Россия подозреваемых британскому правосудию не выдаст. Отчетливо осознавая данное обстоятельство, английская сторона даже не стала посылать запрос на экстрадицию предполагаемых преступников. Выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, учитывая сложившуюся ситуацию, будет добиваться ужесточения санкций против России...
Разумеется, прямые и жесткие обвинения Великобритании в России без ответа не остались. В русском языке есть довольно точное определение реакции различных официальных лиц нашей страны на разоблачения английских следственных органов и руководства этой страны. Иначе, как жалким лепетом, эту реакцию не охарактеризуешь. Приводить «аргументы» официального представителя МИД Марии Захаровой или помощника президента Юрия Ушакова не имеет никакого смысла – там нечего обсуждать. Никаких других чувств, кроме досады и стыда за Россию, эти ничтожные попытки оправдаться вызвать не могут.
Сегодня в очередной раз с ужасом приходится констатировать, что убийство стало обычным (если не сказать обыденным) инструментом в руках политического руководства Российской Федерации – список жертв неумолимо растет. То есть в перечне средств влияния на окружающий мир и реагирования на разнообразные угрозы, хоть внутри страны, хоть за ее пределами физическая ликвидация занимает отведенное ей важное место... Другими словами, кто-то решает, что Навального пока достаточно месяцами не выпускать из спецприемника, а вот Немцова уже, пожалуй, пора застрелить.
Бессмысленно искать рациональный смысл, гадать, зачем им вдруг понадобилось ликвидировать Сергея Скрипаля, полковника ГРУ, который уже двадцать лет в отставке, был помилован Дмитрием Медведевым, обменен на русских шпионов и давно легально и открыто живет в Великобритании. Возможно, там просто существует определенный график, согласно которому они устраивают эти демонстрации своей готовности «не останавливаться ни перед чем», возможности «дотянуться, до кого угодно».
И если вам кажется, что, например, пытки в колониях или отделах полиции и политические убийства это – не связанные вещи, то вы глубоко заблуждаетесь. Нынешняя российская власть твердо уверена, что у нее есть мандат на любое незаконное насилие, и она его реализует ничтоже сумняшеся, когда только считает необходимым. Но аннулировать данный мандат снаружи не получится, какие бы жесткие меры мировое сообщество ни предпринимало против террористического государства. Прекратить бесчинства этой власти смогут только граждане самой России. В тот момент, когда сочтут это для себя жизненно необходимым...
Аноним Номер 3... Придурок Ты наш Вечный...
Может через "зомбиящик" Шумов за ГОД до Развала СССР "узнал" что " Ленин отец Гитлера"?
Разве ТЕБЕ ПРИДУРКУ Хватит УМА Понять что я в 12 лет доводил до Слез педагошу вопросом, а не Католичка ли Она, если Нас хочет заставить Отцов своих Называть не Тятя, а Папа?
и ТОГДА, а тогда в Туве Вообще не было ТВ, я ней говорил что Мерин моего Деда то Рабочая Лошадь... И у деда Есть Пчелы Рабочие, и Дед мне показывал Рабочих НЕДОРАЗВИТЫХ Самцов муравьев, Может и ТЫ то МЕРИН Рабочий?
Хотя Наш Бурка то Кличку Имел, а ТЫ то Прав МЕРИН на Имя не имеешь...
Это то же Меня " соловьев" то Научил Тебя МЕРИНОМ Назвать? Из Зомби Ящика?
Когда Вы ПРИДУРКИ то Поймете, что я БЕРУ Информацию, но Даже Конвиз в Туве то ЗНАЕТ, что Если ОН Напишет ЛОГИЧНО, Точно, то я Ему ПОВЕРЮ, а Если Он Соврет, то я Ему ЗДЕСЬ и Скажу...
Аноним НОМЕР 6...
То что УМА у нашего ФСБ Нет, я с этим Согласен на 80 %...
Надо Быть ПОЛНЫМ Идиом, чтоб не Понимать Закономерность как появился Ислам к 610 году, как Русские на Своем СОБОРЕ в 1449 году Анафеме предали Попа Константинопольского, который потом то стал Попом Стамбульским, Как отправленные СУЛТАНОМ Османским "реформировали" в 1666 году Русское Право Славление, разве в ВСЕЙ Системе ФСБ хватит УМА Понять почему папа из РИма не может приехать в Россию, не смотря на то что ВСЕ ФСБшники то ПАПИСТЫ?
Да, я с Вами Согласен, но и в Спецслужбах когда то Великой Британии тоже Остались то только Придурки?
Так что Путин УЖЕ Дал фактически то ПРИКАЗ показать этих "спецов"... Которые так и не смогли " ОТРАВИТЬ" Отца и Дочь СКрипалей...
Так что Будем Смотреть на этих "агентов ГРУ"...
Эрмак, если бы вы немножко потрудились, вы бы давно нашли ответы на все свои вопросы. Пока же вывод один: наши шпионы деградируют вместе с властной вертикалью. Начиная от тупицы Лугового, заканчивая проституткой Чапман. Да и нет для шпионов внятных целей кроме прикрытия создания каналов увода бабла из страны и ликвидации опасных свидетелей этого воровства.
Страна - террорист...
Канал "Россия1" пришли в отель, где останавливались отравители Скрипалей.
Им говорят: "Это частная собственность, здесь снимать запрещено".
Скабеева: "Тоесть, единственная причина по которой нам нельзя снимать - это паспорт РФ?"
Вот так и создаются "новости" про "русофобию"
Когда слово «п***болка» приличнее слова «скаебиева»
Националист хоть парень и резкий и на нац почве его иногда заносит( не смысла больного и убого обижать -не принято у нас на Руси это делать) ,но он прав ! Как не прискорбно ,но многие уж сильно верят пропаганде из зомбоящика и верят во всякую чуню оттуда! А пытались отравить Скрипаля ( просто все пошло не по плану и дочь приехала и то что непогода оказала свое влияние и то что эти балбесы сунули отработанный флакон в коробку для сбора средств и ее там нашли и поэтому ценой жизни наркоманки этот флакон попал в полицию) И то что даже завербованный наш дипломат английской разведки сдал этих ГРУшников с потрохами и еще тех кто их страховал все это привело к полному провалу! Уже даже Путину осталось только крикнут -типа мы их тоже нашли и пусть они сами придут на средства массовой информации и расскажут! А почему бы им не явится в суд Лондона и там не доказать свою невиновность? А слабо? Кстати травили Скрипаля не за то что он перебежал ,а за то что продолжил дело Литвиненко и начал сдавать наших Чиновников Испанской разведке и стал рассказывать о преступлениях и связях чиновников и бандитов вплоть до самого верха! Вот такие дела господин Шумов ( эрмак) А вы тут нам бодягу развели типа верю -не верю! Как всегда ,ваш Аноним
Верить в этот БРЕД я не собираюсь. Хотя ВСЕ здесь знают как я отношусь к РАБУ Духовному Россиянину Путину.
1. Причина в том, почему даже на 90 ЛЕТ Матери не Было от самого Скрипаля Поздравления?
2. Где же пересеклись Эта Пара "отравителей" и Отец и Дочь Скрипали?
3. Почему Они не ПОГИБЛИ, даже если против Них использовали этот " Новичок"?
4. Почему Хозяева гостиницы имеют возможность не только Использовать эту Гостиницу, но и Подняв Цену с 60 фунтов, до 100, еще и Наживаются на Этом?
5. И как Смогли "агенты ГРУ" попасть на Самолет Аэрофлота, Получить ВИЗЫ от Посольства уже Бывшей велико Британии. пройти Контроль Спецслужб Британии в Их Аэропорту, а затем спокойно Улететь домой?
но пункт номер 6... Почему же столько Времени то Спецслужбы этой Британии молчали?
На Днях показывали как с 1979 года НЕТ посольства США в Иране, так почему же Британия не Отзывает Своего Посла, на Закрывает Консульские места, через которые в Лондон Ездят те, кого они считают "отравителями" ?
И чего Ждет тот же РАБ Духовный Путин, "православный" Сектант?