A- | A | A+ 12pt №40, 9 октября 2018 года. ПолитЛикБез

Путин предложил Западу решить дело Скрипаля «по-пацански» Своей краткой репликой на «Российской энергетической неделе» по поводу предателя и подонка Путин обозначил новый подход Кремля к делу Скрипаля. По сути речь идет о фундаментальной смене политической и дипломатической парадигмы. Старая позиция «Мы-то здесь причем?» не дезавуируется, конечно, но плавно сдвигается на второй план. А на первый план выходит новый концепт: «Ведь он же этого заслуживает». «Вы поступили бы так, как мы» По сути, основной тезис для своей новой обличительной речи Путин позаимствовал у Велмы Келли из мюзикла «Чикаго», которая оправдывала двойное убийство тем, что «на нашем месте вы поступили бы так, как мы!». Действительно, основной упор теперь делается не столько на том, что Россия не причастна к покушению на жизнь Скрипаля и его дочери, а также к непредумышленному убийству случайной жертвы, отравившейся отходами диверсионного производства, а на том, что Скрипаль недостоин жить, а бомжам вообще нечего шастать по помойкам и таскать оттуда что ни попадя. Сотрудников ГРУ обвинили в кибератаке на ОЗХО МИД Нидерландов вызвал посла России в стране, постпреда при Организации по запрещению химического оружия Александра Шульгина в связи с попыткой кибератаки на организацию. Власти назвали имена подозреваемых: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Сообщают, что они путешествовали по дипломатическим паспортам, у двух из которых были последовательные номера. У одного из высланных россиян нашли чек из такси, который подтверждает, что он ехал от штаб-квартиры ГРУ в аэропорт «Шереметьево». Как пишет NOS, подозреваемые пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО. На ноутбуке одного из россиян нашли данные о Малайзии. Предположительно, подозреваемые собирали информацию о международном расследовании крушения самолета, которое произошло в 2014 году на востоке Донецкой области. По данным Би-би-си, Нидерланды проводят расследование совместно с Великобританией и США. ОЗХО занимается расследованием случаев, в которых применяли химическое оружие, в том числе и «дела Скрипалей». Также организация принимает участие в расследовании химических атак в Сирии. В сентябре 2018 года в Нидерландах задержали и выслали двоих россиян, которые следили за лабораторией Spiez. Она занимается ядерным, химическим и биологическим оружием. Россиян также заподозрили в кибератаке на ВАДА. Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым россиянам, подозреваемым в работе на ГРУ Обвинения связаны с кибератаками. Вашингтон утверждает, что Россия атаковала ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии. В числе обвиняемых Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Иван Ермаков, Дмитрий Бадин, Артем Малышев. Они приписаны к военной части 26165. Также в работе на ГРУ обвиняют и Олега Сотникова и Алексея Минина. Предполагается, что атаки, касающиеся граждан США, американских юридических лиц, а также международных организаций и их сотрудников, совершались в период с декабря 2014 до мая 2018 года. 305 машин на 305 сотрудников В ходе проверки подлинности личных данных четверых россиян команде Bellingcat удалось найти одного из них в российской базе данных владельцев автомобилей. По состоянию на 2011 год Алексей Моренец управлял и/или имел в собственности машину марки «Лада» модели «ВАЗ 21093». Адрес, по которому зарегистрирован автомобиль («Комсомольский проспект, 20») совпадает с адресом воинской части 26165, которую голландские и американские правоохранительные органы называют отделом кибервойны ГРУ. В этой записи в базе данных также был номер паспорта Моренца. Поискав другие автомобили, зарегистрированные по тому же адресу, команда Bellingcat получила список из 305 лиц, чьи автомобили были зарегистрированы по этому адресу. Этим лицам от 27 до 53 лет. В этой базе данных содержатся их полные имена и номера паспортов, а также в большинстве случаев и номера мобильных телефонов. Помимо улицы и номера дома, в поле адреса также указана уже знакомая нам воинская часть: 26165. Это та же часть, что указана в обвинительных заключениях Минюста США, которые также были обнародованы 4 октября 2018 г. Если эти 305 человек, личные данные которых имеются в базе регистрации автомобилей, где наводила справки команда Bellingcat, действительно являются сотрудниками или иным образом связаны с воинской частью 26165 ГРУ, их наличие в публичной базе данных может представлять собой одну из крупнейших утечек личных данных сотрудников спецслужб в новейшей истории. Второй, дополнительный, но не менее важный озвученный тезис состоит в том, что «все разведки делают это». Путин пытается резко понизить градус дискуссии, сведя все к «теркам» спецслужб. Общий посыл его высказывания должен быть прочитан, по его мнению, видимо, так: все так делали, всегда так делали, мы как все, зачем такой хайп поднимать? Он сознательно уводит внимание слушателей в сторону от неприятных деталей этого дела, говоря о них подчеркнуто нечленораздельно, и таким образом как бы случайно переставляя акценты. От конкретики он все время стремится уйти к абстрактному морализаторству, претендуя отнять на этом поприще у мусорщика Альфреда Дулитла из «Пигмалиона» лавры «самого оригинального моралиста во всей Англии». Если высвободить из словесной шелухи «чистый смысл» этого безусловно хорошо спланированного и отрежиссированного президентского экспромта, то обозначатся контуры (неоригинального) предложения, которое Кремль делает Западу: разрешить дело Скрипалей «по понятиям». Парень всех «кинул», любая «семья» удавила бы такого урода, мы были «в своем праве», но напортачили немного, за что «извиняемся», давайте прекращать этот «базар». Создается впечатление, что из Кремля на мир смотрят сегодня как на большой «сходняк», куда съехались воры в законе (без кавычек), чтобы «перетереть» между собой накопившиеся проблемы и принять решения, сообразуясь с воровской моралью. Недаром лексика российского МИДа так сильно обогатилась за последние годы. Создается впечатление, что Путин безосновательно экстраполирует внутрироссийские реалии, которые кажутся ему совершенно естественными, на весь окружающий мир. Он глубоко убежден в том, что весь этот мир есть один большой «бандитский Петербург», и ведет себя адекватно этому представлению – но не совсем адекватно, если принимать в расчет действительные, а не вымышленные реальности современного мира. Именно поэтому его искренние призывы «разрулить» по понятиям то Грузию, то Донбасс, то Сирию, то дело Скрипалей остаются постоянно не услышанными, что вызывает у него все большее раздражение и заставляет действовать все более агрессивно и нахраписто, постоянно повышая ставки. Ведь ему, возможно, кажется, что «пацаны» мировой политики просто торгуются и набивают себе цену, а он, конечно, не даст им себя «взять на понт». Диверсия – мать мирового порядка Новое заявление Путина наводит на мысль, что Кремль заигрался в «войнушку» и не заметил, как переступил сам «красную черту», в чем ранее неоднократно обвинял Запад. Похоже, там действительно не поняли, что именно произошло. Путин тщательно обходит в своей новой парадигме вопрос о том, как именно пытались устранить Скрипаля, сосредоточившись на морально-этических характеристиках последнего. Но для всего мира, как и в случае с Литвиненко, похоже, способ важнее цели. Интересно, как реагировал бы Президент России, если бы агенты ЦРУ решили устранить Сноудена в Москве при помощи грязной ядерной бомбы и заразили бы пару кварталов? Основной тренд в оценке инцидента в Солсбери после того, как британская полиция опубликовала первые данные расследования и назвала вымышленные имена подозреваемых, может быть обозначен как «два дебила». Только ленивый не оттоптался на морально-психологических и профессиональных качествах предполагаемых российских разведчиков. Не уверен, что эти оценки до конца справедливы. Главное, что необходимо понять о «Петрове и Боширове», если вся всплывающая сегодня информация окажется правдой, – то, что они отнюдь не «штирлицы». По своим навыкам они не шпионы, а диверсанты, на что обратил внимание Ходорковский, отвечая Кашину. Их учили в условиях войны и ведущихся боевых действий проникать в тыл противника, добираться до цели, взрывать, убивать, уничтожать и с минимальными потерями возвращаться обратно. Так почему они дебилы? Они проникли, доставили, применили и вернулись обратно. Они вообще не должны «париться» по поводу того, будет ли акт диверсии идентифицирован как российский или нет, это не их работа, в условиях войны это никого не интересует; если Россия воюет с Германией и кто-то взрывает мост у немцев в глубоком тылу, то никто в любом случае не подумает, что это сделали марсиане. Они действовали в Англии, как привыкли действовать в Чечне. А вот почему они действовали в Англии, как в Чечне, – вопрос не к ним, и это как раз и есть тот главный вопрос, ответа на который ждут от Президента России, пока он рассуждает «про подонков и людей». Дело не в том, что покушались на Скрипалей, а в том, что для их устранения провели классическую диверсионную атаку с применением оружия массового поражения, к тому же запрещенного международными конвенциями, рассматривая территорию Великобритании, в отношении которой никто формально не объявлял войны, как театр военных действий. И это не та тема, которую можно «перетереть» между пацанами по понятиям и без серьезных последствий. Всё это было бы смешно... Второй контрпропагандистский выстрел Кремля из орудия самого высокого калибра тоже оказался холостым. Заявление Путина о шпионе-подонке так же малоубедительно, как и его предыдущее заявления о сугубо гражданских диверсантах. По всей видимости, в том настроении, которое теперь доминирует в общественном мнении, новое заявление вызовет очередной шквал насмешек и издевок. Но в реальности ситуация выглядит тупиковой и угрожающей. Россия фактически объявила войну всему западному миру и ведет ее, рассматривая территорию Европы как поле битвы. Эту войну не спишешь на «терки спецслужб», за нее отвечает политическое руководство страны. С каждым новым убийством, с каждым новым диверсионным актом Путин и его окружение загоняют себя все дальше в угол, выход из которого – полномасштабная мировая война. Все, что говорит и показывает Москва в последнее время, могло бы показаться действительно смешным, когда бы не было так грустно. Владимир Пастухов

«МБХ медиа» (прочитано 312 раз) http://risk-inform.ru/article_7588.html -3

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Пархоменко (гость) 12-10-2018 07:11:44 #9 [com] Солсберецкий герой Чепига (Боширов) - не просто внук вертухая, но еще и "монстра" (так в источнике), угодившего на страницы романа "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Гавриил Иосифович Чепига в 1930-40-х годах служил в чине майора зам. начальника Воркутлага. Внимание, цитата: "Уж кто-нибудь без нас расскажет о таких монстрах, как Чечев (разжалованный из прибалтийского минвнудела в начальники Степлага); Тарасенко (начальник Усольлага); Коротицын и Дидоренко из Каргопольлага; о свирепом Барабанове (начальник Печорлага с конца войны); о Смирнове (начальник режима Печжелдорлага); майоре Чепиге (начальник режима Воркутлага). Только перечень этих знаменитых имен занял бы десятки страниц. Моему одинокому перу за ними за всеми не угнаться. Да и власть по-прежнему у них". Прошу обратить внимание на последнее предложение. Литература литературой, а прогноз неутешительный. -2 Яковенко (гость) 11-10-2018 14:02:35 #8 [com] Если в мире не смеются над шутками Путина и его окружения, то в самой России власть все чаще становится предметом насмешек. «Газпром-Медиа» заблокировал в сети клип певца-юмориста Семена Слепакова «Песнь о солсберецком шпиле», в результате текст этого клипа стал распространяться со скоростью вирусной рекламы. Количество шуток про «солсберецких боевых пида@@сов Путина» превысило количество анекдотов про брежневские «сиски-масиськи». Услужливый Хинштейн, попытавшийся оказать своему бывшему шефу, генералу Золотову, услугу путем вранья про то, как Золотов предотвратил попытку взорвать Кремль, не только сам стал посмешищем, но и вызвал новый вал анекдотов про главу Росгвардии, пришедшим на смену шуткам про его попытки вызвать на кулачную дуэль человека, сидящего за решеткой…

Когда власть борется со смехом, она всегда проигрывает. -2 Националист (гость) 11-10-2018 06:58:50 #7 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] Ряженый тебя уже опустили и обкакали. Так что обтекай молча и без истерик. А на счет "Риска" (хотя с Конвизом не согласен по определенным позициям), это единственная газета в Туве где можно писать свои взгляды на происходящий бардак в Туве и на России. -2 Шумов Андрей Семенович Эрмак 10-10-2018 22:10:23 #6 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?]

Жаль Сайт... Вероятность ТОГО что Его скоро ЗАРОЮТ приближается к 100 % там...

Ну Если Сама Редакция так РЕШИЛА, то Значит сперва Сайт Прикроют, как в Коми республике, а затем и Власть в Туве начнут менять...

Так что становится ПОНЯТНО, что о чем то здесь писать становиться просто ГЛУПО...

Прощай Сергей Семенович... Вы ОБРЕЧЕНЫ... Да... Эта ПРОСТИТУТКА Нацистская серьезно на Сайте Обосновалась...Жаль Сайт... Вероятность ТОГО что Его скоро ЗАРОЮТ приближается к 100 % там...Ну Если Сама Редакция так РЕШИЛА, то Значит сперва Сайт Прикроют, как в Коми республике, а затем и Власть в Туве начнут менять...Так что становится ПОНЯТНО, что о чем то здесь писать становиться просто ГЛУПО...Прощай Сергей Семенович... Вы ОБРЕЧЕНЫ... +3 Националист (гость) 10-10-2018 19:46:14 #5 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] Сергей Талк:

Судью-ветеринара Хахалеву назначил указом Путин.

Героев-неудачников наградил указом Путин.

Закон о повышении пенсионного возраста подписал опять же Путин.

Когда до россиян дойдёт, что все их проблемы происходят из одного места - из полового органа Дедушки? -2 Националист (гость) 10-10-2018 14:41:48 #4 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] У гэбэшного дида везде провал.



Сенат США признал Голодомор в Украине геноцидом. Рузкие считают, что это политика. Так вот, на правом берегу Днестра (Бессарабия, Королевство Румыния) в 1933 ели сметану, брынзу и масло, а на левом берегу (Транснистрия, СССР) ели друг друга погода была одна, власть разная. -2 Националист (гость) 10-10-2018 14:37:15 #3 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?]



Здесь и комментировать нечего. 100% ПРАВДА. -2 Аноним (гость) 10-10-2018 13:30:25 #2 [ru] Каждый раз, когда у Путина падает рейтинг Россия организует очередной конфликт ради "сплочения вокруг лидера". "Рязанский сахар", Крымнаш, Сирия, Донбасс... Что на этот раз способно воодушевить ограбленное население? +2 Националист (гость) 10-10-2018 08:40:47 #1 [ru] Телеграм-канал "Бойлерная": Расследование Bellingcat про деятельность Мишкина и его друзей говорит о том, сколько людей в России готовы помогать иностранным расследователям. Помогать на виду всего силового аппарата и массовых подписок о неразглашении. Вот оно, отношение к режиму 0 Остальные материалы номера 40: Свежий анекдот

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