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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 15, 17 апреля / Запад заговорил на языке Путина
   
 
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№15, 17 апреля 2018 года.


Запад заговорил на языке Путина

Запад заговорил на языке Путина

Обсуждение в Совбезе ООН предполагаемой химатаки в Сирии и новые санкции США показали, что Запад заговорил с РФ по-новому. В Кремле к этому, похоже, были не готовы, считает Константин Эггерт.

«Где доказательства?» – «Обойдетесь!». «У нас факты!» – «Вы лжете! Мы вас насквозь видим!». «Не смейте называть нас «режимом»!» – «Режим, режим, режим!» Приблизительно так строился диалог постоянного представителя России при ООН Василия Небензи с его коллегой из США Никки Хейли, британским постпредом Карен Пирс, шведским, нидерландским и польским представителями. И выглядит это так, будто Вашингтон, Лондон и их союзники решили теперь разговаривать с официальной Москвой на ее языке.

Одиночество Небензи, судьба Асада и безмолвие Путина

На заседании, созванном по инициативе России, Небензя со своими заявлениями оказался в полном одиночестве. Двадцать минут он доказывал, что российские эксперты не нашли никаких следов отравляющих веществ в районе города Дума под Дамаском. Именно в Думе, как утверждают сирийские активисты и западные представители, режим Башара Асада вновь применил химическое оружие. Небензя также требовал объяснить, почему кремировали морских свинок Сергея Скрипаля, и издевался над США, у которых, по его словам, нет союзников, а есть лишь подпевалы.

Однако союзников не оказалось именно у России. Так называемые «стратегические партнеры» из Китая высказались (как не раз бывало раньше) в том смысле, что химическое оружие – это плохо, все расследования должны быть честными, ответственность – серьезной, огурцы – зелеными, а воздух – чистым. Представитель союзного России Казахстана так мощно напирал на нейтралитет и беспристрастность, что стало очевидно: Астана дала своим дипломатам инструкции не обижать Кремль, но и одновременно никак не помогать Москве. Американцы и британцы обвинили «российский режим» в блокировании работы Совбеза ООН ради спасения Асада. Никки Хейли пообещала: Вашингтон ответит на события в Думе, даже если Совбез не примет на сей счет никаких решений. Когда британка Пирс, не скрывая усмешки, обратилась к Небензе: «У моего российского коллеги слишком хороший английский, чтобы он мог понять мои слова», стало ясно – это бой без правил. Причем не только в ООН.

Коллапс в Москве

Драма в Нью-Йорке разворачивалась на фоне обвала на российских биржах и стремительного падения капитализации российских мегакомпаний, особенно государственных банков типа ВТБ и Сбербанка, а также активов Олега Дерипаски. По разным подсчетам, капитализация принадлежащих российским олигархам компаний упала на 12-16 миллиардов долларов в течение нескольких часов.

Список попавших под санкции российских физических и юридических лиц, обнародованный министерством финансов США в конце предыдущей недели, вызвал предсказуемую реакцию российской элиты, например, главы «Газпрома» Алексея Миллера. Он сказал, что включение в список – доказательство того, что «мы все делаем правильно».

Однако за бравадой ощущается если не паника, то полная растерянность Кремля. В день, когда пикировали биржевые индексы, а судьба главного клиента Москвы Башара Асада повисла на волоске, все, что смогли сообщить миру официальные российские представители было: а) бизнесу попавших под санкции олигархов поможет государство, вероятно, через создание специальных офшорных юрисдикций внутри России; б) президент Дональд Трамп был неправ, когда назвал сирийского диктатора «зверем». И это все.

Санкции Трампа как отложенный приговор

У Кремля не оказалось «плана Б» на случай, если беспомощная политика Обамы и Керри сменится массированным дипломатическим и экономическим наступлением Вашингтона и его союзников. Всего два с лишним месяца назад российские министры, карманные депутаты и ручные пропагандисты натужно смеялись над так называемым «кремлевским списком» Минфина США – мол, тупые американцы переписали московский телефонный справочник. Как я и писал тогда, смеяться не стоило.

Список оказался приговором с отложенным исполнением. Приговоренных выбирают, как в лотерее, по принципам, известным только Белому дому. Причем если еще три-четыре года назад можно было, заплатив лоббистам безумные деньги, попытаться убедить американцев забыть о существовании того или иного влиятельного российского гражданина, то теперь это сделать нереально. У официальной России в Вашингтоне не осталось защитников. И что на самом деле думает о Путине Дональд Трамп, в этом контексте стало совершенно неважным.

Запад заговорил на языке Путина

Отравление отца и дочери Скрипалей в Солсбери и российская реакция на него, похоже, подвигли коллективный Запад использовать против Кремля его же оружие: все отрицать, публично грубить, и бить, бить, бить по больным местам. Каковых у российской правящей верхушки оказалось много. Вместе с рублем окончательно рухнули остатки доверия между Москвой и западными столицами. И Эмманюэль Макрон, собирающийся посетить ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге, приедет не поддержать российскую верхушку, а осведомиться, не готова ли она изменить свое поведение на международной арене.

Уверен: французского президента ждет отрицательный ответ. Владимир Путин не станет отступать. Один из идеологических гуру Кремля Владислав Сурков (помощник президента РФ. – Ред.) уже опубликовал в журнале «Россия в глобальной политике» статью «Одиночество полукровки». Главная идея Суркова проста: «Одиночество – нормальное состояние для России». Ей не нужны союзники. Захватив Крым в 2014 году, Москва поставила точку в более чем трехсотлетней истории попыток вестернизироваться. И это, по мнению автора, нормально, даже хорошо. Россия наконец стала самой собой – не Западом и не Востоком, а именно «полукровкой».

Изобретатель термина «суверенная демократия» делает хорошую мину при плохой игре. Ни структура российской экономики, ни настроения ее правящей верхушки никогда не были так тесно связаны с Западом, как сегодня. И никогда (за последние сто лет как минимум) международный авторитет ее руководства не был так низок. Перефразируя известную шутку Бориса Немцова, играть в Сталина можно, только отказавшись от стиля жизни Абрамовича. К этому те, кто одновременно управляет и владеет Россией, не готовы. Владимир Путин, может быть, и досидит до конца своего четвертого президентского срока. Запад, на самом деле, боится перемен в России, так что давление на Кремль будет дозировать. Но триумф 18 марта оказался безнадежно испорчен событиями последних недель. И этого уже не исправить.

Константин Эггерт
«Deutsche Welle»

(прочитано 435 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7272.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 8) >>
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Аноним (гость) 19-04-2018 14:17:49   #8 [ru]
Диктатор путин подписал закон - подозреваемые теперь не могут общаться с людьми, пользоваться интернетом, выходить из дома и т.д. Васильева с Минобороны долго смеялась над этим законом. Осталось только дышать бесплатно и ходить в туалет платный.
 
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Националист (гость) 19-04-2018 11:56:37   #7 [ru]
Андрей Пионтковский: «Это был договорнячок»
 
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Националист (гость) 18-04-2018 16:47:01   #6 [ru]
Слава Рабинович: Финансовая разведка США держит всю верхушку России под колпаком

О том, как российский президент Владимир Путин стал недоговорной фигурой с точки зрения США и как заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Соединенных Штатов Дэвид Коэн контролирует финансовые операции всех членов российского списка Форбс-500, написал в своем Facebook российский финансист, руководитель Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович.
gordonua.com
 
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Националист (гость) 18-04-2018 12:26:22   #5 [ru]
Для ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ советую, поменьше смотреть и слушать пропагандистские кремлевские каналы. Если у вас еще остались признаки адекватности и можете беспристрастно оценивать и анализировать информацию, то вы поймете в какой тотальной лжи ВЫ живете. Вот могу дать ссылки на несколько ресурсов, где разоблачают кремлевское ВРАНЬЕ.

Вот несколько независимых интернет изданий. Можете сами найти и другие СМИ (если вы сомневаетесь в том, что это не путинские фейки, можете просто проверить в Wikipedii. Там обычно пишут кому принадлежит то или иное издание)
www.dw.com
newsader.com
rusjev.net
rusmonitor.com
www.svoboda.org
theins.ru
www.bbc.com
www.golos-ameriki.ru

И несколько в Твитере.
twitter.com Ехидные твиты
twitter.com Тётя Роза
twitter.com Андрей Илларионов
twitter.com Andrei Piontkovsky
twitter.com Чокнутый горнист
twitter.com Преступная Россия
twitter.com Уголок циника
twitter.com Степан Демура
twitter.com Вести из Дурдома
twitter.com Павел Дуров
twitter.com ФБК (Фонд борьбы с коррупцией)
twitter.com Грани.ру
twitter.com МБХ Медиа
twitter.com Полиция Роисси
twitter.com Свободные новости.
twitter.com Nasha Canada
twitter.com Новая газета
twitter.com Слава Рабинович
twitter.com Усы Пескова
twitter.com Дядюшка Шу
twitter.com Сталингулаг
twitter.com Свобода
twitter.com Вязанный Твитер
twitter.com ЦУР (Центр управления расследованиями)
twitter.com Мысли Перзидента
twitter.com Ёшкин Крот
twitter.com Враг ватника...
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Националист (гость) 18-04-2018 11:59:28   #4 [ru]
О чем я и сообщал, что страна живет в условиях тотальной лжи и тотального контроля в СМИ
Фейковая страна snob.ru
 
0
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Националист (гость) 18-04-2018 11:48:34   #3 [ru]
ЭТО СТОЙКИЕ ПАТРИОТЫ-ВАХТОВИКИ, которые приезжают из Лондона управлять нами - провокаторами и агентами госдепа.

http://imglink.ru/pictures/18-04-18/a01b87e02578655b1a74bbe2f6fbe262.jpg
 
+3
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Националист (гость) 18-04-2018 06:50:05   #2 [ru]
Я плякаль...

http://imglink.ru/pictures/18-04-18/152b8a8b66c313cd24a06f45dc0ab149.jpg
 
0
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Националист (гость) 18-04-2018 06:45:38   #1 [ru]
Какой режим, такой и "дипломат".

http://imglink.ru/pictures/18-04-18/b1c66546fa575af72494d4c4af8af40f.jpg
 
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