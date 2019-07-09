Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
Комментариев: 17
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 101
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 47
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 26, 9 июля / Америка! Дай ГАЗу!
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№26, 9 июля 2019 года.

    Пишут в блогах

Америка! Дай ГАЗу!

Америка! Дай ГАЗу!

В Москве у логова американского посла происходит черт знает что! Я не понимаю, куда смотрели депутаты, казачки и прокуратура. Такой измены не было со времен обещания некоторых товарищей гонять по Москве с американским флагом после победы Трампа. Давайте проанализируем, что собственно случилось. К логову посла явилась хорошо организованная группа так называемых рабочих компании ГАЗ, которая выпускает стратегически важную для нашей страны четырехколесную продукцию. Эта группа лиц была явно заранее собрана и хорошо подготовлена. Люди приехали в Москву из Нижнего Новгорода очевидно не за свой счет. В руках у этих квазирабочих были плакаты и баннеры, изготовленные на двух языках с высоким качеством и явно профессиональным способом. Что же было на данных плакатах и баннерах? Абсолютно постыдные русофобские слова! «Санкции США лишают наших детей куска хлеба», «США связали нам руки», «Нас не слышат за океаном» – и прочая мерзость! Я хотел бы напомнить этим слабакам и пораженцам, что санкции Запада открыли невероятные просторы для импортозамещения! И за эти пять лет на ниве импортозамещения достигнуты огромные успехи, не знать о которых и не замечать которые эти как бы рабочие не могут – достаточно просто посмотреть вокруг и увидеть, какого прогресса достигла страна за это время!

Не так давно наш президент с конкретными и весьма красноречивыми цифрами доказал, что санкции в первую очередь стали тяжелым ударом для тех, кто вводил их против России, а наши потери оказались в разы меньше. И мы должны сказать санкциям «спасибо», а не ныть с протянутой рукой у вражеских посольств!

Санкции задумывались нашими недругами как раз для того, чтобы поставить Россию на колени! Чтобы заставить нас умолять Дядю Сэма и прочих дядь о пощаде! Но все мы стойко держимся, сплотив ряды вокруг нашего президента, не поддаваясь на провокации и не позволяя себе уныния! И в этот момент прямо в центре города какие-то мерзавцы канючат, и просят у Америки куска хлеба для детей!

Так вместо того, чтобы унижаться – и перед кем! – лучше бы удвоили усилия на производстве! Назло Дженерал Моторс и Форду выпустили вдвое, втрое больше «ГАЗелей», «ГАЗонов» и «ГАЗонов Next». Эти люди фактически капитулируют перед Вашингтоном!

Но мы прекрасно помним, какие условия выдвигали Америка и НАТО. Они отменят санкции, а мы вернем Крым. Ну, что ж, давайте вернем Крым бандеровцам, бросив крымчан на растерзание неонацистам, зато кучка бездельников с плакатиками получит кусок хлеба или какую-нибудь ватрушку от США. Это позор и предательство! Давно мне не было так стыдно за соотечественников, как сегодня.

Антон Орехъ

(прочитано 313 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8109.html
0

Остальные материалы номера 26:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Исследователи дна (№26, 9 июля)
» Массовик-затейник Шойгу (№26, 9 июля)
» Управление страной по телевизору (№24, 25 июня)
» Забытая азбука мирного общения (№20, 28 мая)
» Какие медали придётся снять Сергею Шойгу (№19, 21 мая)
» Уважение к живым начинается с памяти к павшим (№18, 14 мая)
» Популизм – благо или зло? (№17, 30 апреля)
» Боевые телепаты, Белый Бурхан и Минобороны (№15, 16 апреля)
» Общество и власть: жизнь по Станиславскому (№3, 22 января)
» Вопрос верховному главнокомандующему (№2, 15 января)
» Шойгу, Дерипаска и американцы – кто будет командовать тувинским углём? (№2, 15 января)
» Шойгу как великий учитель (№50, 25 декабря)
» Запасной аэродром элиты (№48, 11 декабря)
» Дети войны (№47, 4 декабря)
» Президент и его миссия (№46, 27 ноября)
» Ядерная моча (№44, 13 ноября)
» Атмосфера ненависти даёт свои плоды? (№42, 23 октября)
» Прежде неприкасаемые люди могут получать по заслугам (№41, 16 октября)
» Незаконное насилие – ординарный инструмент российской власти (№36, 11 сентября)
» «Искандеры» ещё смеются? (№32, 14 августа)
 
   

Голиковa заявила, что Россия катастрофически теряет население, но ВЦИОМ обещал подготовить улучшенную методику подсчёта.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank