Уходили первоклашки на нелепую войну

Второго, а не первого сентября, как обычно, начался учебный год. Дети пошли в школу, родители заполнили соцсети их фотографиями. Такие они красивые, смешные, веселые или серьезные, и такие беззащитные. Совсем еще не знающие ничего про жизнь, которая у них начинается. Что с ними будет, и кем они станут, – непонятно, да и не важно пока. Важно, что у мальчиков галстуки, у девочек бантики, что цветы, и что у всех – что-то новое.

Но это если следить за соцсетями. Если следить за лентами новостей, задумаешься, – а точно ли дети пошли в школу? Может, все-таки на войну? Началась война, пришли буржуины, отцы полегли, и братья полегли тоже, и остались одни мальчиши в окопах? А нам просто забыли про это рассказать.

В школе №540 города Санкт-Петербурга на торжественной линейке перед детьми выступали бойцы ОМОНа. Гоняли на служебных авто и проводили показательное задержание «злоумышленника». Старшеклассников, конечно, этим не удивишь, – насмотрелись на митингах, а вот первоклашки, надо думать, вздрогнули.

В школе №285 все того же города Санкт-Петербурга ученики старших классов маршировали в военной форме и с автоматами. «В соответствии с Программой подготовки Почетных караулов, в целях воспитания патриотизма и пропаганды военной службы, в школе организованы кружки по военно-патриотическому направлению», – рапортует официальный пресс-релиз.

В таганрогской школе №30 инсценировали теракт. Да, это не шутка, и нужно, конечно, особое какое-то чувство такта, чтобы устроить такое в год 15-летия Беслана. «Террорист» на машине, груженой взрывчаткой, пытался пробиться к школе, но его скрутили изображающие спецназовцев члены военно-патриотического клуба «Скиф».

По всей стране День знаний превращают исподволь в день веселенького такого милитаризма в коротких штанишках. Петербург, похоже, в этом году в лидерах, и это объяснимо – нынешний врио Александр Беглов еще в октябре прошлого года, когда его только-только назначили на должность, поделился с членами городского правительства наболевшим: «Один из вопросов, который я бы хотел озвучить, он, наверное, самый важный для меня. Это, конечно, работа по патриотическому воспитанию молодежи. Я не вижу каких-то проблем, чтобы наш город был на первом месте по патриотическому воспитанию». Человек слова, не придерешься.

Впрочем, «Программа подготовки Почетных караулов» – не самое еще страшное, что может случиться с ребенком в школе. В красноярской средней школе №72 открылся профильный класс ГУФСИН России. «Довузовской и профильной подготовкой школьников займутся специалисты ГУФСИН: сотрудники Межрегионального учебного центра ГУФСИН, сотрудники отделения профессиональной служебной подготовки и сотрудники отдела специального назначения», – сообщается на сайте ведомства. Такие классы есть уже в Вологде (кто ж не помнит присказку про вологодский конвой?), в Калининграде, в Ижевске. Теперь будет и в Красноярске. И отдают родители детей на тюремщиков учиться – работа, всегда востребованная, верный кусок хлеба.

Дети – извините за банальность, здесь никуда от нее не деться, – это будущее. Живое, милое пока и смешное будущее, которое мы можем видеть уже сейчас. Мы уйдем, они останутся, все останется им. Но государство никакого будущего не видит. Государство развернуто в прошлое, и продолжает готовиться к войне, которая 74 года назад кончилась. Выясняет отношения с союзниками по той войне, ищет виноватых, оправдывает мудрую политику великого Сталина. Честно, я сбился со счета, пытаясь разобраться, сколько же бесстыдных текстов о польских разжигателях Второй мировой и пакте Молотова-Риббентропа, «грандиозном достижении советской дипломатии», успели настрочить сочинители из Russia Today и прочих подобных изданий.

Когда-то давно я придумал шутку – представил, как официальный представитель МИД РФ пишет твит о совместной славной победе советских и германских войск над англо-американскими захватчиками в 1945-м, а потом – на себя же донос за реабилитацию нацизма. Но делиться шуткой с публикой не стал – показалась слишком уж нереалистичной. Тогда показалась, теперь не кажется. Думаю, вполне можем и до такого дожить.

Оно бы и не страшно – это ведь что-то вроде накипи, пены, и те же самые сочинители бросятся разоблачать великого Сталина, если ветер переменится, а пену сдует. Но милитаристская свистопляска вокруг детей выглядит куда менее безобидно. Государство само не знает, зачем живет, вождь млеет, рассуждая про новейшие ракеты, сытые воры, жмуря заплывшие глазки, бормочут нечто условно членораздельное про «блокадный код», а живому будущему готовят мертвое будущее. Исподволь подводят к мысли, что цель жизни – смерть, что готовиться надо не к тому, чтобы жить, а к тому, чтобы убивать и умирать, что надо еще раз поиграть в ту самую, главную, великую, и теперь уж точно последнюю войну. Чтобы всем доказать… Что доказать? Пресловутое «можем повторить», видимо.

А вечером в лентах новостей – снова сводки с фронта. Ночные задержания в Москве. Сотрудника ФБК Николая Ляскина выволокли из машины. Взяли Любовь Соболь. Муниципального депутата Илью Азара схватили на лестничной клетке возле квартиры, где осталась в одиночестве за незапертой дверью маленькая дочка – ей еще и двух лет нет.

В ОВД Красносельский, где держали Азара, ввели план «Крепость» – испугались тех, кто приехал его поддержать. И через адвоката дали понять, что ни продуктов, ни одежды, ни средств личной гигиены задержанному не передадут, пока люди не разойдутся. Правда, это все в итоге и не понадобилось: Азара под протокол отпустили до суда после вмешательства члена СПЧ Дмитрия Муратова. Хотя агентства уже успели сообщить, что ночевать ему придется в ОВД, то есть у полицейских – не приступ гуманизма, а досадный сбой в работе.

И – важный штришок к портрету эпохи – конечно же, кандидат в МГД от мэрии, стеснительный единоросс Валерия Касамара не упустила возможности попиариться на задержании Азара, изобразила даже что-то вроде праведного гнева. Ах, это так трогательно.

Большую войну, они, по счастью, пока не начали, но маленькую гражданскую, – против тех, кто хочет, чтобы здесь случилась все же нормальная жизнь, уже ведут.

И есть, конечно, прямая связь между демонстративной кражей будущего у детей, и охотой на тех, кто за будущее рискует бороться.

Иван Давыдов

«МБХ медиа»