Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
Комментариев: 17
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 101
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 47
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 26, 9 июля / Исследователи дна
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№26, 9 июля 2019 года.

    Пишут в блогах

Исследователи дна

Исследователи дна

Погибшие 1 июля на атомной подводной лодке, со всей очевидностью, погибли на войне, которую Путин уже объявил миру. Это – безоценочный факт, голая констатация.

Дальше, в зависимости от идеологических и человеческих ориентиров, можно играть желваками, ужасаться, скорбеть или улюлюкать, – но для начала надо просто отдать себе отчет: это именно так. Версия о научных исследованиях дна Мирового океана не продержалась и суток.

Офицеры погибли на войне.

Когда-нибудь у Росстата, надеюсь, найдется время посчитать: во сколько человеческих жизней обошлись России путинские имперские понты, начиная с «Курска»? А чтобы понять, что это именно понты, амбиции, совершенно не обеспеченные «амуницией», – ей-богу, не надо быть военным специалистом; достаточно просто выключить телевизор и вглядеться в окрестные пейзажи.

Заглянуть в лицо Илону Маску, а потом Рогозину. Сравнить наш ВВП с совокупным ВВП стран НАТО. Эффективность Сколково – с возможностями Силиконовой долины. Примерить нашу вырождаемость к семистам миллионам штыков, которые имеются на случай мобилизации – у Китая...

А потом спросить себя: какого хера мы растопыриваем пальцы такой кровавой ценой? Ну даже если оставить в стороне мораль, а подойти к вопросу инструментально: что мы приобрели на всем этом, кроме новых имперских галлюцинаций?

Они только-только начали проходить после Суслова и Андропова! Мы только начали дышать как люди, увидели хоть что-то еще, кроме груди четвертого человека при команде «равняйсь». Но нет – снова кровь из носу, болезненный блеск в глазах и противостояние миру!

Какое противостояние, братцы, вы о чем? Насрать по периметру силы у нас есть – Грузия с Украиной не дадут соврать. Можем расхерачить Сирию, оплот высоких технологий. Но горячим-то мы себя, как в былые годы, фантазиями о сверхдержаве!

Окститесь, сограждане. У нас целые области паводком смывает, у нас рынду пожарную украли вместе с каланчой, у нас какую-нибудь везучую бабушку лично Путин газифицирует по время Прямой линии, – какая сверхдержава?

Но про экономику все давно забыли. Сами себя загнали в вонючий угол и огрызаемся. Теперь им, параноикам, начальникам нашим, и деваться некуда: только война и осталась, мать родна! Впрочем, Путин и начинался с военного пиара – с полета на истребителе, с позирования на палубе военного корабля, в барашковой шапочке...

Начинался с «Курска», со срочно объявленных учений на непригодной технике. Со лжи и крови. Так и двинулся вперед по оси времени. Девятнадцать путинских лет нагромоздили этой лжи – горы, а уж реки крови омывают этот пейзаж почти всегда...

«Исследователь дна», злосчастный глубоководный «Лошарик» должен был в час «Ч» накрыть медным тазом мировой интернет и парализовать коммутацию противника. Отдадим себе отчет: именно за решение этой задачи отдали свои жизни четырнадцать российских офицеров.

Они отдали свои жизни – за опасную галлюцинацию. За горячечный военный бред.

Погибших жалко, но знаете – нас жалко тоже. Потому что с таким главнокомандующим гибель – вопрос времени.

Виктор Шендерович

(прочитано 481 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8112.html
+5

Остальные материалы номера 26:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Америка! Дай ГАЗу! (№26, 9 июля)
» Массовик-затейник Шойгу (№26, 9 июля)
» Управление страной по телевизору (№24, 25 июня)
» Забытая азбука мирного общения (№20, 28 мая)
» Какие медали придётся снять Сергею Шойгу (№19, 21 мая)
» Крушение гибрида (№18, 14 мая)
» Уважение к живым начинается с памяти к павшим (№18, 14 мая)
» Популизм – благо или зло? (№17, 30 апреля)
» Боевые телепаты, Белый Бурхан и Минобороны (№15, 16 апреля)
» Кто опаснее? (№3, 22 января)
» Общество и власть: жизнь по Станиславскому (№3, 22 января)
» Вопрос верховному главнокомандующему (№2, 15 января)
» Трагический год России и Тувы под крылом Шойгу (№1, 8 января)
» Запасной аэродром элиты (№48, 11 декабря)
» Наполеоновские планы и суровая реальность «Роскосмоса» (№48, 11 декабря)
» Дети войны (№47, 4 декабря)
» Президент и его миссия (№46, 27 ноября)
» Тотальный мостопад (№46, 27 ноября)
» Ядерная моча (№44, 13 ноября)
» Атмосфера ненависти даёт свои плоды? (№42, 23 октября)
» Где тонко, там и рвётся (№42, 23 октября)
» Прежде неприкасаемые люди могут получать по заслугам (№41, 16 октября)
» Герой России Боширов – Чепига (№39, 2 октября)
» Путин и хулиганы (№38, 25 сентября)
» Когда пироги печёт сапожник (№38, 25 сентября)
» Добрый царь немножко поправил злых бояр (№35, 4 сентября)
» Поэт и гражданин (№35, 4 сентября)
» Восемь последствий роста НДС (№32, 14 августа)
 
   

Голиковa заявила, что Россия катастрофически теряет население, но ВЦИОМ обещал подготовить улучшенную методику подсчёта.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank