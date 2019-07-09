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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 26, 9 июля / Будут ли избирательные участки обеспечены электронными урнами и видеокамерами?
   
 
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№26, 9 июля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Будут ли избирательные участки обеспечены электронными урнами и видеокамерами?

Председателю Избирательной комиссии
Республики Тыва О.В.Фортуне

ЗАПРОС

Уважаемый Олег Владимирович!

Законность проведения выборов в Туве с некоторых пор вызывает в тувинском обществе большую и обоснованную тревогу. Поскольку Избирком Тувы всегда отчитывается перед Москвой о невероятно высокой явке избирателей под 91%, какой в принципе не может быть, поскольку в республике уже мало населения, живущего по месту официальной регистрации, и вера в выборы как демократический институт подорвана.

Перед предстоящими выборами в парламент Тувы 13 известных в Туве общественных деятелей с самыми разными, порой диаметрально противоположными, политическими взглядами от ЕР до Яблока приняли совместное Обращение общественно-политических сил Тувы в связи с массовыми нарушениями выборного законодательства в Туве при проведении выборов различного уровня.

Называя вещи своими именами, они фактически обвиняют чиновников избирательной системы республики в превращении избирательных комиссий всех уровней в штабы по фальсификациям итогов голосования избирателей. Они полагают, что систематическая фальсификация на выборах подрывает авторитет власти в обществе и приводит к обострению социально-экономической ситуации в Туве. В результате фальсифицированных выборов в республике пришли к власти лица, итогом деятельности которых являются расцвет преступности, коррупция, алкоголизм и наркомания. В таких условиях, искажая итоги голосования, члены избирательных комиссий подрывают веру в демократию и справедливость.

Объективным показателем уровня искажения настроения населения на выборах является искусственное завышение явки избирателей в итоговых протоколах избирательных комиссий. При реальной явке избирателей в 50-60% в протоколах избирательной комиссии Тувы, как правило, стоят цифры от 82% до 91%. Ни для кого не секрет, в чью пользу засчитывают вброшенные членами избиркомов бюллетени.

Фальсификации на выборах в Туве в последние 10 лет стали такой же реальностью, как высокие преступность, безработица и нищета. Продолжение такой пагубной практики чревато социальными потрясениями – настолько расходятся фабрикуемые избирательными комиссиями под руководством органов исполнительной власти данные о состоянии тувинского общества с реальным положением вещей. Демонстрацией настроений на фальсификацию является письмо зам. председателя ИК РТ Монгуша президенту В.В.Путину, в котором он обещает принять все меры к его переизбранию. И этот Монгуш – типичный представитель карьеристов-мошенников в ИК РТ, не имеющий ни принципов, ни понимания ответственности члена избирательной комиссии.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, какие дополнительные меры обеспечения законности на предстоящих выборах в парламент Тувы намерена принять Избирательная комиссия Республики Тыва. В частности, собирается ли она обеспечивать все избирательные участки республики электронными урнами голосования и камерами видеонаблюдения.

О принимаемых мерах по обеспечению законности на выборах в республике прошу сообщить в редакцию газеты РИСК» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 115. тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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 http://risk-inform.ru/article_8106.html
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