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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 33, 27 августа / Почему ЛДПР?
   
 
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№33, 27 августа 2019 года.


Почему ЛДПР?

Почему ЛДПР?

ЛДПР В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ ГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ:

  • Повышения пенсионного возраста;
  • Мусорной реформы;
  • Повышения НДС;
  • Заморозки пенсионных накоплений;
  • Наказания за неуважение власти;
  • Заморозки индексаций пенсий работающим пенсионерам.

ЛДПР ТРЕБУЕТ:

  • Жестко ограничить проценты по микрокредитам;
  • Запретить шакалов-коллекторов;
  • Отменить НДС;
  • Отменить ЕГЭ и принимать в вузы без экзаменов (отсев двоечников делать по итогам учебы на первом курсе);
  • Отменить 282 «экстремистскую» статью УК РФ.

ЛДПР ПОДДЕРЖАЛА:

  • Доплаты к пенсиям сверх индексации;
  • Ипотечные каникулы;
  • Запрет микрозаймов под залог жилья;
  • Увеличение государственной помощи многодетным семьям (вычет по земельному налогу, до минимума снизить налог на недвижимость, компенсировать ипотечные кредиты из маткапитала);
  • Запрет судебным приставам взыскивать долги за счет удержания соцвыплат.

ПРОСТИМ ЛИ МЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»:

  • Нищету жителей Тувы?
  • Развал экономики и социальной сферы?
  • Повышение пенсионного возраста?
  • Грабительские цены на уголь?
  • Беспредел и равнодушие чиновников?

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ.

(прочитано 393 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8211.html
+3

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Остальные материалы номера 33:
 
   
   
 
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Вот уж не думал, что буду жить в самой богатой стране мира, по телевидению которой идёт реклама «Возьми кредит и собери ребёнка в школу».

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