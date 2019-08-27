

Почему ЛДПР? ЛДПР В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ ГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ: Повышения пенсионного возраста;

Мусорной реформы;

Повышения НДС;

Заморозки пенсионных накоплений;

Наказания за неуважение власти;

Заморозки индексаций пенсий работающим пенсионерам. ЛДПР ТРЕБУЕТ: Жестко ограничить проценты по микрокредитам;

Запретить шакалов-коллекторов;

Отменить НДС;

Отменить ЕГЭ и принимать в вузы без экзаменов (отсев двоечников делать по итогам учебы на первом курсе);

Отменить 282 «экстремистскую» статью УК РФ. ЛДПР ПОДДЕРЖАЛА: Доплаты к пенсиям сверх индексации;

Ипотечные каникулы;

Запрет микрозаймов под залог жилья;

Увеличение государственной помощи многодетным семьям (вычет по земельному налогу, до минимума снизить налог на недвижимость, компенсировать ипотечные кредиты из маткапитала);

Запрет судебным приставам взыскивать долги за счет удержания соцвыплат. ПРОСТИМ ЛИ МЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: Нищету жителей Тувы?

Развал экономики и социальной сферы?

Повышение пенсионного возраста?

Грабительские цены на уголь?

Беспредел и равнодушие чиновников? ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ. (прочитано 393 раза)