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A- | A | A+ 12pt №33, 27 августа 2019 года.
Почему ЛДПР?
ЛДПР В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ ГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ:
Повышения пенсионного возраста;
Мусорной реформы;
Повышения НДС;
Заморозки пенсионных накоплений;
Наказания за неуважение власти;
Заморозки индексаций пенсий работающим пенсионерам.
ЛДПР ТРЕБУЕТ:
Жестко ограничить проценты по микрокредитам;
Запретить шакалов-коллекторов;
Отменить НДС;
Отменить ЕГЭ и принимать в вузы без экзаменов (отсев двоечников делать по итогам учебы на первом курсе);
Отменить 282 «экстремистскую» статью УК РФ.
ЛДПР ПОДДЕРЖАЛА:
Доплаты к пенсиям сверх индексации;
Ипотечные каникулы;
Запрет микрозаймов под залог жилья;
Увеличение государственной помощи многодетным семьям (вычет по земельному налогу, до минимума снизить налог на недвижимость, компенсировать ипотечные кредиты из маткапитала);
Запрет судебным приставам взыскивать долги за счет удержания соцвыплат.
ПРОСТИМ ЛИ МЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
Нищету жителей Тувы?
Развал экономики и социальной сферы?
Повышение пенсионного возраста?
Грабительские цены на уголь?
Беспредел и равнодушие чиновников?
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ.
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Вот уж не думал, что буду жить в самой богатой стране мира, по телевидению которой идёт реклама «Возьми кредит и собери ребёнка в школу».