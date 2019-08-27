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Застывшие во времени. Кызыл-2012. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 33, 27 августа / Тува перекапывает недра
   
 
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№33, 27 августа 2019 года.

Тува перекапывает недра

Росприроднадзор проверяет недропользователей по просьбе главы региона

В Туве Росприроднадзор ведет проверки горнодобывающих предприятий крупных российских и иностранных холдингов. Служба выявила нарушения условий пользования недрами со стороны «Улугхем Угля» «Северстали», ранее – у «Тардан Голд». Это – часть кампании по проверке тувинских недропользователей, инициированной по обращению главы региона Шолбана Кара-оола, который жалуется на то, что большинство участков, переданных в пользование, не разрабатывается. Собеседники “Ъ” в отрасли и эксперты говорят, что разработку недр Тувы по-прежнему тормозит отсутствие железной дороги Кызыл – Курагино.

Росприроднадзор в результате внеплановой проверки выявил нарушения условий пользования недрами со стороны «Улугхем Угля», который через Холдинговую горную компанию принадлежит «Северстали» Алексея Мордашова. Как сообщили “Ъ” в службе, «Улугхем Уголь» имеет лицензии на разведку и добычу каменного угля на участке Центральный западной части Улуг-Хемского угольного бассейна. Геолого-разведочные работы там были завершены в 2013 году, сообщает Росприроднадзор. Установленный проектной документацией срок начала добычи – 2023 год, однако с 2016 года «Улугхем Уголь» на участке деятельность не осуществляет. «Факты невыполнения инвестором социальных обязательств, предусмотренных условиями лицензии, проверкой подтверждены», – рассказали “Ъ” в ведомстве. Штраф, впрочем, обещает быть символическим – 400 тыс. руб.

Проверка «Улугхем Угля» является лишь одним из мероприятий, инициированных службой в отношении работающих в Тувее недропользователей в ответ на июльское обращение в Минприроды главы региона Шолбана Кара-оола (“Ъ” видел письмо). Господин Кара-оол заявлял, что «существенная часть» переданных недропользователям тувинских недр не разрабатывается, а уровень их освоения остается крайне низким, и попросил поручить Росприроднадзору провести проверки. Проверяют лицензии, выданные УК «Межегейуголь» (Evraz), Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК) Руслана Байсарова, ООО «Лунсин» (китайская Zijin Mining), Голевской горнорудной компании («Интергео» Михаила Прохорова). В компаниях либо отказались от комментариев, либо не ответили на запрос “Ъ”.

15 августа Росприроднадзор сообщал о результатах проверки золотодобывающей «Тардан Голд» (принадлежит шведской Auriant Mining). По результатам выявлено 21 нарушение условий пользования недрами. В Роснедра дано представление о досрочном прекращении права пользования участками, сообщала служба. В самой компании заявили об отсутствии для этого оснований.

Собеседник “Ъ” в отрасли заявил, что на скорости развития месторождений в регионе сказывается отсутствие железной дороги Кызыл – Курагино, которая должна связать Элегестское угольное месторождение с Транссибом и на которую рассчитывали и другие недропользователи, в том числе «Северсталь» и Evraz. Этот проект согласовали только в прошлом году, тогда как инициирован он был еще в 2008 году, причем даже не сегодняшним концессионером, «ТЭПК–Кызыл-Курагино» Руслана Байсарова и УК «Лидер». Стройку стоимостью 127 млрд. руб. планируют завершить через четыре года. Вопрос финансирования пока не решен: концессионер должен был представить к концу июля необходимые для ее организации документы. Господин Байсаров пояснил “Ъ”, что переговоры по этому вопросу пока ведутся.

Максим Худалов из АКРА признает наличие проблемы с недропользователями, которые берут лицензии и после этого нарушают указанные сроки строительства объектов. Это, считает эксперт, не позволяет местному бюджету обеспечивать рабочие места и получать налоги, а федеральному получать налог на добычу полезных ископаемых. «Отзыв лицензии за нарушение сроков – действенный механизм напоминания инвесторам о взятых на себя обязательствах», – полагает он. Задержки угольных компаний с учетом логистических проблем и ситуации с ценами понятны, добавляет господин Худалов, однако срывы запуска золотодобывающих месторождений выглядят странно.

Евгений Зайнуллин
«КоммерсантЪ»

(прочитано 399 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8210.html
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Всего ответов: 77
проданная ворами и жуликами китайцам священная гора Хайыракан
Комментариев: 14
Куда уходит уголь с Каа-Хемского разреза?
Уголь из кипрского офшора по-дешевке
 
 
   

Вот уж не думал, что буду жить в самой богатой стране мира, по телевидению которой идёт реклама «Возьми кредит и собери ребёнка в школу».

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