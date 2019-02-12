A- | A | A+ 12pt №6, 12 февраля 2019 года. Требуем провести референдум по выбору стратегии развития Тувы! Обращение к жителям Тувы! Республиканское общественное экологическое движение «За Туву!» выражает глубокую озабоченность и тревогу в связи с предстоящей массовой распродажей природных ресурсов Тувы, что может произойти сразу после утверждения Верховным Хуралом РТ Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года. Масштаб предусмотренных к распродаже природных ресурсов впечатляет, в этот раз предложено распродать месторождения, расположенные на территориях Тес-Хемского, Тандинского, Чеди-Хольского, Овюрского, Чаа-Хольского, Барун-Хемчикского, Пий-Хемского районов Тувы. Кроме того, предусматривается вырубка леса с годовым объемом 2,3 млн. куб. метров на территориях Каа-Хемского, Тоджинского, Пий-Хемского и Тес-Хемского районов. А если учесть ранее проданные месторождения угля, золота и цветных металлов на территориях Кызылского, Чеди-Хольского, Улуг-Хемского, Дзун-Хемчикского, Тоджинского, Тере-Хольского и Каа-Хемского районов, то видно, что практически не остается не тронутых мест в Туве, вся территория республики будет превращена в сплошные карьеры. Совершенно очевидно, что после реализации стратегического плана Правительства РТ будут разрушена экосистема, уничтожена значительная часть растительного и животного мира, истощены водные ресурсы на всей территории республики. Нашим будущим поколениям останется опустошенная, разграбленная земля, где не будет элементарных условий для проживания человека. Если мы этого допустим, то наши потомки никогда не простят нас. Мы неоднократно говорили, какую опасность несет с собой предложенная правительством Стратегия. Проведенный в интернете опрос показал, что ее поддерживает менее 8 процентов людей, принявших в голосовании. На необходимость корректировки Стратегии указывали на расширенном заседании коллегии Министерства природных ресурсов РТ при присутствии заместителя Председателя Правительства РТ Брокерта А.В. Мы предложили свой альтернативный вариант Стратегии развития Тувы, основные ее положения опубликовали в средствах массовой информации. Текст альтернативной Стратегии развития Тувы был направлен в адрес Главы-Председателя Правительства Республики Тыва, Председателя Верховного Хурала Республики Тыва и Председателя Общественной палаты Республики Тыва. Однако, никакой реакции со стороны указанных должностных лиц на наши обращения не последовало. Наши предложения остались не услышанными и просто проигнорированы. В сложившейся ситуации нам остается только одно – обратиться к народу республики. Призываем всех жителей Тувы поддержать наши требования к властям провести Референдум по выбору Стратегии развития Тувы, проявить гражданскую ответственность за будущее наших детей и активно включиться в борьбу за сохранение уникальной природы родного края! Все вместе спасем Туву и будущее наших детей! Совет республиканского общественного экологического движения «За Туву!» Контактные телефоны: 8 923 387 1785, 8 913 348 4999, 8 923 551 9671 Сравнительная характеристика Правительственной и Альтернативной Стратегий развития Тувы: Стратегия развития Республики Тыва (предлагаемая Правительством РТ) Альтернативная Стратегия развития Тувы (предложенная Салчаком В.Б.) Основные положения Стратегии Правительственная стратегия основана на крупномасштабном освоении природных ресурсов, продажи сырьевых ресурсов за пределы республики.

Правительство РТ считает, что главными проблемами Республики является дотационность бюджета, транспортная изолированность и низкий уровень освоения природных ресурсов.

Правительство РТ предусматривает решить эти проблемы за счет превращения Тувы в сырьевой придаток международных и оффшорных российских компаний.

Правительственная Стратегия не учитывает мнение и мировоззрение граждан Тувы, большинство которых исповедует буддизм, что является проявлением неуважения к своим гражданам. Грубо игнорируются духовные и религиозные ценности населения и буддийской философии. Альтернативная стратегия предусматривает альтернативные пути развития республики без разграбления природы, разрушения окружающей среды.

По Альтернативной Стратегии развития Тувы – главными проблемами Республики являются нарастающий уровень бедности населения и высокая безработица. Сегодня массовая бедность в Туве угрожает существованию самой Республики – как самостоятельного субъекта федерации.

По альтернативной Стратегии главные проблемы решаются за счет развития местной экономики, основанной на использовании местных природных, сельскохозяйственных и трудовых ресурсов. Альтернативная Стратегия написана с учетом религиозных и духовных ценностей коренного населения, которые основаны на бережном отношении их к окружающему миру.

Предлагается вынести основные положения правительственной и альтернативной стратегии на РЕФЕРЕНДУМ. Носителем власти является многонациональный народ Республики, только ему решать будущее своей Республики. Основные приоритеты Стратегии Правительство РТ считает, что главным приоритетом экономического развития Тувы является обеспечение многократного роста добычи полезных ископаемых каменного угля, цветных, редких и редкоземельных металлов, полиметаллов. Альтернативная Стратегия предусматривает в качестве главного приоритета в экономическом развитии Тувы – возрождение села и обрабатывающей промышленности на базе местного сельскохозяйственного сырья, ускорение жилищного строительства и решение острых вопросов экологии, обеспечение доступности бытового топлива, электроэнергии для населения. Основные проекты (объекты) Стратегии 1. Наращивание объемов добычи полезных ископаемых действующими горнорудными компаниями:

• В Улуг-Хемском угольном бассейне – семь участков, принадлежащих ЗАО ТЭПК, ООО «Улуг-Хем уголь», ООО «ТГК», ООО Межегейуголь».

• Кызыл-Таштыгское месторождение полиметаллических руд, ООО «Лунсин».

• Тарданское золоторудное месторождение, ООО «Тарданголд».

• Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, ООО «Голевская горнорудная компания» и ООО «Тывамедь»

• Месторождения россыпного золота.

2. Создать новые горнорудные компании на территории всех районов республики. С этой целью продать до 2030 года месторождения золота и цветных, редкоземельных металлов:

• в Тес-Хемском, Тандынском, Чеди-Хольском, Барун-Хемчикском, Овюрском, Пий-Хемском и в Чаа-Хольском кожуунах Республики.

3. Разработка лесосырьевых баз с расчетной лесосекой в объеме 2,3 млн. куб. метров в год в Тоджинском, Каа-Хемском, Пий-Хемском и Тес-Хемском кожуунах.

4. Строительство железной дороги для вывоза за пределы республики минерально-сырьевых ресурсов и лесоматериалов.

5. Строительство ТЭС-2 и других тепловых станций для обеспечения горнорудных компаний, добывающие полезные ископаемые Тувы электроэнергией и теплом. 1. Принять государственную программу возрождения села, установить в законодательном порядке минимальный объем государственной поддержки программы в размере не менее 10 процентов от расходов республиканского бюджета, обеспечив 5-и кратное увеличение объемов финансирования к нынешнему уровню.

2. Бесплатно или по доступной цене предоставить земельные наделы и лесосечные участки жителям республики для организации сельскохозяйственного производства, строительства индивидуального жилищного строительства и заготовки дров для нужд отопления.

3. Обустроить наши села, создать комфортные условия для проживания и занятия бизнесом. Вернуть молодежь в село.

4. Создать (возродить) пищевую и легкую промышленность на базе производимого сельскохозяйственного сырья, обеспечив гарантированную закупку мяса, молока, зерна, шерсти и кожевенного сырья, шкур мелкого рогатого скота у сельхозпроизводителей.

5. Создать благоприятные условия для решения жилищной проблемы. Бесплатно предоставить земельные участки и разрешения на рубку леса для строительства индивидуального жилого дома, обеспечить за счет государства земельные участки электроэнергией и водой.

6. Самым острым вопросом сегодня является неоправданно высокие цены на уголь – основной источник тепла. Угольные компании никогда не пойдут на снижение цен. Надо отказаться от их услуг и обеспечить перевод частного сектора на альтернативные топочные материалы – брикеты и дрова с субсидированием части затрат из бюджета. Миллиардные средства, которые идут на закупки дорогого и экологически вредного угля надо направить на создание местных топливных компаний с подразделениями в каждом населенном пункте.

Это единственно возможный путь решения не только проблемы дорогого угля, но и решения проблемы загазованности населенных пунктов, прежде всего, г. Кызыла. Последствия реализации Стратегии Вовлечение в хозяйственный оборот месторождений в предусматриваемых огромных масштабах приведет к экологической катастрофе и уничтожению растительного и животного мира, а в конечном итоге – угрозе существования самого человека на этой территории.

Это приведет к окончательному развалу сельского хозяйства, росту нищеты и бедности, к дальнейшей социальной и духовной деградации населения. Реализация альтернативной Стратегии обеспечит возрождение села, прекратит отток населения, решит проблему продовольственного обеспечения, восстановит обрабатывающую промышленность по переработке шерсти, кожевенного сырья, мяса и молока.

Получит развитие строительство и промышленность строительных материалов и стройиндустрия за счет резкого роста объемов индивидуального жилищного строительства.

Перевод отопления частного сектора на дрова и брикеты обеспечит доступность топлива для населения и оздоровит экологическую ситуацию в городах и селах.

Будут созданы новые рабочие места в сельском хозяйстве, перерабатывающих предприятиях, строительстве и т.д., что обеспечит занятость населения и решит проблемы бедности.

Все это обеспечит духовное и экономическое возрождение народа. (прочитано 386 раз) http://risk-inform.ru/article_7804.html +1

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