Альтернативная Стратегия развития Тувы

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Поиск эффективных путей развития республики требует учета исторических и этнических особенностей ее народа. На мой взгляд, без духовного и культурного возрождения тувинского этноса невозможно решить имеющиеся острые социально-экономические вопросы.
Обнищание населения, безработица стали главной причиной роста преступности, которая возросла с 5554 в 2011 году до 11668 в 2017 году, рост за 6 лет более 2-х раз. Становятся привычными сводки правоохранительных органов о совершении двойных, тройных убийств, в том числе убийства детей, женщин. По данным Красноярскстата, 71 процент совершивших преступления лиц не имели постоянного источника доходов.
Нищета способствует духовной деградации людей, порождая все новые социальные проблемы в обществе. Не сотнями, а тысячами исчисляются численность детей-сирот и количество детей, оставшихся без попечения родителей, т.е. брошенных детей при живых родителях. Брошенные и одинокие люди, бомжи, которые роются в мусорных контейнерах стали повседневными привычными картинами. Очевидно, что сегодня разрушаются семейные ценности, теряются духовные ориентиры и национальная гордость. Нищета унижает человеческое достоинство, бедные люди становятся бесправными и беспомощными, безответственными и равнодушными.
Мы должны признать, что атмосфера безответственности и равнодушия, праздности постепенно охватывает все больше слоев общества. Молча наблюдаем, когда нарушаются наши конституционные права и свободы, когда бесконтрольно распродаются наши природные богатства. Молчим, когда расхищаются и разбазариваются средства, выделяемые на строительство домов для детей-сирот, на снос аварийного и ветхого жилья. Мы без раздумий можем за небольшие подачки растоптать права и свободы своих же сограждан, соседей и близких людей, сфальсифицировав итоги голосования и содействуя, таким образом, узурпации власти. А ведь в избирательных комиссиях работают наши учителя, врачи и другие образованные люди, т.е. представители нашей интеллигенции. Сегодня многие ответственные руководители республиканского уровня – министры, руководители ведомств и их заместители либо уже осуждены, либо находятся под следствием или под судом за мошенничество, участие в коррупционных преступлениях, которым доверено управлять экономикой, социальной сферой, распоряжаться финансами, материальными и природными ресурсами.
Все эти негативы порождают благоприятные условия для нравственной деградации общества и не способствуют социально-экономическому развитию республики. Ответственность за деградацию общества, прежде всего, должна нести действующая власть.
Сегодня огромное историческое, культурное и духовное наследие народа частично утеряно, забыто, или отодвинуто на второй план. Мне кажется, одной из проблем, которая препятствует сплочению и укреплению народа, является духовная разобщенность тувинцев. Сегодня большинство коренного населения считают себя буддистами. Некоторые исповедуют помимо буддизма и другие мировые религии. Буддизм является сложной философской наукой, абсолютное большинство людей, исповедующих буддизм, не до конца понимают его истинную суть.
До принятия буддизма тувинцы имели свою, более древнюю религию, которая была основана на культе божества Неба (Кок дээр, Тос дээр). Верование наших предков были также связаны с почитанием духов предков, духов Земли, гор, воды и т.д. По представлениям наших предков, все сущее на земле подвластно Небу – создателю вселенной. Небо считалось отцом, а Земля – матерью. Своеобразной и характерной чертой этой религии является родственная связь человека с окружающим его миром, природой. Они смотрели на природу как на существо одушевленное, сознавали себя ее частью, жили в гармонии с ней.
Несмотря на распространенность мировых религий среди населения республики, необходимо заметить, что вера тувинцев в свою древнюю религию остается еще сильной. В повседневной жизни чаще выражают почтение духам своих предков, духам Природы и главному божеству – Небу. Это свидетельствует о том, что мы сохранили древнюю религию своих предков.
Согласно Конституции Республики Тыва каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Руководствуясь гарантированным конституционным правом на свободу совести и вероисповедания, осмелюсь высказать свое видение по вопросу возрождения духовности нашего общества. Сегодня нам очень важно восстановить гармонию с окружающим миром, только во взаимосвязи с природой может быть сформированы у нас новые мышления и ценности. Бережное отношение к природе, сохранение природных богатств и ресурсов для будущих поколений, как это делали наши предки, – исключительно важная задача нынешнего поколения жителей республики. Это древнее мировоззрение наиболее близко каждому человеку.
Как известно, в Японии на равных действуют и буддистские, и синтоистские храмы, т.е. японцы сумели сохранить свою древнюю религию. Почему, наряду с буддизмом, не может существовать древняя религия наших предков. Она помогла бы нам:
• возродить идеологию непрерывной связи с духами предков, поднять дух народа, восстановить традиции и обычаи наших предков, избавиться от таких вредных, негативных явлений в нашей жизни, как алкоголизм, наркомания, воровство, коррупция, мздоимство, обман и пустословие.
• возродить идеологию непрерывной связи с духами Природы, которые дают нам жизненную силу и материальный достаток. Наши предки сохранили нам эту землю, отдавая за нее даже свою жизнь. И мы должны сохранить землю, нашу природу, оставить своим детям и внукам, чтобы они передали своим потомкам в таком же целостном и прекрасном виде. Мы должны всегда помнить о том, что мы являемся частью Природы и, погубив ее, мы губим и самого себя.
• возродить экономическую основу нашего мировоззрения – развитие традиционных видов хозяйственной деятельности и народных промыслов, восстановления уважения к сельскому труженику и результатам его труда.
Возрождение духовности – это самый важный вопрос, без которого мы не сможем решить экономические и социальные проблемы. Как нам возродить духовность, мы должны решить все вместе. Поэтому в ходе обсуждения альтернативной Стратегии развития, надо собрать все предложения, связанные с возрождением духовности, высказанные нашими гражданами.
я знаю ревностнное отношение Андрея Семеновича..и мне стыдно ))когда малочисленные начинают)) так скажем о ну о всем..еканомическом состоянии итд страны большой страны где большинство.. есть))я тоже считаю что решает большинство,я понял что большие состоявшиеся народы берут от всюду и это всегда было и у всех,вот они слушают,тем самым хотят извлечь для страны пользу,нужно предлагать реальные интересные(это самое главное)идеи..но это и означает что все граждане страны вкоем мере равноправны где то,главное это идеи
эта же рубрика фантастики)) ваши аналитики выбрали для вас авторитарный режим управления..значит они так подсчитали,помню как в 2011 или в 12 году слушал новости по радио в машине и там авторитар)) заявил о своем выдвижении в презики,ТЬФУ ВСЕ ПИЗДЕЦ!))) хотя этот шаг играет роль в институте президенства,ну хоть этот институт бы сохранился аннет
в России совсем мало делалось или вообще не делалось,как будто методом самотека все шло своим ходом,развиваются в стабильном гос-ве,какой дурак будет открывать свою тему где его тему могут тупо отобрать))о каком..не было такой работы почему то,а наоборот..и Пакасть вот эта,неужели так пропало?! еще сверху взялись и за пакасть,что свами?!или реально все давно пропало??в тупик пришли правители
реально России нужен как минимум 50-60 лет спокойной жизни,в гос-ве одно из главных.. это еканомика,стадильная еканомика и разумеется стабильное гос-во,если слабая еканомика прогнозируемые риски из прогнозов никуда не уходят))
точнее не далек..а так сказать общая логика и мышление состоявшегося народа ну точнее близко к этому,просто эта маска не влезает но суть понятна и главное канечно это " ЧЕЛОВЕК" у состоявщегося народа как мы видим на первом месте это гос-во,ну с "ЧЕЛОВЕКОМ" в перемежку
ДА, аноним НОМЕР 81...
Мой НАРОД с Бытыем,а точней то БАДЫ-ХААНОМ, как МОНГОЛЫ Христиане, Выгнал Половцев из тех Степей, которые Русские Считали " Диким Полем"... В середине 13 века...
А Затем МОЙ Народ пошел Обратно в Сибирь. и Туву с 1616 года УВАЖАЛИ и Уважает МОЙ Народ.
Мы Мы, Казаки Смотрим Как Вы идите по Пути Самоуничтожения...
Аноним Номер 77,
Если ВЫ не поймете что Надо тем " Башки" Кто в Тувинском УНИВЕРСИТЕТЕ, Историкам и Филологам Башки РУБИТЬ за Их ТУПОСТЬ.
То вынуждены Будете смотреть как Китайцы у ВАС Работают, или как в Туве Уголь добывают.
И Что Толку от РЕСУРСОВ Тем, кто не Знает Им Цену?
Аноним Номер 75...
Я уже Такому, Тапа Тебя УЖЕ Написал, о Том. что Мои Предки НЕ ТРОГАЛИ Туву с 1616 года. и САМИ Тувинцы запросились под Протекторат в 1912 году, и ЖДАЛИ до Начала Первой Мировой , ДВА Года чтоб Их то ВЗЯЛИ...
И Если Старший Брат моего Деда погиб в 1915 году, То Тувинцев то РАЗВЕ Тогда Брали На Фронт?
Да и в Вторую Мировую, Они Шли как ДОБРОВОЛЬЦЫ, , А Наших ПРИЗЫВАЛИ, Мало того, Еще и Гноили в Лагерях, чтоб Они БЕЖАЛИ и Шли на Фронт Штрафниками...
разве ЭТО Вам то Тувинцам ПОНЯТЬ?
И Если у Вас Такие " филологи" , как ВОР Бичелдей, то Вы то Сами Опустились на Уровень Чингисов, Моховых, и Перестали Быть ЧАНГИСИТАМИ.
так что если Салчак, да и Кара-оол, Не Понимают СМЫСЛ Родного Языка, то Кто Их то Научит?
так что Если ВЫ то ПОЙМЕТЕ СВОЙ Язык. РОДНОЙ, и Почему Хемчик РАВНОЗНАЧЕН Улуг-Хему, То Развитие Тувы пойдет Ускоренно...
Но Если Вы ЭТО Не Поймете,, то и будете на Грани Самоистребления.
Аноним Номер 72,
Я ПОНИМАЮ Что Таким . как ВЫ Иностранцам, Русско Язычникам Бесполезно писать о том, что я то Отметить в 2016 году 400 ЛЕТИЕ, как Мы, на Фоне Донбасса Современного. с Тувинцами Не ВОЮЕМ!!!
И Сколько Тебе то НАДО Поставить Таких Восклицательных Знаков, чтоб до Твоей ТУПОЙ Башки то Дошло?
Так что Если Мы сейчас ГОТОВИМСЯ к 2000 Летию Распятия Христа, то Пусть Автор СВОЕ Пишет не НА РУССКОМ, а на Своем Языке.
И Если ОН то РЕШИЛСЯ ПЕЧАТАТЬ по РУССКИ, то и Должен Понимать, что ЕМУ, Ответить Могут и Казаки, на РУССКОМ.
так что, у Нас Говорят, Молись хоть на Дырку от Бублика, но Свой Коммунизм не Навязывай...
И Если Для ВАС не понятно как Смог РАЗБИТЬ Великий ЧАНГЫС ХААН Буддистов Китайцев, и Мусульман с Средней Азии, то Это Ваши Проблемы...
Вы можете Жить в Свое Время, а Мы в Свое.
И Все же ПЕРВЫМИ в Космос Вышли Наши, а не те, кто Под Твоим Флагом.
И Если Бы Путо с " Медведевым" не Мешали, то , То Вы для Нас бы были Интересны столько, по Столько...
Даже пришлось из-за Тебя сократить количество Знаков Восклицательных...
И Как ВЫ предлагаете, Аноним Номер 70. Вытаскивать Тех, кто Ушел не только На Путь НЕОЯзычества, а Свалился еще Ниже, на Уровень Атеизма , с Уверенностью Что Теперь Им Можно УБИВАТЬ, Обманывать, Воровать ?
Или как сейчас в Туве идет по Пути САМОУНИЧТОЖЕНИЯ Своих Своими?
Да, СКАЗАНО " Возлюби Врага Своего, как Самого Себя", и Даже ЭТО Иудеи вот уже, Умещие " Возлюбить ближнего, как Самого Себя", и Как Вы предлагаете Мне то " Возлюбить Тех, кто Упускается по своему Уровню ниже плинтуса?
Так что я то УМЕЮ Врагов Своих Любить, Так, что Если не ПОнимают, то " ОКО за ОКО, а Зуб За Зуб"
Это сперва не поняли Немцы, и возомнили Себя "богоизбранными", в Итоге Получили 9 мая 1945 года... Это не Понимают сейчас Бандеровцы на Украине...
так что УНИЖАТЬ Таких не Будем. а Если Они Решились Драться, то придется БИТЬ Так, чтоб Они ЭТО Поняли как Немцы и Французы...
Да и те в РФ, кто не понимает о том что ЧЕЛОВЕК То ЛИЧНОСТЬ, а не Частность, и что у него Есть Личное Достоинство, а не Частное, как и ТО что Есть Личная Собственность , а не Частная, то я Таких в России БИЛ, БЬЮ и Будут БИТЬ. Чтоб Понимали что Такое ЧЕЛОВЕК, и Почему Курица не ПТИца, а Баба не ЧЕЛОВЕК...
как показывает история и вобщем по логике Религии и Веры...как сказать?..Боженька и Вера..меньшим и слабым,материально бедным народностям если сказать и где метастаза чертинизма,сильным и богатым вобщем устоявщимся большим народам,где и Религия устоялась,эта мазка врят ли налезет)) ну по логике..ну это не значит что мы все разные а наоборот мы одинаковые слово "ЧЕЛОВЕК" вот где одинаковость!
Андрей Семенович)) разнообразие Рас и Религии это и есть красота мира! почему ты считаешь свою нацию превыше всех?! не бывает такого и не будет! вы как я понял не умеете различать людей по психатипу)) так счего ради ты считаешь свою нацию превышы всех??! как показывает история и ваша(наша) история большие страны и народы пользуются образно всеми,это история а значит было и есть то что сейчас,вы (мы) творение образно всех
Аноним номер 69...
Вы из Католической Ветви Христианства...
Именно Там пытаются Уровнять Бога и Черта... То есть Голову, РАЗУМ Вселенной и Руку...
Да и Русский Язык, для Его Мало Знающих, Знает не только о тех, кто КАТо Ликие. дает Понимание Тому, Кто ЧЕЛО Века, а Кто Призрак Прошлого...
так что Если РУССКИЕ то Понимают Разницу между Человеком Челом, Лицом Времени, Века, то Разве Русско Язычники понимают смысл того же Слова КАТоЛИК?
кто Не Ворует, Не Обманывает, Не Убивает, то Ему Дьявол не вредит...
сам по Себе, а Вредит через тех, кто ВРЕТ, Убивает и Ворует, Обманывает...
так что проблема Иудеев и заключена в Том, что Если Им Творец дал только немного Земли в Израиле, и за которую Им приходиться постоянно воевать, то Проблема Русских в Том, что если Они, Изначально Воспитывались Святыми Земли Русской, с пониманием Кто Есть Сын Божий, а Кто РАБ, то разве Тувинцы ЭТО Смогут Понять?
Так что " Не Страшен Черт, как ЕГО Малюют" Такова Мудрость МОЕГО Народа.