Альтернативная Стратегия развития Тувы

Аноним (гость) 20-05-2018 19:20:03 #89 [ru] но мне можно))) и нужно)) нужно знать и разбираться в мировой политике и не только,на тонком уровне,тактичность и уважение ко всему,наверно это самое главное качество Человека 0 Аноним (гость) 20-05-2018 18:56:22 #88 [ru] я знаю ревностнное отношение Андрея Семеновича..и мне стыдно ))когда малочисленные начинают)) так скажем о ну о всем..еканомическом состоянии итд страны большой страны где большинство.. есть))я тоже считаю что решает большинство,я понял что большие состоявшиеся народы берут от всюду и это всегда было и у всех,вот они слушают,тем самым хотят извлечь для страны пользу,нужно предлагать реальные интересные(это самое главное)идеи..но это и означает что все граждане страны вкоем мере равноправны где то,главное это идеи 0 Аноним (гость) 20-05-2018 17:05:59 #87 [ru] эта же рубрика фантастики)) ваши аналитики выбрали для вас авторитарный режим управления..значит они так подсчитали,помню как в 2011 или в 12 году слушал новости по радио в машине и там авторитар)) заявил о своем выдвижении в презики,ТЬФУ ВСЕ ПИЗДЕЦ!))) хотя этот шаг играет роль в институте президенства,ну хоть этот институт бы сохранился аннет 0 Аноним (гость) 20-05-2018 16:42:56 #86 [ru] в России совсем мало делалось или вообще не делалось,как будто методом самотека все шло своим ходом,развиваются в стабильном гос-ве,какой дурак будет открывать свою тему где его тему могут тупо отобрать))о каком..не было такой работы почему то,а наоборот..и Пакасть вот эта,неужели так пропало?! еще сверху взялись и за пакасть,что свами?!или реально все давно пропало??в тупик пришли правители 0 Аноним (гость) 20-05-2018 16:29:10 #85 [ru] реально России нужен как минимум 50-60 лет спокойной жизни,в гос-ве одно из главных.. это еканомика,стадильная еканомика и разумеется стабильное гос-во,если слабая еканомика прогнозируемые риски из прогнозов никуда не уходят)) 0 Аноним (гость) 20-05-2018 16:20:27 #84 [ru] именно России и это видно не хватает..именно выстроить институты итд,ну например как в Европе,чтоб работала как часы и замарачиватся не надо ни о чем 0 Аноним (гость) 20-05-2018 16:11:36 #83 [ru] точнее не далек..а так сказать общая логика и мышление состоявшегося народа ну точнее близко к этому,просто эта маска не влезает но суть понятна и главное канечно это " ЧЕЛОВЕК" у состоявщегося народа как мы видим на первом месте это гос-во,ну с "ЧЕЛОВЕКОМ" в перемежку 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-05-2018 14:52:45 #82 [ru] ДА, аноним НОМЕР 81...

Мой НАРОД с Бытыем,а точней то БАДЫ-ХААНОМ, как МОНГОЛЫ Христиане, Выгнал Половцев из тех Степей, которые Русские Считали " Диким Полем"... В середине 13 века...

А Затем МОЙ Народ пошел Обратно в Сибирь. и Туву с 1616 года УВАЖАЛИ и Уважает МОЙ Народ.

Мы Мы, Казаки Смотрим Как Вы идите по Пути Самоуничтожения... +1 Аноним (гость) 20-05-2018 14:31:35 #81 [ru] Андрей Семенович ты из великого,сильного,большого народа! Будь сильным и уважаемым)) напоминать нужно что ли?!))) 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-05-2018 14:26:20 #80 [ru] Аноним Номер 77,

Если ВЫ не поймете что Надо тем " Башки" Кто в Тувинском УНИВЕРСИТЕТЕ, Историкам и Филологам Башки РУБИТЬ за Их ТУПОСТЬ.

То вынуждены Будете смотреть как Китайцы у ВАС Работают, или как в Туве Уголь добывают.

И Что Толку от РЕСУРСОВ Тем, кто не Знает Им Цену? +1 Аноним (гость) 20-05-2018 14:22:02 #79 [ru] он очень далек оказывается )) Эрмак это аксакал,его мнение для меня много значит 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-05-2018 14:20:10 #78 [ru] Аноним Номер 75...

Я уже Такому, Тапа Тебя УЖЕ Написал, о Том. что Мои Предки НЕ ТРОГАЛИ Туву с 1616 года. и САМИ Тувинцы запросились под Протекторат в 1912 году, и ЖДАЛИ до Начала Первой Мировой , ДВА Года чтоб Их то ВЗЯЛИ...

И Если Старший Брат моего Деда погиб в 1915 году, То Тувинцев то РАЗВЕ Тогда Брали На Фронт?

Да и в Вторую Мировую, Они Шли как ДОБРОВОЛЬЦЫ, , А Наших ПРИЗЫВАЛИ, Мало того, Еще и Гноили в Лагерях, чтоб Они БЕЖАЛИ и Шли на Фронт Штрафниками...

разве ЭТО Вам то Тувинцам ПОНЯТЬ?

И Если у Вас Такие " филологи" , как ВОР Бичелдей, то Вы то Сами Опустились на Уровень Чингисов, Моховых, и Перестали Быть ЧАНГИСИТАМИ.

так что если Салчак, да и Кара-оол, Не Понимают СМЫСЛ Родного Языка, то Кто Их то Научит?

так что Если ВЫ то ПОЙМЕТЕ СВОЙ Язык. РОДНОЙ, и Почему Хемчик РАВНОЗНАЧЕН Улуг-Хему, То Развитие Тувы пойдет Ускоренно...

Но Если Вы ЭТО Не Поймете,, то и будете на Грани Самоистребления. +1 Аноним (гость) 20-05-2018 14:15:04 #77 [ru] Величие больших народов ну по логике,в использовании конечно своих ресурсов но и образно если они реально сильные то использовании ВСЕХ ресурсов мира 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-05-2018 14:05:26 #76 [ru] Аноним Номер 72,

Я ПОНИМАЮ Что Таким . как ВЫ Иностранцам, Русско Язычникам Бесполезно писать о том, что я то Отметить в 2016 году 400 ЛЕТИЕ, как Мы, на Фоне Донбасса Современного. с Тувинцами Не ВОЮЕМ!!!

И Сколько Тебе то НАДО Поставить Таких Восклицательных Знаков, чтоб до Твоей ТУПОЙ Башки то Дошло?

Так что Если Мы сейчас ГОТОВИМСЯ к 2000 Летию Распятия Христа, то Пусть Автор СВОЕ Пишет не НА РУССКОМ, а на Своем Языке.

И Если ОН то РЕШИЛСЯ ПЕЧАТАТЬ по РУССКИ, то и Должен Понимать, что ЕМУ, Ответить Могут и Казаки, на РУССКОМ.

так что, у Нас Говорят, Молись хоть на Дырку от Бублика, но Свой Коммунизм не Навязывай...

И Если Для ВАС не понятно как Смог РАЗБИТЬ Великий ЧАНГЫС ХААН Буддистов Китайцев, и Мусульман с Средней Азии, то Это Ваши Проблемы...

Вы можете Жить в Свое Время, а Мы в Свое.

И Все же ПЕРВЫМИ в Космос Вышли Наши, а не те, кто Под Твоим Флагом.

И Если Бы Путо с " Медведевым" не Мешали, то , То Вы для Нас бы были Интересны столько, по Столько...

Даже пришлось из-за Тебя сократить количество Знаков Восклицательных... +1 Аноним (гость) 20-05-2018 13:58:07 #75 [ru] у больших народов есть все! устоявщихся больших..у вас есть все и даже малочисленные народности)) нашему малому народу нужен свет в голове! 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-05-2018 13:48:07 #74 [ru] И Как ВЫ предлагаете, Аноним Номер 70. Вытаскивать Тех, кто Ушел не только На Путь НЕОЯзычества, а Свалился еще Ниже, на Уровень Атеизма , с Уверенностью Что Теперь Им Можно УБИВАТЬ, Обманывать, Воровать ?

Или как сейчас в Туве идет по Пути САМОУНИЧТОЖЕНИЯ Своих Своими?

Да, СКАЗАНО " Возлюби Врага Своего, как Самого Себя", и Даже ЭТО Иудеи вот уже, Умещие " Возлюбить ближнего, как Самого Себя", и Как Вы предлагаете Мне то " Возлюбить Тех, кто Упускается по своему Уровню ниже плинтуса?

Так что я то УМЕЮ Врагов Своих Любить, Так, что Если не ПОнимают, то " ОКО за ОКО, а Зуб За Зуб"

Это сперва не поняли Немцы, и возомнили Себя "богоизбранными", в Итоге Получили 9 мая 1945 года... Это не Понимают сейчас Бандеровцы на Украине...

так что УНИЖАТЬ Таких не Будем. а Если Они Решились Драться, то придется БИТЬ Так, чтоб Они ЭТО Поняли как Немцы и Французы...

Да и те в РФ, кто не понимает о том что ЧЕЛОВЕК То ЛИЧНОСТЬ, а не Частность, и что у него Есть Личное Достоинство, а не Частное, как и ТО что Есть Личная Собственность , а не Частная, то я Таких в России БИЛ, БЬЮ и Будут БИТЬ. Чтоб Понимали что Такое ЧЕЛОВЕК, и Почему Курица не ПТИца, а Баба не ЧЕЛОВЕК... +1 Аноним (гость) 20-05-2018 13:39:49 #73 [ru] как показывает история и вобщем по логике Религии и Веры...как сказать?..Боженька и Вера..меньшим и слабым,материально бедным народностям если сказать и где метастаза чертинизма,сильным и богатым вобщем устоявщимся большим народам,где и Религия устоялась,эта мазка врят ли налезет)) ну по логике..ну это не значит что мы все разные а наоборот мы одинаковые слово "ЧЕЛОВЕК" вот где одинаковость! 0 Аноним (гость) 20-05-2018 13:29:39 #72 [ru] Андрей Семенович)) разнообразие Рас и Религии это и есть красота мира! почему ты считаешь свою нацию превыше всех?! не бывает такого и не будет! вы как я понял не умеете различать людей по психатипу)) так счего ради ты считаешь свою нацию превышы всех??! как показывает история и ваша(наша) история большие страны и народы пользуются образно всеми,это история а значит было и есть то что сейчас,вы (мы) творение образно всех 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-05-2018 13:17:40 #71 [ru] Аноним номер 69...

Вы из Католической Ветви Христианства...

Именно Там пытаются Уровнять Бога и Черта... То есть Голову, РАЗУМ Вселенной и Руку...

Да и Русский Язык, для Его Мало Знающих, Знает не только о тех, кто КАТо Ликие. дает Понимание Тому, Кто ЧЕЛО Века, а Кто Призрак Прошлого...

так что Если РУССКИЕ то Понимают Разницу между Человеком Челом, Лицом Времени, Века, то Разве Русско Язычники понимают смысл того же Слова КАТоЛИК?

кто Не Ворует, Не Обманывает, Не Убивает, то Ему Дьявол не вредит...

сам по Себе, а Вредит через тех, кто ВРЕТ, Убивает и Ворует, Обманывает...

так что проблема Иудеев и заключена в Том, что Если Им Творец дал только немного Земли в Израиле, и за которую Им приходиться постоянно воевать, то Проблема Русских в Том, что если Они, Изначально Воспитывались Святыми Земли Русской, с пониманием Кто Есть Сын Божий, а Кто РАБ, то разве Тувинцы ЭТО Смогут Понять?

Так что " Не Страшен Черт, как ЕГО Малюют" Такова Мудрость МОЕГО Народа. +1 Аноним (гость) 20-05-2018 13:05:24 #70 [ru] нельзя повторят все время как мантру слова УНИЖАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО,НЕЛЬЗЯ!как мантру нужно говорить ТОЛЬКО устами РЕЛИГИИ и ВЕРЫ..подумать нужно и задуматся! 0