Расскажите Путину об истинном катастрофическом положении жителей Тувы

Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-07-2018 05:57:56 #8 [ru] Так что АНОНИМ Номер 6...

Я понимаю ПОСЛЕДНЕЮ Надежду автора на "представителя" Тувы в СОВЕТЕ Федерации Нарусову...

На то что Она может БЫТЬ что то скажет Этому Духовному РАБУ Путину...

Что в связи с той же Пенсионной реформой Те, кто сейчас НАРОЖАЛИ, могут пойти с своими Детьми на Москву, как из Африки на Берлин... Голодные и Злые...

И сколько Полицаев, "национальных гвардейцев" Танков и Самолетов нужно будет для того чтоб их Остановить?

Да, пока призванные из Тувы СЛУЖАТ в Российской Армии, а что произойдет, если Они Свое ОРУЖИЕ, как и свыше 100 лет назад, как в период Событий Путча в Москве по Развалу СССР, применят не против Народа, а Власти?

Все же Империю свыше 100 лет, и СССР больше четверти века назад, разваливали не Внешние, в Внутренние и не Враги, а УРОДЫ.

И если свыше 100 лет тому назад Тува не участвовала в Развале Империи, то вот участие в РАЗВАЛЕ СССР Она принимала по Полной. +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-07-2018 05:44:10 #7 [ru] Аноним номер 6...

Что Анониму НОМЕР 2, что ВАМ, мечтающим об " ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ" РАВНЫХ Среди РАВНЫХ, не дает Одно Обстоятельство...

Чтоб стать ГРАЖДАНИНОМ, нужно Избавиться от Анонимного НОМЕРА, От Страха, перестать Быть Тварью или Рабом... Так как Твари и Рабы не могут Быть ГРАЖДАНАМИ с времен Древней Греции...

И я здесь " не подстрекаю на митинги", а ЗАСТАВЛЯЮ Задумываться систему Власти... Трусливых не ГРАЖДАН, не Сыновей и Дочерей Матери Родины и Отче Нашего, а Тварей и Рабов...

Какой толк от того, что Вы соберете "митинг", и Скажите ПРИДУРКАМ Все то что Хотите?

А вот Скажите Им что Вы УРОДЫ, имея Должности, Зарплаты, но Ваши РОДА все равно ПЕРЕДОХНУТ, как тот же Род Петра Первого, или Ленина, и что мало Надежды на то что Дочь Кара-оола станет НАСТОЯЩЕЙ Матерью, Вот что только Заставит их как то Задуматься...

чтоб тот же Кара-оол, смотря из окна своего кабинета на монумент Ленина понимал что Его Ждет Та же Участь...

Говорят что Потомков Великого Монгола М

Церковные Придурки Могут ВРАТЬ Рабы, что мол Они "служат " Богу, но будут ли Потомки на Земле у того же " епископа" Тыванского "Феофана"?

Да, возможно Найдутся ПРИДУРКИ и попытаются его как Ленина "увековечить"...

Но при этом найдутся и Те, кто скажет, что этот " Феофан", "епископ" прожил по принципу " не Богу Свечка, не Черту Кочерга"...

Кара-оол смог добиться чтоб его ДОЧЬ СОЖРАЛА за Один " Обед на Четверть Миллиона рублей...

А сможет ли Он добиться того, чтоб Она ему РОДИЛА Умного Талантливого Внука? иллионы, а сколько Их останется у Кара-оола?Церковные Придурки Могут ВРАТЬ Рабы, что мол Они "служат " Богу, но будут ли Потомки на Земле у того же " епископа" Тыванского "Феофана"?Да, возможно Найдутся ПРИДУРКИ и попытаются его как Ленина "увековечить"...Но при этом найдутся и Те, кто скажет, что этот " Феофан", "епископ" прожил по принципу " не Богу Свечка, не Черту Кочерга"...Кара-оол смог добиться чтоб его ДОЧЬ СОЖРАЛА за Один " Обед на Четверть Миллиона рублей...А сможет ли Он добиться того, чтоб Она ему РОДИЛА Умного Талантливого Внука? +1 Аноним (гость) 05-07-2018 07:12:53 #6 [ru] Анониму 2. вот такие как вы и сидят сиднем и ждут когда ветераны и старики пойдут в бой и решат за вас что-то. а сами сидите только и строчите в соцсетях и форумах всяких.

подстрекаете народ на митинги и решительные действия а как нужно делать то сразу в кусты и за монитор 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 05-07-2018 07:07:07 #5 [ru] Аноним Номер 4...

На Все 100 с Вами согласен...

Сейчас начнут выходить на пенсии те. КТО заканчивал трудиться в Разваленных совхозах Тувы...

И если Ветераны Государственной службы Уже Что то ИМЕЮТ, то что ждет тех, кто имеет по 5, 10, 15 лет Трудового стажа в ставшей Тывой республике?

А РЕФОРМЫ, плюс Рост Пенсионного Возраста уже пришли в Туву, и будут обсуждаться в Госдуме осенью...

так что республика ПЕРВОЙ в РФ "запоет"... И весьма Скоро мы будем вспоминать События начала 90 годов как " цветочки". и "кушать ягодки"... +1 Аноним (гость) 05-07-2018 06:17:27 #4 [ru] Крепитесь тувинцы, дальше будет еще печальнее! +8 Аноним (гость) 05-07-2018 05:56:43 #3 [ru] Забыли написать, что сами причастны к тому, что довели все до ручки. Будьте честными! +1 Аноним (гость) 04-07-2018 22:54:45 #2 [ru] Ветеранам пора двигаться дальше и расширять поле деятельности. Одними кляузами и челобитными горю не поможешь. +2 Аноним (гость) 04-07-2018 17:36:23 #1 [ru] Каким все же идиотом надо быть, чтобы своими руками создать такую немалую компанию недоброжелателей - ветеранов госслужбы 0