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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 26, 3 июля / Расскажите Путину об истинном катастрофическом положении жителей Тувы
   
 
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№26, 3 июля 2018 года.

Расскажите Путину об истинном катастрофическом положении жителей Тувы

Члену Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Нарусовой Л.Б.

Уважаемая Людмила Борисовна.

Союзом ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва в адрес вышестоящих государственных органов были направлены немало писем и аналитических записок о состоянии политического, социально-экономического, нравственного климата в республике. Оно оставляет желать лучшего. Главной причиной этого, на наш взгляд, является низкое качество управленческих решений, многие из которых имеют коррупционный характер.

В результате таких действий, если взять совсем уж вкратце, на поверхности видны следующие кричащие факты:

1. Республика Тыва на самом последнем месте почти по всем социально-экономическим показателям среди всех регионов страны.

2. На 01 января 2017 года исполнение Программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в республике составило 4%!!! Пролонгированная Программа за 2017-18 года едва достигла 30% исполнения.

3. Сотни миллионов рублей, выделенные федеральным и республиканским бюджетами на обеспечение жильем детей-сирот исчезают в неизвестном направлении.

4. Главой республики совершается злостное неисполнение решения судов, в том числе выигранные заслуженными ветеранами, тем самым выходя из правового поля Российской Федерации.

Нас удивляет, что наш Глава республики, который успешно провалил всё и вся в республике, не несет никакой ответственности, а также «слепота и близорукость» правоохранительных органов, которые годами не могут вывести на чистую воду «проделки» коррупционеров.

Уважаемая Людмила Борисовна.

Просим вашего содействия донести Президенту Российской Федерации Путину В.В. об истинном катастрофическом положении жителей Республики Тыва, страдающих, главным образом, из-за неумелых управленческих решений руководства республики и всевозрастающей коррупции.

С уважением,

председатель Союзом ветеранов государственной и
муниципальной службы Республики Тыва Хемер-оол В.Д.

(прочитано 636 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7409.html
+8

<< Комментарии к статье (Всего: 8) >>
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 06-07-2018 05:57:56   #8 [ru]
Так что АНОНИМ Номер 6...
Я понимаю ПОСЛЕДНЕЮ Надежду автора на "представителя" Тувы в СОВЕТЕ Федерации Нарусову...
На то что Она может БЫТЬ что то скажет Этому Духовному РАБУ Путину... Very Happy
Что в связи с той же Пенсионной реформой Те, кто сейчас НАРОЖАЛИ, могут пойти с своими Детьми на Москву, как из Африки на Берлин... Голодные и Злые...
И сколько Полицаев, "национальных гвардейцев" Танков и Самолетов нужно будет для того чтоб их Остановить? Confused
Да, пока призванные из Тувы СЛУЖАТ в Российской Армии, а что произойдет, если Они Свое ОРУЖИЕ, как и свыше 100 лет назад, как в период Событий Путча в Москве по Развалу СССР, применят не против Народа, а Власти? Confused
Все же Империю свыше 100 лет, и СССР больше четверти века назад, разваливали не Внешние, в Внутренние и не Враги, а УРОДЫ.
И если свыше 100 лет тому назад Тува не участвовала в Развале Империи, то вот участие в РАЗВАЛЕ СССР Она принимала по Полной.
 
+1
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 06-07-2018 05:44:10   #7 [ru]
Аноним номер 6... Very Happy
Что Анониму НОМЕР 2, что ВАМ, мечтающим об " ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ" РАВНЫХ Среди РАВНЫХ, не дает Одно Обстоятельство... Very Happy
Чтоб стать ГРАЖДАНИНОМ, нужно Избавиться от Анонимного НОМЕРА, От Страха, перестать Быть Тварью или Рабом... Так как Твари и Рабы не могут Быть ГРАЖДАНАМИ с времен Древней Греции... Very Happy
И я здесь " не подстрекаю на митинги", а ЗАСТАВЛЯЮ Задумываться систему Власти... Трусливых не ГРАЖДАН, не Сыновей и Дочерей Матери Родины и Отче Нашего, а Тварей и Рабов...
Какой толк от того, что Вы соберете "митинг", и Скажите ПРИДУРКАМ Все то что Хотите?
А вот Скажите Им что Вы УРОДЫ, имея Должности, Зарплаты, но Ваши РОДА все равно ПЕРЕДОХНУТ, как тот же Род Петра Первого, или Ленина, и что мало Надежды на то что Дочь Кара-оола станет НАСТОЯЩЕЙ Матерью, Вот что только Заставит их как то Задуматься...
чтоб тот же Кара-оол, смотря из окна своего кабинета на монумент Ленина понимал что Его Ждет Та же Участь...
Говорят что Потомков Великого Монгола Миллионы, а сколько Их останется у Кара-оола?
Церковные Придурки Могут ВРАТЬ Рабы, что мол Они "служат " Богу, но будут ли Потомки на Земле у того же " епископа" Тыванского "Феофана"?
Да, возможно Найдутся ПРИДУРКИ и попытаются его как Ленина "увековечить"... Very Happy
Но при этом найдутся и Те, кто скажет, что этот " Феофан", "епископ" прожил по принципу " не Богу Свечка, не Черту Кочерга"... Very Happy
Кара-оол смог добиться чтоб его ДОЧЬ СОЖРАЛА за Один " Обед на Четверть Миллиона рублей... Confused
А сможет ли Он добиться того, чтоб Она ему РОДИЛА Умного Талантливого Внука? Confused...
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Аноним (гость) 05-07-2018 07:12:53   #6 [ru]
Анониму 2. вот такие как вы и сидят сиднем и ждут когда ветераны и старики пойдут в бой и решат за вас что-то. а сами сидите только и строчите в соцсетях и форумах всяких.
подстрекаете народ на митинги и решительные действия а как нужно делать то сразу в кусты и за монитор
 
0
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 05-07-2018 07:07:07   #5 [ru]
Аноним Номер 4...
На Все 100 с Вами согласен...
Сейчас начнут выходить на пенсии те. КТО заканчивал трудиться в Разваленных совхозах Тувы... Confused
И если Ветераны Государственной службы Уже Что то ИМЕЮТ, то что ждет тех, кто имеет по 5, 10, 15 лет Трудового стажа в ставшей Тывой республике? Confused
А РЕФОРМЫ, плюс Рост Пенсионного Возраста уже пришли в Туву, и будут обсуждаться в Госдуме осенью... Confused
так что республика ПЕРВОЙ в РФ "запоет"... И весьма Скоро мы будем вспоминать События начала 90 годов как " цветочки". и "кушать ягодки"... Mad
 
+1
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Аноним (гость) 05-07-2018 06:17:27   #4 [ru]
Крепитесь тувинцы, дальше будет еще печальнее!
 
+8
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Аноним (гость) 05-07-2018 05:56:43   #3 [ru]
Забыли написать, что сами причастны к тому, что довели все до ручки. Будьте честными!
 
+1
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Аноним (гость) 04-07-2018 22:54:45   #2 [ru]
Ветеранам пора двигаться дальше и расширять поле деятельности. Одними кляузами и челобитными горю не поможешь.
 
+2
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Аноним (гость) 04-07-2018 17:36:23   #1 [ru]
Каким все же идиотом надо быть, чтобы своими руками создать такую немалую компанию недоброжелателей - ветеранов госслужбы
 
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Остальные материалы номера 26:
 
   
   
 
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Как врачи его не лечили, он все равно выздоровел.

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