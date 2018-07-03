    Продолжаем обсуждать пенсионную «реформу»

Пышущие здоровьем...

«...Продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь». Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. «Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность...»

Цинизм, безусловно, запредельный. Что бы ни выдумывали министры в обоснование своих действий, в реальности государство отказывается от одной из своих базовых обязанностей, фактически обрекая большую часть населения на необеспеченную старость. Уже сейчас до пенсии не доживает около 40%, при повышении срока выхода шанс на неё получит меньшинство. В распадающейся моноэкономике Путина для пожилых людей работы нет, её нет и для молодых, поэтому ссылки на то, что работающий человек живёт долго, как раз потому и циничны, что власть не способна обеспечить их работой, о чём тогда вообще разговор? Оперировать же статистикой в современной России – занятие крайне сомнительное. Официальная статистика в области занятости выглядит весьма спорной – когда в «серой зоне» находится порядка 40% работоспособного населения, которое именуется «самозанятыми», любая статистика оперирует погрешностью плюс-минус миллион.

«Ведомости»: «Единая Россия» не знает, как объяснить повышение пенсионного возраста Партия «Единая Россия» в четверг, 28 июня, провела закрытое от СМИ заседание, в ходе которого представители региональных отделений пожаловались, что не знают, как оправдать в регионах повышение пенсионного возраста, сообщает «Медуза» в пятницу, 29 июня, со ссылкой на газету «Ведомости». По данным издания, руководство партии (на заседании присутствовал председатель Дмитрий Медведев) пыталось объяснить, что, «как ни неприятна пенсионная реформа, ее придется принимать и надо обсудить, как нивелировать риски и объяснить ее людям». Один из участников встречи рассказал изданию, что предложенное федеральным руководством объяснение, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсии, – регионы не устроило. Секретарь севастопольского отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников сообщил «Коммерсанту», что дискуссия на заседании была «жаркой». По данным издания, федеральный исполком ЕР направил в регионы техзадание, в котором рекомендовал «избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. Против изменений выступила оппозиция и общественность. Профсоюзам согласовали митинги против повышения пенсионного возраста в 30 городах. РБК 22 июня сообщало, что секретарь генсовета фракции ЕР Андрей Турчак запретил единороссам критиковать пенсионную реформу. Власти Ставрополья уничтожили тираж газеты из-за статьи о пенсионной реформе Правительство Ставропольского края рекомендовало редакторам газет ничего не писать про пенсионную реформу, из-за «неправильной» статьи был снят тираж «Благодарненских вестей». Об этом сообщает NewsTracker, ссылаясь на источник в правительстве региона. По его словам, власти опасаются резкой реакции населения на повышение пенсионного возраста и решили негласно цензурировать информацию, попадающую к людям. «На общем собрании редакторов районных газет была озвучена настойчивая «рекомендация» со стороны правительства ничего не писать про пенсионную реформу. Редактор «Благодарненских вестей» сообщил, что у них статья «Цель: дожить до пенсии» ушла в тираж. Тогда руководство ГУП «Издательский дом «Периодика Ставрополья» попросило посмотреть ее, после чего тираж сняли и выпустили другой. В нем все те же материалы, что и в первом варианте, кроме статьи о пенсионной реформе», – сообщил источник. По его данным, решение цензурировать районную прессу не спущено из Москвы, а инициировано на краевом уровне». The Bell: Интернет-боты хвалят в соцсетях пенсионную реформу Российские интернет-боты хвалят под роликами на YouTube пенсионную реформу – в день на эту тему появляется около 58 тыс. комментариев. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на Романа Смолина, одного из основателей сервиса Metabot. «Они всегда мигрируют одним и тем же составом из ролика в ролик. Напишут определенное число комментариев под несколькими роликами, выведут комментарии в топ и переходят на другие», – рассказал Смолин. Он перечислил основные тезисы ботов: необходимость реформы, облегчение поисков работы для людей предпенсионного возраста, рост размеров пенсий.

При этом, как сообщил Песков, Путин продолжает не участвовать в обсуждении пенсионной «реформы». Почему – вполне понятно, власть рассчитывает изучить предел терпения населения, после чего примет решение – сдать немного назад или принять зверский закон о повышении в текущем виде. Вот для того, чтобы сдать назад, и требуется Путин, который должен будет весь в белом выйти и отечески поправить немного перегнувшее палку правительство. Примитивная политтехнология для дебилов, но она, как правило, работает. Другой вопрос, что сегодня власть залезла в карман уже не отдельной социальной группе, а вообще всем. И вряд ли такой тупой прямолинейный прием сработает так, как от него ждут.

С другой стороны, обнищание населения ещё не дошло до критической черты, поэтому у криминальной власти ещё есть небольшой резерв, в пределах которого она ещё может грабить людей. Значение, конечно, имеет ещё и скорость обнищания – если бандиты будут грабить понемножку, то у них есть шанс продлить период своего пиршества подольше. Но в том и проблема, что украдено уже слишком много, поэтому залезть в карман людям нужно очень глубоко. Да и не планируют бандиты надолго – у них горизонт планирования по определению невелик. От одного грабежа до другого.

Эль Мюрид

Как получают пенсию...

...в Великобритании

Моим первым официальным местом работы была компания БиБиСи (BBC). Через три года мне предложили постоянный контракт. Я начала раздумывать, подписывать его или нет – не хотелось в 28 думать о пенсии и расставаться с определенной суммой. Тогда старшие товарищи объяснили мне, как это надежно. Ну, ладно уж, так и быть. Подписала. С каждых 50 фунтов, которые вынимали у меня из зарплаты в рабочий пенсионный фонд, БиБиСи каждый месяц платило за меня еще столько же.

Суммы отчисляли автоматически. Пенсионные отчисления как погода – ты перестаешь обращать на это внимание.

Проработала я на постоянном контракте всего 10 лет. Потом я его разорвала, уйдя с радио на фриланс.

И, если честно, о своей бибисишной пенсии я забыла. До 60 лет было еще время, и я даже не знала, сколько мне в конце концов причитается.

В какой-то момент мне понадобились деньги на строительство дома в Подмосковье. И старшие товарищи подсказали мне, что пенсия БиБиСи – это такая интересная штука: в 55 лет можно взять из нее какую-то сумму, а в 60 начать получать ежемесячно из того, что осталось. Недолго думая, я написала заявление о том, чтобы мне выдали причитающуюся сумму (кажется, это было пять тысяч фунтов стерлингов), и вскоре я их получила. А потом уже, когда мне исполнилось 60, я стала получать деньги ежемесячно. Не очень много, конечно, я же проработала всего 10 лет. И тут выяснилось, что мне еще положена и государственная пенсия, из расчета того, сколько я платила в государственный пенсионный фонд, пока работала. Тоже не такая уж большая сумма, но всё лучше, чем ничего.

Потом я узнала, что даже если бы я ни дня не работала в Англии, как моя мама, которая приехала уже в пенсионном возрасте, я бы все равно получала какой-то минимум. Не говоря о том, что все медицинское обслуживание – а для пенсионеров и лекарства – совершенно бесплатны. Работая, ты платишь налоги, часть из которых как раз и идет на это бесплатное медицинское обслуживание, на Национальную службу здоровья, NHS.

Пенсии, и бибисишная, и государственная, поднимаются ежегодно, с учетом инфляции.

Прервав постоянный контракт с БиБиСи, я могла распорядиться тем, что накопилось в моем бибисишном фонде, как хотела. Могла оставить все деньги, чтобы они ждали, когда я достигну пенсионного возраста, а могла бы перевести их в какой-то частный пенсионный фонд. Я решила ничего не делать, так было проще, особенно учитывая мою неспособность к выгодным финансовым операциям.

Как потом выяснилось, ничего не делая, я оказалась права – за то время, что я ждала наступления пенсионного возраста, многие частные фонды успели разориться. Зато бибисишный фонд, не рисковавший чужими деньгами, сохранил мою пенсию. Не такую уж большую, но зато мою.

Маша Слоним

...в Сингапуре

В Сингапуре пенсионный фонд организован в виде банка. Называется он тоже пенсионный фонд (CPF), но по сути это банк.

Всем работающим открывается счет и на этот счет зачисляются все пенсионные платежи. Они конкретные по каждому работнику. Работник всегда может видеть, сколько денег лежит у него на пенсионном счете. Если работодатель что-то не доплатил, может наехать на работодателя. Платит туда ежемесячно часть работник, сам из своей зарплаты и часть работодатель, сверх зарплаты. Размер обязательного платежа снижается от возраста. Платить можно и больше, чем обязательный платеж. Всё складывается на счет.

В общем, практически ничем от работы банка это не отличается. На хранящуюся сумму начисляются проценты как на депозит. Но счет заблокирован. До достижения пенсионного возраста тратить можно только на специальные платежи типа медицинских расходов и на образования детей. По достижении пенсионного возраста счет открывается, и пенсионер может потратить всё накопленное сразу или по частям, как угодно. Это и есть его пенсия. Сколько накопил, наперечислял, всё твоё.

И сразу всем становится понятно, что Пенсионному фонду не нужна никакая гигантская инфраструктура, не нужны сотни тысяч работников и офисы-небоскребы, не нужны никакие «трудовые книжки» и «сложные пенсионные расчеты», не нужно знать «учетный стаж» и не нужна никакая прочая галиматья и лапша на ушах. Вся работа очень легко автоматизируется и переводится в онлайн. И народа требуется как в обычном бесфилиальном и безофисном онлайн банке. Точнее гораздо меньше, потому что тут нет колл-центра, нет службы кредитования клиентов, и нет службы взыскания просроченной задолженности.

Объясните, пожалуйста, кто-нибудь деятелям в Правительстве РФ, что пенсионное обеспечение – это гораздо проще, чем они это себе фантазируют и чем они об этом всем рассказывают. И главное, объясните им, что запускать руку в пенсионные счета граждан и тратить оттуда деньги на какие-то «проекты века», это тоже самое, что и грабить банки для неких «благих целей».

Юрий Новиков