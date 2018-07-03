Как у русских командиров глаза вылезли

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Тут, понятное дело, надо уж о чём-нибудь об одном, но на этот раз я сразу о том и об этом. Пока в стране идёт раскачка и татарско-башкирское вкупе с якутским и дагестанским негодованием о том, надо ли изучать родные языки, не надо ли, сколько часов русского, а сколько местного, не-русского языка, должно быть в школьных программах, в Туве у военного командования «55-ой горно-стрелковой бригады» случился умственный коллапс.
Не моё мнение, скажу честно, но многие считают, что военный человек – это такой вот индивидуум с единственной прямой извилиной, которую ни в коем случае нельзя напрягать, иначе – мозги набекрень. Если внимательно приглядеться к русским командирам «55-ой», то можно, наверное, по тому, как сидит на голове фуражка, увидеть и определить – какое полушарие напряглось и вздулось, левое или правое? У министра обороны Шойгу фуражка на голове, как влитая, козырёк ровно перпендикулярно его носу миллиметр в миллиметр и никаких сомнений, а потому что он не совсем русский. Или нет, не так! А вот так: потому что Шойгу совсем не русский, наполовину тувинец по папе, а по маме – наполовину известной национальности, что в итоге дало такую мощную гремучую смесь без страха и упрёка.
Генетика, знаете ли, та ещё наука. Вот медики нашли же в 90-е годы так называемый «ген немотивированной агрессии», который американские учёные называют «ген воина», нашли – это уже общеизвестный факт. Правда, в научных изысканиях есть некоторая оговорка, что «ген воина» в основном присущ психопатам, но это детали. Так вот, больше всего, как я очень сильно подозреваю, этот ген распространён у народов кочевых цивилизаций.
Ой, не надо думать, что я тут утверждаю, что Шойгу – психопат. Предполагаю, да, но не утверждаю. Могу смягчить свои предположения, ладно, не психопат, а личность с эмоциональной расторможенностью. А почему предполагаю, да потому, что евреи и тувинцы – древние народы кочевых цивилизаций. Моисей 40 лет водил по безжизненным пустыням свой воинственный народ, а тувинцы в составе передовой кавалерийской бригады полководца Субедея из объединённых вооружённых сил Великого Чингисхана дошли-таки до Адриатического моря. Ну, и чем вам Шойгу не гремучая смесь?
Шойгу, скажу я вам, это не какой-то маршал времён мировой войны, если приказал построить мост к 1 мая 2018 года – мост должен быть! Про мозги набекрень у русских отцов-командиров я не забыла, помню-помню, немножечко терпения, уважаемые читатели. Короче, дело было так. Шойгу приказал, указал срок, пригнали солдат из стройбата откуда-то из-за Саян, и давай со всей дури сооружать мост. Ну, так говорят «со всей дури», когда понимают, что нельзя не выполнить приказ, потому что исходит он от человека с геном немотивированной агрессии, чтобы не сказать, что от психопата.
Там уж, для каких таких боевых задач нужен был этот мост через Енисей по направлениям к деревенькам Черби и Кара-Хаак, это только одному ему, потомку двух великих цивилизаций, известно и для всех до сих пор, в том числе и для бюджета Российской Федерации, военная тайна. А тем временем стройбат день и ночь забивает сваи в енисейское дно, техника бесперебойно подвозит железобетонные и другие сооружения, инженеры от недосыпания валятся с ног, работа кипит... А мирные деревенские тувинцы на лодках туда-сюда, с правого на левый берег переплавляются и между собой заключают пари – до 1 мая мост имени Шойгу развалится или, однако, ещё до 9 мая простоит? А у военных мостостроителей одно на уме, мол, не дай бог не успеть к сроку – как врежет... Ну, психопат же, вроде того или как там, потомок моисея-субедея, чёрт бы драл этих кочевников с неустойчивой эмоциональной психикой. Пфуу..ууу...у, к сроку, слава всем православным богам, успели – 31 апреля мост стоял. А 1 мая, будь прокляты все шайтаны мира, мост за считанные минуты развалился на глазах. И уплыли 40 миллионов из бюджета страны. Догадайтесь с одного раза, какая сторона была пьянее всего – та, что держала пари за 1-е или за 9-е мая? Правильно, обе стороны вскладчину на радостях побратались и напились.
Но главное всё-таки не в этом! В самом деле, что такое какой-то мост имени Шойгу, не было его тысячу лет и ещё столько же не надо, правильно я говорю? А министр, ясное дело, сразу же изловчился и выкрутился, поскольку одна половина его личности от рождения по наследству от мамы умственно далеко продвинутая. Он руководству страны объяснил, что этот мост был сооружён по плану конспиративной хитрости для обмана врагов отчизны, которые из-за рубежа высматривают наши военные тайны, мол, так было задумано и всё блестяще исполнено! И главное, уважаемые читатели, не в том, что мост развалился, не простояв суток и даже не в том, что Шойгу лихо выкрутился и ему за 40 миллионов никакого порицания руководство страны не произнесло. Главное в том, что у русских командиров...
А, чуть не забыла, сейчас объясню, почему русских. Дело в том, что вообще в российской армии командирами теперь только русские назначаются, как говорится, политика – дело тонкое, а национальная политика – никто не знает, что это такое. Так вот, когда тувинская «55-я бригада» расположилась на берегу Енисея, прислали русских командиров и теперь их фуражки не по Уставу на головах нелепо торчат – то направо набекрень, то налево. А вы сами посудите, все солдаты в «55-й» из местных, все потомки если не Чингисхана, то уж, точно, полководца Субедея, лица мужественно-непроницаемые и что там, в голове, у этих наследников великой кочевой цивилизации, командирам не ясно. Они, отцы-командиры, так и жалуются друг другу, мол, хрен их поймёшь, тувинцев, по-русски толком не говорят, чего там себе на уме думают, непонятно, короче, абрекам кавказским до них, как до Луны пешком.
Ну и вот, слушайте дальше, мост имени Шойгу ровно к 1 мая развалился и стронул с места огромный плавучий дебаркадер, пришвартованный к берегу Енисея. Течение же могучей реки мощное и это транспортное погрузочное средство за каких-то несколько часов уплыло к местечку «Алдын-Булак», где дислоцировался туристско-развлекательный центр из юрт-ресторанов для приезжих высокопоставленных чиновников из разных проверяющих комиссий. У русских и так глаза круглые, так теперь они ещё и навыкат стали после того, как командиры узнали, что этот плавучий толкач-дебаркадер тувинцы за полтора часа тёмной ночью разобрали, развинтили, раскрутили и распотрошили напрочь – даже следов не оставили. С огромным мотором не стали возиться, кому он нужен – тувинцу в хозяйстве он не пригодится. Примчались к «Алдын-Булаку» военные, а там вместо плавсредства рожки да ножки.
Честно, не знаю, на чьём балансе этот толкач числится. Если на балансе Министерства обороны, то Шойгу выкрутится. Хотя денег всё равно жаль. Потому что, как говорится, смех смехом, а бюджет Минобороны – это наши с вами деньги, уважаемые читатели, деньги налогоплательщиков.
Да, ВЕЧНЫЙ Аноним НОМЕР Зековский 8...
Если я, за счет Выпитого понял чем от ВАС Придурков Тварей и РАБОВ отличаюсь, то Это уже Плюс...
Если бы те, кто Спивается, Уничтожает Свои Рода, или типа таких как ТЫ " не пьющих" трусливых Анонимов, то какой СВОБОДНОЙ Стала бы РОССИЯ?
Но Вы Паписты, Заражены Духовным СПИДОМ , Папизмом, и Это уже говорит о Многом...
Разве ОВТ к примеру не Знает чем ТУВИНСКИЕ Слова ЧАНГЫС и ЧИНГИС отличаются между Собой?
Но при Этом разве Даже Пьянка ей сможет Помочь, познать СВОЙ ЯЗЫК, не смотря на Всю ее Вредность?
Так что Дурак Учись Пить с Умом, и тебе не придется бояться ездить по Туве.
И твои отсчеты с количеством Водки доказывают только Уровень Твоего Идиотизма...
Так что не живешь Ты Быыт, ВША, Анонимная, Арат, а существуешь здесь на Сайте Анонимно, не Имея ПРАВ на Имя... А Шумов в Туве Живет, и Плевать ему на " ученых" придурков типа Бичелдея, или Тебя Анонимного Урода. ... [Читать дальше]
В вагон помещается 3 тысячи коробок по (0,5х20 бутылок ) Итого 60 тысяч бутылок ,что составляет 30 тысяч литров! Утонешь Шумов в таком количестве водки! ( Если по бутылке пить в день то надо 165 лет примерно прожить! Так что Шумов ты соврал и насчет вагона и насчет маленькой тележки! Но думаю, выпитого хватило чтобы мозги встали набекрень! Как всегда ,Ваш Аноним:
Аноним номер 4...
Да... если Бы ты Знал сколько водки, Араки я выпил с Тувинцами...
У нас говорят " Вагон и маленькую тележку"...
И кстати почему то " русские" меня начинают пьяного бояться больше Тувинцев... Хотя я при этом Их и порой Защищал от Ножей...
А Тувинцы, Пьяные, при мне становятся Более РАЗУМНЫМИ, и даже Водка их так не берет, не говоря про их Араку...
Да и мне всегда Они готовили их Хайпака Первач, который Горит, но а сами, по моему мнению пили Ссаку...
Так что Пьяный Тувинец для Меня Честней,, что у него на Языке, то и на Уме... А Вот Трезвые...
Именно Трезвые всегда пытаются Обмануть, тем более когда не знают мою фамилию...
Каждый раз посещая Тыву сталкиваюсь с попрошайничеством и воровством со стороны представителей титульной народности! Хотя встречаются и довольно милые люди! И не я один сталкиваюсь с такими явлениями при посещении Республики Тыва (многие люди рассказывали). Поэтому те кто знает Туву не понаслышке, имеют устойчивое мнение что контакта с местными лучше избегать и желательно иметь с собой большую и страшную собаку. И никогда не стоит употреблять алкоголь с местными, 100% закончится неприятностями!!!
Читаю ОВТ, ее ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ТУПОЕ Утверждение что мол ТЫВАНЦЫ "потомки" Полководца Всех Времен и Народов Субудея, и Вижу как не только ВОР Бичелдей стал ТЫВАНЦЕМ, Вором у ТУВИНСКИХ Детей, но и сама ОВТ чем же Его то Лучше?
Да Бичелдей ВОР, которого поставили ДИРЕКТОРОМ Музея , чтоб Он ВОРОВАЛ Историю Тувинского Народа, и превращал таких как ОВТ в Тыванок... В не понимающих Смысла Тувинского Языка...
Разве ОТВ или тем более то Бичелдей понимают за Что ТАТАР Великий МОНГОЛ, а не " моол" Поставил к Колесам Их Арб?
И как за время Советской Власти, не только Русско Язычников в Туве превратили в Папистов, но и Тувинцев превратили в ТЫВАНЦЕВ?
Одни ИДИОТЫ не знают Какое Право и Раби Чего Они его Славят "православные" РАБЫ, другие Воровство и Обман поставили на Свое Обогащение...
Что будет с Теми Придурками кто Решил пошутить с БИЙ-ХЕМОМ, как и УРОДЫ, кто решил Шутить на Саяно Шушенской ГЭС с ЕНИСЕЕМ?
Сколько ТАМ Уроды Убили Специалистов ГЭС ?
И Слава БОГУ, что под колонной Военной не Рухнул этот "мост", который, по утверждению ОВТ "строили русские командиры"...
УРОДЫ, а не "командиры" Паписты.
Да, Одни Делают Ракеты, Подвоные Лодки, Комические Корабли, а что для ЭТОГО Делает Тува ? Тувинский Народ, ставший Тыванцами?
Конечно УКРАСТЬ можно, и сдать Китайцам на чермет, и что Дальше?
Жаль мне этих Тывацев, которых за каких то чуть больше 40 лет Советской власти превратили в ВОРОВ... Посмотрите в ЧТО превращена Бывшая Промзона Кызыла?
Да в точно такие же Остатки того " моста", который строили УРОДЫ, а не "командиры", а Тем более то " РУССКИЕ"...
Уже сформировалось понятие Ряженные " казаки"... И полностью Формируются и современные Тыванцы...
Умеющие только ВОРОВАТЬ и Обманывать... Попрошайничать и Уничтожать Бюджет России... Которые ВОРУЮТ у Детей Своего Народа, а не Русских, кто ставит Свой Народ на уровень Воров, Попрошаек...
НЕ понимающих , "потомков" Великого Полководца Всех Времен и Народов, что Их превратили в таких как ОВТ, не Знающих Смысла Названия Тувинских Рек...
Не понимающих чем Тувинские Слова Чангыс и Чингис, Монгол и Моол , отличаются между собой...
На что Могут Расчитывать Те, ставшие Тыванцами, которые не Понимают почему с точки Слияния УЛУГ-ХЕМА и Хемчика начинается ЕНЕ-ХЕМ?
Только на ПРЕЗРЕНИЕ Своих Предков... На то, что Они скоро познают как появились Цыгане, и Они на Себе испытают и Рабство Египетских Рабов, но в более КОВАРНОМ 21 веке... ... [Читать дальше]
Аноним номер 1...
То что Шойгу " строитель", Вы конечно "потомка двух народов кочевых" поставили КРУТО...
Он всего лишь ДОКАЗАЛ, что Евреи не могли строить ПИРАМИДЫ, а использовали Опыт того же Моисея, Ветхий Завет всего лишь для Обогащения потомков РАБОВ Египта.
Но и утверждение что "потомок кочевых народов" может ЧТО То " Строить". а тем более СТАТЬ Право Славным, то это всего лишь Бредни ОВТ...
Которая точно так же как и Шойгу, как и эти " русские командиры", Разве Она то Понимает Как по РУССКИ не быть РАБОМ своей Глупости и Невежества?
Разве Тувинско ЯЗЫЧНИЦА , да и Русско Язычница, как и тот же Шойгу, по ее утверждению "православный", знает о том ФАКТЕ что НЕТ В Кызыле " Енисея", и что он начинается с точки Слияния Хемчика и УЛУГ-Хема... и что ЕСТЬ Даже для ИДИОТОВ В Туве и УЛУГ-ХЕМСКИЙ уже БЫВШИЙ РАЙ-Он, а нынешний кожуун?
Если Мой Отец ЗНАЛ характеристики Тувинских Рек, Знал не по Тувинским Названиям, а ТЮРКСКИМ, то Он считал Тувинцев за ДУРАКОВ, кто сменем Мох по Русски, а по Тюркски ЧИНГИС стал называть Своих Сыновей...
Итак ФАКТ, Придурки РУССКО Язычные решили пошутить не с "большим ЕНисеем" а с БИЙ-ХЕМОМ и что получили?