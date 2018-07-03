Как у русских командиров глаза вылезли

Тут, понятное дело, надо уж о чём-нибудь об одном, но на этот раз я сразу о том и об этом. Пока в стране идёт раскачка и татарско-башкирское вкупе с якутским и дагестанским негодованием о том, надо ли изучать родные языки, не надо ли, сколько часов русского, а сколько местного, не-русского языка, должно быть в школьных программах, в Туве у военного командования «55-ой горно-стрелковой бригады» случился умственный коллапс.

Не моё мнение, скажу честно, но многие считают, что военный человек – это такой вот индивидуум с единственной прямой извилиной, которую ни в коем случае нельзя напрягать, иначе – мозги набекрень. Если внимательно приглядеться к русским командирам «55-ой», то можно, наверное, по тому, как сидит на голове фуражка, увидеть и определить – какое полушарие напряглось и вздулось, левое или правое? У министра обороны Шойгу фуражка на голове, как влитая, козырёк ровно перпендикулярно его носу миллиметр в миллиметр и никаких сомнений, а потому что он не совсем русский. Или нет, не так! А вот так: потому что Шойгу совсем не русский, наполовину тувинец по папе, а по маме – наполовину известной национальности, что в итоге дало такую мощную гремучую смесь без страха и упрёка.

Генетика, знаете ли, та ещё наука. Вот медики нашли же в 90-е годы так называемый «ген немотивированной агрессии», который американские учёные называют «ген воина», нашли – это уже общеизвестный факт. Правда, в научных изысканиях есть некоторая оговорка, что «ген воина» в основном присущ психопатам, но это детали. Так вот, больше всего, как я очень сильно подозреваю, этот ген распространён у народов кочевых цивилизаций.

Ой, не надо думать, что я тут утверждаю, что Шойгу – психопат. Предполагаю, да, но не утверждаю. Могу смягчить свои предположения, ладно, не психопат, а личность с эмоциональной расторможенностью. А почему предполагаю, да потому, что евреи и тувинцы – древние народы кочевых цивилизаций. Моисей 40 лет водил по безжизненным пустыням свой воинственный народ, а тувинцы в составе передовой кавалерийской бригады полководца Субедея из объединённых вооружённых сил Великого Чингисхана дошли-таки до Адриатического моря. Ну, и чем вам Шойгу не гремучая смесь?

Шойгу, скажу я вам, это не какой-то маршал времён мировой войны, если приказал построить мост к 1 мая 2018 года – мост должен быть! Про мозги набекрень у русских отцов-командиров я не забыла, помню-помню, немножечко терпения, уважаемые читатели. Короче, дело было так. Шойгу приказал, указал срок, пригнали солдат из стройбата откуда-то из-за Саян, и давай со всей дури сооружать мост. Ну, так говорят «со всей дури», когда понимают, что нельзя не выполнить приказ, потому что исходит он от человека с геном немотивированной агрессии, чтобы не сказать, что от психопата.

Там уж, для каких таких боевых задач нужен был этот мост через Енисей по направлениям к деревенькам Черби и Кара-Хаак, это только одному ему, потомку двух великих цивилизаций, известно и для всех до сих пор, в том числе и для бюджета Российской Федерации, военная тайна. А тем временем стройбат день и ночь забивает сваи в енисейское дно, техника бесперебойно подвозит железобетонные и другие сооружения, инженеры от недосыпания валятся с ног, работа кипит... А мирные деревенские тувинцы на лодках туда-сюда, с правого на левый берег переплавляются и между собой заключают пари – до 1 мая мост имени Шойгу развалится или, однако, ещё до 9 мая простоит? А у военных мостостроителей одно на уме, мол, не дай бог не успеть к сроку – как врежет... Ну, психопат же, вроде того или как там, потомок моисея-субедея, чёрт бы драл этих кочевников с неустойчивой эмоциональной психикой. Пфуу..ууу...у, к сроку, слава всем православным богам, успели – 31 апреля мост стоял. А 1 мая, будь прокляты все шайтаны мира, мост за считанные минуты развалился на глазах. И уплыли 40 миллионов из бюджета страны. Догадайтесь с одного раза, какая сторона была пьянее всего – та, что держала пари за 1-е или за 9-е мая? Правильно, обе стороны вскладчину на радостях побратались и напились.

Но главное всё-таки не в этом! В самом деле, что такое какой-то мост имени Шойгу, не было его тысячу лет и ещё столько же не надо, правильно я говорю? А министр, ясное дело, сразу же изловчился и выкрутился, поскольку одна половина его личности от рождения по наследству от мамы умственно далеко продвинутая. Он руководству страны объяснил, что этот мост был сооружён по плану конспиративной хитрости для обмана врагов отчизны, которые из-за рубежа высматривают наши военные тайны, мол, так было задумано и всё блестяще исполнено! И главное, уважаемые читатели, не в том, что мост развалился, не простояв суток и даже не в том, что Шойгу лихо выкрутился и ему за 40 миллионов никакого порицания руководство страны не произнесло. Главное в том, что у русских командиров...

А, чуть не забыла, сейчас объясню, почему русских. Дело в том, что вообще в российской армии командирами теперь только русские назначаются, как говорится, политика – дело тонкое, а национальная политика – никто не знает, что это такое. Так вот, когда тувинская «55-я бригада» расположилась на берегу Енисея, прислали русских командиров и теперь их фуражки не по Уставу на головах нелепо торчат – то направо набекрень, то налево. А вы сами посудите, все солдаты в «55-й» из местных, все потомки если не Чингисхана, то уж, точно, полководца Субедея, лица мужественно-непроницаемые и что там, в голове, у этих наследников великой кочевой цивилизации, командирам не ясно. Они, отцы-командиры, так и жалуются друг другу, мол, хрен их поймёшь, тувинцев, по-русски толком не говорят, чего там себе на уме думают, непонятно, короче, абрекам кавказским до них, как до Луны пешком.

Ну и вот, слушайте дальше, мост имени Шойгу ровно к 1 мая развалился и стронул с места огромный плавучий дебаркадер, пришвартованный к берегу Енисея. Течение же могучей реки мощное и это транспортное погрузочное средство за каких-то несколько часов уплыло к местечку «Алдын-Булак», где дислоцировался туристско-развлекательный центр из юрт-ресторанов для приезжих высокопоставленных чиновников из разных проверяющих комиссий. У русских и так глаза круглые, так теперь они ещё и навыкат стали после того, как командиры узнали, что этот плавучий толкач-дебаркадер тувинцы за полтора часа тёмной ночью разобрали, развинтили, раскрутили и распотрошили напрочь – даже следов не оставили. С огромным мотором не стали возиться, кому он нужен – тувинцу в хозяйстве он не пригодится. Примчались к «Алдын-Булаку» военные, а там вместо плавсредства рожки да ножки.

Честно, не знаю, на чьём балансе этот толкач числится. Если на балансе Министерства обороны, то Шойгу выкрутится. Хотя денег всё равно жаль. Потому что, как говорится, смех смехом, а бюджет Минобороны – это наши с вами деньги, уважаемые читатели, деньги налогоплательщиков.

Очень вредная тувинка