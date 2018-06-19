Пенсионная реформа поможет проверить российское общество на любовь к Путину

Аноним (гость) 22-06-2018 16:49:51 #11 [ru] Эту правительственную блондинкку Голикову Татьяну которая втирает про пенсию и остальную счастливую жазнь давно надо в тюрьму с мужем Христенко = эти хохлы давно купили недвижимость за границей 0 Аноним (гость) 20-06-2018 14:49:28 #10 [ru] Второе кидалово – это перевод накопительной системы в баллы, которое государство объявило в 2015 г. Начиная с 2014 г., власти занимаются систематической конфискацией пенсионных накоплений граждан. Чтобы как-то завуалировать этот грабеж, была введена система баллов, которая должна заменить пенсионные накопления. Звучало много громких речей чиновников, что баллы – это выгоднее, чем деньги, на них будет выплачиваться больше, чем на деньги и т.д. Сейчас становится очевидным – вся эта система обман. Если у тебя где-то копятся деньги, то их, пусть их с какой-то задержкой, можно будет получить обратно. Что произойдет с утерянными за дополнительные 5( 8 ) лет ожидаемыми выплатами по баллам – непонятно. Точнее понятно, выплаты по этим баллам государство просто де-факто конфискует. Ну и чтобы окончательно не заморачиваться с поиском ответов на неудобные вопросы – балльную пенсионную систему собираются отменить (www.rbc.ru ). Итого, правительство поставило будущим пенсионерам мат в два хода. Первый ход – конфискация пенсионных накоплений и замена накопительной системы на балльную. Второй ход – отмена балльной системы.

И, наконец,

<i>Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! <br> <u>http://www.youtube.com/v/uxUfBd3Ktbk</u></i>

). Тем не менее, через месяц после вступления в должность, правительство внесло соответствующий законопроект. Такие реформы обычно готовятся и обсуждаются в течение длительного периода. Невозможно допустить, что Путин во время своей избирательной кампании о подобных планах правительства не знал. Значит – это по сути прямой обман избирателей, многие из которых за него не проголосовали бы, если бы знали о планах правительства это кидалово политическое. Владимир Путин в своей предвыборной программе ни разу не заикался, что одной из первоочередных ее мер является повышение пенсионного возраста. Более того, он неоднократно говорил, что этого не допустит (например, вот). Тем не менее, через месяц после вступления в должность, правительство внесло соответствующий законопроект. Такие реформы обычно готовятся и обсуждаются в течение длительного периода. Невозможно допустить, что Путин во время своей избирательной кампании о подобных планах правительства не знал. Значит – это по сути прямой обман избирателей, многие из которых за него не проголосовали бы, если бы знали о планах правительства mmironov.livejournal.com +9 Аноним (гость) 20-06-2018 14:46:59 #9 [ru] К примеру, достигли средней продолжительности жизни в 73 года (на 8-9 лет меньше, чем в Европе), установили возраст выхода на пенсию для всех в 60 лет. Достигли возраста 76 лет – установили пенсионный возраст 62 года, достигли продолжительности жизни в 80 лет – поставили пенсионный возраст в 65 лет. Поздние сроки выхода на пенсию на Западе обуславливаются тем, что там платят относительно высокие пенсии в течение относительно длительного периода жизни. В России же платят маленькие пенсии (даже относительно уровня зарплат) в течении относительно недолгого периода жизни, и хотят этот недолгий период еще и сильно сократить.



Несправедливость 2. Это тройное кидалово наших граждан

С 2002 г. в России объявили переход на накопительную пенсионную систему. Накопительная часть формируется у граждан 1967 г. и моложе. Женщинам 1967 г. рождения осталось 4 года до пенсии, мужчинам – 9 лет. Граждане, которые согласились на контракт, предложенный государством, приняли его положения именно исходя из существующих параметров выхода на пенсию. Никаких принципиальных изменений в демографических тенденциях, которые нельзя было бы предсказать 10-15 лет назад, не произошло. Тем не менее, государство объявляет об одностороннем пересмотре контракта, который существенно ухудшает положени лет позже, причем вам не только не компенсирует потерянные в течение этого срока выплаты, но требует, чтобы в течение этих дополнительных 5 ( лет вы продолжали нести деньги в банк. Звучит абсурдно? Но именно таким образом сейчас поступает наше государство. Оно лишает людей выплат, которые они честно заработали и на которые рассчитывали по действующему контракту между государством и работником, и требует, чтобы работник продолжал выплачивать пенсионные взносы в течение того периода, когда работник уже планировал выйти на пенсию и получать обратно честно отработанное. е тех, кто копил на пенсию и рассчитывал начать получать ее в 60 (55) лет. Представьте, вы в течении многих лет носили деньги в банк, чтобы условно через 10 лет начать получать ежегодно какие-то выплаты. Вдруг вам банк объявляет, что ему ваши деньги нужны больше, чем вам, и поэтому он начнет выплачивать ваши деньги обратно не через 10 лет, как договаривались, а на 5 (лет позже, причем вам не только не компенсирует потерянные в течение этого срока выплаты, но требует, чтобы в течение этих дополнительных 5 (лет вы продолжали нести деньги в банк. Звучит абсурдно? Но именно таким образом сейчас поступает наше государство. Оно лишает людей выплат, которые они честно заработали и на которые рассчитывали по действующему контракту между государством и работником, и требует, чтобы работник продолжал выплачивать пенсионные взносы в течение того периода, когда работник уже планировал выйти на пенсию и получать обратно честно отработанное. +2 Аноним (гость) 20-06-2018 14:44:52 #8 [ru] Российская пенсионная система крайне несправедлива. Предстоящая пенсионная реформа не только усиливает существующие несправедливости, но и несет в себе новые.



Несправедливость 1. Сравнение с Западом в данном случае некорректно

Российские чиновники, особенно когда нужно оправдать какой-нибудь невыгодный для населения закон, любят выискать что-то подобное в других странах и потом этим фактом в нос тыкать. При этом обычно игнорируются другие переменные, которые в странах Запада тоже существенно отличаются.

После того, как Медведев внес законопроект об увеличении пенсионного возраста, в различных государственных СМИ стали появляться статьи с указанием пенсионного возраста в других странах (например, вот tass.ru Действительно, в европейских странах возраст выхода на пенсию в основном составляет 65-67 лет. Однако нужно также учитывать, что и продолжительность жизни там намного больше. Например, в Германии это 81.1 год, во Франции – 82.7, в Великобритании - 81.6, в Испании – 83.4, в Италии – 83.5. В России средняя продолжительность жизни 70.6 лет. Если учесть, что россияне в среднем живут на 11-12 лет меньше, чем люди в Западной Европе, то

Второе важное отличие – размер пенсии. Понятно, что западные общества намного богаче, и могут позволить себе платить более высокие пенсии в абсолютном выражении. Но они платят больше не только в абсолютных, но и в относительных показателях. В России средняя пенсия составляет 14,000 рублей, средняя зарплата 41,600 рублей, то есть коэффициент замещения (отношение средней пенсии к зарплате) составляет 33.7%. В Европейском союзе этот показатель в среднем составляет 58.3%, а в некоторых странах даже превышает 70%, например, Испания – 72.3%, Италия – 83.1%, Дания – 86.4% (

Если мы хотим равняться на другие страны, то давайте сначала попробуем достичь их уровня по другим важным параметрам пенсионной системы – продолжительности жизни и коэффициенту замещения пенсий, а потом уж начнем поднимать пенсионный возраст. Можно это делать поэтапно. К примеру, достигли средней продолжительности жизни в 73 года (на 8-9 лет меньше, чем в Евр и на пенсию они должны выходить раньше, чтобы прожить примерно пропорциональное количество лет на пенсии. В этом смысле текущий возраст выхода на пенсию – 60 лет для мужчин и 55 для женщин -вполне соответствует «западным» стандартам. Если сейчас поставить возраст выхода на пенсию для мужчин в 65 лет, то это означает, что 46% российских мужчин до этой пенсии вообще не доживут ( www.actuaries.ru Второе важное отличие – размер пенсии. Понятно, что западные общества намного богаче, и могут позволить себе платить более высокие пенсии в абсолютном выражении. Но они платят больше не только в абсолютных, но и в относительных показателях. В России средняя пенсия составляет 14,000 рублей, средняя зарплата 41,600 рублей, то есть коэффициент замещения (отношение средней пенсии к зарплате) составляет 33.7%. В Европейском союзе этот показатель в среднем составляет 58.3%, а в некоторых странах даже превышает 70%, например, Испания – 72.3%, Италия – 83.1%, Дания – 86.4% ( data.oecd.org Во многих развивающихся странах коэффициент замещения тоже значительно выше российских 33.7%, например, в Аргентине – 71.6%, в Бразилии – 69.5%, в Китае (про который у нас часто любят запускать дезу, что там пенсий вообще нет) – 76%, Индия – 87.4%.Если мы хотим равняться на другие страны, то давайте сначала попробуем достичь их уровня по другим важным параметрам пенсионной системы – продолжительности жизни и коэффициенту замещения пенсий, а потом уж начнем поднимать пенсионный возраст. Можно это делать поэтапно. К примеру, достигли средней продолжительности жизни в 73 года (на 8-9 лет меньше, чем в Евр +2 Националист (гость) 20-06-2018 14:19:20 #7 [ru] Всем известно, кто будет в шоколаде от пенсионной реформы. И в ЛОЖЬ-ТВ нам "втирают", что будут одни плюсы. В том числе Брилев наглым образом врал, когда в говорил в своей фэйк-программе о том, что пенсии в Китае НЕТ. ЛОЖЬ для лохов.



Возраст выхода на пенсию в Китае у мужчин составляет 60 лет, у женщин — от 50 до 55. И госслужащие, и сотрудники частных компаний отчисляют в Пенсионный фонд 8% своей зарплаты, их работодатели — 20%. Не слушайте мудаков из "Вестей недели". 0 Аноним (гость) 20-06-2018 14:03:50 #6 [ru] Однако, открыв конверт с “письмом счастья”, человек обнаруживает, что на его лицевой счет зачислено лишь 48 000 рублей. Что ему скажут, если он обратится в Фонд? Там, как обычно, ответят, будто его работодатель не полностью перечислил взносы. Тем не менее на работе человеку продемонстрируют платежки с полной суммой взносов.

Куда же делись 12 000 рублей? А разгадка проста – 1 / 5 часть перечисленных взносов Пенсионный фонд со счета человека втихую отправил “на общие нужды Фонда”! Мало того, через год мы получим аналогичные “письма счастья” за 2011 год и с удивлением обнаружим, что Пенсионный фонд списал с наших счетов почти 40% взносов, которые туда перечислил наш работодатель! Это означает, что для человека с той же зарплатой 25 000 рублей предприятие за 2011 год перечислило на его индивидуальный пенсионный счет (сейчас тариф 26%):

12 месяцев х 25 000 рублей х 26% = 78 000 рублей

Но на индивидуальном счете человека окажутся только те же 48 000 рублей, потому что Пенсионный фонд снимет на “общие нужды” целых 30 000 рублей!

“Как же так?!” – спросите Вы – “Беззаконие?” Нет, все вполне законно. Просто нашими законодателями умело скрыто в дебрях словесных конструкций. В законе N 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в РФ ” в статье 22 сказано, что тариф взносов определяется другим законом — N 212-ФЗ „О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации…”, где мы найдем тариф 26%. А вот в статье 10 сказано, что “Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации, учитываются на его индивидуальном лицевом счете по нормативам, предусмотренным Федеральным законом „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“”

Далее, мы должны найти этот самый закон с номером N 27-ФЗ и в статье 6 прочитать, что в индивидуальном лицевом счете учитываются только взносы по тарифу 16% вместо 26% (то есть лишь около 60% от взносов, перечисленных работодателем). Обратите внимание – нигде не указано ни про то, что имеется остаток взносов, ни про то, куда он уходит с наших пенсионных счетов!

А теперь, давайте прикинем, какую пенсию по этим правилам заработает женщина, которая сейчас начнет трудовую деятельность в 18 лет со средней зарплатой 25 000 рублей и выйдет на пенсию в 55 лет (стаж – 37 лет):

Пенсионный капитал = 12 месяцев х 25 000 рублей х 37 лет х 16% = 1 776 000 рублей

Пенсия = 1 776 000 рублей / 228 месяцев “дожития” + фиксированные 2 562 руб =

= 10 351 руб в месяц (в действующих ценах).

Вот это нас всех ожидает. Кстати, те, кто получает сейчас очень большую зарплату, по этим правилам будут получать максимум:

Пенсионный капитал = 463 000 рублей в год х 37 лет х 16% = 2 740 960 рублей

Пенсия = 2 740 960 рублей / 228 месяцев “дожития” + фиксированные 2 562 руб =

= 14 583 руб в месяц (в действующих ценах).

ПРИМЕЧАНИЕ: «действующие цены» — это современные цены без учета индексаций. Так как индексация пенсий производится для компенсации инфляции, т 0 Аноним (гость) 20-06-2018 14:00:45 #5 [ru] статейка вот.

Я являюсь действующим главным бухгалтером, и поэтому хочу сообщить Вам интересную информацию, касающуюся деятельности Пенсионного фонда РФ. Я и сам сожалею, что два года назад упустил это и обнаружил только вчера, когда получил «письмо счастья» от Пенсионного фонда с расчетом за прошлый 2010 год.

Я лично оформляю платежки на перечисление взносов в ПФР и передаю туда файлы, содержащие суммы страховой и накопительной части взносов по каждому работнику. Поэтому я был весьма удивлен, что на моем же индивидуальном лицевом счете оказалась сумма на 1/5 часть меньше, чем я перечислял платежками и сообщал в файлах. Вы тоже можете в этом убедиться, если обратитесь в свою бухгалтерию и сравните их данные с данными Пенсионного фонда, которые содержатся в Ваших «письмах счастья».

Когда я еще раз внимательно перечитал соответствующие федеральные законы, то понял, что то, что я раньше принял за недоразумение, на самом деле является реальностью – Пенсионный фонд зачисляет на наши индивидуальные счета только часть суммы, перечисляемой работодателем. Самое интересное (и обидное что в социальной рекламе по телевизору и на официальном сайте Пенсионного фонда об этом не говорится ни слова.

За годы пенсионной реформы нас уже приучили к мысли, что наша будущая

"Основа Вашей будущей пенсии – обязательные страховые взносы Ваших работодателей в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). В 2011 году по закону они составляют 26% от годового заработка работника в пределах 463 тысяч рублей по каждому месту работы. Эти платежи поступают на Ваш индивидуальный лицевой счет.”

“Согласно Закону, страхователь представляет в ПФР четыре раза в год индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах в отношении каждого работающего у него застрахованного лица…Территориальный орган ПФР разносит эти сведения в индивидуальные лицевые счета и информирует об их состоянии застрахованных лиц.”

Так вот выделенное – мягко говоря, неправда. Убедиться в этом легко может любой из нас, недавно получивший “письмо счастья” из Пенсионного фонда и пересчитавший указанные там суммы. Скажем, получает человек зарплату 25 000 рублей. В прошлом 2010 году тариф взносов в ПФР составлял 20% от зарплаты. Послушав чиновников, человек наивно полагает, что за 2010 год на его лицевой счет в Пенсионном фонде поступила сумма:

12 месяцев х 25 000 рублей х 20% = 60 000 рублей

Однако, открыв конверт с “письмом счастья”, человек обнаруживает, что на его лицевой счет зачислено лишь 48 000 рублей. Что ему скажут, если он обратится в Фонд? Там, как обычно, ответят, будто его работодатель не полностью перечислил взносы. Тем не менее на работе человеку продемонстрируют пенсия складывается из тех пенсионных взносов, которые предприятия-работодатели перечисляют на наши индивидуальные счета в Пенсионном фонде. Об этом постоянно говорят чиновники с экрана телевизора, и на официальном сайте Пенсионного фонда ( www.pfrf.ru в разделе “Будущим пенсионерам” четко сказано:"Основа Вашей будущей пенсии – обязательные страховые взносы Ваших работодателей в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). В 2011 году по закону они составляют 26% от годового заработка работника в пределах 463 тысяч рублей по каждому месту работы. Эти платежи поступают на Ваш индивидуальный лицевой счет.”“Согласно Закону, страхователь представляет в ПФР четыре раза в год индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах в отношении каждого работающего у него застрахованного лица…Территориальный орган ПФР разносит эти сведения в индивидуальные лицевые счета и информирует об их состоянии застрахованных лиц.”Так вот выделенное – мягко говоря, неправда. Убедиться в этом легко может любой из нас, недавно получивший “письмо счастья” из Пенсионного фонда и пересчитавший указанные там суммы. Скажем, получает человек зарплату 25 000 рублей. В прошлом 2010 году тариф взносов в ПФР составлял 20% от зарплаты. Послушав чиновников, человек наивно полагает, что за 2010 год на его лицевой счет в Пенсионном фонде поступила сумма:12 месяцев х 25 000 рублей х 20% = 60 000 рублейОднако, открыв конверт с “письмом счастья”, человек обнаруживает, что на его лицевой счет зачислено лишь 48 000 рублей. Что ему скажут, если он обратится в Фонд? Там, как обычно, ответят, будто его работодатель не полностью перечислил взносы. Тем не менее на работе человеку продемонстрируют 0 Аноним (гость) 20-06-2018 13:07:46 #4 [ru] хапнули лохи ботоксного! 0 Ёшкин_Kрот (гость) 20-06-2018 12:25:26 #3 [com] Пока страна забылась в футбольном экстазе, «мафия» не спит:



Помимо пенсионного возраста и НДС, власти предложили поднять пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также тихонечно повысили в полтора раза пошлины на загранпаспорта, регистрацию авто и водительские права. Гулять так гулять!



Почему всё это происходит именно сейчас? Во-первых, потому что «грандиозный спортивный праздник» отлично отвлекает внимание от непопулярных реформ: «тут Дзюба забивает, а вы о своём пенсионном возрасте!», «посмотрите, сколько красивых и радостных иностранцев на улицах — спасибо Путину за праздник!» и т.д.



А, во-вторых, на время Чемпионата мира в городах проведения матчей запрещено проводить акции протеста.



То есть реформы, которые отразятся на жизни десятков миллионов россиян, не только в открытую не обсуждают с самими россиянами, но и пропихивают их тогда, когда и возмутиться не получится. Что ж, в Чемпионате мира по подлости наши власти точно заняли бы первое место. +2 Аноним (гость) 20-06-2018 11:06:09 #2 [com] ПФР тратит на собственное содержание 13% от общих затрат на выплату пенсий, сумма эквивалентна 1 трлн рублей. Эти уроды тратят в месяц на свое содержание столько же, сколько накопили 5.6 млн человек. Пенсионная система России – мошенничество чистой воды. +3