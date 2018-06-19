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Пенсионная реформа поможет проверить российское общество на любовь к Путину
Правительство 14 июня объявило сразу о двух непопулярных шагах – повышении пенсионного возраста и росте налога на добавленную стоимость (НДС). Кабинет министров предложит Госдуме максимально жесткий вариант: мужчинам придется работать на пять лет дольше – до 65, женщинам – на восемь, до 63 лет. НДС увеличат с 18% до 20%. Изменения начнутся уже в следующем году: налог вырастет сразу, возраст – постепенно, но люди, которые должны стать пенсионерами в 2019 году, выйдут на пенсию на полгода позже. При этом большинство россиян, скорее всего, не знали, что их ждут эти не самые приятные сюрпризы: официальное ТВ о планах правительства не предупреждало. Ничего не говорил об этом в своих предвыборных выступлениях Владимир Путин, избиратель голосовал за стабильность, а получил изменения.
Правительство России предложило повысить пенсионный возраст до 63 и 65 лет за 10-15 лет
Правительство России предложило с 2019 года начать переход на новый пенсионный возраст, для женщин – с 63 лет, для мужчин – с 65, сообщает РБК 14 июня со ссылкой на документ со сведениями о реформе.
Планируется, что пенсионный возраст мужчин доведут до новой нормы к 2028 году, женщин – к 2034-му. Решение позволит каждый год поднимать пенсии на тысячу рублей.
Увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию в 2020 году – в 61 год и 56 лет.
По данным издания, возраст выхода на пенсию для тех, кто имеет право досрочного выхода, также увеличат. На восемь лет, «исходя из общего увеличения трудоспособного возраста», он станет больше для педагогов, медиков и творческих работников.
Реформа коснется и работников в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Там пенсионный возраст предложили увеличить на пять лет – до 58 лет для женщин, до 60 – для мужчин. Законопроект не коснется тех, кто имеет право на получение досрочных пенсий в связи с работой в тяжелых условиях: это шахтеры, рабочие сферы черной и цветной металлургии, железнодорожники.
Медведев объявил о повышении НДС в России с 18 до 20 процентов
Правительство России предложило поднять ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов, заявил 14 июня глава правительства Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, льготы по НДС на социально значимые товары и услуги сохранятся. «Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», – сказал премьер.
Правительство обсуждало и другие меры по изменению налоговой системы страны, но решило «отказаться от неоправданно тяжелых для людей шагов», заявил Медведев.
Президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ» после инаугурации на четвертый срок. В документе указаны цели развития российской экономики до 2024 года. В начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение указа в 8 триллионов рублей. После этого газета «Ведомости» писала, что правительство может повысить НДС с 18 до 20 процентов, чтобы выполнить указ Путина.
НДС – непрямой налог, который государство взимает от стоимости товаров, работ или услуг. Сбор создается на всех стадиях производства. Повышение его ставки грозит тем, что значительную часть издержек предприниматели заложат в цену на товары и перенесут на потребителей. Фактически государство изымет налог с населения. До 2004 года ставка НДС составляла 20 процентов, но после этого ее снизили до 18.
По опросу РОМИР, 92% россиян выступают категорически против повышения пенсионного возраста. Даже среди молодых людей эту меру понимают и принимают только 12% опрошенных. Жители страны настроены патерналистски, и опросы это только подтверждают. Повышение пенсионного возраста – больная мозоль, и раньше в Кремле это понимали. В 2005 году Владимир Путин категорически заявлял, что, пока он работает президентом, никаких перемен в этой сфере не будет. В правительстве периодически возникали идеи о пенсионных реформах, но глава государства эти разговоры пресекал. Теперь же Путин работает не президентом, а вождем, а значит, обещание отзывается.
Повышение налогов общество тоже заденет – с ростом НДС вырастут цены на все товары и услуги. Для власти все эти меры вынужденные: денег в бюджете не хватает (в том числе на те же пенсии), поэтому их мягко изымают у граждан под предлогом роста их же благосостояния. Путин говорит о «мощном рывке» вперед, глава Счетной палаты Алексей Кудрин – о грядущем повышении пенсий.
Улучшения, перечисленные в новом «майском указе» президента, требуют 8 триллионов рублей, и правительство ищет их, где может. Теперь люди – это новая нефть. Поработают подольше, заплатят налогов побольше – ничего страшного, зато в Белом доме и Кремле сведут дебет с кредитом.
Центр и раньше экспериментировал с бюджетами разных уровней. Пенсионные накопления граждан замораживаются не первый год, Правительство тратит их на текущие нужды. Москва забирала налоговые поступления из региональных и муниципальных бюджетов – соответственно, их не хватало на социалку и, например, ремонты дорог на местах. Все это россияне воспринимали более-менее спокойно или даже не замечали. Многие российские граждане еще с советских времен считают государственный бюджет чем-то общим, а значит, чужим – отсюда, кстати, и достаточно мягкое отношение к коррупции. «Не у меня же украли, общее – значит ничье». За рубежом люди могут легко выйти на улицу из-за спорных решений по распределению бюджета: налогоплательщики хотят, чтобы государство тратило уплаченные ими деньги на их настоящие нужды.
В России бюджет и налоговые выплаты в сознании большинства граждан связаны мало. Пропаганда сыграла в этом не последнюю роль: она всегда подчеркивает, что в нашей стране очень низкий подоходный налог, всего 13%. Социальные отчисления (пенсионные, медицинское страхование) платит работодатель, а не работник. Статус-кво устраивал и пока устраивает большинство граждан. Условия этого негласного договора звучат так: «Пока не лезут ко мне в карман и мою жизнь, я власть поддерживаю или хотя бы не протестую».
Повышение пенсионного возраста и налогов бьет по личным планам и кошелькам избирателей. Время для непопулярных реформ Кремль и правительство выбрали исключительно неудачное. Да, их объясняют «мощным рывком» вперед, и в тучные нулевые кто-то в такие аргументы, может, и поверил бы: неплохо зарабатываю, а буду еще больше, два лишних года на работе, ничего страшного. В 2018-м решения принимаются на фоне финансового кризиса: за четыре года цены поднялись примерно в два раза, а зарплаты почти не выросли. Сколько рывков вперед уже обещали, зачем жить еще хуже ради новых посулов?
В разговорах с чиновниками и депутатами о повышении пенсионного возраста часто звучит такой довод: многие работают и после пенсии, поэтому по факту ничего не изменится. Действительно, граждане, которым позволяет здоровье, на пенсию не торопятся, но это происходит совсем не от избытка жизненных сил или пристрастия к любимой работе. Пенсия становится неплохой прибавкой к основному доходу. Увеличение пенсионного возраста отнимает если не последнее, то предпоследнее. Рост налогов, а значит, и цен затрагивает всех, а повышение цен и так беспокоит 60% россиян.
Власть, судя по всему, не очень хорошо это понимает, за кремлевской стеной представляют себе каких-то других, зажиточных граждан. Владимир Путин не верит, когда ему называют реальные зарплаты, а теперь уже и вице-премьера Игоря Шувалова удивляет малая площадь квартир, которые покупают люди. Из-за этих иллюзий и рекордного результата Путина на выборах реформы с той стороны кремлевской стены видятся беспроблемными и безболезненными.
«Нету хлеба, ешьте пирожные» – такую фразу приписывают одной из французских королев. Власть, кажется, полагает, что у народа есть какие-то скрытые сбережения и резервы.
Социолог Симон Кордонский выдвинул теорию «гаражной экономики»: якобы в провинции существует широкий теневой сектор, который позволяет людям жить достойно. «Посмотрите, какой у нас уровень потребления. Он соответствует отраженным в статистике зарплатам? Вы приезжаете в райцентр, там средняя зарплата – 16 тысяч. А цены почти такие же, как в Москве. Значит, кто-то это все покупает. Значит, откуда-то деньги берут». В этом утверждении кроется логическая нестыковка. Теневой сектор есть, но это не означает, что провинциалы добирают в нем средства для красивой столичной жизни. Рядовые работники этого сектора получают те же 16 тысяч, просто они не покупают дорогие товары, либо делают это в ущерб другим тратам. Ту же логическую ошибку делает и власть.
О риске социальных протестов в случае повышения пенсионного возраста и налогов написано немало, но один аспект реформ почти не затрагивался. За долгое время государство впервые пересекает негласные границы, оно распоряжается уже не общим, а личным. «Мы забираем твою будущую пенсию в бюджет, ты будешь больше платить за товары ради прекрасного будущего». Для общества такое предложение становится важным тестом. Оно может наконец-то заставить граждан ощутить якобы общее как свое и начать задавать неудобные вопросы.
«Налоги повысили, денег в бюджете больше, а дороги лучше не стали, больницы и школы все так же закрывают, чиновники все так же воруют. Куда пошли пенсии? Почему я работаю больше, а силовики выходят на пенсию по льготным условиям? Если отбираете последнее, отвечайте». Общими словами о «мощном рывке» вперед здесь не отделаешься. Повышения автоматически ставят вопрос об эффективности государства, очень опасный для системы, отучившейся отвечать на большинство общественных вопросов и запросов в принципе.
«Ведомости» узнали об обсуждении в Кремле смягчения пенсионной реформы в случае протестов
Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует информацию о реакции людей на готовящееся повышение пенсионного возраста, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По словам другого собеседника издания, власти готовы пойти на смягчение реформы в случае, если население будет остро реагировать на эти изменения.
По словам одного из источников, близкого к администрации президента, власти обеспокоены возможными протестами и в правительстве обсуждают различные способы минимизации негативной реакции. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.
Другой источник уточнил, что власти могут пойти на смягчение параметров реформы в случае, если реакция на нее окажется острой. По его словам, речь идет о снижении предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или об увеличении переходного периода. Эту информацию подтвердил эксперт, знакомый с ходом обсуждения реформы.
Один их собеседников утверждает, что смягчение параметров реформы определенно произойдет. По его словам, «это стандартный ход – внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить население», пишут «Ведомости».
Второе кидалово – это перевод накопительной системы в баллы, которое государство объявило в 2015 г. Начиная с 2014 г., власти занимаются систематической конфискацией пенсионных накоплений граждан. Чтобы как-то завуалировать этот грабеж, была введена система баллов, которая должна заменить пенсионные накопления. Звучало много громких речей чиновников, что баллы – это выгоднее, чем деньги, на них будет выплачиваться больше, чем на деньги и т.д. Сейчас становится очевидным – вся эта система обман. Если у тебя где-то копятся деньги, то их, пусть их с какой-то задержкой, можно будет получить обратно. Что произойдет с утерянными за дополнительные 5( 8 ) лет ожидаемыми выплатами по баллам – непонятно. Точнее понятно, выплаты по этим баллам государство просто де-факто конфискует. Ну и чтобы окончательно не заморачиваться с поиском ответов на неудобные вопросы – балльную пенсионную систему собираются отменить (www.rbc.ru ). Итого, правительство поставило будущим пенсионерам мат в два хода. Первый ход – конфискация пенсионных накоплений и замена накопительной системы на балльную. Второй ход – отмена балльной системы.
И, наконец, это кидалово политическое. Владимир Путин в своей предвыборной программе ни разу не заикался, что одной из первоочередных ее мер является повышение пенсионного возраста. Более того, он неоднократно говорил, что этого не допустит (например, вот
). Тем не менее, через месяц после вступления в должность, правительство внесло соответствующий законопроект. Такие реформы обычно готовятся и обсуждаются в течение длительного периода. Невозможно допустить, что Путин во время своей избирательной кампании о подобных планах правительства не знал. Значит – это по сути прямой обман избирателей, многие из которых за него не проголосовали бы, если бы знали о планах правительства mmironov.livejournal.com... [Читать дальше]
К примеру, достигли средней продолжительности жизни в 73 года (на 8-9 лет меньше, чем в Европе), установили возраст выхода на пенсию для всех в 60 лет. Достигли возраста 76 лет – установили пенсионный возраст 62 года, достигли продолжительности жизни в 80 лет – поставили пенсионный возраст в 65 лет. Поздние сроки выхода на пенсию на Западе обуславливаются тем, что там платят относительно высокие пенсии в течение относительно длительного периода жизни. В России же платят маленькие пенсии (даже относительно уровня зарплат) в течении относительно недолгого периода жизни, и хотят этот недолгий период еще и сильно сократить.
Несправедливость 2. Это тройное кидалово наших граждан
С 2002 г. в России объявили переход на накопительную пенсионную систему. Накопительная часть формируется у граждан 1967 г. и моложе. Женщинам 1967 г. рождения осталось 4 года до пенсии, мужчинам – 9 лет. Граждане, которые согласились на контракт, предложенный государством, приняли его положения именно исходя из существующих параметров выхода на пенсию. Никаких принципиальных изменений в демографических тенденциях, которые нельзя было бы предсказать 10-15 лет назад, не произошло. Тем не менее, государство объявляет об одностороннем пересмотре контракта, который существенно ухудшает положение тех, кто копил на пенсию и рассчитывал начать получать ее в 60 (55) лет. Представьте, вы в течении многих лет носили деньги в банк, чтобы условно через 10 лет начать получать ежегодно какие-то выплаты. Вдруг вам банк объявляет, что ему ваши деньги нужны больше, чем вам, и поэтому он начнет выплачивать ваши деньги обратно не через 10 лет, как договаривались, а на 5 ( лет позже, причем вам не только не компенсирует потерянные в течение этого срока выплаты, но требует, чтобы в течение этих дополнительных 5 ( лет вы продолжали нести деньги в банк. Звучит абсурдно? Но именно таким образом сейчас поступает наше государство. Оно лишает людей выплат, которые они честно заработали и на которые рассчитывали по действующему контракту между государством и работником, и требует, чтобы работник продолжал выплачивать пенсионные взносы в течение того периода, когда работник уже планировал выйти на пенсию и получать обратно честно отработанное.... [Читать дальше]
Российская пенсионная система крайне несправедлива. Предстоящая пенсионная реформа не только усиливает существующие несправедливости, но и несет в себе новые.
Несправедливость 1. Сравнение с Западом в данном случае некорректно
Российские чиновники, особенно когда нужно оправдать какой-нибудь невыгодный для населения закон, любят выискать что-то подобное в других странах и потом этим фактом в нос тыкать. При этом обычно игнорируются другие переменные, которые в странах Запада тоже существенно отличаются.
После того, как Медведев внес законопроект об увеличении пенсионного возраста, в различных государственных СМИ стали появляться статьи с указанием пенсионного возраста в других странах (например, вот tass.ru Действительно, в европейских странах возраст выхода на пенсию в основном составляет 65-67 лет. Однако нужно также учитывать, что и продолжительность жизни там намного больше. Например, в Германии это 81.1 год, во Франции – 82.7, в Великобритании - 81.6, в Испании – 83.4, в Италии – 83.5. В России средняя продолжительность жизни 70.6 лет. Если учесть, что россияне в среднем живут на 11-12 лет меньше, чем люди в Западной Европе, то и на пенсию они должны выходить раньше, чтобы прожить примерно пропорциональное количество лет на пенсии. В этом смысле текущий возраст выхода на пенсию – 60 лет для мужчин и 55 для женщин -вполне соответствует «западным» стандартам. Если сейчас поставить возраст выхода на пенсию для мужчин в 65 лет, то это означает, что 46% российских мужчин до этой пенсии вообще не доживут (www.actuaries.ru
Второе важное отличие – размер пенсии. Понятно, что западные общества намного богаче, и могут позволить себе платить более высокие пенсии в абсолютном выражении. Но они платят больше не только в абсолютных, но и в относительных показателях. В России средняя пенсия составляет 14,000 рублей, средняя зарплата 41,600 рублей, то есть коэффициент замещения (отношение средней пенсии к зарплате) составляет 33.7%. В Европейском союзе этот показатель в среднем составляет 58.3%, а в некоторых странах даже превышает 70%, например, Испания – 72.3%, Италия – 83.1%, Дания – 86.4% (data.oecd.org Во многих развивающихся странах коэффициент замещения тоже значительно выше российских 33.7%, например, в Аргентине – 71.6%, в Бразилии – 69.5%, в Китае (про который у нас часто любят запускать дезу, что там пенсий вообще нет) – 76%, Индия – 87.4%.
Если мы хотим равняться на другие страны, то давайте сначала попробуем достичь их уровня по другим важным параметрам пенсионной системы – продолжительности жизни и коэффициенту замещения пенсий, а потом уж начнем поднимать пенсионный возраст. Можно это делать поэтапно. К примеру, достигли средней продолжительности жизни в 73 года (на 8-9 лет меньше, чем в Евр... [Читать дальше]
Всем известно, кто будет в шоколаде от пенсионной реформы. И в ЛОЖЬ-ТВ нам "втирают", что будут одни плюсы. В том числе Брилев наглым образом врал, когда в говорил в своей фэйк-программе о том, что пенсии в Китае НЕТ. ЛОЖЬ для лохов.
Возраст выхода на пенсию в Китае у мужчин составляет 60 лет, у женщин — от 50 до 55. И госслужащие, и сотрудники частных компаний отчисляют в Пенсионный фонд 8% своей зарплаты, их работодатели — 20%. Не слушайте мудаков из "Вестей недели".
Однако, открыв конверт с “письмом счастья”, человек обнаруживает, что на его лицевой счет зачислено лишь 48 000 рублей. Что ему скажут, если он обратится в Фонд? Там, как обычно, ответят, будто его работодатель не полностью перечислил взносы. Тем не менее на работе человеку продемонстрируют платежки с полной суммой взносов.
Куда же делись 12 000 рублей? А разгадка проста – 1 / 5 часть перечисленных взносов Пенсионный фонд со счета человека втихую отправил “на общие нужды Фонда”! Мало того, через год мы получим аналогичные “письма счастья” за 2011 год и с удивлением обнаружим, что Пенсионный фонд списал с наших счетов почти 40% взносов, которые туда перечислил наш работодатель! Это означает, что для человека с той же зарплатой 25 000 рублей предприятие за 2011 год перечислило на его индивидуальный пенсионный счет (сейчас тариф 26%):
12 месяцев х 25 000 рублей х 26% = 78 000 рублей
Но на индивидуальном счете человека окажутся только те же 48 000 рублей, потому что Пенсионный фонд снимет на “общие нужды” целых 30 000 рублей!
“Как же так?!” – спросите Вы – “Беззаконие?” Нет, все вполне законно. Просто нашими законодателями умело скрыто в дебрях словесных конструкций. В законе N 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в РФ ” в статье 22 сказано, что тариф взносов определяется другим законом — N 212-ФЗ „О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации…”, где мы найдем тариф 26%. А вот в статье 10 сказано, что “Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации, учитываются на его индивидуальном лицевом счете по нормативам, предусмотренным Федеральным законом „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“”
Далее, мы должны найти этот самый закон с номером N 27-ФЗ и в статье 6 прочитать, что в индивидуальном лицевом счете учитываются только взносы по тарифу 16% вместо 26% (то есть лишь около 60% от взносов, перечисленных работодателем). Обратите внимание – нигде не указано ни про то, что имеется остаток взносов, ни про то, куда он уходит с наших пенсионных счетов!
А теперь, давайте прикинем, какую пенсию по этим правилам заработает женщина, которая сейчас начнет трудовую деятельность в 18 лет со средней зарплатой 25 000 рублей и выйдет на пенсию в 55 лет (стаж – 37 лет):
Пенсионный капитал = 12 месяцев х 25 000 рублей х 37 лет х 16% = 1 776 000 рублей
Пенсия = 1 776 000 рублей / 228 месяцев “дожития” + фиксированные 2 562 руб =
= 10 351 руб в месяц (в действующих ценах).
Вот это нас всех ожидает. Кстати, те, кто получает сейчас очень большую зарплату, по этим правилам будут получать максимум:
Пенсионный капитал = 463 000 рублей в год х 37 лет х 16% = 2 740 960 рублей
Пенсия = 2 740 960 рублей / 228 месяцев “дожития” + фиксированные 2 562 руб =
= 14 583 руб в месяц (в действующих ценах).
ПРИМЕЧАНИЕ: «действующие цены» — это современные цены без учета индексаций. Так как индексация пенсий производится для компенсации инфляции, т... [Читать дальше]
статейка вот.
Я являюсь действующим главным бухгалтером, и поэтому хочу сообщить Вам интересную информацию, касающуюся деятельности Пенсионного фонда РФ. Я и сам сожалею, что два года назад упустил это и обнаружил только вчера, когда получил «письмо счастья» от Пенсионного фонда с расчетом за прошлый 2010 год.
Я лично оформляю платежки на перечисление взносов в ПФР и передаю туда файлы, содержащие суммы страховой и накопительной части взносов по каждому работнику. Поэтому я был весьма удивлен, что на моем же индивидуальном лицевом счете оказалась сумма на 1/5 часть меньше, чем я перечислял платежками и сообщал в файлах. Вы тоже можете в этом убедиться, если обратитесь в свою бухгалтерию и сравните их данные с данными Пенсионного фонда, которые содержатся в Ваших «письмах счастья».
Когда я еще раз внимательно перечитал соответствующие федеральные законы, то понял, что то, что я раньше принял за недоразумение, на самом деле является реальностью – Пенсионный фонд зачисляет на наши индивидуальные счета только часть суммы, перечисляемой работодателем. Самое интересное (и обидное что в социальной рекламе по телевизору и на официальном сайте Пенсионного фонда об этом не говорится ни слова.
За годы пенсионной реформы нас уже приучили к мысли, что наша будущая пенсия складывается из тех пенсионных взносов, которые предприятия-работодатели перечисляют на наши индивидуальные счета в Пенсионном фонде. Об этом постоянно говорят чиновники с экрана телевизора, и на официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru в разделе “Будущим пенсионерам” четко сказано:
"Основа Вашей будущей пенсии – обязательные страховые взносы Ваших работодателей в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). В 2011 году по закону они составляют 26% от годового заработка работника в пределах 463 тысяч рублей по каждому месту работы. Эти платежи поступают на Ваш индивидуальный лицевой счет.”
“Согласно Закону, страхователь представляет в ПФР четыре раза в год индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах в отношении каждого работающего у него застрахованного лица…Территориальный орган ПФР разносит эти сведения в индивидуальные лицевые счета и информирует об их состоянии застрахованных лиц.”
Так вот выделенное – мягко говоря, неправда. Убедиться в этом легко может любой из нас, недавно получивший “письмо счастья” из Пенсионного фонда и пересчитавший указанные там суммы. Скажем, получает человек зарплату 25 000 рублей. В прошлом 2010 году тариф взносов в ПФР составлял 20% от зарплаты. Послушав чиновников, человек наивно полагает, что за 2010 год на его лицевой счет в Пенсионном фонде поступила сумма:
12 месяцев х 25 000 рублей х 20% = 60 000 рублей
Однако, открыв конверт с “письмом счастья”, человек обнаруживает, что на его лицевой счет зачислено лишь 48 000 рублей. Что ему скажут, если он обратится в Фонд? Там, как обычно, ответят, будто его работодатель не полностью перечислил взносы. Тем не менее на работе человеку продемонстрируют ... [Читать дальше]
Пока страна забылась в футбольном экстазе, «мафия» не спит:
Помимо пенсионного возраста и НДС, власти предложили поднять пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также тихонечно повысили в полтора раза пошлины на загранпаспорта, регистрацию авто и водительские права. Гулять так гулять!
Почему всё это происходит именно сейчас? Во-первых, потому что «грандиозный спортивный праздник» отлично отвлекает внимание от непопулярных реформ: «тут Дзюба забивает, а вы о своём пенсионном возрасте!», «посмотрите, сколько красивых и радостных иностранцев на улицах — спасибо Путину за праздник!» и т.д.
А, во-вторых, на время Чемпионата мира в городах проведения матчей запрещено проводить акции протеста.
То есть реформы, которые отразятся на жизни десятков миллионов россиян, не только в открытую не обсуждают с самими россиянами, но и пропихивают их тогда, когда и возмутиться не получится. Что ж, в Чемпионате мира по подлости наши власти точно заняли бы первое место.
ПФР тратит на собственное содержание 13% от общих затрат на выплату пенсий, сумма эквивалентна 1 трлн рублей. Эти уроды тратят в месяц на свое содержание столько же, сколько накопили 5.6 млн человек. Пенсионная система России – мошенничество чистой воды.