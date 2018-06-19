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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 24, 19 июня / Скованные одной цепью
   
 
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№24, 19 июня 2018 года.


Скованные одной цепью

Скованные одной цепью

День чьей России мы отмечаем 12 июня? Вы лично считаете этот праздник своим? Можете разобраться, как он эволюционировал из дня государственного суверенитета в день независимости, а потом просто – в День России? Отмечаете его? Не как обычный спущенный сверху выходной (на сей раз аж трехдневный), а как настоящее торжество, без которого сложно представить собственную жизнь? А знаете тех, кто отмечает?

Я – знаю. Это – государственные чиновники. Торжественные приемы в Кремле и в правительстве, барбекю и фейерверки на Рублевке, а также в зарубежных поместьях, записанных на жен и детей. Тосты стоя из серии «Государство – это мы».

Сегодня, через 26 лет после официального рождения этого невнятного праздника, можно констатировать: 12 июня чиновники на кормлении отмечают свой кастовый суверенитет. Независимость власти от народа. Потому что это – главное их достижение почти за тридцать лет реформ.

Раньше они повторяли: «Мы не дали развалить страну, не допустили гражданской войны, не позволили прийти к власти экстремистам, обеспечили народу стабильность, о которой все так долго мечтали». Сегодня они напоминают: «Мы сделали Россию настолько сильной и независимой, что против нас ополчился весь Запад, но ничего, мы Россию никому не отдадим».

Это правда, делиться Россией они точно не планируют ни с кем. Как говорит моя 5-летняя дочь, этот торт мой потому, что я его ем. Эта Россия – их, потому что они ей управляют. Россиянам, поэтому, имеет смысл благодарить их за все – за высокие цены на нефть (ведь могли быть и ниже), за стабильный уровень коррупции (ведь мог быть и выше), за то, что не допустили третьей мировой (ведь нас все время провоцируют), ну и так, авансом – за стабильные восходы и закаты.

«Уничтожив свободную конкуренцию и надежду на равноправие, единственное будущее, которое предлагает власть народу сегодня, выглядит так: править будем мы, особая каста, а ты либо прорвешься к нам, научившись врать и лизать, либо бухай пиво, плати ипотеку и смотри футбол по ящику – вот твое будущее». Эти слова я произнес в радиоэфире 8 лет назад и с тех пор, смею утверждать, принципиально в стране не изменилось ничего. Россия чиновников стала еще сильнее, самодостаточнее и самостоятельнее. Еще независимее и от внешнего мира, и от собственного народа.

Остальная Россия, как бы ей ни хотелось верить в обратное, от России чиновников зависит так же, как в джунглях мир травоядных зависит от мира хищников. Кого-то выбирают козлом отпущения, кого-то овечкой для стрижки, кого-то дойной коровой, кого-то сакральной жертвой.

А с другой стороны... Власть, народ, оппозиция – все скованы одной цепью, как и тридцать лет назад, когда мы впервые услышали эту песню. Как и тридцать лет назад, когда в кабинетах из кожи придумали этот суверенитет. Как 18 лет назад, когда последние выбрали похожего на себя первого.

Бывает, летишь на самолете над океаном и вдруг видишь внизу корабль, маленький такой посреди бескрайнего океана – и так смешно представлять себе, что кто-то пьет сам с собой в вип-каютах за собственную независимость от тех, кто пьет просто так на нижней палубе. Особенно, когда с высоты полета по курсу впереди видишь большую волну. Которая рискует накрыть и тех, и других.

Станислав Кучер
«Сноб»

(прочитано 388 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7387.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 21-06-2018 17:39:10   #3 [ru]
Аноним номер 2... Very Happy
Хотя Вы и пишите для меня обидные слова, но анализируя тот же процесс проживания в Верховьях Каа-Хема,с вами вынужден согласиться...
Если в период Империи, СССР, они Могли ВЫЖИВАТЬ, то сейчас именно их образ жизни и привлекают к себе демоНкратов, а привычней для Народа Дерьмо кратов...
Сейчас те же Староверы, не понимают почему надо говорить Тятя, Батя, а не "папа", и этот Духовный СПИД захватывает и их...
Тот же Фестиваль в Сизиме? Что Он дает для Староверов ? Разве Они то смогут Объяснить приезжающим к ним в "резервации" что Такое духовный СПИД, Папизм, и чем страшно Троеперстие?
Разве Они то смогут Сказать о том что реформированные "православные" по Сути то АНТИХРИСТЫ РАБЫ ? Разве Они то живущие в Туве Уже ВЕКАМИ Смогут Объяснить чем Русское Слово Исус отличается от Византийского Иисус? Confused
так что Аноним Номер 1...
И для Староверов возникает та же Проблема, как и для Всех, Там начинают не понимать чем РУССКИЕ Слова Наставник, Пастырь и Поп отличаются между собой... Confused
Они еще Существуют, а не ЖИВУТ, за Счет Аввакума и Святых Земли Русской, и УЖЕ у Них Бытие становится Выше Жития... Mad
 
+1
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Аноним (гость) 20-06-2018 11:49:29   #2 [ru]
Староверы живут в своем загончике-резервации, примерно как животные в заповеднике. Их не трогают до тех пор, пока не понадобится каким-нибудь шойгу-сечинам кусок земли под ними. А если ты хочешь жить, а не существовать, хочешь чувствовать себя частью страны, а не ее скотом, то придется как-то менять существующий порядок вещей в стране. Иначе эти твари так и сожрут всю Россию...
 
+5
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Аноним (гость) 20-06-2018 09:37:05   #1 [ru]
Да уж это точно! Пить пиво, платить ипотеку, смотреть футбол... Все так и есть! Только не понятно, что конкретно автор предлагает, как что-то изменить в этом мире??? Алчность, наплевательское отношение к другим людям - только на территории РФ существует? Я думаю что нет... Мы ведь живем в эпоху развитого капитализма, получается что человеческие взаимоотношения обусловлены получением прибыли или иной выгоды...как то так получается. Интересно , что вот староверы например живут своей общиной и просто живут... На власть государственную не уповают, не обсуждают чиновников, коррупцию, не платят ипотеку, просто живут по закону божьему и своими силами!
 
+5
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