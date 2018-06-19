Скованные одной цепью

День чьей России мы отмечаем 12 июня? Вы лично считаете этот праздник своим? Можете разобраться, как он эволюционировал из дня государственного суверенитета в день независимости, а потом просто – в День России? Отмечаете его? Не как обычный спущенный сверху выходной (на сей раз аж трехдневный), а как настоящее торжество, без которого сложно представить собственную жизнь? А знаете тех, кто отмечает?

Я – знаю. Это – государственные чиновники. Торжественные приемы в Кремле и в правительстве, барбекю и фейерверки на Рублевке, а также в зарубежных поместьях, записанных на жен и детей. Тосты стоя из серии «Государство – это мы».

Сегодня, через 26 лет после официального рождения этого невнятного праздника, можно констатировать: 12 июня чиновники на кормлении отмечают свой кастовый суверенитет. Независимость власти от народа. Потому что это – главное их достижение почти за тридцать лет реформ.

Раньше они повторяли: «Мы не дали развалить страну, не допустили гражданской войны, не позволили прийти к власти экстремистам, обеспечили народу стабильность, о которой все так долго мечтали». Сегодня они напоминают: «Мы сделали Россию настолько сильной и независимой, что против нас ополчился весь Запад, но ничего, мы Россию никому не отдадим».

Это правда, делиться Россией они точно не планируют ни с кем. Как говорит моя 5-летняя дочь, этот торт мой потому, что я его ем. Эта Россия – их, потому что они ей управляют. Россиянам, поэтому, имеет смысл благодарить их за все – за высокие цены на нефть (ведь могли быть и ниже), за стабильный уровень коррупции (ведь мог быть и выше), за то, что не допустили третьей мировой (ведь нас все время провоцируют), ну и так, авансом – за стабильные восходы и закаты.

«Уничтожив свободную конкуренцию и надежду на равноправие, единственное будущее, которое предлагает власть народу сегодня, выглядит так: править будем мы, особая каста, а ты либо прорвешься к нам, научившись врать и лизать, либо бухай пиво, плати ипотеку и смотри футбол по ящику – вот твое будущее». Эти слова я произнес в радиоэфире 8 лет назад и с тех пор, смею утверждать, принципиально в стране не изменилось ничего. Россия чиновников стала еще сильнее, самодостаточнее и самостоятельнее. Еще независимее и от внешнего мира, и от собственного народа.

Остальная Россия, как бы ей ни хотелось верить в обратное, от России чиновников зависит так же, как в джунглях мир травоядных зависит от мира хищников. Кого-то выбирают козлом отпущения, кого-то овечкой для стрижки, кого-то дойной коровой, кого-то сакральной жертвой.

А с другой стороны... Власть, народ, оппозиция – все скованы одной цепью, как и тридцать лет назад, когда мы впервые услышали эту песню. Как и тридцать лет назад, когда в кабинетах из кожи придумали этот суверенитет. Как 18 лет назад, когда последние выбрали похожего на себя первого.

Бывает, летишь на самолете над океаном и вдруг видишь внизу корабль, маленький такой посреди бескрайнего океана – и так смешно представлять себе, что кто-то пьет сам с собой в вип-каютах за собственную независимость от тех, кто пьет просто так на нижней палубе. Особенно, когда с высоты полета по курсу впереди видишь большую волну. Которая рискует накрыть и тех, и других.

Станислав Кучер

«Сноб»