В Туве лучше не болеть и стареть

Добрый день! Есть две темы для возможной публикации в Риск-информ.

Тема №1: Месяц назад, в мае 2018 г., после месяца мучительных болезней в реанимации больницы №1 умерла заслуженная учитель РТ!!! Дело в том, что коновалы в хирургии не могут сделать простую операцию по удалению камней желчного пузыря.

Сначала доведут до осложнения, а потом положат в реанимацию умирать... А на днях, когда участковый терапевт, который настоял на этой операции, видимо, чувствуя за собой вину, вдруг запросил у родственников медицинскую карту умершей, родственники обнаружили, что в медицинской карте вся история последней болезни просто вырвана из карты!!! Это те коновалы из хирургического отделения подчистили свои грехи...

Вот так у нас в Туве «лечат» людей. Человек всю жизнь прожил в Туве, посвятил себя образованию, работал в районах республики много лет, что бы местные стали умней, смогли стать учителями, врачами и т.д. А они же её и приговорили, не дали года дожить до 80-летнего юбилея!

Кроме того, что наши врачи в основном тупые, но ещё весьма трусливые и подлые. Так, в мае в реанимации умерло ещё несколько человек!!! Безнаказанность и тупость местных врачей пополняет кладбище... А в Туве лучше не болеть и не ходить в больницу – здоровей будешь...

Состояние тувинской медицины вызывает много вопросов?! А если взять статистику того, сколько людей пострадало или закончило свою жизнь в больницах по вине тупых врачей, то тут уже можно будет «черный» список вести. Вот только никто эту статистику и уголовных дел не ведёт... Все друзья и братья – позор!!!!

Тема №2: Нашим чиновникам из Кызылского ПФ не хватает 4-х месяцев, что бы назначить пенсию человеку, который всю жизнь работал на одном предприятии!!! Ужас просто...

С уважением, будьте здоровы!

Алексей Кобеляцкий