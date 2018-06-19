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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 24, 19 июня / В Туве лучше не болеть и стареть
   
 
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№24, 19 июня 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

В Туве лучше не болеть и стареть

Добрый день! Есть две темы для возможной публикации в Риск-информ.

Тема №1: Месяц назад, в мае 2018 г., после месяца мучительных болезней в реанимации больницы №1 умерла заслуженная учитель РТ!!! Дело в том, что коновалы в хирургии не могут сделать простую операцию по удалению камней желчного пузыря.

Сначала доведут до осложнения, а потом положат в реанимацию умирать... А на днях, когда участковый терапевт, который настоял на этой операции, видимо, чувствуя за собой вину, вдруг запросил у родственников медицинскую карту умершей, родственники обнаружили, что в медицинской карте вся история последней болезни просто вырвана из карты!!! Это те коновалы из хирургического отделения подчистили свои грехи...

Вот так у нас в Туве «лечат» людей. Человек всю жизнь прожил в Туве, посвятил себя образованию, работал в районах республики много лет, что бы местные стали умней, смогли стать учителями, врачами и т.д. А они же её и приговорили, не дали года дожить до 80-летнего юбилея!

Кроме того, что наши врачи в основном тупые, но ещё весьма трусливые и подлые. Так, в мае в реанимации умерло ещё несколько человек!!! Безнаказанность и тупость местных врачей пополняет кладбище... А в Туве лучше не болеть и не ходить в больницу – здоровей будешь...

Состояние тувинской медицины вызывает много вопросов?! А если взять статистику того, сколько людей пострадало или закончило свою жизнь в больницах по вине тупых врачей, то тут уже можно будет «черный» список вести. Вот только никто эту статистику и уголовных дел не ведёт... Все друзья и братья – позор!!!!

Тема №2: Нашим чиновникам из Кызылского ПФ не хватает 4-х месяцев, что бы назначить пенсию человеку, который всю жизнь работал на одном предприятии!!! Ужас просто...

С уважением, будьте здоровы!

Алексей Кобеляцкий

(прочитано 705 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7382.html
+6

<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 22-06-2018 02:45:58   #5 [ru]
Министра здравоохранения Донгак О.Э., и его заместителя Монгуш К. К. давно отправить в отставку., что один что второй нациналюги страшные....Минздрав сделали частную лавочку, деньги пилят, перечисляют в свои аптеки. Назначают своих людей глав врачами. А люди болеют , в поликлиниках врачи не хотят работать, в 3 часа ни кого нет...
 
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Аноним (гость) 21-06-2018 08:15:33   #4 [ru]
Ой, недавно прокуратура, наконец-то, оторвала свои задницы от кресел и решила проверить Туву и врачей, как они справляются с социальными болезнями. Нет это правильно, должны проверять . Ну а что он прокурор то? Только и орал, что врачи не лечат туберкулезными больных. Ну и это правильно. Но вопрос вот в чем- а чем лечить то? Пусть он так на Караоола поорет, что не выделяется деньги на лекарства, что тува занимает первое место по заболевания и смертности от туберкулеза. А так получается выпендреж прокурора
 
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Аноним (гость) 20-06-2018 20:30:38   #3 [ru]
Почему, когда поступают больные, в ресбольнице сначала тебя обследуют, хоть заумирай! Потом бегут лечить! Драгоценное время упускают! Нельзя сразу уколы там или другие действия провести? Или они без анализов и прочего думать кск врачу
 
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Аноним (гость) 20-06-2018 11:42:39   #2 [ru]
Зачем вам здоровье, если пенсии не будет? Поработал маленько и сдох. Будь патриотом - умри во славу Путина, не нагружай государственный бюджет своими проблемами!
 
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Аноним (гость) 20-06-2018 10:42:27   #1 [ru]
насчет лечить не умеют согласны - еще стараются во всех кабинетах сувать визитки на платные услуги почему омс плохо рабоатает. У некторых пенсию до года мурыжат
 
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Бросаю курить. День седьмой. Наорала на хлеб за то, что он сильно крошился.

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