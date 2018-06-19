Хотим отмечать юбилей летом!

В этом году отмечается 60-летие республиканской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.

В апреле дирекция школы-интерната объявила, что юбилей будет проходить 21 апреля. Намечалось, что в 9 часов утра в школе-интернате будет регистрация участников, а торжественная часть праздника в здании филармонии. Спрашивается, почему нельзя проводить мероприятие в здании школы-интерната? У нас есть актовый зал, спортзал и большой зал в столовой интерната. А за аренду здания филармонии надо платить очень большие деньги.

После объявления, что юбилей отмечается 21 апреля, бывшие ученики-сироты стали покупать билеты на поездку в Кызыл. Но неожиданно дату перенесли на сентябрь. Ребята были вынуждены сдавать билеты.

Ребята (бывшие ученики) живут в разных городах, и проводить мероприятия в сентябре не целесообразно. В сентябре многие будут работать, а в июне-июле многие будут в отпуске. Многие работают в школах, в садиках.

Для бывших учащихся интерната встреча с одноклассниками – большой праздник. Отмечать 60-летие интерната намечены и 15-летние кадеты. Кадеты учатся в интернате только второй год. Какой юбилей у 15-летних кадетов? Где логика? Совместно отмечать с кадетами смазывается 60-летний юбилей школы-интерната. Проводить юбилей целесообразно в конце июня, в июле месяце.

Директор школы-интерната с 1989 г.