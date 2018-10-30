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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 43, 30 октября / Депутаты объявили «охоту на нянь»
   
 
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№43, 30 октября 2018 года.

Депутаты объявили «охоту на нянь»

Депутаты объявили «охоту на нянь»
«Единая Россия» предлагает отнять всё у бедных людей, которые зарабатывают сами и не делятся с государством

В Госдуме готовятся принять закон о самозанятых гражданах – и планируют ни в чем себе не отказывать. Глава комитета по бюджету Андрей Макаров предложил у самозанятых, которые не встанут на путь исправления и не задекларируют свой доход официально, отнимать все заработанные деньги. Изъятие денег Макаров предлагает считать «штрафом», так что перед нами своеобразный фискальный большевизм. Парламентарий потом оговорился, что на первый раз можно будет отнимать, например, 20% доходов, но в случае рецидива – уже точно все 100%.

Можно было бы сказать, что от Думы разумных идей давно никто не ждет, и оценить заявление Макарова как белый шум. Но в данном случае все, кажется, несколько хуже. После пенсионной реформы единороссы стали настолько токсичными, что их почти в открытую используют для обкатки самых людоедских инициатив властей. Депутат, судя по всему, сформулировал мысль, которая сейчас циркулирует в головах правительственных чиновников: если по-хорошему с самозанятыми не получилось, будем действовать по-плохому.

Напомню, что под самозанятыми понимаются граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, используя при этом только свой собственный труд. Например, няни, домработницы, репетиторы, ремонтники, дизайнеры, которые самостоятельно находят клиентов и вступают с ними в договорные отношения. По разным оценкам, самозанятых в стране может быть до 9 миллионов человек, и правительство давно заглядывается на деньги, которые они зарабатывают. Наряду с борьбой с «серыми зарплатами», легализация самозанятых – это потенциально главная опора российского бюджета. Так что не случайно, что охота на нянь совпала по времени с санкциями и сокращением нефтяной ренты.

Сначала правительство попыталось предложить отдельным категориям граждан, работающим на себя, стимулирующую меру в виде налоговых каникул – нулевой ставки на доходы за 2017 и 2018 годы. Взамен государство требовало официальной регистрации в налоговых органах, и эта сделка века провалилась: к началу нынешнего года по данным ФНС на учет встали 936 человек. Возможно, это родственники и знакомые самих налоговиков, которым нужно было чем-то отчитаться.

Драма тут гораздо глубже, чем представляет ее себе единоросс-большевик Макаров.

Самозанятые – это «бюджетники наоборот». Люди, которые давно поняли, что на государство рассчитывать не стоит, и которым от государства ничего не нужно.

В контексте пенсионной реформы именно эта позиция выглядит наиболее последовательной. Раз государство не в состоянии обеспечивать население достойными пенсиями, так хотя бы не нужно пытаться изымать деньги у граждан в социальные фонды, где они все равно будут «заморожены» из-за сложной «геополитической ситуации». Государству нечего предложить самозанятым, но, к сожалению, государству очень нужны их деньги на какой-нибудь «мегапроект».

Не умея вести качественную социальную политику, которой люди могли бы доверять, власти теперь всерьез обсуждают планы по наказанию тех людей, которые чиновникам не поверили и просто хотят, чтобы их оставили в покое. Эксперты по налоговому праву в недоумении: у прочих граждан, уклоняющихся от налогов, отчего-то никто не предлагает отнимать все заработанное.

Получается, что в Думе как бы возвращаются к сословному обществу. Лица, которые не хотят иметь дело с государством, должны быть дополнительно поражены в правах.

Парадокс ситуации в том, что у налоговиков нет эффективных инструментов для отслеживания услуг, которые физические лица оказывают друг другу. Можно представить себе, что сотрудники ФНС устраивают провокации, и нанимают, например, репетиторов по финансовой грамотности, а затем ловят их на неуплате налогов. Но тут, с одной стороны, могут возникнуть вопросы к законности подобных провокаций, а с другой – их экономическая эффективность окажется отрицательной. В этом смысле заявления депутата Макарова напоминает слухи о тотальном контроле над частными переводами россиян по банковским счетам, которые вбрасываются в СМИ в течение нескольких последних месяцев. Власти знают, что дотянуться до денег «физиков» будет трудновато, но не оставляют попыток.

И еще два штриха к этой картине. Накануне Bloomberg опубликовал ежегодное исследование, посвященное богатейшим людям планеты, из которого следовало, что десять богатейших россиян в нынешнем году увеличили свое состояние на 10,8% и превзошли по темпам обогащения весь остальной мир.

Глядя на такие национальные достижения, становится понятнее задача Макарова: у нянь нужно все отнять, чтобы наши парни не сбавляли темпы и ни в коем случае не ударили лицом в грязь перед зарубежными коллегами-миллиардерами.

Чтобы пилить бюджет, кто-то должен его наполнять, и кто, если не мы?

Деловая пресса тем временем предлагает готовиться к новому витку инфляции. Глобальное подорожание начнется ближе к Новому году. Но уже сейчас анонсирован рост цен на хлеб на 8-12%.

Кажется, что в России продолжают строить капитализм по советским учебникам об ужасах буржуазного общества.

Кирилл Мартынов
«Новая газета»

(прочитано 456 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7624.html
+6

<< Комментарии к статье (Всего: 6) >>
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Аноним (гость) 02-11-2018 22:39:52   #6 [ru]
5й, в первую очередь налогоплательщик должен знать, на что пойдут его налоги. Если они тупо разворуются тварями у бюджетной кормушки, то уклоняться от налогов - это долг каждого патриота страны!
 
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Аноним (гость) 01-11-2018 07:55:30   #5 [ru]
По хорошему налоги должны платить все граждане, получающие доход от своей деятельности! и налог должен быть дифференцированным, больше зарабатываешь значит и плати больше.
 
0
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Националист (гость) 31-10-2018 08:08:25   #4 [ru]
Россияне в среднем хотят 37 тысяч рублей пенсии, чтобы ходить в кедах Александр Маккуин, как политическая проститутка Яровая по кличке Шапокляк, которая за всю политическую карьеру скакавшая из партии в партию, пока не приземлилась в той, в которой больше платят. Да, и ещё её буквально никто не избирал, она везде пролезала паровозом.

http://imglink.ru/pictures/31-10-18/e35bc694c9fa33d0bfca3f930a524e2c.jpg
 
+1
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Националист (гость) 31-10-2018 07:29:27   #3 [ru]
Жирик со своими клоунами сыграл договорняк... ЛДПР всегда была сливным бачком Кремля (также как Телеграм-канал "Незыгарь" или "Эхо Москвы" с Венедиктовым): с пеной у рта ругают власть, но дисциплинированно голосуют за антисоциальные бюджеты, поддерживают грабительские реформы, утверждают Медведева премьер-министром
 
+1
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Националист (гость) 31-10-2018 07:25:47   #2 [ru]
Наш народ дешево купили. Ни пенсиями, ни высокими зарплатами, ни обещаниями светлого будущего.

Нужно было лишь лить в уши про величие, духовные скрепы, прельщать ненавистью к другим странам. Когда другие народы созидали, мы лишь мечтали, да на историю онанировали.
 
+1
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Националист (гость) 31-10-2018 07:23:26   #1 [ru]
Пенсионная реформа, повышение НДС, налог для самозанятых. Отличные показатели стабильно развивающейся экономики...

По моему мнению эти "народные избранники" заняты поиском пределов терпения простых людей и эти же поиски становятся всё активнее...

Чем это всё заканчивается, мы прекрасно знаем из истории!
 
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Остальные материалы номера 43:
 
   
   
 
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День народного единства – это когда у депутата зарплата 800 тысяч, а у тебя 30. Но, чтобы ты не обижался, тебе рассказывают, что вы ЕДИНЫЙ НАРОД.

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