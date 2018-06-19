    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-06-2018 #4[ru]

Шаманы КШВ наркотические травы людям предлагают: в составе ртуть, золото, много чего есть.

Аноним, 14-06-2018 #6[ru]

Постоянно завышают электроэнергию, на востоке сам КШВ ворует. Вор есть вор.

Аноним, 14-06-2018 #7[ru]

Народ не видит для себя качественный уголь. Все за пределами Тувы отправляют.

Аноним, 14-06-2018 #10[ru]

У всех шишек КШВ полно незаконнорождённых детей.

Аноним, 14-06-2018 #11[ru]

КШВ травит тувинцев алкоголем плохого качества.

Аноним, 14-06-2018 #12[ru]

Вода из-под крана не того качества, поэтому раком больных полно. В канализации не понятно что творится.

Аноним, 15-06-2018 #23[ru]

Также в образовательных учреждениях такие же дебилы работают, оскорбляют детей, учащихся, студентов.

Аноним, 15-06-2018 #30[ru]

На свалке творится беспорядок, через мнимый капремонт сдирают у народа деньги, а свалка – везде. ГУП МУП ЖЭУ собирает мусор – за контейнер 250 рублей отдаём. И частники тоже самое делают.

Аноним, 15-06-2018 #2[ru]

Я другой такой страны не знаю...

Аноним, 15-06-2018 #3[ru]

Когда все это закончится? В городе столько дорогих машин ездит (Крузеры 200, Лексусы 570, Европейские авто типа БМВ, Ауди, Мерсы – в основном тонированные). Если не заниматься успешным бизнесом, честным трудом, на такие машины не заработаешь. А тонировка смотрю даже у руководства региона. Разве она не запрещена?

Аноним, 15-06-2018 #4[ru]

Рыба сгнила с головы. Воровать – это норма для них. Никто не хочет быть белой вороной – честным, порядочным, болеющим за свою Родину чиновником. Заклюют свои же сородичи.

Аноним, 14-06-2018 #1[ru]

Васильева и Сердюков молодцы – показали в какой стране мы живем!

Аноним, 15-06-2018 #2[ru]

Это точно... Может еще и в Госдуме их увидим, или еще где..., в сладком месте!

Аноним, 15-06-2018 #3[ru]

Интересно, как долго люди будут терпеть весь этот беспредел? Год? Два? 10 лет? Ставки будем делать? Я ставлю на минимум 10 лет. Гнить можно долго.

Аноним, 14-06-2018 #1[ru]

В бытность министром МЧС Шойгу проводил такие же международные тусовки за счет бюджет России. Толку от них никакого. Единственное, что потом администрации судились с хозяином земли. Такой вот массовик затейник – то военное ралли, то генералам потусится. На такие деньги можно было школу построить, но кому это нахрен это надо?

Аноним, 14-06-2018 #2[ru]

А во дворах уже сколько наездов на детишек случалось! И получали травмы от автомобилей. Нигде нет нормальных парковок.

Аноним, 14-06-2018 #2[com]

14 июня на территории Сибири и Дальнего Востока региональные власти приняли решение не тушить 43 лесных пожаров, их общая площадь составляет 91,5 тысячи гектаров. За сутки площадь таких пожаров увеличилась на 26 тысяч гектаров.

Аноним, 15-06-2018 #3[ru]

Да какие там лесные пожары... Мундиаль же... Тем более сборная России победила в матче открытия! Разгромили бедуинов 5:0, УРА!!! Вся страна пребывает в радостной эйфории – пир..., во время чумы!

Аноним, 15-06-2018 #5[ru]

Вот вам наказание за отказ от всего советского хорошего, доброго, которое испытано годами трудом многих людей! Так вам и надо сво...чи! Ироды все.

Аноним, 14-06-2018 #1[ru]

В районах еще хуже!

Аноним, 14-06-2018 #2[ru]

А Вы что хотели, когда взасос хотели «философа» у власти, абсолютно далекого от норм морали и этики.

Аноним, 14-06-2018 #3[ru]

Силовики действительно все временно, им на все насрать, лишь бы зарплата и льготы вовремя получать. Считают минуты до жилищного сертификата. Лариска Шойгу уже поражена маразмом и страдает от старости. Остальным не до Тывы, они все возле кормушки недвижимость в Москве покупают.

Аноним, 15-06-2018 #4[ru]

Точно сказано – в районах еще хуже. Во всех районах почти все специалисты, приехавшие из Кызыла или из других районов, а местных совсем нет. Прокуроры, судьи, пенсион, казначейство, полиция, банкиры... – все временные... Хорошо, в самый раз Правительство придумало поднять пенсионный возраст – еще долго будут сидеть на должностях! Чиновникам как все везет? Нам бы так, народу, а? Где ты есть, БОЖЕ???

Аноним, 16-06-2018 #8[ru]

В Каа-Хемском районе одни Монгуши работают и продажный прокурор, Буренский и Дерзиг-Аксынский дома интернаты используют начальники, как своих рабов. В понедельник и в пятницу километровые потоки машин из Кызыла и в Кызыл, квартиры то у всех чиновников в Кызыле. Все целевые программы делали каа-хемцы, вы приезжие суки ни хрена не можете сделать!

Аноним, 14-06-2018 #1[ru]

Бабушке срочно нужно оказать психиатрическую помощь. Или хотя бы на первый случай с Эрмаком познакомить. Говорят, «подобное надо лечить подобным», не правда ли?

Аноним, 14-06-2018 #5[ru]

Если учитель унижает детей, пусть ищет другую работу, а насчет участкового – надо писать Министру МВД России, в Тыве все повязаны по самые нехочу. В Тыве бесполезно вообще решать какие-то проблемы, идти нужно до Москвы. Прокуроры даже двигаться не хотят – только в Москве решили все проблемы, там очень удивились, что у нас творится.

Аноним, 14-06-2018 #6[ru]

Да с чего вы, уважаемые анонимы, решили, что здесь правда написана? Это версия только одной стороны. А версий события бывает никак не меньше двух. Сразу видно, что старушка перессорилась со всеми. Теперь хочет добиться своего, оплевав своих оппонентов в газете. Фамилии-то дочки и матери известны, и глупо будет, если Макарова не напишет билдириишкин на эту «учительницу-мучительницу» в прокуратуру за газетные оскорбления и клевету.

Аноним, 15-06-2018 #8[ru]

Женщина молодец, что написала то, что участковые возомнили из себя министров, испытали на себе многие, а в школах часто учителя издеваются, это не новость. Участковый и учитель – это служивые люди, получающие зарплату, в том числе и за счет этой женщины и ее внука, так что пусть об этом помнят.

Эрмак, 16-06-2018 #9[ru]

Аноним номер 8... А Вы сравните отношение к «служивым» в сумоне Сизим... Где этого «участкового» в глаза не знают, и нет таких проблем у УЧИТЕЛЕЙ... Может тоже с полицаев в русском поселке рвут погоны? Разве у Шойгу, или самого Путина хватит ума понять, почему в поселках, рядом с которыми они любят отдыхать, вообще не нужна полиция, и дети русских не станут смертниками Ислама?

Аноним, 15-06-2018 #1[ru]

Ну хоть один вопрос на прям.линию Путина Тыва задал бы? Так с помощью Путина решили бы хоть одну проблему. Журы (т.н. «журналисты» хреновые тывинские) у нас тупые, не могут они такое сложное дело, так... как попугаи за власти повторять...

Аноним, 14-06-2018 #6[ru]

Как словом, так и делом, Правительство России повысило пенсионный возраст и НДС для предпринимателей. Не зря олигархи чухнули в Европу и Америку.

Аноним, 15-06-2018 #7[ru]

На тусовку съехались все кто мог. Сборная России выиграла, потому что сборная Саудовской Аравии даже не пыталась играть. После всех аналогичных мероприятий Правительство России повышает пенсионный возраст, повышает НДС, ищет деньги там, где их не может быть, потому что олигархи давно пристроились в Англии и Швейцарии.

Аноним, 15-06-2018 #8[ru]

Пир во время чумы!

Аноним, 15-06-2018 #9[ru]

Обыграли арабов 5:0... Все ждите новый допинговый скандал «Дзюба под мельдонием»!

Аноним, 14-06-2018 #1[ru]

Мы полностью поддерживаем все, что здесь написано! Сколько этих мальчиков для отчета и очередной «галочки» по всей Тыве сидит, женщин с малолетними детьми, а по всей России? В 2012 году в отчете Генерального прокурора Чайки Юрия весь отчет был посвящен приговорам судов, вынесенных в отношении невиновных лиц. Он назвал цифру – более двух тысяч! А далее он должен был возбудить уголовные дела в отношении более двух тысяч следователей и судей, и также прокуроров. Но, видно, совести прокурорской не хватило. Или духу.

Аноним, 14-06-2018 #2[ru]

Всю эту мерзоту под названием Верховный Суд РТ надо разогнать. Полуграмотные, заплывшие жиром идиоты выносят решения ВНЕ ЗАКОНОВ России. Все помощники, секретари, сотрудники аппарата – их доченьки, сыночки, племяннички. Свора тупых, алчных скотов, которые передают судейские должности по наследству. От мамы и папы к детям. Все эти грязные, коррупционные делишки проделываются под присмотром ФСБ. ФСБ выгодно иметь на крючке зависимых судей для шантажа, запугиваний, получения информации, подмены документов и мухлежа в уголовных делах. И все эти судьи являются стукачами.

Эрмак, 14-06-2018 #3[ru]

Одна из немногих статей ОВТ, которая у меня не вызвала непонимание... Она в своей статье показала, что дальше – некуда... И если суд, признавая того же Бичелдея жуликом, ворующим у детей Тувы, но дает ему «право» занимать пост директора главного Музея Тувы, то о чем может идти разговор?

Аноним, 14-06-2018 #5[ru]

Насчет стукачей – это точно. Иногда информация выходит из судов и прокуратур довольно пикантная, как говорится, только для своих.

Аноним, 14-06-2018 #6[ru]

Монгун-Тайгинцы, подайте в Верховный Суд России, и на компенсацию морального и материального вреда!!! Вскладчину наймите грамотного адвоката!

Аноним, 14-06-2018 #7[ru]

Все это, к сожалению, правда. К большому сожалению. И пусть эта Чичанооловна не думает, что все шито-крыто. Придут и за ней скоро, и за Ольгой Октек-ооловной. Уже скоро-скоро придут. Пусть подождут...

Аноним, 14-06-2018 #8[ru]

Если судейские твари так ненавидят свой народ, пусть едут за Саяны – денег уже нахапали до хрена, так что хватит. Вопрос только в том, кому вы там нужны. В Тыве очень терпеливый народ, их детей убивают наркобароны, судьи дают им по три года, или они становятся министрами, а народ все терпит. Может, народу хватит терпеть?

Аноним, 15-06-2018 #9[ru]

ФСБ куда смотрит? Просто ужас! Читаешь и становится стыдно, что живешь в этой республике. Ну куда Кара-оолу деньги, столько денег??? ПРАВДА – итальянская МАФИЯ. Народ тувинский выбрал Кара-оола – народ Тувы может и переизбрать, только как это надо делать???

Аноним, 15-06-2018 #10[ru]

Нельзя сравнивать тувинскую мафию с сицилийской. Это, по сути, разные явления!!! Сицилийская мафия во времена своего зарождения являла собой народное сопротивление, направленное против власти! А тувинская мафия зародилась по решению федеральной власти, и процветает с молчаливого молчания, а может, и на радость федеральных властей. По крайней мере, некоторых её представителей...

Аноним, 15-06-2018 #11[ru]

Вправду говорят: трать свою жизнь на то, что переживет тебя! Сын – это целый мир! Это слова Шолбана Валерьевича – нашего главы республики в инстаграме... И фото с сыном... Кто спасет этого сына???