A- | A | A+ 12pt №25, 26 июня 2018 года. Шуршание под рёв трибун ФТС захотела ввести пошлины на любые интернет-покупки за рубежом Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Министерство финансов РФ комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. Одним из пунктов документа является обложение пошлиной покупок любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказали газете «Ведомости» два федеральных чиновника. Сейчас в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до тысячи евро и в пределах 31 килограмма в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины – 30 процентов. Минфин ранее уже предлагал с июля этого года снизить лимит до 500 евро, но правительство идею пока не одобрило, отмечает издание. Замглавы ФТС Тимур Максимов заявил газете, что такой шаг необходим для создания равных условий для российской и трансграничной интернет-торговли. По его словам, снижение порога беспошлинного ввоза даже до 200 евро не сильно повлияет на ситуацию, поскольку абсолютное большинство интернет-посылок имеет стоимость в пределах 30 евро и только 0,02% иностранных посылок в прошлом году стоили дороже 200 евро. Голикова пообещала обложить налогами тайные зарплаты россиян Правительство России готовит ряд мер, которые позволят вывести из «тени» неучтенные ФНС доходы россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Я думаю, что на отрезке 2018-го и в первой половине 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике», – цитирует министра ТАСС. По оценке Минфина, сегодня «в конверте» выдается не менее 25-30% всего объема зарплат в РФ. Соответственно, налоги частично или полностью не уплачиваются с суммы порядка 10 трлн. рублей в год. Также Голикова отметила, что правительство отказалось от проекта повышения НДС с 18% на 22%, поскольку такой рост слишком «разгонит» инфляцию. Вместо этого НДС возрастет до 20%, что, по оценке Алексей Кудрина, является умеренным показателем. Правительство может выделить 330 млрд. рублей на поддержку нефтяных компаний Правительство РФ обсуждает возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков – в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели планируется выделить 330 млрд. рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники в кабинете министров. Возвратный акциз должен компенсировать заводам отсутствие субсидии при налоговом маневре – повышении НДПИ и снижении экспортных пошлин. Повышающийся коэффициент заменит таможенную субсидию, компенсировавшую транспортные расходы заводов, расположенных далеко от границ. Источник РБК сообщает, что для заводов Приволжского округа коэффициент может составить 1,1, для Уральского – 1,2, для Сибирского – 1,3. Как уточняет издание, указанные компенсации могут получить заводы «Роснефти». Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее сообщал, что госкомпания прорабатывает с правительством налоговые стимулы для российской нефтяной отрасли. Он заявил о необходимости поиска решений, которые будут способствовать развитию нефтепереработки и нефтегазохимии в условиях роста мировых цен на нефть и получения бюджетом дополнительных доходов. Госдума увеличила пошлины на загранпаспорта и водительские удостоверения Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских удостоверений нового поколения. Согласно законопроекту, госпошлина за загранпаспорт составит пять тысяч рублей, а за выдачу аналогичного документа для детей до 14 лет – 2500 рублей. За выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе размер пошлины увеличивается до трех тысяч рублей. Кроме того, размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств составит 1500 рублей. ЦБ ужесточит валютный контроль для физлиц Банк России планирует ужесточить валютный контроль за операциям физлиц резидентов РФ. Как следует из проекта указания ЦБ, размещенного на федеральном портале нормативных актов, отныне граждане резиденты будут обязаны отчитываться перед банком при поступлении на счет валюты из-за рубежа или ее отправки за границу по договорам займа. Если на счет поступили деньги, физлицам придется сообщить банку о назначении платежа в течение 30 рабочих дней. При этом банк необходимо будет оповестить о наличии договора займа, который стал основанием для операции. Речь идет как о погашении тела долга, так и о процентах. Тот же механизм будет работать в обратном направлении: если физлицо отправляет за границу деньги и декларирует, что платеж является погашением долга перед нерезидентом, то в банк будет необходимо предоставить соответствующий договор. В случае отказа представить документы или их несоответствия требованиям валютного контроля, банки смогут отказывать в проведении платежа. Госдума России в 7 раз увеличила финансирование партий на выборах президента Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении финансирования партий, чьи кандидаты набрали 3% и более голосов на выборах президента России. По действующему законодательству, государственное финансирование таких партий рассчитывается исходя из 20 рублей за каждый голос избирателя. Теперь сумма выплат вырастет в 7,6 раза (по 152 рублей за голос). Нынешний закон внес на рассмотрение парламента в декабре прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Проект поддержали руководители всех думских фракций. 4 июня Центризбирком опубликовал финансовые отчеты партий за 2017 год. Проведенный РБК анализ партийных отчетов начиная с 2005 года (старые отчеты ЦИК недоступны) показал, что парламентские партии в 2017 году впервые оказались зависимы от бюджета не менее чем на 75%. Государство отказалось помогать владельцам жилья, пострадавшего от пожаров и наводнений Министерство финансов подготовило поправки, согласно которым государство больше не будет помогать материально пострадавшим от пожаров, наводнений и стихийных бедствий. Как сообщают «Ведомости», поправки подготовлены ко второму чтению в Госдуме. По мнению авторов документа, собственники должны самостоятельно страховать жилье. Предполагается, что обеспечение страховки будет стоить около 360 рублей в месяц, а возмещение – 300 тысяч единоразово. Если гражданин откажется от страховки, помочь ему чиновники смогут в двух случаях: если семья признана малоимущей или если жилье оформлено по договору социального найма. Размер максимальной компенсации определит правительство. По словам представителя Минфина, средний размер страховой выплаты будет равен 20% от средней стоимости жилья в регионе. Прибыль страховщиков в случае, если Госдума одобрит поправки, исчисляется миллиардами. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс уверен, что доход от сборов составит 14 млрд. рублей в год. Сборная России получит $20 млн. за выход в 1/8 финала ЧМ-2018 Сборная России на домашнем чемпионате мира выиграла два стартовых матча с общим счетом 8:1, чего никогда не удавалось ни одной стране – хозяйке мундиаля. Появилась информация о выплате премиальных футболистам и тренерскому штабу сборной России за успешное выступление на домашнем чемпионате мира. По данным телеграм-канала «Старая площадь», за победу над Саудовской Аравией футболисты получили 6 миллионов долларов, ещё 2 миллиона выплатили тренерскому штабу и техническому персоналу. После победы над сборной Египта, которая вкупе с поражением саудитов от Уругвая принесла команде Черчесова выход в плей-офф, игрокам полагается 9 миллионов долларов, тренерам и другим членам сборной – 3 миллиона. Как утверждают инсайдеры, положительный исход матча со сборной Уругвая никакой прибыли команде не принесёт, а в случае победы в матче 1/8 финала сборная России получит 15 миллионов долларов. Вознаграждения на случай удачного результата в 1/4 финала пока не анонсированы. (прочитано 486 раз) http://risk-inform.ru/article_7396.html +5

<< Комментарии к статье (Всего: 8) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Sensey 01-07-2018 17:32:55 #8 [ru] Ну ничего, до истощения всех мировых запасов нефти осталось 40 лет, вы держитесь там, всего хорошего 0 Sensey 30-06-2018 08:14:52 #7 [ru] ВОт бы Голикову саму обложить налогом ее тайные доходы)) 0 Аноним (гость) 28-06-2018 14:47:31 #6 [ru] Эрмак, что толку от вашего имени? Вы организовали хоть одну акцию против властей? Вы смогли решить хоть одну общественную проблему, используя свое имя? Вы занимаетесь только самопиаром и самолюбованием. 0 Аноним (гость) 27-06-2018 14:23:15 #5 [ru] ШУМОВ СПРАШИВАЕТ "ЧТО Ты за Это Время смог прибрести на Сайте?" ОТвечаю Шумову и еже с ним : Я на этот саж прихожу не для того чтобы что то приобретать ,а как раз наоборот -ОТДАВАТЬ! В Этом моя принципиальная разница! Шумов ничего не имеет и поэтому везде всегда пытается урвать, а я все имею ,что мне нужно и еще с избытком и поэтому могу отдавать! Как всегда ,Ваш Аноним 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 27-06-2018 13:48:59 #4 [ru] Так ВЫ то "вечный аноним" НОМЕР 3, Разве не Докладываете?

Или решили прикинутся ДУРАКОМ, якобы не зная что данный Сайт отслеживается не только ВАМИ, но и по системе ФСБ и МВД?

Докладывали или нет Гобачеву, а не Покойному тогда Брежневу, я не знаю... Но то что наши из КГБ тогда, увидев меня в дежерной части МВД, а не городского отдела", сразу сказали, что с ним хотите делась то и делайте, а им, Тварям Атеистическим слушать Сына Матери России и Отче Нашего просто СТРАШНО...

Может и отправил бы Путин меня в " Психушку", да я же Здесь не Раз ПЕЧАТАЛ о том, что Мать этого РАБА, мои Деды Браться Шумовы, СЫНОВЬЯ РОССИИ, спасли от Смерти..

так что не беспокойся...

Про меня конечно президент США не знает, а вот патриарх Кирилл д

Думаешь только Тебе Паписту приятно читать Мое МНЕНИЕ о том что Вы Паписты?

ТАК что Прикидывающийся УРОДОМ, Ты то Прекрасно понимаешь Разницу между Папистами Рабами и Папистами Совками.

А так как Вы сами понимаете что Творец ВАМ не дает ПРАВО на Имя, то почему я могу ВАС Трусливых Анонимов то Жалеть?

ЧТО Ты за Это Время смог прибрести на Сайте?

только Кличку " вечный аноним"...

А по РУССКИ Ты то Тать... авно бы меня за Межрелигиозную на Нары отправил...Думаешь только Тебе Паписту приятно читать Мое МНЕНИЕ о том что Вы Паписты?ТАК что Прикидывающийся УРОДОМ, Ты то Прекрасно понимаешь Разницу между Папистами Рабами и Папистами Совками.А так как Вы сами понимаете что Творец ВАМ не дает ПРАВО на Имя, то почему я могу ВАС Трусливых Анонимов то Жалеть?ЧТО Ты за Это Время смог прибрести на Сайте?только Кличку " вечный аноним"...А по РУССКИ Ты то Тать... +1 Аноним (гость) 27-06-2018 12:59:47 #3 [ru] Шумов написал:"И Вы действительно " СКОТ".

а я Шумов Андрей Семенович. Very Happy

И Даже РАБ Путин про меня знает... Very Happy

Уже ФСБ ему доложило.." ВЫ ШУМОВ НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ! Во первых когда вы на памятнике Ленину ,что то там тиснули -то наверное сразу Брежневу доложили, или в психушку потащили? В Психушку! Кто вас тогда лечил? Вот такса сейчас о вас и руки марать никто не хочет! Знаете почему? Надо пояснять или сами разберетесь? Потому как вы всех анонимов оскорбили -я подпись поставлю, Ваш Аноним. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 27-06-2018 12:05:25 #2 [ru] аноним Номер 1...

И как Можно СЧИТАТЬ за ЧЕЛОВЕКА того, кто даже Здесь Боится подписываться?

И Вы действительно " СКОТ".

а я Шумов Андрей Семенович.

И Даже РАБ Путин про меня знает...

Уже ФСБ ему доложило...

Так что сколько Анонимы здесь не будут НЫТЬ, Их Рабы и Твари Атеистические Слушать не будут...

если ИМ Надо кататься на Самолетах, и даже Своих собак персонально возить Там, если Этим ПРИДУРКАМ Надо Развалить РФ как СССР, тот развалился от НДС только в 5 %, а уродам Этого Мало, то Они конечно Развалят и РФ...

И Зачем Им в ЭТОМ Мешать? +1 Аноним (гость) 27-06-2018 10:39:01 #1 [ru] Эти твари народ вообще за людей не считают. Доят, стригут, режут. Неужели и в правду мы - скот?.. +2 Остальные материалы номера 25: Свежий анекдот

Тувинские реалии – строим тяп-ляп!

Коротко

Обзор прессы

Как в России будут повышать пенсионный возраст? И зачем?

«Будет трудно»: В Туве тысячи сирот годами не могут дождаться квартир

Государство нас кинуло

Пресс-служба прокуратуры сообщает

У населения изымают деньги, чтобы зарыть их в землю

Перекрёсток мнений

Переходим на язык пинков