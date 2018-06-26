    Шуршание под рёв трибун

ФТС захотела ввести пошлины на любые интернет-покупки за рубежом
Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Министерство финансов РФ комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. Одним из пунктов документа является обложение пошлиной покупок любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказали газете «Ведомости» два федеральных чиновника.
Сейчас в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до тысячи евро и в пределах 31 килограмма в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины – 30 процентов. Минфин ранее уже предлагал с июля этого года снизить лимит до 500 евро, но правительство идею пока не одобрило, отмечает издание.
Замглавы ФТС Тимур Максимов заявил газете, что такой шаг необходим для создания равных условий для российской и трансграничной интернет-торговли. По его словам, снижение порога беспошлинного ввоза даже до 200 евро не сильно повлияет на ситуацию, поскольку абсолютное большинство интернет-посылок имеет стоимость в пределах 30 евро и только 0,02% иностранных посылок в прошлом году стоили дороже 200 евро.
Голикова пообещала обложить налогами тайные зарплаты россиян
Правительство России готовит ряд мер, которые позволят вывести из «тени» неучтенные ФНС доходы россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Я думаю, что на отрезке 2018-го и в первой половине 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике», – цитирует министра ТАСС. По оценке Минфина, сегодня «в конверте» выдается не менее 25-30% всего объема зарплат в РФ. Соответственно, налоги частично или полностью не уплачиваются с суммы порядка 10 трлн. рублей в год.
Также Голикова отметила, что правительство отказалось от проекта повышения НДС с 18% на 22%, поскольку такой рост слишком «разгонит» инфляцию. Вместо этого НДС возрастет до 20%, что, по оценке Алексей Кудрина, является умеренным показателем.
Правительство может выделить 330 млрд. рублей на поддержку нефтяных компаний
Правительство РФ обсуждает возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков – в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели планируется выделить 330 млрд. рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники в кабинете министров.
Возвратный акциз должен компенсировать заводам отсутствие субсидии при налоговом маневре – повышении НДПИ и снижении экспортных пошлин. Повышающийся коэффициент заменит таможенную субсидию, компенсировавшую транспортные расходы заводов, расположенных далеко от границ. Источник РБК сообщает, что для заводов Приволжского округа коэффициент может составить 1,1, для Уральского – 1,2, для Сибирского – 1,3.
Как уточняет издание, указанные компенсации могут получить заводы «Роснефти». Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее сообщал, что госкомпания прорабатывает с правительством налоговые стимулы для российской нефтяной отрасли. Он заявил о необходимости поиска решений, которые будут способствовать развитию нефтепереработки и нефтегазохимии в условиях роста мировых цен на нефть и получения бюджетом дополнительных доходов.
Госдума увеличила пошлины на загранпаспорта и водительские удостоверения
Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских удостоверений нового поколения.
Согласно законопроекту, госпошлина за загранпаспорт составит пять тысяч рублей, а за выдачу аналогичного документа для детей до 14 лет – 2500 рублей.
За выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе размер пошлины увеличивается до трех тысяч рублей.
Кроме того, размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств составит 1500 рублей.
ЦБ ужесточит валютный контроль для физлиц
Банк России планирует ужесточить валютный контроль за операциям физлиц резидентов РФ.
Как следует из проекта указания ЦБ, размещенного на федеральном портале нормативных актов, отныне граждане резиденты будут обязаны отчитываться перед банком при поступлении на счет валюты из-за рубежа или ее отправки за границу по договорам займа.
Если на счет поступили деньги, физлицам придется сообщить банку о назначении платежа в течение 30 рабочих дней. При этом банк необходимо будет оповестить о наличии договора займа, который стал основанием для операции.
Речь идет как о погашении тела долга, так и о процентах.
Тот же механизм будет работать в обратном направлении: если физлицо отправляет за границу деньги и декларирует, что платеж является погашением долга перед нерезидентом, то в банк будет необходимо предоставить соответствующий договор.
В случае отказа представить документы или их несоответствия требованиям валютного контроля, банки смогут отказывать в проведении платежа.
Госдума России в 7 раз увеличила финансирование партий на выборах президента
Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении финансирования партий, чьи кандидаты набрали 3% и более голосов на выборах президента России.
По действующему законодательству, государственное финансирование таких партий рассчитывается исходя из 20 рублей за каждый голос избирателя.
Теперь сумма выплат вырастет в 7,6 раза (по 152 рублей за голос).
Нынешний закон внес на рассмотрение парламента в декабре прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Проект поддержали руководители всех думских фракций.
4 июня Центризбирком опубликовал финансовые отчеты партий за 2017 год. Проведенный РБК анализ партийных отчетов начиная с 2005 года (старые отчеты ЦИК недоступны) показал, что парламентские партии в 2017 году впервые оказались зависимы от бюджета не менее чем на 75%.
Государство отказалось помогать владельцам жилья, пострадавшего от пожаров и наводнений
Министерство финансов подготовило поправки, согласно которым государство больше не будет помогать материально пострадавшим от пожаров, наводнений и стихийных бедствий. Как сообщают «Ведомости», поправки подготовлены ко второму чтению в Госдуме.
По мнению авторов документа, собственники должны самостоятельно страховать жилье. Предполагается, что обеспечение страховки будет стоить около 360 рублей в месяц, а возмещение – 300 тысяч единоразово. Если гражданин откажется от страховки, помочь ему чиновники смогут в двух случаях: если семья признана малоимущей или если жилье оформлено по договору социального найма.
Размер максимальной компенсации определит правительство. По словам представителя Минфина, средний размер страховой выплаты будет равен 20% от средней стоимости жилья в регионе.
Прибыль страховщиков в случае, если Госдума одобрит поправки, исчисляется миллиардами. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс уверен, что доход от сборов составит 14 млрд. рублей в год.
Сборная России получит $20 млн. за выход в 1/8 финала ЧМ-2018
Сборная России на домашнем чемпионате мира выиграла два стартовых матча с общим счетом 8:1, чего никогда не удавалось ни одной стране – хозяйке мундиаля.
Появилась информация о выплате премиальных футболистам и тренерскому штабу сборной России за успешное выступление на домашнем чемпионате мира. По данным телеграм-канала «Старая площадь», за победу над Саудовской Аравией футболисты получили 6 миллионов долларов, ещё 2 миллиона выплатили тренерскому штабу и техническому персоналу.
После победы над сборной Египта, которая вкупе с поражением саудитов от Уругвая принесла команде Черчесова выход в плей-офф, игрокам полагается 9 миллионов долларов, тренерам и другим членам сборной – 3 миллиона.
Как утверждают инсайдеры, положительный исход матча со сборной Уругвая никакой прибыли команде не принесёт, а в случае победы в матче 1/8 финала сборная России получит 15 миллионов долларов. Вознаграждения на случай удачного результата в 1/4 финала пока не анонсированы.