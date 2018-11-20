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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 45, 20 ноября / Дурилка ЖКХ
   
 
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№45, 20 ноября 2018 года.

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Дурилка ЖКХ

Дурилка ЖКХ

Медведев подписал постановление о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ в 2019 году: на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля. «Фактически это означает суммирование индексов такой платы», – сообщается на сайте правительства.

Посчитаем. В среднем, по данным Сбербанка, семья тратит на оплату услуг ЖКХ в месяц 5038 рублей.

1. Время.

В чем разница одноразовой индексации и двухэтапной? В том, что гражданам придется платить за услуги ЖКХ лишние полгода (с 1 января по 1 июля). 1,7% – это 85,6 руб./мес. За полгода набежит переплата в 513,6 рубля.

2. Сложный процент.

Конечно, в правительстве прекрасно понимают, что две цифры индексации не суммируются, а перемножаются (по формуле сложного процента). Это, конечно, ерунда, всего 2 рубля в месяц. 12 рублей до конца года. Но и этот пустяк – в пользу правительства, а не граждан.

«Ах, если б каждый из сограждан дал мне по рублю всего лишь»...

Так что, когда правительство говорит о том, что двухэтапное повышение тарифов – это практически то же самое, что и одноразовое на 4,1% – не верьте. Это – откровенная ложь. Только за счет перехода на двухэтапную индексацию с вас, граждане, будет изъято дополнительно 525 рублей 85 копеек за будущий год (или 0,9% годовой оплаты).

3. Процент индексации.

Заметьте, мы пока еще не обсуждали саму цифру индексации в 4,1%. Она также немного завышена.

По идее, рост тарифов должен компенсировать инфляцию прошлого года. А в 2018 году инфляция, по мнению правительства, составит:

• 3,4% – если верить бюджетному прогнозу, внесенному в Госдуму 29 сентября, или

• 3,7-3,8% по последнему прогнозу Минэкономразвития (9 ноября).

Очень здорово приноровилось правительство дурить граждан с различными индексациями: то неидексация пенсий работающим пенсионерам, то замена индексации пенсий разовой компенсацией, то переход к двухэтапной схеме индексации тарифов ЖКХ... И каждый раз оно «отжимает» с граждан очень приличные деньги, заявляя, что выполняет все свои социальные обязательства. В полной уверенности, что никто его (правительство) не выведет на чистую воду...

Телеграм-канал «СерпомПо»

(прочитано 313 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7649.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
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Аноним (гость) 21-11-2018 12:27:43   #1 [ru]
2 рубля в месяц, украденные с каждой квартиры - это десятки миллионов в масштабе всей страны... Когда ж вы жретесь, суки?
 
+2
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