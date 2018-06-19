Современная Тува: Когда зачистят русское православное поле?

Для многих, даже давно живущих здесь, сегодняшняя Тува – это некая смесь чего-то неестественного и непонятного. Всем известно совсем недавнее прошлое республики, когда взбаламученный небольшой шовинистической группировкой под водительством младшего научного руководителя Каадыр-оола Бичелдея, который создал и возглавил Народный Фронт «Хостуг Тыва», ранее достаточно многотерпимый народ вдруг заговорил языком ненависти ко всем приезжим, доля которых достигала более 33% от всего населения. Ненависть к приезжим, и особенно к русским, достигала тогда таких размеров, что становилось понятным: только возврат русских к своим истокам путём массового отъезда может успокоить общественные протестные настроения.

Начиналось это как чисто бытовое, но вскоре приняло характер общественного и хозяйственного обновления. Под напором Народного Фронта Обком КПСС стал принимать решения, создающие искусственные условия благоприятствования коренным кадрам, в связи с чем лица некоренной национальности очень быстро были оттеснены на периферию. В этом плане был примечателен стремительный взлёт главного сепаратиста республики К. Бичелдея, который в короткий срок занял кабинет бывшего первого секретаря Обкома Г.Ширшина, квартиру в элитном доме бывшего второго секретаря Обкома Г.Долгополова и должность бывшего председателя Верховного Совета Ч.Ондара. Но его движение наверх и приобретение статусных должностей и имущества – лишь малый штрих того, что происходило в республике. Наблюдая за карьерой главного сепаратиста и неприкрытого шовиниста республики, русский люд, живущий в Туве, начал стремительно разбегаться. Люди уезжали целыми предприятиями. Самым заметным стало бегство работников флагманов тувинской экономики комбинатов – «Тувакобальт» и «Туваасбест», которые в одночасье прекратили свою деятельность.

Но уже к 1993 году стало понятным, что Тува с её малообразованным населением, специфическим культурным наследием, неразвитой экономикой и неэффективным сельским хозяйством, никакого интереса в глобальном мире не представляют. Потому ни Япония, ни США или тем более ООН не станут спонсировать местный сепаратизм, создавая условия для торжества тувинского суверенитета. Поэтому 1993-94 годы стали в некотором плане годами отрезвления для тувинской элиты, которая осознала, что без России Туве не подняться ни в духовном, ни в социальном, ни тем более в экономическом плане. Такая ситуация дала шанс председателю правительства Тувы Ш.Ооржаку в борьбе за лидерство с К.Бичелдеем, и он начал своё долгое доминирование на политическом Олимпе Тувы.

Воспитанник советской эпохи, Ооржак не мог официально придерживаться лозунгов и посылов, которыми открыто пользовался Бичелдей. И его некая как бы интернационалистическая политика была воспринята обществом как альтернатива шовинизму Бичелдея, влияние которого на общественные процессы стало резко угасать, и практически сошло на нет к 2006 году, когда он не сумел избраться в депутаты Палаты Представителей Великого Хурала Тувы. Хотя для угасания тувинского национализма была и другая, не менее важная причина – к тому времени доля русского населения в Туве упала почти втрое, и бороться за место под солнцем тувинцам стало практически не с кем. За русскими руководителями высокого ранга из республики выехала большая часть русских врачей, учителей, инженеров и квалифицированных рабочих. Остались в основном лишь те, кто сумел вовремя адаптироваться в роли представителей русского народа в правящей верхушке. Это такие немногие сомнительные личности, как Самойленко, Чучев, Глухов, Лапшакова или Тунёв, которые давно никакого не представляют, являясь лишь декорацией власти, эксплуатируя свою национальную принадлежность и унизительное верноподданичество действующей власти для решения собственных корыстных проблем.

И вот живём мы в 2018 году. Что это за время? Не «лихие 90-е», не степенные оптимистичные «нулевые». Живём мы в кризисные годы. Если лет 10 назад в республике за чертой бедности проживало около 30% семей, то сейчас – более половины. Республика погрузилась в нищету, какой не знала ранее. Ну а что же русские? Как они чувствуют себя «в дружной семье народов Тувы»? Об этом можно судить по тому, как оно продолжает бегство из республики. Уже подмечено: выезд людей из Тувы, как правило, приурочен к двум событиям: окончанию учебного года, когда детей необходимо вывезти, обустроить и определить в школу по новому месту жительства. И осень, когда заканчивают сбор урожая на приусадебных участках или дачах.

Примечательно, что сейчас отъезд русских ни у кого не вызывает особых эмоций: ни у властей, ни у простых людей. Кто поумней, сожалеет об этом: скоро некому будет учить и лечить, давать свет, воду и тепло. Кто не очень – радуется: жильё дешевеет, освобождаются рабочие места. Но интересно, как к этому относится федеральная власть?

В республику часто на рыбалку или отдых прилетает президент Путин – для него даже построили новую взлётно-посадочную полосу в угасающем аэропорту г.Кызыла. Его сопровождает наш знаменитый земляк Шойгу, отстроивший здесь для приёма великого гостя несколько роскошных заимок. В конце концов, постоянно на месте главный федеральный инспектор по Туве Александр Вавилихин. Что эти люди думают о положении русских в Туве – неизвестно. Знаем, что Путин и Шойгу очень озабочены судьбой русских в Украине, Сирии и каком-нибудь Гондурасе. Про их озабоченность о русских в Туве широкой общественности ничего не известно. Создаётся впечатление, что русские тут брошены федеральными властями на произвол судьбы: спасайся, кто как может!

А настрой местных властей сомнений не вызывает: достаточно отметить, что было ушедший в небытие главный сепаратист республики Бичелдей при новом Главе республике Кара-ооле получил второе дыхание, стал сначала министром образования, затем – зампредом правительства. И только в связи с уголовным делом, по которому он был признан виновным и осуждён на три года (условно), Кара-оол был вынужден убрать его из правительства. Но совсем не отставил – учитывая заслуги перед тувинским народом по избавлению от излишней части некоренного населения, назначил его директором Национального Музея. Поэтому мы и впредь на всех публичных мероприятиях видим вместе Вавилихина, Кара-оола, Бичелдея и Шойгу, которые, судя по всему, чувствуют себя в компании с шовинистом-уголовником вполне комфортно. Это ли не публичная демонстрация федеральными и местными властями их отношения к русским?

Но есть и другая, не менее тёмная сторона антирусских настроений, которая осуществляется органами власти почти официально. Я имею в виду деятельность налоговых органов республики. Придя к власти, Кара-оол первым делом занялся проблемой зачистки Госналогслужбы от лиц некоренной национальности. Известно знаменитое письмо Кара-оола тогдашнему руководителю СКР по Туве Чудаан-оолу с просьбой возбудить уголовное дело в отношении руководителя Госналогслужбы по РТ Д.Кастырина. Как вы все понимаете, дело было возбуждено. И не только в отношении него. «Под раздачу попали» ещё четыре русских специалиста, включая руководителя городской службы Ю.Кавалерова.

Прошло более 10 лет, а высосанное из пальца дело до сих пор в Кызылском городском суде. И, судя по длительности его рассмотрения, никаких законных и обоснованных причин для признания их виновными, нет. Следователя, который вёл дело, уже уволили за фальсификацию доказательств дела. Дважды по данному делу выносил решение суд по правам человека в Страсбурге. Дважды дело рассматривал и отменял все (!) решения тувинских судов Президиум Верховного суда России. Было вынесено Определение в адрес председателя ВС РТ Кужугет, в связи с чем она была вынуждена досрочно освободить кресло. Но дело было сделано: теперь и республиканской, и городской инспекциями руководят местные надёжные кадры, подобранные Кара-оолом. Но чем они в основном заняты?

Вот представьте себе какого-нибудь русского учителя, врача или инженера, деятельность которого почему-то не устраивает местную власть. Что с ним можно сделать? Разбить окно. Ограбить. Просто сказать – уезжай! И он уедет. Не один, конечно, со всей семьёй. Но это всё равно не так много – 4-5 человек. А как сделать, чтобы уехали сотни? Вот тут-то на первый план и выходит Госналогслужба, которая как бы в интересах государства начинает кошмарить русский бизнес. Сначала к русскому бизнесмену приходит одна проверка, потом вторая, следом – ещё одна.

Законодательство страны настолько запутано, а полномочия госорганов настолько неограниченны, что проверяющие без особого труда находят причины для выставления предпринимателям многомиллионных штрафов. Кто-то начинает затяжную борьбу с недобросовестными чиновниками, а большей частью русские предприниматели сворачивают свой бизнес и уезжают за Саяны. Соответственно, вынуждены искать лучшей доли за Саянами и работники, которые у него работали – благо, он, скорее всего, перенесёт свой бизнес за пределы республики. Вот вам и поехали сотни – как раз то, что нужно кара-оолам.

Кому интересно, сообщу лишь некоторые фамилии, попавшие в фокус Госналогслужбы Тувы: Гаврилов, Гавриленко, Сафрин, Кашникова. Претензии к юридическим лицам возглавляемых ими предприятий составляют от 30 до 50 млн. рублей. Явно неподъёмные финансовые претензии, цель которых очевидна – ликвидация самого бизнеса со всеми вытекающими последствиями для тех, кто там работает. Это только то, известно. На самом деле различных финансовых проверок Госналогслужбы с заранее прогнозируемым результатом в десятки раз больше. Итог очевиден – отъезд очередных русских из Тувы.

Однако в этом плане события порой принимают откровенно уродливые формы.

Руководитель ООО «Сельстрой» С.Сафрин в республике известен как строитель храмов. Когда-то он начинал с того, что построил Буддийский Храм, на строительство которого делал взнос и Сергей Шойгу. Затем Сафрин взялся за строительство Православного Храма в Кызыле. Именно в это время и проявилось отношение Главы республики Ш.Кара-оолу к строительству подобных объектов. Так уж случилось, что почти сразу, как только Кара-оол возглавил республику, строительство Храма было приостановлено. Только участие в проекте сенаторов С.Пугачёва и Л.Нарусовой помогло спасти проект и Православный Храм достроить. Но когда спустя несколько лет после этого Сафрин построил в Туране за свой счёт Православный Храм Святого Благоверного Князя Владимира, который известен как Креститель Руси и небесный покровитель Президента России Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, у тувинских властей, похоже, терпение лопнуло. И вот уже второй год тувинские налоговые инспекторы безуспешно ищут в бухгалтерии ООО «Сельстрой» хоть какие-нибудь нарушения налогового законодательства.

Суть претензий инспекторов проста: откуда у вас взялись деньги на строительство Православного Храма? Понимаете, не «спасибо» за благотворительность и набожность, а «откуда деньги на Православный Храм»? Понятно, что инспекторы взялись не по своей инициативе и даже не по инициативе руководства. Да они и не скрывают, что задание давал лично Кара-оол. Это как никогда выпукло демонстрирует антирусский и антиправославный уклон деятельности тувинских властей, которых, видимо, даже 4-6% русского населения в Туве устраивает не в полной мере.

В связи с этим не могу не вспомнить о представителе федеральной власти в республике А.Г. Вавилихине. Раз он прислан, есть, получает зарплату, то, очевидно, должен что-то делать во имя укрепления федеральной власти в Туве. Говорят, что он на вопрос, почему русские покидают Туву, оправдывает это финансово-экономическими проблемами в Туве и отсутствием у русской молодёжи здесь каких-либо перспектив в будущем. Наверное, в чём-то можно с Александром Григорьевичем и согласиться. Только это – лишь малая часть правды. Проблема русских в Туве имеет экономические корни. И то, что за десять лет доля нищих в республике с 30% выросла до 50% – правда, которая не делает республику привлекательной. Но это обнищание происходит в республике под руководством Ш.Кара-оола, на которого федеральный инспектор А.Вавилихин каждый месяц отправляет в Новосибирск и Москву хвалебные отчёты. Так что разваливают экономику Тувы они совместно – Кара-оол и Вавилихин. То есть Вавилихин своей ложью помогает Кара-оолу сохранять властные полномочия и разорять республику.

Но это только одна сторона медали. Госналогслужба, которая предпринимает такие решительные шаги по искоренению русского бизнеса в Туве – это структура федеральная, подотчётная федеральному инспектору. И то, что он и на это никак не реагирует – тоже его прямая вина. Кроме того, на федеральном инспекторе лежит обязанность координации деятельности правоохранительных органов и органов безопасности в части обеспечения единства государства, его безопасности. А сохранение в регионе русского православного люда – это гарантия того, что никакие бичелдеи-караоолы не уведут республику из России. Но, судя по внешнему виду Бичелдея, его публичных мероприятий в компании Главы республики Кара-оола, федерального инспектора Вавилихина, министра обороны Шойгу, невзирая на сепаратистское прошлое и уголовное настоящее, можно прийти к выводу, что и сам федеральный инспектор Вавилихин никакой ответственности ни перед федеральным начальством, ни перед обществом не чувствует. Как говорится, с таким чиновниками запросто можно и Родину «просрать». Точно такие же не так давно проспали СССР, покровительствуя сепаратистам. Не исключено, что то же самое ждёт и Россию, если положение кардинально не изменится.

Надеюсь, эту публикацию прочтут в Новосибирске и Москве и сделают правильные выводы. Дитя нужно пороть, пока он умещается поперёк лавки. Потом – поздно. Когда Кара-оол и Бичелдей с помощью Шойгу и при попустительстве Вавилихина зачистят русское православное пространство в Туве и заимеют нужные рычаги, позволяющие объявить о тувинском суверенитете, будет поздно.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин