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Буддийский храм “Цэчэнлинг”. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 24, 19 июня / Современная Тува: Когда зачистят русское православное поле?
   
 
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№24, 19 июня 2018 года.


Современная Тува: Когда зачистят русское православное поле?

Современная Тува: Когда зачистят русское православное поле?

Для многих, даже давно живущих здесь, сегодняшняя Тува – это некая смесь чего-то неестественного и непонятного. Всем известно совсем недавнее прошлое республики, когда взбаламученный небольшой шовинистической группировкой под водительством младшего научного руководителя Каадыр-оола Бичелдея, который создал и возглавил Народный Фронт «Хостуг Тыва», ранее достаточно многотерпимый народ вдруг заговорил языком ненависти ко всем приезжим, доля которых достигала более 33% от всего населения. Ненависть к приезжим, и особенно к русским, достигала тогда таких размеров, что становилось понятным: только возврат русских к своим истокам путём массового отъезда может успокоить общественные протестные настроения.

Начиналось это как чисто бытовое, но вскоре приняло характер общественного и хозяйственного обновления. Под напором Народного Фронта Обком КПСС стал принимать решения, создающие искусственные условия благоприятствования коренным кадрам, в связи с чем лица некоренной национальности очень быстро были оттеснены на периферию. В этом плане был примечателен стремительный взлёт главного сепаратиста республики К. Бичелдея, который в короткий срок занял кабинет бывшего первого секретаря Обкома Г.Ширшина, квартиру в элитном доме бывшего второго секретаря Обкома Г.Долгополова и должность бывшего председателя Верховного Совета Ч.Ондара. Но его движение наверх и приобретение статусных должностей и имущества – лишь малый штрих того, что происходило в республике. Наблюдая за карьерой главного сепаратиста и неприкрытого шовиниста республики, русский люд, живущий в Туве, начал стремительно разбегаться. Люди уезжали целыми предприятиями. Самым заметным стало бегство работников флагманов тувинской экономики комбинатов – «Тувакобальт» и «Туваасбест», которые в одночасье прекратили свою деятельность.

Но уже к 1993 году стало понятным, что Тува с её малообразованным населением, специфическим культурным наследием, неразвитой экономикой и неэффективным сельским хозяйством, никакого интереса в глобальном мире не представляют. Потому ни Япония, ни США или тем более ООН не станут спонсировать местный сепаратизм, создавая условия для торжества тувинского суверенитета. Поэтому 1993-94 годы стали в некотором плане годами отрезвления для тувинской элиты, которая осознала, что без России Туве не подняться ни в духовном, ни в социальном, ни тем более в экономическом плане. Такая ситуация дала шанс председателю правительства Тувы Ш.Ооржаку в борьбе за лидерство с К.Бичелдеем, и он начал своё долгое доминирование на политическом Олимпе Тувы.

Воспитанник советской эпохи, Ооржак не мог официально придерживаться лозунгов и посылов, которыми открыто пользовался Бичелдей. И его некая как бы интернационалистическая политика была воспринята обществом как альтернатива шовинизму Бичелдея, влияние которого на общественные процессы стало резко угасать, и практически сошло на нет к 2006 году, когда он не сумел избраться в депутаты Палаты Представителей Великого Хурала Тувы. Хотя для угасания тувинского национализма была и другая, не менее важная причина – к тому времени доля русского населения в Туве упала почти втрое, и бороться за место под солнцем тувинцам стало практически не с кем. За русскими руководителями высокого ранга из республики выехала большая часть русских врачей, учителей, инженеров и квалифицированных рабочих. Остались в основном лишь те, кто сумел вовремя адаптироваться в роли представителей русского народа в правящей верхушке. Это такие немногие сомнительные личности, как Самойленко, Чучев, Глухов, Лапшакова или Тунёв, которые давно никакого не представляют, являясь лишь декорацией власти, эксплуатируя свою национальную принадлежность и унизительное верноподданичество действующей власти для решения собственных корыстных проблем.

И вот живём мы в 2018 году. Что это за время? Не «лихие 90-е», не степенные оптимистичные «нулевые». Живём мы в кризисные годы. Если лет 10 назад в республике за чертой бедности проживало около 30% семей, то сейчас – более половины. Республика погрузилась в нищету, какой не знала ранее. Ну а что же русские? Как они чувствуют себя «в дружной семье народов Тувы»? Об этом можно судить по тому, как оно продолжает бегство из республики. Уже подмечено: выезд людей из Тувы, как правило, приурочен к двум событиям: окончанию учебного года, когда детей необходимо вывезти, обустроить и определить в школу по новому месту жительства. И осень, когда заканчивают сбор урожая на приусадебных участках или дачах.

Примечательно, что сейчас отъезд русских ни у кого не вызывает особых эмоций: ни у властей, ни у простых людей. Кто поумней, сожалеет об этом: скоро некому будет учить и лечить, давать свет, воду и тепло. Кто не очень – радуется: жильё дешевеет, освобождаются рабочие места. Но интересно, как к этому относится федеральная власть?

В республику часто на рыбалку или отдых прилетает президент Путин – для него даже построили новую взлётно-посадочную полосу в угасающем аэропорту г.Кызыла. Его сопровождает наш знаменитый земляк Шойгу, отстроивший здесь для приёма великого гостя несколько роскошных заимок. В конце концов, постоянно на месте главный федеральный инспектор по Туве Александр Вавилихин. Что эти люди думают о положении русских в Туве – неизвестно. Знаем, что Путин и Шойгу очень озабочены судьбой русских в Украине, Сирии и каком-нибудь Гондурасе. Про их озабоченность о русских в Туве широкой общественности ничего не известно. Создаётся впечатление, что русские тут брошены федеральными властями на произвол судьбы: спасайся, кто как может!

А настрой местных властей сомнений не вызывает: достаточно отметить, что было ушедший в небытие главный сепаратист республики Бичелдей при новом Главе республике Кара-ооле получил второе дыхание, стал сначала министром образования, затем – зампредом правительства. И только в связи с уголовным делом, по которому он был признан виновным и осуждён на три года (условно), Кара-оол был вынужден убрать его из правительства. Но совсем не отставил – учитывая заслуги перед тувинским народом по избавлению от излишней части некоренного населения, назначил его директором Национального Музея. Поэтому мы и впредь на всех публичных мероприятиях видим вместе Вавилихина, Кара-оола, Бичелдея и Шойгу, которые, судя по всему, чувствуют себя в компании с шовинистом-уголовником вполне комфортно. Это ли не публичная демонстрация федеральными и местными властями их отношения к русским?

Но есть и другая, не менее тёмная сторона антирусских настроений, которая осуществляется органами власти почти официально. Я имею в виду деятельность налоговых органов республики. Придя к власти, Кара-оол первым делом занялся проблемой зачистки Госналогслужбы от лиц некоренной национальности. Известно знаменитое письмо Кара-оола тогдашнему руководителю СКР по Туве Чудаан-оолу с просьбой возбудить уголовное дело в отношении руководителя Госналогслужбы по РТ Д.Кастырина. Как вы все понимаете, дело было возбуждено. И не только в отношении него. «Под раздачу попали» ещё четыре русских специалиста, включая руководителя городской службы Ю.Кавалерова.

Прошло более 10 лет, а высосанное из пальца дело до сих пор в Кызылском городском суде. И, судя по длительности его рассмотрения, никаких законных и обоснованных причин для признания их виновными, нет. Следователя, который вёл дело, уже уволили за фальсификацию доказательств дела. Дважды по данному делу выносил решение суд по правам человека в Страсбурге. Дважды дело рассматривал и отменял все (!) решения тувинских судов Президиум Верховного суда России. Было вынесено Определение в адрес председателя ВС РТ Кужугет, в связи с чем она была вынуждена досрочно освободить кресло. Но дело было сделано: теперь и республиканской, и городской инспекциями руководят местные надёжные кадры, подобранные Кара-оолом. Но чем они в основном заняты?

Вот представьте себе какого-нибудь русского учителя, врача или инженера, деятельность которого почему-то не устраивает местную власть. Что с ним можно сделать? Разбить окно. Ограбить. Просто сказать – уезжай! И он уедет. Не один, конечно, со всей семьёй. Но это всё равно не так много – 4-5 человек. А как сделать, чтобы уехали сотни? Вот тут-то на первый план и выходит Госналогслужба, которая как бы в интересах государства начинает кошмарить русский бизнес. Сначала к русскому бизнесмену приходит одна проверка, потом вторая, следом – ещё одна.

Законодательство страны настолько запутано, а полномочия госорганов настолько неограниченны, что проверяющие без особого труда находят причины для выставления предпринимателям многомиллионных штрафов. Кто-то начинает затяжную борьбу с недобросовестными чиновниками, а большей частью русские предприниматели сворачивают свой бизнес и уезжают за Саяны. Соответственно, вынуждены искать лучшей доли за Саянами и работники, которые у него работали – благо, он, скорее всего, перенесёт свой бизнес за пределы республики. Вот вам и поехали сотни – как раз то, что нужно кара-оолам.

Кому интересно, сообщу лишь некоторые фамилии, попавшие в фокус Госналогслужбы Тувы: Гаврилов, Гавриленко, Сафрин, Кашникова. Претензии к юридическим лицам возглавляемых ими предприятий составляют от 30 до 50 млн. рублей. Явно неподъёмные финансовые претензии, цель которых очевидна – ликвидация самого бизнеса со всеми вытекающими последствиями для тех, кто там работает. Это только то, известно. На самом деле различных финансовых проверок Госналогслужбы с заранее прогнозируемым результатом в десятки раз больше. Итог очевиден – отъезд очередных русских из Тувы.

Однако в этом плане события порой принимают откровенно уродливые формы.

Руководитель ООО «Сельстрой» С.Сафрин в республике известен как строитель храмов. Когда-то он начинал с того, что построил Буддийский Храм, на строительство которого делал взнос и Сергей Шойгу. Затем Сафрин взялся за строительство Православного Храма в Кызыле. Именно в это время и проявилось отношение Главы республики Ш.Кара-оолу к строительству подобных объектов. Так уж случилось, что почти сразу, как только Кара-оол возглавил республику, строительство Храма было приостановлено. Только участие в проекте сенаторов С.Пугачёва и Л.Нарусовой помогло спасти проект и Православный Храм достроить. Но когда спустя несколько лет после этого Сафрин построил в Туране за свой счёт Православный Храм Святого Благоверного Князя Владимира, который известен как Креститель Руси и небесный покровитель Президента России Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, у тувинских властей, похоже, терпение лопнуло. И вот уже второй год тувинские налоговые инспекторы безуспешно ищут в бухгалтерии ООО «Сельстрой» хоть какие-нибудь нарушения налогового законодательства.

Суть претензий инспекторов проста: откуда у вас взялись деньги на строительство Православного Храма? Понимаете, не «спасибо» за благотворительность и набожность, а «откуда деньги на Православный Храм»? Понятно, что инспекторы взялись не по своей инициативе и даже не по инициативе руководства. Да они и не скрывают, что задание давал лично Кара-оол. Это как никогда выпукло демонстрирует антирусский и антиправославный уклон деятельности тувинских властей, которых, видимо, даже 4-6% русского населения в Туве устраивает не в полной мере.

Чем занят федеральный инспектор А. Вавилихин?

В связи с этим не могу не вспомнить о представителе федеральной власти в республике А.Г. Вавилихине. Раз он прислан, есть, получает зарплату, то, очевидно, должен что-то делать во имя укрепления федеральной власти в Туве. Говорят, что он на вопрос, почему русские покидают Туву, оправдывает это финансово-экономическими проблемами в Туве и отсутствием у русской молодёжи здесь каких-либо перспектив в будущем. Наверное, в чём-то можно с Александром Григорьевичем и согласиться. Только это – лишь малая часть правды. Проблема русских в Туве имеет экономические корни. И то, что за десять лет доля нищих в республике с 30% выросла до 50% – правда, которая не делает республику привлекательной. Но это обнищание происходит в республике под руководством Ш.Кара-оола, на которого федеральный инспектор А.Вавилихин каждый месяц отправляет в Новосибирск и Москву хвалебные отчёты. Так что разваливают экономику Тувы они совместно – Кара-оол и Вавилихин. То есть Вавилихин своей ложью помогает Кара-оолу сохранять властные полномочия и разорять республику.

Но это только одна сторона медали. Госналогслужба, которая предпринимает такие решительные шаги по искоренению русского бизнеса в Туве – это структура федеральная, подотчётная федеральному инспектору. И то, что он и на это никак не реагирует – тоже его прямая вина. Кроме того, на федеральном инспекторе лежит обязанность координации деятельности правоохранительных органов и органов безопасности в части обеспечения единства государства, его безопасности. А сохранение в регионе русского православного люда – это гарантия того, что никакие бичелдеи-караоолы не уведут республику из России. Но, судя по внешнему виду Бичелдея, его публичных мероприятий в компании Главы республики Кара-оола, федерального инспектора Вавилихина, министра обороны Шойгу, невзирая на сепаратистское прошлое и уголовное настоящее, можно прийти к выводу, что и сам федеральный инспектор Вавилихин никакой ответственности ни перед федеральным начальством, ни перед обществом не чувствует. Как говорится, с таким чиновниками запросто можно и Родину «просрать». Точно такие же не так давно проспали СССР, покровительствуя сепаратистам. Не исключено, что то же самое ждёт и Россию, если положение кардинально не изменится.

Надеюсь, эту публикацию прочтут в Новосибирске и Москве и сделают правильные выводы. Дитя нужно пороть, пока он умещается поперёк лавки. Потом – поздно. Когда Кара-оол и Бичелдей с помощью Шойгу и при попустительстве Вавилихина зачистят русское православное пространство в Туве и заимеют нужные рычаги, позволяющие объявить о тувинском суверенитете, будет поздно.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 1534 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7377.html
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Аноним (гость) 22-06-2018 16:59:07   #27 [ru]
#25 "Единственного Русского декана Юрфака ТГУ, Минаева" выдавили. оН КТО? УГОЛОВНИК и пусть что его пнули офицер себя облажал честные стреляются - честь пусть подтвердит, а нееее пусть обтекает как ГАВНО
 
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Аноним (гость) 22-06-2018 15:45:42   #26 [ru]
Ну зарыдали обиженные русские...
 
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Аноним (гость) 22-06-2018 11:51:06   #25 [ru]
Единственного Русского декана Юрфака ТГУ, Минаева выдавили. Грамотные и болеющие за будущее страны специалисты здесь давно не нужны. Со стадой баран, ведь проще управлять!
 
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Аноним (гость) 22-06-2018 10:52:57   #24 [ru]
Налоговая потрошит всех, у кого нет "черной" крыши. Им дали план - собрать налогов больше, чем в прошлом году - вот они и рвут жопу, ради того чтобы потом Кара-оол смог радостно нам рассказать, что у Тувы выросли собственные доходы.
 
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Аноним (гость) 22-06-2018 07:12:46   #23 [ru]
Эрмак Так что Если ТВОРЕЦ, Отче МОЙ Их Решил НАКАЗАТЬ, Попов Глупых, то Как я Могу то Его Осуждать? ИЗЫДИ САТАНА ГОРЕТЬ ТЕБЕ ОГНЕ И ВАРИТЬСЯ В КОТЛЕ СИЛЫ ДУХОВ ДА И НАКАЖУТ ТЕБЯ СМЕРДА ЗА СЛОВА ЗМЕИНЫЕ ДА ВОЗНЕСЕШЬСЯ ТЫ ЗА ГРЕХИ ПРОШЛЫЕ НЫНЕШНИИ И БУДУЮЩИЕ В ЗЕМЬ НЕСУСВЕТНУЮ ДА БУДЕТ ТАК
 
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Аноним (гость) 22-06-2018 05:36:33   #22 [ru]
ОБЩЕСТВО

22 июня 2018, 00:01
По-братски
Что стоит за слухами об аресте брата бывшего главы Дагестана. ПОЧИТАЙТЕ ЛЮДИ..
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 22-06-2018 02:46:50   #21 [ru]
Аноним Номер 18...
Вы из тех, кто не только не может ПОНЯТЬ чем РУССКИЕ Сыновья и Дочери Матери Родины и ОТЧЕ Нашего отличаются от Рабов и Тварей Атеистических, но и из тех кто не знает чем ИУДЕЙ отличается от Еврея, Жида... Confused
Иудеи Это те кто Живет согласно ВЕТХОГО Завета, и просто не Понимает, у него не хватает УМА Понять Новый Завет...
Жиды, это те, кто использует Опыт Предков на свое обогащение... И Обманывая, формируют к себе Ненависть Христиан, Язычников...
А Евреи, это типичные, типа Троцкого Атеистические Твари...
Точно так же Русские отличаются от Россиян молящихся на Золотого Тельца, и от Совков, русско язычных Вымирающих ...
Так что ВЫМИРАНИЕ бывших РУССКИХ Областей, а до этого Княжеств, и Связано с тем что Они ОБРЕЧЕНЫ на ЭТО Вымирание...
И Эта Участь постигнет и Тувинцев, которые сейчас мечутся между Тварями Атеистическими, Язычниками, и не пониманием Право Славления...
Так что Конвиз из Тех, кто всего лишь МЕЧЕТСЯ... Very Happy
Но и БЛАГОДАРЯ Ему, газете " Риск" Вы тоже что то ИЩИТЕ... Very Happy
Отлично Понимая что Шойгу из тех, кто не понимает Духовного Развития Человечества.
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 22-06-2018 02:18:58   #20 [ru]
Аноним номер 19...
Я так и не ПОНЯЛ Ваше ПОЛОВОЕ рождение... Так Вы "тувинец" или " тувинка" ? Confused
Но и насчет того что "убит" или " избит"...
Ясно, что представителей Церкви РАБОВ не будут БИТЬ или Убивать в Староверских поселках, Там к ним относятся как к Антихристам с Презрением, и не забудут как их Предков СЖИГАЛИ, Отрубали Им Пальцы, Рвали ЯЗЫКИ за слово ИСУС, их там будут Просто ПРЕЗИРАТЬ, за то что Создали Большевизм, как те же Византийцы создали Ислам... Mad
Да, и мне, по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ Жаль конечно Малограмотных, или Хитромудрых из СВЯТО-ТРОИЦКОЙ Церкви, но на ЧТО Рассчитывают Те, кто пытается Внедрять РАБСТВО Духовное и АНТИХРИСТИАНСТВО?
И Чем же ЭТИ, кого Вы жалеете, что "убиты" или " избиты" отличаются от тех кто готовил Византийскую Империю к Развалу, а затем и Российскую? Confused
" Без Воли Божьей и Волос не Падает"... И только УРОДЫ не понимают Слова Христа Пилату... " Не ТЫ Решаешь, а Отец МОЙ"...
Так что Если ТВОРЕЦ, Отче МОЙ Их Решил НАКАЗАТЬ, Попов Глупых, то Как я Могу то Его Осуждать? Confused
 
+1
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Аноним (гость) 21-06-2018 17:53:52   #19 [ru]
Эрмак не лезь. Нужно официальное признание и тщательное расследование геноцида русских в Туве с максимально суровым наказанием всех виновных — не только рядовых убийц, насильников и грабителей, но и чиновников, при попустительстве которых в республике творились бесчинства. ЧТО ДЕЛАТЬ?Я — тувинец, Сын вечно заснеженных гор,Я — тувинка,Дочь страны серебряных рек. бандитами были убиты два сотрудника Свято-Троицкой церкви в Кызыле и еще один — жестоко избит» / это Факт не откреститесь Господь всё видет и простит.
 
0
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Аноним (гость) 21-06-2018 17:37:01   #18 [ru]
опять деньжат подбросили на розжиг? Снова трясете мумиями? Как не надоест, а? С какого перепугу иудей Конвиз тут народы стравливает между собой?
 
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Остальные материалы номера 24:
 
   
   
 
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