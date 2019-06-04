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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 21, 4 июня / Национальный подход в судопроизводстве
   
 
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№21, 4 июня 2019 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

Национальный подход в судопроизводстве

31 мая в Кызылском городском суде была оглашена результативная часть приговора по так называемому делу русских налоговиков, возбужденного по личной просьбе председателя правительства Тувы Ш.Кара-оола, которому не понравились действия налоговиков, прижавших близких к правительству бутлегеров. Как известно, дело было очень скандальным, и следствие по нему длилось более девяти лет. Для тувинской Фемиды оно приняло чрезвычайно публичный характер и стало весьма болезненным: Международным судом по правам человека в Страсбурге дважды выносились решения, обязывающие Россию отменить свои решения. По ним дважды Верховный суд РФ признавал действия судей Тувы незаконными. В настоящее время на рассмотрении Конституционного суда России находится ещё одно дело, исход по которому очевиден. Однако всё это никак не помешало суду вынести шести русским налоговикам весьма суровые приговоры – от 4 до 11 лет лишения свободы.

По поводу деталей уголовного дела ничего конкретного неизвестно, поскольку судья Серен-Чимит, рассматривавший дело, видимо, для облегчения своего труда и затруднения действий защиты, зачем-то засекретил дело. Однако ещё ранее некоторые обстоятельства дела были известны. По ним мы знаем, что на самом деле хищения бюджетных средств не было, были лишь предположения оперативников МВД о том, что налоговики собираются получить какую-то взятку за возврат НДС. В рамках этого дела они изъяли с почты России две посылки, в которых предполагалось наличие 150 млн. ворованных рублей, однако в посылках оказались копии документов, полученных в ходе камеральной проверки предприятия ООО «Тува-Альянс», направляемых в другую налоговую инспекцию.

Но даже отсутствие каких-либо доказательств вины налоговиков не остановило следствие. И дело, в конце концов, со второй или третьей попытки оказалось в суде, где оно расследовалось многие годы с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона, что было официально установлено СПЧ в Страсбурге и Верховным судом РФ. Мало того, вступило в законную силу Постановление судьи Кызылского городского суда Шыырап, в соответствии с которым факт утраты вещественных доказательств по уголовному делу нарушает право подсудимых на защиту. А если к этому прибавить такие процессуальные нарушения со стороны судьи Серен-Чимита, как лишение права подсудимых представлять свои доказательства, выступать в прениях и выступать с последним словом, то даже не очень посвящённому в это дело станет понятным, что этот приговор имеет очень мало шансов на подтверждение.

Сам факт осуждения лиц, скорее всего, невиновных, для тувинского суда – дело не новое. Достаточно вспомнить нашумевшее дело студентов, обвинённых и осужденных за убийство, которое они не совершали, дело по обвинению А.Донгур-оол, которую по ложному доносу Главы республики Ш.Кара-оола тувинский зависимый от исполнительной власти суд признал виновной в клевете, хотя факт нанесения побоев русскому охраннику Иванову был зафиксирован прокуратурой Тувы. И вот – очередной рецидив судебной системы Тувы.

Я не сомневаюсь, что этот абсурдный, бесчеловечный и, по всей видимости, незаконный приговор будет, как и выше приведённые заведомо незаконные приговоры тувинских судей, отменён. Если не Верховным судом Тувы, то вышестоящими судами – приговорённые, как известно, люди не простые и защищаться умеют. Но я сравниваю этот приговор в 11 лет лишения свободы с условным приговором, который был вынесен в отношении бывшего министра образования Бичелдея, нанесшего реальный ущерб бюджету Тувы в 44 млн. рублей. Контраст, как вы видите, колоссальный.

Но есть в этом деле и другой аспект – скоро в Кызылский городской суд поступит уголовное дело, возбуждённое в отношении тувинских налоговиков – Суге-Маадыр и К. Ущерб от этого преступления уже сейчас исчисляется цифрой под миллиард. Интересно, как будут наши ангажированные судьи выходить из этого положения? Какой срок назначат для начальницы Госналогслужбы Тувы Вероники Суге-Маадыр и её мужу Анатолию, подвизающемуся в роли представителя председателя правительства Тувы Ш.Кара-оола по Каа-Хемскому кожууну? Там что, будет пожизненный срок?

Мне кажется, что тувинские судьи, исполняя заказы националистического правительства Тувы, потеряли правовые ориентиры, назначая известному в республике сепаратисту за крупное должностное преступление подозрительно лёгкое наказание, одновременно проявляя особую суровость к лицам некоренной национальности, попавшим под молох суда.

Впрочем, не буду спешить. Время всё расставит по своим местам. Думается, что Серен-Чимит и те, кто на него давил, ещё не раз пожалеют об этом приговоре.

Я ещё вернусь к этой теме.

Сергей Конвиз

(прочитано 463 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8032.html
+13

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