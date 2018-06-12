Никто не умер от стыда

У России есть Тува, у Италии – Сицилия. Италия искоренила сицилийскую мафию. Сможет ли Россия победить мафию тувинскую?

Мы их кормим – они жрут. Мы – налогоплательщики. Они – дармоеды из судейско-правоохранительного сообщества Тувы. Но они не просто жрут, они нагло на нас сверху ср...т.

Удивительно, но за последние две недели, начиная с 29 мая, не было ни одного некролога о смерти кого-нибудь из этого сообщества. Никто из них, а особенно из ККС Тувы, не застрелился, не повесился, не выпил уксус или, по крайней мере, не умер от инфаркта. А всё почему? А всё потому, что у них нет стыда ни профессионального, ни просто человеческого. Правда, говорят, что один из судей, который раньше ни капли спиртного в рот не брал, с того самого числа запил по-чёрному. Но не от того, что совесть его замучила, а запил от потрясения.

Да-да, этот председатель Конституционного суда Республики Тыва (КС РТ) Аяс Саая был на сто процентов уверен в собственной безнаказанности. Даже, когда 6 декабря 2016 года ФСБ устроила у него «маски-шоу» с обысками, Саая Аяс был спокоен. Даже когда 13 декабря газета «Риск» сообщила об этом в статье «Конституционный суд Тувы – а судьи кто?», он и бровью не повёл. А в той статье чёрным по белому было написано: «По сведениям из компетентных источников, работниками КС РТ за последние годы были организованы как минимум четыре противозаконные операции по обналичиванию и присвоению средств, выделенных из бюджета республики на проведение различных мероприятий с участием работников и судей КС РТ». Как сейчас перешёптываются судьи между собой, бывшая председатель Верховного суда Тувы Надежда Кужугет, как только поняла, что её общественность не оставит в покое за хищения многомиллионных бюджетных средств на капитальном ремонте старого здания по улице Комсомольской в Кызыле, то она сразу же подала в отставку от греха подальше. Она хоть по-бабьи питает глупую надежду, что всё обойдётся, что её, пенсионерку, никто не будет привлекать к ответственности, что остаток дней своих она проведёт в покое и сытости на те же деньги налогоплательщиков. Но вот у Саая Аяса ума на это не хватило, а ведь он мог ещё два года назад подать в отставку и тогда, возможно, никто так бы и не узнал, что в Туве орудует мощная судейско-правоохранительная мафия.

Чем отличается тувинская мафия от мафии сицилийской? Сицилийская мафия объединилась с коррумпированными политиками, продажными полицейскими и, как мы все помним, с циничными наркобаронами. Но её уничтожили. А в Туве, как мне думается, мафия мощнее будет, потому что если и говорить о ней, то надо говорить о спруте из полицейских, следователей, прокуроров и судей с теми же тувинскими наркобаронами и высокопоставленными чиновниками. Потому Саая Аяс Плоткаевич был до 29 мая уверен в своей безнаказанности, что всегда знал – он в Туве не один такой, за ним почти 90% таких же продажных и полуграмотных судей без чести и совести.

Эти судьи с помощью полуграмотных следователей из Следственного Комитета и тупых прокуроров в январе этого года обвинили безвинного и чистого мальчишку в изнасиловании, отправили его на семь лет в колонию для малолеток за Саяны. А он в свои 15 лет ещё ни разу ни с одной девочкой даже не дружил. Всё село Моген-Бурен Монгун-Тайгинского района собрало подписи, учителя школы, все они, 270 с лишним человек, свидетельствовали, что у этого мальчика чистое алиби – не было его, когда якобы было совершено изнасилование. Районная судья ср...ть хотела на эти доказательства, а в Верховном суде даже и не повернули свои отупевшие от жира головы в сторону раскаявшейся потерпевшей, когда она закричала во весь голос в зале суда, что оговорила невинного человека, что он не виноват ни в чём, что она с ним едва знакома.

Не знаю, уважаемые читатели, наверное, вы меня не поддержите, посчитаете меня чудовищем, но есть такой принцип – «око за око». И я очень хочу, чтобы все дети или внуки следователей, прокуроров и судей, которые отправили этого невинного мальчика на долгие семь лет за колючую проволоку, чтобы все их отпрыски, даже ещё не рождённые, все до единого, прошли те муки следственного и судейского ада, которые выпали на его долю по их вине.

Месть? А почему нет? Почему члены Квалификационной Коллегии Судей (ККС) Тувы встали на защиту проворовавшегося и зажравшегося своего коллеги – судьи Саая Аяса? Но почему никто из них не отреагировал на судьбу 15-летнего мальчика и не встал на его защиту? Да потому что он, Саая, один из них, из их мафии. ККС – это как бы судейская элита республики, они решают судьбы судей. И если эта судейская элита Тувы, наплевав на все российские законы, на мораль и нравственность, защищает Саая и отказывает Российскому Следственному Комитету в лице её руководителя генералу Бастрыкину, то можете себе представить, насколько чудовищен этот мафиозный тувинский спрут? Но 29 мая Российская Высшая Квалификационная Коллегия Судей отменила решение тувинской ККС, и Саая откупорил первую бутылку водки. Все эти «ваши чести в чёрных мантиях», которые встали на его защиту, должны бы подать в отставку, их репутации пришёл конец. Но никто из них не подал в отставку, не заболел и не умер от стыда и срама.

Почему был так спокоен Саая, на кого он надеялся? На Главу Тувы Шолбана Кара-оола? На министра обороны Шойгу? Когда придумали проводить конференции в Конституционном суде и Саая Аяс составил смету, а Кара-оол её утвердил, то ведь из нашего с вами бюджета, уважаемые читатели, было выделено денег в шесть раз больше, чем израсходовано. Что, получается Кара-оол и Саая деньги не умеют считать, если ошиблись на несколько миллионов? На самом деле это была подготовка к преступлению – они знали, что эти деньги, наши с вами деньги, будут украдены.

Невинный несовершеннолетний мальчик, отправленный мафией в чёрных мантиях на семь лет за колючую проволоку, и зажравшийся обнаглевший судья. Как говорится, почувствуйте разницу тувинского правосудия.

Да, сегодняшняя Тува – это некий прототип итальянской Сицилии, где все когда-то состояли в мафии. Справится ли Россия с тувинской мафией? Вряд ли...

Очень вредная тувинка