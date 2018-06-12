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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 23, 12 июня / Никто не умер от стыда
   
 
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№23, 12 июня 2018 года.

    О главном начистоту

Никто не умер от стыда

Никто не умер от стыда
У России есть Тува, у Италии – Сицилия. Италия искоренила сицилийскую мафию. Сможет ли Россия победить мафию тувинскую?

Мы их кормим – они жрут. Мы – налогоплательщики. Они – дармоеды из судейско-правоохранительного сообщества Тувы. Но они не просто жрут, они нагло на нас сверху ср...т.

Удивительно, но за последние две недели, начиная с 29 мая, не было ни одного некролога о смерти кого-нибудь из этого сообщества. Никто из них, а особенно из ККС Тувы, не застрелился, не повесился, не выпил уксус или, по крайней мере, не умер от инфаркта. А всё почему? А всё потому, что у них нет стыда ни профессионального, ни просто человеческого. Правда, говорят, что один из судей, который раньше ни капли спиртного в рот не брал, с того самого числа запил по-чёрному. Но не от того, что совесть его замучила, а запил от потрясения.

Да-да, этот председатель Конституционного суда Республики Тыва (КС РТ) Аяс Саая был на сто процентов уверен в собственной безнаказанности. Даже, когда 6 декабря 2016 года ФСБ устроила у него «маски-шоу» с обысками, Саая Аяс был спокоен. Даже когда 13 декабря газета «Риск» сообщила об этом в статье «Конституционный суд Тувы – а судьи кто?», он и бровью не повёл. А в той статье чёрным по белому было написано: «По сведениям из компетентных источников, работниками КС РТ за последние годы были организованы как минимум четыре противозаконные операции по обналичиванию и присвоению средств, выделенных из бюджета республики на проведение различных мероприятий с участием работников и судей КС РТ». Как сейчас перешёптываются судьи между собой, бывшая председатель Верховного суда Тувы Надежда Кужугет, как только поняла, что её общественность не оставит в покое за хищения многомиллионных бюджетных средств на капитальном ремонте старого здания по улице Комсомольской в Кызыле, то она сразу же подала в отставку от греха подальше. Она хоть по-бабьи питает глупую надежду, что всё обойдётся, что её, пенсионерку, никто не будет привлекать к ответственности, что остаток дней своих она проведёт в покое и сытости на те же деньги налогоплательщиков. Но вот у Саая Аяса ума на это не хватило, а ведь он мог ещё два года назад подать в отставку и тогда, возможно, никто так бы и не узнал, что в Туве орудует мощная судейско-правоохранительная мафия.

Чем отличается тувинская мафия от мафии сицилийской? Сицилийская мафия объединилась с коррумпированными политиками, продажными полицейскими и, как мы все помним, с циничными наркобаронами. Но её уничтожили. А в Туве, как мне думается, мафия мощнее будет, потому что если и говорить о ней, то надо говорить о спруте из полицейских, следователей, прокуроров и судей с теми же тувинскими наркобаронами и высокопоставленными чиновниками. Потому Саая Аяс Плоткаевич был до 29 мая уверен в своей безнаказанности, что всегда знал – он в Туве не один такой, за ним почти 90% таких же продажных и полуграмотных судей без чести и совести.

Эти судьи с помощью полуграмотных следователей из Следственного Комитета и тупых прокуроров в январе этого года обвинили безвинного и чистого мальчишку в изнасиловании, отправили его на семь лет в колонию для малолеток за Саяны. А он в свои 15 лет ещё ни разу ни с одной девочкой даже не дружил. Всё село Моген-Бурен Монгун-Тайгинского района собрало подписи, учителя школы, все они, 270 с лишним человек, свидетельствовали, что у этого мальчика чистое алиби – не было его, когда якобы было совершено изнасилование. Районная судья ср...ть хотела на эти доказательства, а в Верховном суде даже и не повернули свои отупевшие от жира головы в сторону раскаявшейся потерпевшей, когда она закричала во весь голос в зале суда, что оговорила невинного человека, что он не виноват ни в чём, что она с ним едва знакома.

Не знаю, уважаемые читатели, наверное, вы меня не поддержите, посчитаете меня чудовищем, но есть такой принцип – «око за око». И я очень хочу, чтобы все дети или внуки следователей, прокуроров и судей, которые отправили этого невинного мальчика на долгие семь лет за колючую проволоку, чтобы все их отпрыски, даже ещё не рождённые, все до единого, прошли те муки следственного и судейского ада, которые выпали на его долю по их вине.

Месть? А почему нет? Почему члены Квалификационной Коллегии Судей (ККС) Тувы встали на защиту проворовавшегося и зажравшегося своего коллеги – судьи Саая Аяса? Но почему никто из них не отреагировал на судьбу 15-летнего мальчика и не встал на его защиту? Да потому что он, Саая, один из них, из их мафии. ККС – это как бы судейская элита республики, они решают судьбы судей. И если эта судейская элита Тувы, наплевав на все российские законы, на мораль и нравственность, защищает Саая и отказывает Российскому Следственному Комитету в лице её руководителя генералу Бастрыкину, то можете себе представить, насколько чудовищен этот мафиозный тувинский спрут? Но 29 мая Российская Высшая Квалификационная Коллегия Судей отменила решение тувинской ККС, и Саая откупорил первую бутылку водки. Все эти «ваши чести в чёрных мантиях», которые встали на его защиту, должны бы подать в отставку, их репутации пришёл конец. Но никто из них не подал в отставку, не заболел и не умер от стыда и срама.

Почему был так спокоен Саая, на кого он надеялся? На Главу Тувы Шолбана Кара-оола? На министра обороны Шойгу? Когда придумали проводить конференции в Конституционном суде и Саая Аяс составил смету, а Кара-оол её утвердил, то ведь из нашего с вами бюджета, уважаемые читатели, было выделено денег в шесть раз больше, чем израсходовано. Что, получается Кара-оол и Саая деньги не умеют считать, если ошиблись на несколько миллионов? На самом деле это была подготовка к преступлению – они знали, что эти деньги, наши с вами деньги, будут украдены.

Невинный несовершеннолетний мальчик, отправленный мафией в чёрных мантиях на семь лет за колючую проволоку, и зажравшийся обнаглевший судья. Как говорится, почувствуйте разницу тувинского правосудия.

Да, сегодняшняя Тува – это некий прототип итальянской Сицилии, где все когда-то состояли в мафии. Справится ли Россия с тувинской мафией? Вряд ли...

Очень вредная тувинка

(прочитано 1457 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7374.html
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 15-06-2018 11:19:29   #12 [ru]
Аноним Номер 10.
Согласен с Вами на ВСЕ 100%.
Вспоминаю слова ХИРУРГА Кануникова... " Если в год выходи Человека в Космос, в 1961 году мы оперировали одного шилом подколотого Зека Зеком в Кызыле, то спустя 28 лет рост в 280 РАЗ!"
Эту Мафию формировали еще при Советской Власти, и если сейчас Ислам принимают в Университетах Сибири Тувинцы молодые, то Формировал через Школу того же Бичелдея?
Этих "судей" ?
Как относиться к " судье" которая пытается с КРЕСТОМ Золотым "православная" меня то Судить?
При этом то не понимая Русско Язычница, сам смысл слова Православие, не говоря про то, какое ПРАВО Она то Славит, и главное то Ради Чего? Confused
Я понимаю Язычников Тувинцев, им сказали ТАК Им ВЫГОДНО, Они ТАК и Делают... Но как относиться к тем же, якобы "русским" или "казачкам" типа Лашпаковой? Confused Mad
Сицилийская Мафия формировалась из Католиков... Потомков тех, кого КРЕСТИЛ еще апостол Петр, а из кого Формируется Наш, Право ПОРЯДОК?
Почему живущие еще по ЗАКОНАМ " Русской Правды" не Подло, как живущие по Законам вроде Федерации, Прав Граждан, РАВНОПРАВИЯ? Confused
Почему Сыновья, на знающих Ислам, его УЧАТ, и Принимают?
Кем Вырастит ТОТ, когда Эти " судьи" Полицаи, Следователи отправили на 7 лет в Тюрьму?
Кто Развалил Византию? Да бывшие Христиане, ставшие Рабами, и понявшие что Христианство Их от РАБСТВА не Избавляет, а Ислам то Да... И в Итоге Они Начали РЕЗАТЬ, УБИВАТЬ "христиан", и в Итоге с Собора СВЯТО Софии Скинули Крест, а на его место поставили Полумесяц...
Но Разве УРОДЫ в Москве ЭТО Понимают?
Разве УРОДЫ то ПОНИМАЮТ почему, и Ради чего готовят Эти Пояса Смертников ?
Разве УРОДЫ в Туве то понимают. за что Взрывали в 19 веке, в начале 20 века Аристократов, а Затем Их то ВЫГНАЛИ!!!
Сколько ИГовцы ПЕРЕБИЛИ в Сирии Продажных?...
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Аноним (гость) 15-06-2018 10:51:51   #11 [ru]
Вправду говорят, трать свою жизнь на то, что переживет тебя! Сын - это целый мир! это слова Шолбана Валерьевича нашего главы республики в инстаграме и фото с сыном .. Кто спасет этого сына????
 
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Аноним (гость) 15-06-2018 07:07:53   #10 [ru]
Нельзя сравнивать тувинскую мафию с сицилийской, это по сути разные явления!!! Сицилийская мафия во времена своего зарождения являла собой народное сопротивление, направленное против власти! А тувинская мафия зародилась по решению федеральной власти, и процветает с молчаливого молчания а может и на радость федеральных властей, по крайней мере некоторых её представителей...
 
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Аноним (гость) 15-06-2018 03:30:16   #9 [ru]
ФСБ куда смотрит, ПРОСТО ужас читаешь и стыдно что живешь в этой республике. Ну куда кара-оолу деньги столько денег ????? ПРАВДА итальянская МАФИЯ . Народ тувинский выбрал кара-оола народ Тувы может и переизбрать, только как это надо делать????
 
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Аноним (гость) 14-06-2018 18:13:41   #8 [ru]
Если судейские твари так ненавидят свой народ пусть едут на Саяны, денег уже нахапали дохрена так что хватит. Вопрос только в том, кому вы там нужны. В Тыве очень терпеливый народ, их детей убивают наркобароны, судьи дают им по три года, или они становятся министрами, а народ все терпит. Может народу хватит терпеть.
 
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Аноним (гость) 14-06-2018 15:15:43   #7 [ru]
все это правда к сожалению.к большому сожалению.и пусть эта чичанооловна не думает что все шито крыто.придут и за ней скоро и за ольгой октек ооловной .уже скоро скоро придут.пусть подождут ....
 
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Аноним (гость) 14-06-2018 15:00:49   #6 [ru]
Монгун-Тайгинцы, подайте в Верховный Суд России, и на компенсацию морального и материального вреда!!! Вскладчину наймите грамотного адвоката
 
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Аноним (гость) 14-06-2018 13:20:32   #5 [ru]
насчет стукачей это точно, иногда информация выходит из судов и прокуратур довольно пикантная, как говорится для своих.
 
0
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 14-06-2018 12:20:04   #4 [ru]
да... Very Happy
И как ВСЕГДА, мечтаю, чтоб и Труд Художника, который создал не просто Карикатуру, а Произведение ИСКУССТВА, чтоб Тоже Оценивался Читателями Сайта... Very Happy
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 14-06-2018 12:15:03   #3 [ru]
Одна из Не МНОГИХ статей ОВТ. которая у меня не вызвала непонимание...
ОВТ , в своей статье" показала, что Дальше УЖЕ Некуда... Mad
И всполминаю, как меня то "судила" с КРЕСТИКОМ Золотым то ли Раба Божья, то ли Тварь Атеистическая, якобы" русская", за Русское Литературное Слово "ИДИОТ"...
Я смотрел на ее КРЕСТ показной, Золотой, и понимал, что слушать Она меня не будет...
И что Она то Подписывает Себе Приговор, и в Итоге , эта "Русская" то Где? Confused Very Happy
Так что Сравнивать с МАФИЕЙ, Сицилийской, КАТОЛИЧЕСКОЙ, атеистический СБРОД в Туве, я бы не стал... Very Happy
Их Достал ХРИСТОС. и их не стало... Но как сможет тот же "епископ" Тыванский, Кореец по Национальности, не понимающий СМЫСЛА Русского Языка, объяснить тем же "правоохранителям" про То, что Их ДемоНкратиеское "охранение", не чего не имеет Общего с РУССКИМ Пониманием ПРАВА, и тем более как Его то Славить?
И если СУД, признавая того же Бичелдея ВОРОМ, Ворующим у ДЕТЕЙ Тувы, но дает ему "право" занимать Пост Директора ГЛАВНОГО Музея Тувы, то о Чем может идти Разговор? Confused Mad
 
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