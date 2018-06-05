Главе КС Тувы грозит уголовное преследование за растрату

Высшая квалифколлегия судей отменила решение региональной ККС, отказавшейся дать ход представлению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в отношении председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая.

ВККС рассмотрела жалобу Следственного комитета на решение ККС Республики Тыва. Квалифколлегия региона отказалась выдать следователям председателя КС республики Аяса Саая. Его хотели обвинить в хищении вверенного ему имущества (ч. 4 ст. 160 УК). Однако Следкому удалось добиться отмены решения ККС, защитившей судью. Следствие считает, что судью необходимо привлечь к ответственности за хищение средств, выделенных на проведение конференции, одним из организаторов которой был КС Республики Тыва. На это мероприятие суду выделили 2,26 млн. руб., которые перевели на лицевой счёт суда.

Как утверждает следствие, Председатель КС поручил начальнику финансового отдела обналичить часть средств, что тот и сделал: снял 1,96 млн. руб. и передал их на хранение начальнику. Однако на оплату конференции ушло значительно меньше – около 0,37 млн. руб. Примерно 1,6 млн. руб. остались у председателя.

По версии СК, в конце года Саая дал указания финотделу отчитаться о полном расходовании средств. Для этого изготовили фиктивные документы об оплате за сувениры – 20 тувинских ножей с серебряными рукоятками, футляров из дерева и обертки. О расходах составили финансовый отчёт, который утвердил председатель. В региональной ККС отказались удовлетворить представление СКР, однако голоса членов коллегии при этом разделились поровну. Версию следствия поддержал присутствовавший на заседании ВККС представитель СК Роман Понарин.

Саая, явившийся в заседание с представителем, настаивал, что процессуальных нарушений в ходе рассмотрения его вопроса в коллегии не было, и её решение надо оставить в силе. Его не смутило то, что в мотивировочной части решения отмечено: причин считать представление связанным с профессиональной деятельностью судьи нет. Такую позицию он занимал и раньше, но в ходе заседания ВККС взгляд на проблему изменился. Теперь глава КС отмечал, что на него давили представители силовых органов при рассмотрении вопросов, связанных с независимостью местной власти и местным самоуправлением. Он отметил: данные, содержащиеся в представлении, были получены в ходе несанкционированного оперативного эксперимента, а начальника финансового отдела просто запугали и спровоцировали на нарушения.

«Оперативный эксперимент утвердил замглавы ФСБ республики – это провокация и подстрекательство к преступлению», – указал Саая.

Он отметил и другие спорные моменты. В частности, то, что сфера расходования выделенных средств неурегулирована и суммы ущерба, указанные следствием, «взяты с потолка». Он также обратил внимание членов ВККС на то, что единственный свидетель – глава финотдела суда – менял свои показания девять раз, и обвинения в адрес начальника оказались лучшей стратегией, чтобы избежать ответственности.

Также Саая указал, что в его адрес представители силовых ведомств высказывались негативно, но это были устные заявления, и представить в ККС было просто нечего. Когда члены ВККС поинтересовались, нормально ли хранить столь крупные суммы наличными, глава КС пояснил, что деньги на представительские расходы обычно хранят наличными. Последнее вызвало удивление члена ВККС Вячеслава Осина: «Я судья, и никаких денег на представительские расходы мне не выделяют». Саая пояснил, что суды получают средства от Минфина республики – 150-200 тысяч в год. «Я считаю, при таких грубых нарушениях закона о статусе судей и проведении оперативно-розыскной деятельности выдвижение таких представлений недопустимо», – резюмировал судья.

Однако после небольшого совещания ВККС удовлетворила жалобу СКР и отменила решение региональной ККС.

«Право.ру»