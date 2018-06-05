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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 22, 5 июня / Главе КС Тувы грозит уголовное преследование за растрату
   
 
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№22, 5 июня 2018 года.


Главе КС Тувы грозит уголовное преследование за растрату

Главе КС Тувы грозит уголовное преследование за растрату

Высшая квалифколлегия судей отменила решение региональной ККС, отказавшейся дать ход представлению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в отношении председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая.

ВККС рассмотрела жалобу Следственного комитета на решение ККС Республики Тыва. Квалифколлегия региона отказалась выдать следователям председателя КС республики Аяса Саая. Его хотели обвинить в хищении вверенного ему имущества (ч. 4 ст. 160 УК). Однако Следкому удалось добиться отмены решения ККС, защитившей судью. Следствие считает, что судью необходимо привлечь к ответственности за хищение средств, выделенных на проведение конференции, одним из организаторов которой был КС Республики Тыва. На это мероприятие суду выделили 2,26 млн. руб., которые перевели на лицевой счёт суда.

Как утверждает следствие, Председатель КС поручил начальнику финансового отдела обналичить часть средств, что тот и сделал: снял 1,96 млн. руб. и передал их на хранение начальнику. Однако на оплату конференции ушло значительно меньше – около 0,37 млн. руб. Примерно 1,6 млн. руб. остались у председателя.

По версии СК, в конце года Саая дал указания финотделу отчитаться о полном расходовании средств. Для этого изготовили фиктивные документы об оплате за сувениры – 20 тувинских ножей с серебряными рукоятками, футляров из дерева и обертки. О расходах составили финансовый отчёт, который утвердил председатель. В региональной ККС отказались удовлетворить представление СКР, однако голоса членов коллегии при этом разделились поровну. Версию следствия поддержал присутствовавший на заседании ВККС представитель СК Роман Понарин.

Саая, явившийся в заседание с представителем, настаивал, что процессуальных нарушений в ходе рассмотрения его вопроса в коллегии не было, и её решение надо оставить в силе. Его не смутило то, что в мотивировочной части решения отмечено: причин считать представление связанным с профессиональной деятельностью судьи нет. Такую позицию он занимал и раньше, но в ходе заседания ВККС взгляд на проблему изменился. Теперь глава КС отмечал, что на него давили представители силовых органов при рассмотрении вопросов, связанных с независимостью местной власти и местным самоуправлением. Он отметил: данные, содержащиеся в представлении, были получены в ходе несанкционированного оперативного эксперимента, а начальника финансового отдела просто запугали и спровоцировали на нарушения.

«Оперативный эксперимент утвердил замглавы ФСБ республики – это провокация и подстрекательство к преступлению», – указал Саая.

Он отметил и другие спорные моменты. В частности, то, что сфера расходования выделенных средств неурегулирована и суммы ущерба, указанные следствием, «взяты с потолка». Он также обратил внимание членов ВККС на то, что единственный свидетель – глава финотдела суда – менял свои показания девять раз, и обвинения в адрес начальника оказались лучшей стратегией, чтобы избежать ответственности.

Также Саая указал, что в его адрес представители силовых ведомств высказывались негативно, но это были устные заявления, и представить в ККС было просто нечего. Когда члены ВККС поинтересовались, нормально ли хранить столь крупные суммы наличными, глава КС пояснил, что деньги на представительские расходы обычно хранят наличными. Последнее вызвало удивление члена ВККС Вячеслава Осина: «Я судья, и никаких денег на представительские расходы мне не выделяют». Саая пояснил, что суды получают средства от Минфина республики – 150-200 тысяч в год. «Я считаю, при таких грубых нарушениях закона о статусе судей и проведении оперативно-розыскной деятельности выдвижение таких представлений недопустимо», – резюмировал судья.

Однако после небольшого совещания ВККС удовлетворила жалобу СКР и отменила решение региональной ККС.

«Право.ру»

(прочитано 963 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7357.html
+14

<< Комментарии к статье (Всего: 10) >>
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Аноним (гость) 09-06-2018 03:16:00   #10 [ru]
Какой в Тыве может быть Конституционный суд, придумали судейскую содержанку за счет нищего народа, по мордашке Саая видно, что Конституцией РФ и Конституцией РТ он прикрывал свой передок, чьи интересы он защищал?
Надо привлечь к уголовной ответственности всех депутатов кто создавал Конституционный суд, посчитать все бюджетные расходы за много лет потраченные на эту авантюру. В Тыве судей как собак нерезанных, народ этих тварей всех знает, хватит их плодить.
 
0
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Аноним (гость) 08-06-2018 13:45:53   #9 [ru]
ЧМО ВСЕСУДЕЙСКОГО МАСШТАБА _ БУБЛИК МЫ ТЕБЯ ЖДЁМ, ЗАДНИЦУ ГОТОВЬ.
 
0
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Аноним (гость) 08-06-2018 11:34:18   #8 [ru]
Ну и харя у Саая, грушевидная, такие наглые мордовороты по всей Тыве братки раставили, все гребут!
 
0
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Аноним (гость) 08-06-2018 10:14:27   #7 [ru]
Судьи давно уже все коррумпированы в Тыве, не сват так брат, если рассмотреть ККС Тувы подробно, глаза бы их не видели. Надо возбудить уголовные дела против членов ККС Тувы на законных основаниях - сговор, коррупция, и т.д. Народ будет видеть что в Тыве что то делается. Надо же СК оказались не продажными, удивительно, респект и уважуха.
 
0
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Аноним (гость) 07-06-2018 10:56:54   #6 [ru]
да да, нужно проверить членов квалифколлегии судей Тувы проголосовавших против уголовного преследования Плоткаевича!! все они в сговоре это точно! рука руку моет, покрывают друг друга.
 
+3
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Аноним (гость) 07-06-2018 04:43:58   #5 [ru]
Не повезло, спалился на такой мелочи... Ну ничего страшного, СААЯ, посадить не посадят, жить будешь и дальше как сыр в маслеSmile И вы народ честной не переживайте за него, все у него будет прекрасно!
 
+3
avatar
Аноним (гость) 07-06-2018 01:37:08   #4 [ru]
И еще и фотография СМОТРИ народ, сын тувинского народа ВОР... ПОЗОР...
 
+1
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Аноним (гость) 06-06-2018 19:58:01   #3 [ru]
По хорошему, нужно проверить Квалификационную комиссию судей Тувы на предмет коррупционного сговора (особенно тех, кто голосовал за Саая). Возможно, там организованное преступное сообщество!
 
+2
avatar
Аноним (гость) 06-06-2018 09:58:17   #2 [ru]
ПРОСТО СТРАШНО, ЧТО В ТУВЕ ТВОРИТСЯ ...
 
+2
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Аноним (гость) 06-06-2018 08:57:31   #1 [ru]
А не хер воровать....., на что машину новую купил?
 
+4
Остальные материалы номера 22:
 
   
   
 
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