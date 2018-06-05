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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 22, 5 июня / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№22, 5 июня 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Четыре месяца лишения свободы за порванный флаг

В Туве суд учел мнение государственного обвинителя при назначении наказания мужчине, который надругался над Государственным флагом Российской Федерации.

Улуг-Хемский районный суд Республики Тыва признал Юлиана Чаша виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ – надругательство над Государственным флагом Российской Федерации.

Установлено, что 18 июля 2017 года, около 18 часов, Чаш пришел к зданию администрации сельского поселения Арыг-Узю Улуг-Хемского района, где сорвал Государственный флаг Российской Федерации, установленный на крыше крыльца здания администрации. Затем, находясь рядом со зданием администрации, он публично разорвал Флаг, который, в соответствии со ст. 1 Федерального Конституционного закона от 25 декабря 2000 года №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», является официальным символом Российской Федерации. Тем самым Чаш совершил надругательство над Государственным флагом Российской Федерации.

Суд изучил материалы уголовного дела, выслушал стороны, учел мнение государственного обвинителя, совокупность смягчающих обстоятельств, а также наличие в действиях обвиняемого рецидива преступлений и назначил Юлиану Чашу 4 месяца лишения свободы. Этот срок осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Улуг-Хемского района.

Продажа алкоголя должна быть под наблюдением!

В Туве после прокурорской проверки по решению суда в магазинах розничной продажи алкогольной продукции устраняются нарушения законодательства.

Тоджинский районный суд Республики Тыва удовлетворил иск прокурора района в интересах неопределенного круга лиц к Обществу ограниченной ответственностью «Сылдыс» о возложении на предпринимателя обязанности: оснастить внутреннее пространство помещения магазина и прилегающей территории системами видеонаблюдения. Этого требует Постановление Правительства Республики Тыва от 19 мая 2015 года №239 «О Порядке оснащения помещений, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, системами внутреннего и наружного видеонаблюдения».

Суд обязал ООО «Сылдыс» оснастить внутреннее пространство помещения магазина (витрины, прилавки, кассу), расположенного по улице Агбаана в селе Тора-Хеме, и прилегающую ко входу в помещение территорию системой видеонаблюдения в соответствии с требованиями, установленными названным выше Постановлением Правительства Республики Тыва.

Прокуратура Тоджинского района.

Чиновники не умеют общаться с гражданами

В Туве прокуратурой района выявлены нарушения сроков рассмотрения обращения гражданки.

Прокуратурой Барун-Хемчикского района Республики Тыва проверено соблюдение Управлением образования администрации г.Ак-Довурака требований Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Установлено, что в ноябре 2017 года в прокуратуру района от гражданки поступило обращение на неправомерные действия воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» г.Ак-Довурака. Заявление в порядке п.3 ст.8 названного Закона было направлено для рассмотрения и дачи заявителю ответа в Управление образованием администрации г.Ак-Довурака с требованием: сообщить в прокуратуру района о результатах проверки обращения.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что руководителем Управления образованием администрации г.Ак-Довурака Долааной Ензак ответ заявительнице направлен с нарушением установленного законом 30-дневного срока его рассмотрения. Это воспрепятствовало реализации права гражданки на своевременное рассмотрение ее обращения и получение письменного ответа по существу поставленных в нем вопросов.

По указанному факту прокурором района председателю администрации г.Ак-Довурака внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении начальника Управления образованием г.Ак-Довурака Долааны Ензак прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 КоАП РФ. Постановлением мирового суда Долаана Ензак привлечена к административной ответственности: ей назначено 5 тыс. рублей штрафа.

Постановление суда вступило в законную силу.

Прокуратура Барун-Хемчикского района.

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 http://risk-inform.ru/article_7359.html
+5

<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Аноним (гость) 08-06-2018 11:40:04   #4 [ru]
Прокуроров давно надо пересажать за халатное отношение к работе, да по всей Туве чиновники плевали на граждан, за флаг дали колонию, а то, что наркобароны работают министрами и за кражу миллионов никто не сидит - нормально для прокуроров видно, сироты без жилья тоже для прокуроров нормально, нищета кругом и безработица - тоже нормально. Сажают тех кто не может отстегнуть и кто не хочет входить в кара-шериг.
Может сами прокуроры в кара-шериг состоят.
 
0
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Аноним (гость) 08-06-2018 05:09:42   #3 [ru]
Дыка шын бижээн дыр силер.
 
0
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Аноним (гость) 07-06-2018 16:58:51   #2 [ru]
Воруйте больше, не посадят☺☺☺. А если посадили, значит не поделились😁😁😁
 
+2
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Аноним (гость) 06-06-2018 10:34:36   #1 [ru]
За порванный флаг - колония строгого режима, а за воровство из бюджета - звание почетного гражданина! Правосудие, как оно есть.
По этой логике я могу обмотаться флагом и пойти грабить банк - воровство не такое тяжкое преступление (может даже медаль за заслуги перед Отечеством дадут), как если полицай продырявит пулями флаг и запачкает его моей кровью.
 
+2
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