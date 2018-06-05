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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 22, 5 июня / Перекрёсток мнений
   
 
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№22, 5 июня 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Шойгу для Тувы: Спасение или трагедия?

Аноним, 30-05-2018 #2[ru]

Все точно! Правительственные твари, возомнившие себя ханами и баями, уничтожают своей ненасытной тягой к власти собственный народ. Юрасик и Шолбан назначают на должности по всей Туве совершенно неподготовленных, неквалифицированных специалистов, которые не могут решить элементарных вопросов. По любому вопросу приходится идти до Москвы. Но и там можно не добиться ничего. Европейский суд по правам человека для России теперь не указ, потому что завален был в основном российскими делами.

Аноним, 30-05-2018 #3[ru]

Мда... Уж если Пчелкин решил поучить «правильному» воровству Шойгу «на пользу населению», то у этой страны точно нет будущего...

Аноним, 30-05-2018 #4[ru]

– Шолбан-оол Валерьевич, почему такая несправедливость? Получить разрешение на торговлю алкогольной продукцией в Туве станет сложнее: потому что Я! Сегодня и Правительство республики направило в Верховный Хурал законопроект, согласно которому продавцы спиртного будут обязаны увеличить уставный капитал, как минимум, втрое. Однако Я! Не забыл, как возить и вожу и спирт для народа Тувы.

Аноним, 30-05-2018 #5[ru]

Проблемы описаны очень точно! Ничего не решается и не планируется.

Аноним, 31-05-2018 #9[ru]

Уважаемый Шолбан Валерьевич, пишут Вам учителя школ и детских садов Кызылского района. Пишем здесь, потому что проще получается. Наверное, вам доложат ваши люди. То, что творится в системе образования у нас – это ужас. Руководители районо поменялись за последнее время раз 5. Но легче от этого не становится. На бывшего руководителя Отдела образования Дадар-оол А. возбуждено уголовное дело. Но она продолжает работать простым методистом. Она на всех учителей школ оказывает давление, не дает нормально работать. С тех, кого она назначила, каждый месяц собирает деньги. Говорит, что Ендан В. тоже эти деньги берет, и она всегда будет работать в отделе образования. Полагаю, что за счет денег от родительской платы и других денег, собранных с родителей, она построила себе магазин и кафе. И теперь все директора школ и садиков вынуждены покупать продукты там. Просим ее убрать с отдела образования – мы уже написали Президенту Путину В.В. письмо. И 7 июня на имя Путина В.В. отправим сообщения на номер 04040.

Аноним, 31-05-2018 #10[ru]

Шолбан и Юрасик лучше вас, учителей знают обстановку, но им нужны специалисты, которые только результаты выборов могут хорошо рисовать – остальное их не касается. ПИШИТЕ НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПУТИНУ – МОЖЕТ, ОБРАТЯТ НА ВАС ВНИМАНИЕ?

Аноним, 31-05-2018 #13[com]

Жили же как-то без Шойгу – и дальше проживём, если его посадят.

Аноним, 31-05-2018 #14[com]

Да кто его посадит? Он же памятник!

Аноним, 31-05-2018 #15[com]

Вот уж верно: какой он военный? Кривоногий страшнорожий тувинец, ни дня не служивший в армии.

Аноним, 31-05-2018 #16[com]

Кара-оол нужен Шойгу, потому что через Туву он отмывает деньги военного бюджета.

Аноним, 31-05-2018 #17[com]

Да ерунда это! Если надо, Шойгу отмоет деньги через любой регион. К примеру, у него «свои» губернаторы Зимин и Воробьёв.

Аноним, 31-05-2018 #18[com]

И Кара-оол, и Зимин, и Воробьёв – самые неудачные губернаторы в России. Если дела в России будут ухудшаться, Путин ими пожертвует.

Аноним, 31-05-2018 #19[com]

Да Шойгу нет дела до тувинцев. Ему лишь бы свою непутёвую сестру Ларису в Думу пристроить. Других проблем в Туве для него не существует. А на тувинцев ему насрать. Да и не тувинец он, а еврей, поскольку у них национальность передаётся по матери.

Аноним, 31-05-2018 #20[com]

Все они – жулики. И выбрал Шойгу нашего пидераста только потому, что знает: на нём пробы нет. Вор и проходимец. С таким воровать из бюджета веселее.

Аноним, 31-05-2018 #21[com]

Шойгу воинскую часть в Туве создал для того, чтобы было кому прислуживать, когда он в Туву прилетает. Ну и чтобы было безопасно здесь гонять вертолёты, строить заимки, принимать президента. Что ему война в Сирии и Украине? Он же в этом ничего не понимает. Там всем рулит Генштаб. А он за ним приглядывает. Для него главное – осваивать бюджет. А в остальном он – профан.

Аноним, 31-05-2018 #22[com]

Правильно сказано про наши проблемы. Только Пчёлкин почему-то пропустил проблему дорог в республике и Кызыле.

Аноним, 31-05-2018 #23[com]

А ещё он ничего не сказал о мусоре и полигоне для утилизации. Вот это проблема так проблема. Это вам не второй мост рядом с первым. Это – реальная проблема.

Аноним, 01-06-2018 #26[ru]

Подкидываю новость, Лариса Шойгу давно уже живет с Зиминым... Это правда. Сейчас меняют губернаторов, и у вас, господа, скоро будет главой республики Тува Лариса Шойгу... Шолбан Валерьевич маленько успокоился, пронесло перед выборами президента, многих снимали, осенью его очередь...

Эрмак, 01-06-2018 #27[ru]

Аноним номер 25... А кто «завидует» Шойгу? ...ПОКА Он нужен Путину, тоже РАБУ, а не Сыну России, ему будет многое дозволено... Но как только Путин уйдет, то кто в Туве вспомнит о Шойгу?..

Коротко

Аноним, 30-05-2018 #1[ru]

Полицейский режим в стране выгоден власти. Тот, кто действительно должен сидеть в колониях – никогда туда не сядет, он откупится.

Аноним, 31-05-2018 #3[ru]

Как Кара-оол пришел к власти, наркоторговцы получили статус чиновников. Круто. А полицейское сопровождение с мигалками им полагается?

Обзор прессы

Аноним, 30-05-2018 #1[ru]

КОК ШОЙ КИЖИ (тув.) – неопытный, туповатый человек. Это же надо так было оскорбить СтаршОго!

Аноним, 30-05-2018 #4[ru]

«А по-монгольски БРОНЯ будет – ...» По-русски это звучит как матерное слово на конце буква «Г»...

Аноним, 31-05-2018 #8[com]

Дал же бог тувинцам такого бездельника.

Аноним, 31-05-2018 #9[com]

Да не Бог, это Шойгу его нам дал.

Аноним, 31-05-2018 #10[com]

Это вы зря. Воровать он очень даже может. А больше от него ничего и не требуется.

Россияне не доживут до пенсии

Аноним, 30-05-2018 #1[ru]

Если не доживем до пенсии, то зачем платить налоги в пенсионный фонд?

Аноним, 30-05-2018 #2[ru]

Нигде так не воруют, как в пенсионном. Сколько уже уголовных дел по всей России, а какие они себе офисы строят? Ничего не производят, только нашу нищую пенсию считают.

Аноним, 31-05-2018 #5[ru]

Самое уродское в нашей пенсионной системе, что копишь-копишь себе на пенсию и вдруг за пару дней до выхода на пенсию помираешь. И в результате все деньги, которые всю жизнь уходили с зарплаты на пенсионный счет, достаются государству. Спрашивается – какого хрена? Почему я не могу завещать СВОИ накопления своим наследникам?

Нынче в школе трудно быть честным и принципиальным учителем

Аноним, 30-05-2018 #1[ru]

Какой УЖАС... Мы не удивляемся, и в министерстве здравоохранения РТ – то же самое. Министр Донгак О. Э. и Монгуш К. К. зам министра также проводят схему собирания денег, ставят главврачей нужных для них и где проводятся ремонты в учреждениях, на нужные счета часть денег переводится им... а ремонты сразу сокращаются... И всем руководит этой системой Монгуш К. К., зам министра Монгуш К. К. давно надо убирать...

Аноним, 30-05-2018 #4[ru]

В школах везде такое творится, всюду поборы и взятки. Сейчас наступает горячая пора сбора урожая с родителей на выпускные вечера, на ЕГЭ и ОГЭ. Образование и есть самая коррумпированная сфера российской действительности.

Аноним, 30-05-2018 #8[ru]

Что-то в последнее время много шумихи вокруг 2 школы города. Наверно, все таки есть причина, ведь как говорится, дыма без огня не бывает. Руководству школы надо призадуматься об авторитете и имени школы. Это ведь историческая школа республики. Обидно всю эту грязь или правду слушать и стыдно.

Аноним, 31-05-2018 #13[ru]

Следующее письмо будет посвящено нашему глубокоуважаемому депутату и ректору тувинского университета Ольге ХАМушку. Интересно, успеет ли она выкупить у газеты РИСК статью о себе или не успеет...

Аноним, 31-05-2018 #15[com]

Так этим учителям и надо. Не будут протоколы по выборам рисовать.

Аноним, 31-05-2018 #16[com]

У этих учителей теперь главная функция – махинировать на выборах. Поэтому больше они ничего и не умеют.

Аноним, 31-05-2018 #17[com]

Да какие у нас остались учителя? Одна профанация. Только голоса воровать и умеют.

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Аноним, 30-05-2018 #1[ru]

Ну надо же: только в Чаа-Хольском районе муниципальные служащие совмещают бизнес, да это по всей Тыве – глаза разуйте!

Международное следствие: В катастрофе MH17 виновны российские военные

Аноним, 31-05-2018 #10[com]

Посадят вашего Шойгу. Или просто уволят и спрячут. А для него отрыв от казённых денег хуже тюрьмы.

Аноним, 31-05-2018 #11[com]

Ну ничего наши не могут. Даже грамотно по-тихому сбить самолёт. Хотели сбить укропов, а сбили малазийский боинг.

Аноним, 31-05-2018 #12[com]

Этот Боинг нам таким боком выйдет – мало не покажется. И кто это дал команду на «пуск»? Не Шойгу ли? Если он, то он полный дурак. Если нет – какой из него министр?

Перекрёсток мнений

Аноним, 30-05-2018 #1[ru]

Сестра Кара-оола Ш. В Дадар-оол Аида Маадыр-ооловна рулит системой образования Кызылского района. Несмотря на то, что на ее возбуждено уголовное дело. Она обосновалась простым методистом и правит балом. За счет денег родительской платы построила себе шикарный магазин. Шолбан, забери свою сестру в Правительство!

Аноним, 31-05-2018 #2[ru]

Бесстыжих людей тувинцы называют дуктуг арынныг кижи. По-русски человек с волосатым лицом. Может, поэтому Бичелдей отрастил бороду и усы, чтобы скрыть за ними свое бесстыжее лицо. Хоть бы постыдился околачиваться возле главы республики на публичных мероприятиях. Или он хочет показать, что Кара-оол с ним заодно, и они кореши не разлей вода? Да и чем думает сам Кара-оол, когда такая личность постоянно трется возле него...

Аноним, 31-05-2018 #3[ru]

Эта Аида с каждого директора школ и садиков берет ежемесячно по 10000 тыс. рублей. Пусть бог ее накажет за воровство. Говорят, Ендан ее прикрывает, потому что вместе делятся деньгами системы образования района.

Безъязыкая Тува

Аноним, 30-05-2018 #2[ru]

Глава Кызыла Дина Оюн, за которую никто не голосовал и не выбирал безграмотную пионервожатую, не знает тувинского. Алдачи в мэрии Кызыла тоже не знает тувинского, Сначала он развалил Ильинку, теперь за город взялся.

Аноним, 30-05-2018 #4[ru]

Учителя тувинского языка собирались в Кызыле два или три года назад в здании Центра Тувинской культуры. Но дальше дело не пошло. Все друг друга боятся, как будто сейчас 37 год.

Аноним, 30-05-2018 #5[ru]

Как-то слишком синхронно раздались со всех концов России эти вопли оскорбленных народов. Вроде бы хотят принять закон, который не обязывает, не принуждает, а напротив объявляет что-то добровольным, дает выбор. В чем печаль-то, в чем трагедия? Вообще-то в начале 90-х мы уже проходили эти «растения». Бутоны выглядят коряво, цветы пахнут отвратительно, а уж ягодки-то – откровенно ядовитые. Забыли, что ли?

Аноним, 30-05-2018 #6[ru]

Конечно, русским возмущение коренных народов кажутся воплями. В чем печаль, не понимает аноним №5ый? Какой выбор дает Госдура? Платные уроки родного языка? При российской нищете выбор?

Аноним, 30-05-2018 #7[ru]

...Спору нет, родной язык надо знать и желательно в совершенстве – вот только надо иметь педагогов энтузиастов, и к тому же хорошее финансирование. И главное – надо дома разговаривать на чистопородном, а то до сих пор многие плохо знают и правописание и тувинский тоже! Родной язык должен быть максимально чистый! Но это моя личная точка зрения!

(прочитано 596 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7361.html
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Аноним (гость) 08-06-2018 22:19:23   #9 [ru]
если на судьбе народов записанно жить на цепи,то они будут так жить всегда! но есть такие народы где написанно Свобода!
 
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Аноним (гость) 08-06-2018 22:12:42   #8 [ru]
Россиянам был дан шанс жить по закону свободную жизнь,главное слово СВОБОДНУЮ! но несколько!несколько! не законопослушных граждан..вынуждают своими (преступными действиями) надеть на всех ошейники и цепи! ЧЕЛОВЕК РОЖДЕН СВОБОДНЫМ
 
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Аноним (гость) 08-06-2018 21:47:05   #7 [ru]
Анархия
Анархия - так называется состояние общества, страны, государства, прикотором действовавшие законы попраны, самое понятие о законностиутрачено, всякая власть отвергнута. Являясь вслед за революцией,подобное состояние не может длиться, не увлекая к окончательной гибелиданный политический организм; поэтому там, где последний оказывается ещежизнеспособным, тотчас же после воцарения анархии замечается реакция впользу порядка и законности; последние водворяются либо собственнымиусилиями благоразумной части населения, либо временно потерявшим свойавторитет правительством, снова становящимся во главе управления,благодаря содействию приверженных порядку и спокойствию элементовнаселения, либо, наконец, каким-нибудь другим лицом, сумевшимвоспользоваться обстоятельствами, чтобы в надлежащий момент стать укормила правления и, водворив силою порядок, вместо анархии установить,хотя временно, твердую самодержавную или диктаторскую, деспотическуювласть.
 
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Аноним (гость) 08-06-2018 21:42:27   #6 [ru]
Наводить порядок надо тогда, когда еще нет смуты.
Лао-цзы
 
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Аноним (гость) 08-06-2018 21:33:26   #5 [ru]
Россия неизбежно идет к будущим к карательным методам и законам внутри страны,дышите пока дышится))анархия мать порядка,это ядерная страна и это ей не впервой
 
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Аноним (гость) 08-06-2018 21:21:52   #4 [ru]
Народ СССР хотел растрелы 37 года власть исполнила,закон и порядок,народ США хочет закон и порядок власти исполнили итд.PoliceActivity www.youtube.com
 
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Аноним (гость) 08-06-2018 20:54:36   #3 [ru]
про пи.деж в уши,про(образно)возрождаюшщийся СССР..Крым это АНТИИМПЕРИЯ! кровью доказывающая АНТИИМПЕРИЯ! Обрубающая Империю кровью и враждой АНТИИМПЕРИЯ!как говорится смотрите след ВЫ ФАШИСТЫ))) Так ктож такие настоящие ИМПЕРЦЫ? ))
 
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Аноним (гость) 08-06-2018 19:16:50   #2 [ru]
Кашпировского давно уже не смотрю ))) как так можно?!)) еще и обсуждаете...
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 08-06-2018 10:27:19   #1 [ru]
Прошла уже очередная игра в "Демократию" раба Божьего Путина... Very Happy
И были ли отправлены вопросы от Тувы президенту? Confused
Который МЕЧТАЕТ поднять темпы Развития России ВЫШЕ чем в Китае... Very Happy
возможно с такими Регионами как Север Нефтедобычи он сможет, а с такими как Тува? Confused
Я знаю как к примеру в Туве, на местном канале можно "задать вопрос", и ждать когда кто то ТАМ решиться на Его ответить...
Но если Вы, как Шумов Андрей Семенович спросите, то ГАРАНТИЯ, что ответа не получите... Very Happy
И Интересно, а получит ЛИ глава Тувы Кара-оол "зеленую папку" от Президента? Confused Very Happy
Решится ли ПРЕЗИДЕНТ РФ, на то чтоб ПОКАЗАТЬ Лицо Кара-оола, когда Он будет Отвечать на Вопрос Шумова?
Я спросил Путина " А ради чего погиб мой Дед, защищая ЕГО Мать в Ленинграде, на Фоне Убитых детей, старух, стариков на Донбассе, на Фоне БЕГСТВА даже Тувинцев из своей РОДНОЙ Республики, с РОДИНЫ на Просторы Планеты, России, Сибири. в соседние регионы?
Почему в Времена императоров в 19 веке, в начале 20 века. в период Империи. в Времена Генсеков и СССР русские шли Пешком в Туву сотни Верст, а начиная с Первого президента СССР Горбачева, Президентов РФ Ельцина, Путина Медведева из Тувы БЕГУТ не только Русские, но и Тувинцы?
Решится ли ПРЕЗИДЕНТ Российской Федерации, Мечтающий о РАВНОПРАВИИ на планете Земля, попросить Главу РЕГИОНА, под Названием Тыва попросить ОТВЕТИТЬ простому Казаку Шумову? Confused
Так что смотрел СПЕКТАКЛЬ... Very Happy
"ответы"... Президента, который Говорил о беженцах с Украины, о помощи гражданке Сирии, но который Якобы " не знает" о том что творит Им назначенный Глава в Туве...
И КАК Он, с представителями ЕГО ФСБ в Туве, Минитром МВД Им назначенным в Туве, с нынешними и будущими "депутатами" Верховного Хурала. местных уже не РАЙ-ОНов, а КОЖУУНОВ, МЕЧТАЕТ Развивать Федерацию? Confused Mad...
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