Международное следствие: В катастрофе MH17 виновны российские военные 24 мая Объединенная следственная группа, которая занимается расследованием авиакатастрофы пассажирского самолета «Боинг-777», сбитого в 2014 году на территории Украины, выпустила еще один отчет. Группа пришла к выводу, что лайнер сбили «Буком», принадлежащим 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО. Что уже было известно В предыдущем докладе в сентябре 2016 года следственная группа сообщила, что ей удалось установить несколько фактов: • Авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9М38, запущенной с самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук». • Ракета была запущена с сельскохозяйственного поля у села Первомайское в Донецкой области Украины – с территории, контролировавшейся сепаратистами. • Был восстановлен маршрут движения «Бука», сбившего «Боинг»: его привезли на Украину с территории России, а затем вернули обратно в Россию. Что стало известно теперь Следователи продемонстрировали сопло и корпус двигателя ракеты системы «Бук» из серии 9M38, найденной на востоке Украины. По номеру 9д1318869032 на корпусе они установили, что ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Эта компания до сих пор производит ракеты для «Буков». Последние цифры на корпусе – 9032 – это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты. Объединенная следственная группа не рассказала, каким образом к ней попали эти части ракеты, а также где и кем они были найдены. Следователи признали, что пока не могут «с полной уверенностью» утверждать, что эти части именно от той ракеты, что сбила авиалайнер рейса MH17. Мнение Кремля Министерство обороны России отказалось признать выводы международной следственной группы, которая заявила, что малайзийский «Боинг» был сбит в Донецкой области ракетой из зенитного комплекса «Бук» российских вооруженных сил. Минобороны утверждает, что российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу Украины. Министерство также заявило, что Россия передала следствию доказательства причастности Украины к катастрофе «Боинга». По версии российских военных, самолет сбили из украинского «Бука». * * * Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин решил высказать отношение России к данной ситуации, «сразу же, даже не знакомясь» с результатами расследования, которое огласили накануне. «...мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии. Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают, – сказал президент. – Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет. Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основано то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста». * * * Ракета, которой, как утверждает Международная следственная группа, был сбит рейс MH17 в Донбассе, не могла стоять на вооружении российской армии, говорится в официальном заявлении Минобороны РФ. «Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе», – сообщило Минобороны. В российских Вооруженных силах, говорится в заявлении, все ракеты этого года производства были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию в 2011 году. В Минобороны РФ также напомнили, что украинская армия после 1991 года не получила ни одной новой ракеты для комплексов «Бук», которые ей достались в рамках раздела военного имущества СССР. Таким образом, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны, «более чем вероятна» принадлежность этой ракеты украинским вооруженным силам. * * * Российские офицеры, о которых идет речь в новом докладе Bellingcat о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком, «давно уволены с военной службы», заявило Минобороны России. Минобороны «не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил», сказано в сообщении. По мнению ведомства, радиоперехват, запись которого легла в основу расследования Bellingcat, был сфабрикован, а в самом докладе виден «оперативный почерк» Службы безопасности Украины. По словам следователей, на несколько вопросов нет ответов. Они распространили анкету и попросили всех, кто владеет какой-то информацией, ее сообщить. Вот эта анкета: • Вы узнаете почерк, которым нанесен номер на сопле? • У вас есть информация об этих номерах на сопле и корпусе? Вы знаете кого-то, кому известно значение этих номеров? • Знаете ли вы о ком-то или кого-то, кому известно, какому подразделению была поставлена эта ракета? Авиалайнер был сбит из «Бука», принадлежавшего российским военным Объединенная следственная группа утверждает, что этот «Бук» находился в распоряжении дислоцированной в Курске 53-й зенитной ракетной бригады. Следователи проанализировали «колоссальное количество изображений» российских и украинских «Буков», выявили отличительные признаки и нашли тот самый комплекс, который прибыл на территорию Украины из России. 23-25 июня 2014 года, то есть меньше чем за месяц до авиакатастрофы, этот «Бук» сняли на фото и видео очевидцы – он находился в составе колонны 53-й зенитной ракетной бригады. Объединенная следственная группа уточнила, что «компетентные органы Российской Федерации» не сообщили ей о том, что 53-я бригада находилась на востоке Украины и сбила «Боинг». Фактически новые данные следователей подтверждают выводы исследовательской группы Bellingcat, которая еще в ноябре 2014 года пришла к выводу, что «Боинг» был сбит «Буком» из состава 53-й зенитной ракетной бригады. В мае 2016 года Bellingcat установила точный номер российской установки «Бук», замеченной на территории Украины – 332. Кто именно сбил «Боинг», пока не сообщается Главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке повторил, что объединенная группа определила примерно 100 человек, которые могут быть так или иначе связаны с событиями 17 июля 2014 года. Он отказался называть конкретные имена: «Если мы откроем лицам, несущим ответственность за эту катастрофу, и прочим причастным, сколько нам на самом деле известно, это сможет нанести вред расследованию и, в конечном итоге, правосудию». По словам главного прокурора, обвинения против конкретных лиц и доказательства будут представлены только в рамках судебного процесса. Следователи сообщили, что не знают, причастны ли лично российские военные из 53-й бригады к нападению на «Боинг» или в их «Буке» во время запуска ракеты находились другие люди. Объединенная следственная группа обратилась с вопросами к военнослужащим 53-й бригады и их знакомым с вопросами, гарантируя защиту источникам: • Кто входил в состав экипажа? • Какая перед ним была поставлена задача? • Кто нес ответственность за применение данного ЗРК «Бук» во время операции 17 июля 2017 года? Группа Bellingcat ранее публиковала фотографию российских солдат, которые летом 2014 года могли доставить «Бук» на Украину. Также Bellingcat (в одном случае вместе с изданием The Insider) установила личности нескольких разыскиваемых объединенной следственной группой военных с позывными «Хмурый» и «Дельфин». Ими, по мнению расследователей, оказались российские отставной офицер ГРУ Сергей Николаевич Дубинский и генерал-полковник Николай Федорович Ткачев. «Медуза» Силы «ДНР» и «ЛНР» со всей очевидностью нуждались в оружии, которое могло бы нейтрализовать воздушную угрозу. В течение июня и первых недель июля 2014 года сепаратисты боролись с украинской авиацией с помощью «ручных» ЗРК невысокой дальности поражения и успешно атаковали военные самолеты лишь на взлете и посадке. Так были сбиты Ил-76 под Луганском и Ан-30 под Славянском. Однако уже 14 июля им удалось сбить украинский транспортник Ан-26, летящий на высоте 6200 метров. Из переписки сепаратистов в социальных сетях стало ясно, что в их распоряжении появились более мощные системы ПВО. Пророссийские боевики делились в соцсетях удачей, используя выражение «птичкопад». Днем 17 июля 2014 года о продолжении «птичкопада» отчитался тогдашний министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, завив, что «ополченцам» удалось сбить еще один украинский военный Ан-26. Через несколько часов после его записи стало ясно, что в небе над Торезом был сбит пассажирский Боинг-777 малазийских авиалиний. По данным JIT, вскоре после этой атаки «Бук» на том же тягаче «Вольво» был спешно отправлен в сторону Красного Луча и далее – Дебальцева и Луганска, где ранним утром 18 июля был сфотографирован на тягаче одним из местных жителей – у установки в тот момент уже отсутствовала одна из четырех ракет. В то же утро тягач пересек границу с Россией. * * * Следствие определило 7 уникальных отличительных признаков («fingerprints» – буквально: отпечатков пальцев) «Бука» 3...2, следующего в составе конвоя. Они полностью совпали с «отпечаткам» установки, сбившей малайзийский Боинг. Эти сведения команда JIT получила от свидетелей, наблюдавших «Бук» на территории Донбасса. Четыре «отпечатка» – на левом борту, а именно: отметка в виде креста, обозначающая центр тяжести самоходной установки;

временная маркировка для перевозки на другом транспорте;

белая полоса на щитке гусеницы;

два характерных пятна на том месте, где должен быть указан бортовой номер установки. На правом борту – три отличительных признака: белое пятно на щитке гусениц;

крупный разрыв в щитке левее белой полосы;

