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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 47, 4 декабря / Безвыигрышное положение
   
 
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№47, 4 декабря 2018 года.

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Безвыигрышное положение

Безвыигрышное положение

Значительная часть споров относительно военно-морской потасовки, устроенной в Керченском проливе, сводится к дискуссии о том, нарушали ли украинские бронекатера российские территориальные воды и, стало быть, имели ли наши морские пограничники «законное право» на их «вытеснение» и применение оружия.

Споры эти, на мой взгляд, совершенно пустые. Ведь те, кто в них участвует, апеллируют к международному праву, в частности к Конвенции ООН по морскому праву. Но, согласно этому самому международному праву, никаких российских вод, ни территориальных, ни внутренних, вокруг Крыма не существует. Потому что, с точки зрения всего остального мира (включая российских союзников по ОДКБ), полуостров принадлежит Украине. Москва прекрасно понимает, что никаких правовых доводов, оправдывающих присоединение Крыма, в природе не существует.

Аргумент про единодушный ответ крымчан на вопросы референдума, сформулированные в 2014-м с помощью вежливых «зеленых человечков», работает только для российских телезрителей. Именно поэтому Кремль объявил вопрос закрытым и в принципе отказался его обсуждать.

Однако в этой ситуации то, что украинские военные корабли должны запрашивать разрешение на проход Керченского пролива, превращается вовсе не в требование международного права, а дань праву сильного. Праву того самого российского пограничника, с радостным матерком героически таранящего украинский буксир, который раз в десять меньше нашего сторожевика. Этот погранец и является самым ярким символом отечественной внешней политики.

Парадоксальным образом, однако, ставка на абсолютное военное превосходство России над Украиной обернулась абсолютной беспомощностью на международной арене. Российские представители, которые с пеной у рта доказывают, что украинский президент Порошенко специально устроил провокацию, дабы улучшить свою незавидную предвыборную ситуацию, похоже, даже не отдают себе отчета в том, насколько в унизительное положение ставят нашу вроде бы великую державу.

Задумаемся: великая страна, которая вдруг стала пешкой в предвыборной игре в соседней недружественной стране!

То, что наблюдалось в Керченском проливе и вокруг него, представляет собой для России классический цугцванг. Пропустить корабли – значит получить повторение ситуации, имевшей место в сентябре. Тогда два судна украинских ВМС мирно прошли под Керченским мостом (им даже дали российских лоцманов!). А потом украинские военно-морские начальники рассказывали про героический проход с расчехленными пулеметами и готовностью к столкновению с россиянами.

Другой вариант – устроить сражение, как и произошло сейчас. С неизбежной всемирной реакцией. Показательно, что большинство иностранных государств и международных организаций, отреагировавших на инцидент, не стали прямо называть Россию виновницей. Однако все они поспешили подтвердить свою приверженность соблюдению суверенитета и территориальной целостности Украины. Если в последнее время мир стал подзабывать о российской аннексии, то Киев нашел прекрасный способ об этом напомнить. В виде победоносного маленького поражения, как чрезвычайно точно охарактеризовал произошедшее Антон Орех на «Эхе Москвы».

И дальше Москва, так гордящаяся своей военной мощью (за отсутствием других поводов), превращается в отличного мальчика для битья на международной арене. Порошенко, у которого еще вчера было не слишком много шансов на переизбрание, будет красоваться на предстоящих консультациях с представителями США и ведущих западноевропейских государств. Введение военного положения в нескольких областях Украины сроком на 30 дней дает возможность действующему президенту примерить мундир, показать себя защитником Отечества. А заодно, с помощью военной цензуры, заткнуть рот критикам. Показательно, что при том, что в украинской Раде практически отсутствуют люди, симпатизирующие России, закон о введении военного положения прошел с немалым трудом. Его прикладное внутриполитическое значение очевидно для всех участников процесса.

Россия же, вроде бы продемонстрировавшая твердость, одержавшая очередную военно-морскую победу над буксиром и двумя катерками, волей-неволей начинает играть прикладную роль в украинских выборах. Роль пугала.

Александр Гольц
«Ежедневный журнал»

Хроники украинской оккупации

Еще до славной победы военно-морского флота РФ над буксиром «Яны Капу» Россия с размахом праздновала главный свой юбилей – пять лет Майдана. На всех телеканалах холеные ведущие взахлеб рассказывали, как плохо живет теперь Украина. Там дорого, там голодно, холодно и страшно. По улицам постоянно маршируют неонацисты, славят какого-то Томаса (кажется, он из Стамбула, но наверняка американец) и порываются, – прямо по тексту «Тараса Бульбы» – осквернить святые церкви. Возможно даже, что они запрягают в свои таратайки детей и женщин. Дети, кстати, там кашляют – и это не шутка, это новость одного из центральных российских телеканалов: «Дети во Львове стали чаще кашлять», старики прозябают, да и людям зрелого возраста живется несладко.

За последние пять лет я, как и все прочие сограждане, узнал очень много всего про Украину. Я помню названия поселков в Донецкой области, фамилии и меткие фразы тамошних политиков второго ряда, я даже знаю, на каком месте Украина в индексе счастья. Хотел бы не знать, не понимаю, зачем это всё знать, но не знать невозможно. Родное государство, используя всю наличную мощь принадлежащих ему информационных ресурсов, ежедневно и ежечасно рассказывает мне о бедах Украины. Если вдруг телеведущие с экспертами и отвлекутся минут на десять, заинтересуются какой-нибудь мелочью вроде войны в Сирии или очередного пакета санкций против России, – все равно молниеносно опомнятся, свернут на привычный шлях, и начнут обсуждать рост тарифов на услуги ЖКХ в Киеве. Дорого в Киеве. Неспокойно в Киеве. Непонятно вообще, как они живут у себя в Киеве. Главное, чтобы у нас не было, как в Киеве.

И знаете – это работает! Сразу после славной победы доблестных российских моряков над буксиром «Яны Капу» что бросились обсуждать российские комментаторы? Причем не только нанятые, не только те, которые плач по бедам Украины превратили в профессию и годами бродят по студиям в «Останкино», не успевая перекусить и помыться. Конечно же, обсуждать стали то, как инцидент повлияет на рейтинг Петра Порошенко. Отменит ли Порошенко выборы под шумок канонады. Ограничит ли Порошенко гражданские свободы. Стоит ли беспокоиться конкурентам Порошенко.

Смотришь это все, читаешь, и думаешь – да как же так вышло? Когда я пропустил этот важный момент? Когда Петр Порошенко стал президентом России? Стал ведь, видимо, раз столько про него говорят.

У нас, конечно, войны с Украиной нет. Есть откровения танкистов из Бурятии. Есть могилы десантников-«отпускников» во Пскове, где били в свое время неравнодушные граждане журналиста телеканала «Дождь», чтобы лишнего не снял. Есть теперь раненые и захваченные в плен моряки с трех катеров, создававших жуткую угрозу территориальной целостности Российской Федерации самим фактом своего существования. Есть «непризнанные республики», куда, как в бездонную яму, летят русские бюджетные деньги, где одни народные лидеры гибнут, а другие назначаются по кивку из Кремля (в ходе чистейших выборов, разумеется), а войны нет. Это вам любой патриотический политолог подтвердит, даже если среди ночи его разбудить.

Кстати, если среди ночи разбудить, можно ведь даже вопроса не задавать – органчик сработает сам собой, и политолог произнесет пространную речь о бедах Украины. На Черниговщине дети бьют стариков. Или наоборот. Это неважно. Важно, что в процессе и дети, и старики выкрикивают нацистские лозунги.

Войны нет, но Россия эту войну давно проиграла. Украина оккупировала Россию. Украина важнее для россиян, чем собственная страна. Россияне гораздо лучше осведомлены о положении дел во Львове и Киеве, чем у себя дома.

Россияне возмущаются происками бандеровцев, не замечая того, что происходит у них под носом. Не замечая, как солидные государственные люди крадут у них свободы, деньги и даже гнилую капусту. Давно когда-то Ильф с Петровым эффектно описали раскормленных «детей Поволжья», поедающих краденую капусту из бочки. Но даже им не хватило фантазии изобразить возле такой бочки храброго генерала в расшитой золотом фуражке, которая размерами может конкурировать с небольшим аэродромом.

А если вдруг и очнутся россияне, заглянут в собственный кошелек, задумаются, где деньги, начнут боязливо спрашивать, кто сожрал капусту, – немедленно и совершенно случайно произойдет что-то вроде керченского инцидента. Появится отличный повод еще несколько недель или месяцев рассуждать про враждебные происки украинских неонацистов и восхищаться нашим героическим президентом.

Смог ведь. Собрался с силами. Хлопнул кулаком по столу. Дал отпор. Победил буксир. Какая уж тут капуста, когда мирным берегам родины угрожает буксир «Яны Капу»? Сплотимся вокруг национального лидера! Все для фронта!

На войне, которой как бы и нет, были все же высокие ставки. Россия поставила на кон свое будущее и проиграла. Теперь у нее будущего нет, у граждан ее нет гражданских прав и свобод, а судя по ароматному дымку, еще и пенсии их догорают в костре несуществующей войны. Но это все пустяки, ничего не жалко, – лишь бы не прорвался грозный буксир туда, где наши мирные села, где спят наши дети, которые, в отличие от львовских, почти даже и не кашляют.

Нет и не будет никакого будущего, если Россия не найдет в себе сил, чтобы освободиться от украинской оккупации. Оставить, то есть, выражаясь проще, Украину в покое. И это, увы, только первый шаг. Дальше – тяжелый разговор о том, что натворили в последние пять лет и храбрые отпускники, и генералы в безразмерных фуражках, и героический президент под ликование народа.

Но некогда. Не получается. Неприятно. Неинтересно. Собственные дела неинтересны, собственная жизнь пуста. Куда важнее – львовский кашель и буксир, подрывающий нашу национальную безопасность.

Иван Давыдов
«МБХ медиа»

(прочитано 696 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7675.html
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Националист (гость) 06-12-2018 19:11:38   #28 [ru]
Verminу #27, где это я такое писал "что для вас главное - внушить тувинцам ненависть к русским"?!

Если вы "давно читаю ваши комментарии", то уже по моим высказываниям можно судить, что я никакой не фашист и тем более нацист, о чем соглашался Уважаемый Ваш Аноним.

Моя главная цель, чтобы тувинцы не молчали и отвечали достойно тем русским, которые относятся к моим землякам, как людям второго сорта. И это не только в Туве...

Тувинцы прекрасно знают как в совковом прошлом к ним относились местные русские. Когда двое тувинцев разговаривали на своем языке, русня просто бесилась от этого и требовала говорить на русском. Или всем известная "Веранда" в парке где для тувинцев вход был запрещен. Можно еще множество примеров привести не говоря уже о пресловутом приезде ОМОНа...

Вы скажете, что это было в прошлом. Ни хрена подобного. Если вы читали мои комменты, то должны помнить об омерзительном факте произошедшем в Хакасии. Просто откровенный русский расизм.

А газета Риск сама дает повод разделить русских и тувинцев Наглядный пример в этом же номере в "Обзоре прессы", Где комментровал одну статью. Там видите ненависть к русским?!

Глупее этой уйни, что вы написали "Посмотрите на Ингушетию, Чечню, Татарстан и прочие нац-республики. Они могут как-то отстаивать свои интересы в рамках России." я не видел. Иногда отслеживаю большой массив информации в сети И в Instagram, и в Facebook, Tekegram, Twitter, там вообще другое говорят...

И не стоит свои глупые мысли, приписывать ко мне. Да и еще. Уважаемый "Ваш аноним" намного умнее вас. Но это мое личное суждение
 
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Vermin 06-12-2018 17:39:53   #27 [ru]
Националисту легко рассуждать об ошибках русских. Он выбрал самый простой путь для своих размышлений. Как и все недалекие националисты-нацисты любой народности.
А ему даже проще - тут даже думать не надо - перепечатывай мысли РУССКИХ оппозиционеров про "ватников" - и ты на коне.

"Кто виноват в бедах русских?" - спрашивают русские нацисты.
"Хачики, и прочие понаехавшие" - сами себе отвечают.

"Кто виноват в бедах тувинцев?" - спрашивает наш Националист.
"Понаехавшие русские-рашисты" - отвечает он нам.

Чем же вы отличаетесь от русских нацистов и прочих борцов за "русский мир"? Только знаком ненависти.
Вы даже хуже них. Они имеют пусть и ущербную и ошибочную, но картину мира для будущего страны. А что у вас?

Я давно читаю ваши комментарии, пытаюсь найти в них разумное зерно. Но его нет. Не никакого смысла. Вы как-то уже писали, что для вас главное - внушить тувинцам ненависть к русским. Ну, внушили - а дальше что? ДАЛЬШЕ ЧТО? Расскажите мне план своих действий после того, как вы свергните русское иго. Я уже задавал вам этот вопрос (как и вашему предшественнику just’у), но ответа нет у вас.
Неужели вы не понимаете, что только позитивная повестка способна повести за вами здравомыслящих людей?

Вы занимаетесь пропагандой ненависти к Путину и его окружению, но не они главные враги тувинцев. Посмотрите на Ингушетию, Чечню, Татарстан и прочие нац-республики. Они могут как-то отстаивать свои интересы в рамках России. Все по разному и с переменным успехом, но получается же. А почему здесь не так? Ответьте. Хватит уже заниматься плагиатом, и без вас в интернете хватает дерьма про российских чиновников.
  
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Аноним (гость) 06-12-2018 14:36:59   #26 [ru]
Комментарий не по теме. [Показать?]
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Аноним (гость) 06-12-2018 10:06:06   #25 [ru]
№17 точняк)))
 
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националисту (гость) 05-12-2018 21:37:16   #24 [ru]
Да не надо было в Чечне воевать! Дудаев , по моему мнению, нормальный глава был! С ним можно было многое решить мирно! Ваш Аноним.
 
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Националист (гость) 05-12-2018 20:00:19   #23 [ru]
Уважаемый Ваш Аноним, прочитал ваш "пасквиль" и чуть не зарыдал. Сколько пафоса и боли об ушедшей молодости. Вот пишу и плачу. Какой же я все-таки жестокий человек. Просто издеваюсь над старым Анонимом. Вот я "такой не совсем правильный человек под ником "Националист".

А это дворец Рамзана Кадырова в Грозном. Ради этого солдаты погибали?!

http://imglink.ru/pictures/05-12-18/44c20047f51273cac8c7d860dbb03783.jpg
 
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Аноним (гость) 05-12-2018 16:42:29   #22 [ru]
"националист",бедолага,всё продристатца не может.пердит всё,болезный,мозгом,пытается обратить на себя внимание.да только зае....гм...надоел оно уже всем.никто на бедолагу внимания не обращает.вот и бесится,убогий,ещё сильнее дрищет.узбагойся,угнетённый,всем давно на тебя по...в общем,как обычно.
 
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националисту (гость) 05-12-2018 15:29:14   #21 [ru]
У меня на войне прадед и бабушка погибла ,дед вернулся с войны и у него четверо детей осталось ,потому как и прабабка умерла. Вот так мой отец и пошел работать ,а мамины все родные в лагерях Гулаг прошли войну и только в 1954 году освободились ( и у супруги дед погиб) и так в каждой семье - поэтому у меня нет желания повторить. У меня желание как раз как не допустить! А для этого и надо не сеять межнациональную вражду а объединятся! Как всегда Ваш Аноним.
 
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Аноним (гость) 05-12-2018 15:20:14   #20 [ru]
Националист написал:
"Русский солдат, тогда мне объясни, каким образом Афганистан, Чечня, Украина - напали на миролюбивую Расеюшку и ты неистово защищал меня лично от их агрессии?! Или скажите это был интернациональный долг?! Так что не стоит заниматься словоблудием. "
Я вам так скажу , уважаемый Националист - я не был не в Чечне и не был в Украине как воин, а от Афгана отказаться не было мысли -моя доля такая ,потому как у нас в семье все войну прошли не по своей воле. И братья тоже прошли и сейчас не без этого. Все войны :которые вы перечислили -это не освободительные ,мои предки погибли и есть те кто остались и пришли Героями ( один из них Кавалер Ордена Славы - кавалеров меньше чем Героев СССР) -а нам такая доля досталась ( Афган) ,а теперь еще хуже ( были всякие времена -но теперь подлые времена) ,но человек который воевал и остался человеком все равно достоин уважения. Мой брат после Афгана бывает в запои уходит ,а я только кричал во сне -что больше не хочу -тяжко было лет пять -семь , потом перестал на людей реагировать на их резкие движения.Теперь насчет интернационального долга : Долга интернационального как такового нет -есть интересы кланов и мы там в Афгане воевали за интересы клана коммунистов -вот и все ! Теперь воюют за интересы других кланов. Война справедлива -когда она освободительная! Только поумнел я после того как понюхал что такое война -да еще и то не сразу! Сразу только запой и не один раз . Вот когда протрезвел -тогда приходит осознание ситуации! Ну да ладно для меня это пройденный этап. А обьяснить я ничего вам не смогу -это надо вас с собой было брать и там в грязи в пыли с кровью в глотке ( вкус своей крови и запах чужой крови на жаре остался до конца жизни) все без обьяснений станет на свои места. Там все быстро выясняется кто есть кто. Вот там и можно разобрать кто ты есть на самом деле. Но это в прошлом! Теперь я стал другой ! Даже в морду не всегда первый готов дать! А иногда бы и надо ,да боюсь убить могу! А это грех! Но я надеюсь ,что вы Националист научитесь отличать солдата от наемника! Мои все предки и родные всегда воевали ,но никогда не были наемниками. Надеюсь вы поймете со временем разницу. Ваш ,аноним...
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Националист (гость) 05-12-2018 14:56:32   #19 [ru]
Ваш Аноним, может хочешь повторить?!

http://imglink.ru/pictures/05-12-18/02c61855d1a39a03d24e68fac6fc0cce.jpg
 
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