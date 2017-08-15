Какие продукты этим летом уничтожил Россельхознадзор

Холодное неурожайное лето не стало препятствием для российского государства в борьбе с едой

6 августа исполнилось три года закону о контрсанкциях – так назвали российское продуктовое эмбарго против Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Эти страны весной-летом 2014 года ввели санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний в ответ на действия Кремля во время украинского кризиса. Контрсанкции с горькой иронией охарактеризовали санкциями против россиян, «бомбёжкой Воронежа», так как они лишали граждан качественных европейских продуктов. Но у них нашлось и немало сторонников – как считается, благодаря эмбарго стало расти внутреннее российское производство продуктов питания.

Быстрее всех на контрсанкции среагировал русский язык. Ввозимые нелегальным способом европейские сыры и колбасы тут же вернули к жизни подзабытый советский термин «запрещенка». Появились шутки про «краснодарский блючиз» и про «белорусские креветки» (как считается, через соседнюю страну идет немалая доля нелегального импорта). В интернете продолжают всплывать фотографии россиян, которые после уничтожения продуктов, пытаются среди них найти уцелевшие.

Тем не менее, как показывает анализ сообщений Россельхознадзора, европейским санкционным продуктам под гусеницами российских бульдозеров большую конкуренцию составляют турецкие овощи и фрукты. Они некоторое время из-за событий в Сирии также были под санкциями. Но сейчас ввозятся в Россию вполне легально, но статистика показывает, что и незаконных турецких продуктов Россельхоз находит немало.

Яблоки

Неблагоприятные погодные условия этого лета, которые заставили фермеров корректировать ожидания от урожая, а цены на продукты – расти, контрсанкциям никак не помешали.

Яблоки остаются самым ненавидимым российским государством европейским продуктом. Чаще всего за июнь-июль 2017 года встречались именно сообщения об уничтожении польских яблок, которые провозились через Беларусь. Так, 28 июля раздавили 212 килограммов польских яблок и 539 килограммов редиса из Эстонии. В Саратовской области 27 июля раздавили еще 2910 килограммов. За июнь было уничтожено около 279 923 килограмм польских яблок. С начала июля всего в России обнаружили и уничтожили более 109 тонн польских яблок. А 1 августа в Псковской области уничтожили более 54 тонн польских яблок, открыв счет августовским раздавленным продуктам.

Июнь

В необычно холодном и дождливом июне уничтожены 968 килограммов сладкого перца из Турции, 650 килограммов испанских персиков, 21 тонна груш из Польши, 22 тонны клубники из Ливанской республики, 18 тонн польских томатов, 206 килограммов красной икры горбуши, 7,5 тонн черешни, 19 тонн томатов из Турции. Лидер июньского рейтинга уничтожения – польские груши (58 тонн).

В городе Энгельс Саратовской области после контрольно-надзорных мероприятий «в местах несанкционированной торговли» уничтожили почти 665 килограммов томатов, 2,8 килограмм свежего перца, 784 килограмма свежих огурцов.

Июль

В июле Россельхознадзор темпы уничтожения продуктов не сбавил. Было раздавлено 453 килограммов миндаля, 474 тонны продукции животного происхождения, три тонны белгородской корюшки, 233 килограмма икры, 1792 килограмма – томатов, яблок, грибов шампиньонов из Турции и Польши, 90,4 тонн масла сливочного из Казахстана были переработаны на корм животным, 323,3 килограммов персиков из Италии, 245 килограммов гранатов из Нидерландов, три тонны грецких орехов из Украины.

Также за июль у пассажиров в аэропорту Новосибирска, например, изъяли 196 килограммов продукции животного происхождения (мясо-молочная продукция, рыба, мед). У этой продукции отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы и разрешение Россельхознадзора на ввоз в Россию. Все, что удалось изъять, было сожжено.

В июле Государственная дума отклонила законопроект о передаче запрещенных продуктов для социальных нужд. Эксперты прогнозируют подорожание осенью по крайней мере пяти продуктов питания: мяса, сыра, меда, кофе и риса.

Анна Гилёва

«Открытая Россия»