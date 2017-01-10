Наши рекорды: уничтожено 9000 тонн еды

Россельхознадзор гордо рапортует: с момента введения антисанкций в России уничтожено 9 тысяч тонн еды.

То есть 9 миллионов килограммов продуктов раздавили тракторами и выкинули на свалки эти соколики. Включая 389 тысяч килограмм мяса и птицы.

Жалко, что Россельхознадзор не сообщает ответ на вопрос, интересующий всю страну: кому от этого стало лучше?

Или: почему бы эти продукты не уничтожить путём съедания теми, кому и покупка еды в дом выходит накладно?

Например, государственная статистика говорит нам, что в России 617 тысяч детей-инвалидов.

Наверное, не все семьи с такими детьми – малоимущие. Возьмём пропорцию для всего населения. У нас 13% за чертой бедности. Значит, из общего количества семей, где есть дети-инвалиды (будет считать для простоты, что их 617 тысяч – по количеству детей), 80 210 семей, где есть ребёнок-инвалид, за чертой бедности.

Таким образом, если бы эти продукты не давили тракторами, а передали таким семьям, то все полтора года «антисанкций» они могли бы получать бесплатно полтора килограмма продуктов в неделю, начиная с 6 августа 2015 года. Наверное, не отказался бы от такой прибавки человек, чей доход меньше 9 700 рублей в месяц и он на эти деньги должен за ребёнком-инвалидом ухаживать.

Получается, что даже если государству так важны эти идиотские (и вредные) «антисанкции», то можно было бы реализовать часть с уничтожением продуктов так, чтобы 80 210 семьям, чья жизнь особенно горька и тяжела, стало немного лучше.

Да, государство понесло бы определенные затраты в смысле распределения, но так и уничтожение не бесплатно.

Что мы получили вместо этого?

1. Бизнес, который вез эти продукты, разорился или понёс большие убытки.

2. На прилавках мы видим замечательные белорусские мидии и прочие деликатесы, растущие только на тёплом атлантическом побережье этой страны.

3. Бедные не получили бесплатной еды, и их жизнь не стала легче.

4. Рост цен на продукты ударил по каждому домохозяйству в стране, а особенно сильно – именно по бедным.

5. Сказочно обогатились таможенники и сам россельхознадзор, чиновники которых принимали решение «это уничтожить, а это не надо». Понятно, что предприниматель, привезший фуру с продуктами, готов будет заплатить любую взятку, лишь бы его товар не уничтожили.

Такое впечатление, что где-то действует штаб вражеского командования, управляющий Кремлём. Каждый день они сидят и придумывают новую операцию «Как сделать обычного человека беднее, а коррупционеру дать новую возможность», а Кремль эти операции блестяще реализовывает.

Алексей Навальный