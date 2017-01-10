A- | A | A+ 12pt №1, 10 января 2017 года. Високосный год смертей Високосный 2016-й год уже заканчивался, и всё говорило о том, что в России всё самое страшное уже произошло и ничего особенно трагичного уже не произойдёт. Однако эти ожидания оказались омрачёнными самыми тяжёлыми трагедиями за весь и без того очень непростой год: в Иркутске случился мор от употребления вовнутрь спиртосодержащего препарата для ванн «Боярышник» и почти одновременно в который раз снова дружественном нам Стамбуле пристрелили российского посла. А следом в Сочи разбился и затонул Ту-154 Минобороны России, летевший в охваченную гражданской войной Сирию. Так Россия закончила этот со всех точек зрения непростой год. Символичными эти события стали не столько по части трагедий, постигающих нас всё чаще и чаще, сколько по реакции на них официальных властей страны. Остановимся на трагических последствиях потребления злосчастного иркутского «Боярышника». То, что последние годы население страны всё стремительнее деградирует, ни для кого не секрет. Новый этап деградации наступил после того, как президент В.Путин в 2014 году посочувствовал российскому народу и посоветовал нам на пару лет потуже затянуть пояса. Совсем не страшные для нас санкции Запада и губительные для наших заклятых друзей ответные антисанкции привели к тому, что бюджет страны сильно прохудился. Поправлять его решили увеличением акцизов на топливо, винно-водочные изделия и табак. В результате роста цен на эти товары внутри страны сократилось потребление населением бензина и водки. На самосад, правда, россияне пока вроде не переключились. При этом нужно знать наш народ – пить в стране меньше не стали. Просто кое-кто вместо водки, как в лихие 90-е, стал употреблять внутрь различные балдёжные спиртосодержащие жидкости. В Туве культура потребления различных «фунфыриков» была привита в те незабвенные времена предпринимателями типа Тунёва и Кара-оола, которые с блеском торговали в своих ларьках кто средством для мытья окон «Чистый», кто лосьоном «Облепиха», а кто-то без фантазий обычным «Технарём». В «нулевые» в некоторых недоразвитых регионах России на удорожание водки наложились другие ограничительные меры по торговле легальным спиртным, принимаемые местными властями. Делалось это в интересах тех руководителей регионов, что пробавляются спиртовым бизнесом. К примеру, в Туве очевидный поворот государственной политики в пользу торговцев пойлом случился после 2007 года, когда к власти пришли силы, взращенные на спаивании населения. Теперь уже законодательно просматривалась тенденция на резкое сокращение торговых точек, имеющих право торговать водкой, и ещё более радикальное сокращение времени легальной продажи винно-водочных изделий. Короче, власти всеми дозволенными способами под лозунгом борьбы за здоровье нации принялись загонять легальную торговлю в тень, освобождая рынок для деятельности разного рода тунёвых-караоолов, отравляющих население в условиях искусственно созданного дефицита винно-водочных изделий различными суррогатами и просто «левой» водкой. Не случайно в этой глупости (если не сказать вредительстве) больше всех отличилась как раз Тува, власть в которой произросла из торговли спиртосодержащими жидкостями и которая до сих пор во многом зависит от доходности торговли суррогатами и фальсификатом. В этой связи показательно, что после прихода к власти в Туве в 2007 году спиртово-наркотической братвы одним из первых инвестиционных проектов республики, профинансированных из бюджета Тувы по статье «развитие агропромышленного комплекса», был проект строительства водочной линии «Чагытай». Причем деятельность этого ГУПа показательно началась с «неожиданной» кражи акцизных марок в объёме, достаточном для полугодового производства водки этим предприятием. Не случайно линия «трудилась» в три смены, а её легальной продукции на прилавках Тувы почти не было – всё шло «леваком», обогащая причастных к этому производству. Но, видимо, жадность караоолов была настолько великой, что им в кратчайший срок удалось довести ГУП «Чагытай» до банкротства. Время течёт, а нравы представителей власти не меняются. Видимо, для того, чтобы в республике бойчее шла предновогодняя торговля «Боярышником» и «Технарём», а в магазинах Тунёва и Кара-оола могли резко возрасти объёмы продаж нелегальным пойлом, правительство Тувы запретило по всей республике 31 декабря легальную торговлю водкой. В эту волну, в частности, оперативно встроилась «Тувапечать», в чьих ларьках теперь без помех можно приобрести этот самый «Боярышник» в любом количестве. Можно много говорить о вреде и пользе употребления различных препаратов, содержащих спирт, и караоолы-тунёвы здесь не будут главными фигурантами, если узнать, что, по словам министра здравоохранения России, в 2015 году от употребления «Технаря» и спиртосодержащих жидкостей типа «Боярышник» в России умерло более 40 тыс. человек. Но власти безмолвствовали, пока в Иркутске не случился суррогатно-алкогольный мор. А ведь деятельность в России подобных караоолов-тунёвых только на первый взгляд безобидна. По официальным данным продажа различного фальсификатно-суррогатного пойла наносит бюджету страны ущерб до 1,2 трлн. рублей в год. Более трети проданной винно-водочной продукции в стране официально никогда и нигде не производилась. Весь этот теневой бизнес «крышуется», в том числе и в Туве, как правило, официальными региональными властями и продажной полицией. Иначе он просто не мог бы просуществовать и месяца. В связи с этим вспоминается история с привлечением к уголовной ответственности по надуманному поводу сотрудников налоговой инспекции Тувы. Там история начиналась с того, что премьер Тувы попросил начальника Госналогслужбы по РТ «проверить на законность» деятельность некоторых предприятий, легально торгующих винно-водочными изделиями. А тот не стал действовать «по списку» и проверил всех, кто торгует акцизным товаром. В итоге под налоговым прессом оказались фирмы-нарушители, имеющие непосредственное отношение к семье караоолов... Следом Шолбан Кара-оол обратился к руководителю СУ СК по РТ Чудан-оолу с просьбой привлечь к уголовной ответственности уже самого начальника Госналогслужбы по РТ. В результате разразившегося скандала Чудан-оол был уволен с работы Указом Путина, и ему пришлось несколько лет отсиживаться в другом регионе, пока его не «попросили» и оттуда. Теперь он «совершенно случайно» снова оказался в Туве, но теперь уже в роли заместителя премьера Кара-оола... Скорее всего, он и в этой должности будет служить Кара-оолу и «кошмарить» его конкурентов. Впрочем, не во всех регионах страны реакция на трагедию в Иркутске была такой человеконенавистнической. К примеру, в рамках уголовного дела следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия в одном из районов Иркутска. В результате был обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Уголовное дело о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Правоохранительными органами зафиксировано уже 122 сообщения об отравлении граждан метанолом. Среди погибших от употребления концентрата «Боярышник» 74 человека, 31 пострадавший находится в лечебных учреждениях. Суд в Иркутске арестовал одного из главных фигурантов дела об отравлении «Боярышником». Подозреваемая по делу об отравлениях в Иркутске замминистра Нефедова госпитализирована. Бийские правоохранители проводят профилактические рейды по выявлению и изъятию из оборота непищевой спиртосодержащей продукции для того, чтобы не допустить повторения трагедии, которая произошла в Иркутске и унесла десятки жизней. Полицейские установили, что в складском помещении одной из фирм города хранятся косметические лосьоны, продажу которых в России недавно запретили. Всего они изъяли 315 флаконов экстракта «Боярышника» и 245 флаконов косметического лосьона «Вито-Септ», который содержит спирт. В одном из торговых комплексов Ставрополя было обнаружено более 1 тыс. бутылок лосьона «Боярышник» с явными следами контрафактности. Эксперты установили, что продукция содержит кротоновый альдегид, который усиливает токсическое действие спиртосодержащих жидкостей. По этому факту возбуждено два уголовных дела. С сентября по декабрь 2016 года в крае выявлено более 140 фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъято около 32 тысяч бутылок алкоголя объемом более 22 тысяч литров. В соседней с Тувой Хакасии торговля «Боярышником» и другими спиртосодержащими жидкостями была также запрещена. Но там, в отличие от Тувы, никаких препятствий для легальной торговли винно-водочными изделиями пока не чинится. Наверное, правда состоит в том, что сам губернатор Хакасии Зимин, в отличие от нашего, в водочно-дегенеративный бизнес не вовлечён. А теперь давайте посмотрим на проблему потребления различных суррогатов под другим углом. Так уж ли не прав премьер Тувы Ш.Кара-оол, фактически создающий в Туве тепличные условия для торговли «Боярышником» и ему подобными суррогатами? Как известно, на Руси пили всегда. Страна северная, морозная, люди в ней проживают широкой души, добродушные и приветливые. В своё время даже православие русичи выбрали христианство вместо ислама по той причине, что ислам винопитие запрещает. На Руси проблему некачественного алкоголя решали разными путями. К примеру, Д. Андропов (был такой Генсек КПСС), для того, чтобы меньше пили всякого дерьма, специально распорядился наладить производство дешёвой водки (которую так и называли – «андроповкой»), чтобы она была доступна всем и препятствовала распространению всякого рода пойла. А вот его сменщик Горбачёв решил бороться с пьянством, в связи с чем было радикально сокращено производство (следовательно, и потребление) легальной водки и другого алкоголя. Население отреагировало на вмешательство государства в частную жизнь и тут же массово перешло на самогон, частично – на употребление различных суррогатов – от лосьонов до клея, включая дихлофос и антистатик «Лана». Государство теряло огромные деньги, а население – здоровье. В это время предтеча нашей «Единой России» – КПСС с азартом устраивала демонстрации безалкогольных свадеб, как бы не замечая, что в это же время миллионы граждан травились всяким пойлом. Собственно говоря, что-то похожее происходит и сейчас. И, судя по официальной реакции властей, самые тяжёлые времена нас ждут впереди. Только теперь меры принимаются иные – с перекосом в обратную сторону. К примеру, в Иркутске привлекли к уголовной ответственности заместителя министра имущественных отношений только за то, что та пролонгировала аренду торгового помещения, где впоследствии торговали «Боярышником». Вот и выходит, когда в год вымирало от пойла по 40 тыс. человек, это никого особо не волновало. А когда в одном отдельно взятом городе 74 потребителя вовнутрь наружного средства для ванн скончалось, запрещать вдруг стали всё, в том числе (как в Туве) и легальную торговлю водки, создавая тем самым реальные предпосылки для роста потребления опасного для здоровья спиртосодержащего зелья. Однако есть аспект, на который, на мой взгляд, мало кто обратил внимание в трагической иркутской истории. Немногие отметили, что среди десятков скончавшихся от потребления «Боярышника» оказались не только бомжи и бичи. В компанию несчастных потребителей суррогатов попали и вполне добропорядочные граждане – медсёстры и даже учителя. Как выясняется, в условиях порождённого российскими властями кризиса даже эта категория уже не в состоянии оплачивать водку хорошего качества и вынуждена закупать коробками и пить злосчастный «Боярышник». А это – очень серьёзный социальный симптом. Я не стану учить Путина, что ему делать. Но, кажется, совершенно очевидно, что в России хорошая качественная легальная водка должна быть доступна гражданам всех категорий. И значительное увеличение цен на разного рода спиртосодержащие жидкости проблемы не решит. Эти тунёвы-караоолы всё равно найдут, чем травить народ и на чём наживаться. Думается, что без возврата государственной монополии на производство спирта этой проблемы не решить. А госмонополия позволит не только обезопасить потребление алкоголя, но и вернёт в бюджет триллионы, что весьма актуально в условиях международных санкций и бюджетного кризиса страны. Осмелюсь посоветовать В.Путину меньше назначать на губернаторские должности и МВД разного рода «предпринимателей», «поднявшихся» на сомнительном винно-водочном бизнесе. Как известно, чёрного кобеля не отмыть добела. И разного рода тунёвы-караоолы вряд ли когда-нибудь смогут стать людьми государственного мышления, ведь для них, скорее всего, всегда нажива будет главным в жизни ориентиром. В создавшихся условиях, что бы с ними ни делали, как бы их ни били по рукам, они будут принимать все зависящие от них меры по созданию искусственных преград для приобретения населением легального продукта в цивилизованных торговых местах во время, удобное для граждан. И если запретят производить и потреблять, вздуют цены на спиртосодержащие жидкости типа «Боярышника», люди начнут извлекать «балдёжник» из сапожной ваксы... Неужели именно это нужно нашему обществу? Но, а к тем, кто в припадке жадности запретил торговлю водкой под Новый год, нужно принимать меры медикаментозного воздействия. Их просто нужно отправлять в психиатрию для дальнейшего обследования состояния нервной системы и общей профпригодности. Эти руководители, судя по всему, либо чрезвычайно коррумпированы, либо серьёзно психически больны и неадекватно воспринимают сегодняшние реалии. Так что использование их на подобных должностях создаёт угрозу для безопасности государства – население и так недовольно деятельностью правительства, а традиции спиртовых бунтов на Руси известны... Впрочем, алкогольный вопрос в России – лишь часть большой проблемы взаимоотношений населения и государства. Но об этом мы поговорим в следующих номерах. Кондрат Пчёлкин (прочитано 804 раза) http://risk-inform.ru/article_6402.html +7

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Аноним (гость) 11-01-2017 16:04:14 #8 [ru] Один губер рассказывал как здоровался с Шолбаном. Он ему по голове ставил шелбан, так и здоровался с ним. 0 Аноним (гость) 11-01-2017 14:32:45 #7 [ru] В статье много букв не и есть неточности (тот же Андропов ) -можно было бы вовсе коротко написать В Туве не выгодно продавать легально водку потому как все легальное стоит на учете в ЕГАИС ( как то так система называется, если не точно обозвал ,то виноват) а это не выгодно бутлегеру кара-оолу и поэтому запретив легальную продажу водки в Туве и наладив выпуск фанфуриков он теперь имеет максимальные доходы с боярышника -не все поедут за 500 км за бутылкой водки! И второе ,что нужно отметить то как только в России запрещали водку то такоеочревата для власти серьезными последствиями. Когда Николай II запретил употребление алкоголя, случилась революция 1917 года, а когда Горбачев ввел «сухой закон» - рухнул Советский Союз. Так что осталось немного подтолкнуть и власть рухнет -надо только запретить боярышник. Люди протрезвеют и задумаются ,а на хрена онивсласть имущие нужны и зачем мы их содержим? 0 Аноним (гость) 11-01-2017 13:51:58 #6 [ru] Посла застрелили, а автора за слова "пристрелили посла" самого пристрелить бы. -4 Аноним (гость) 11-01-2017 12:12:44 #5 [ru] Круглосуточные аптеки вообще обнаглели. 40-50 рублей, и компания из 2-3 человек уже готовы. Тувинцам больше не надо. 0 Аноним (гость) 11-01-2017 12:08:50 #4 [ru] Мерген Балыкаевич, сдал без боя Тувинское предприятие НХП. Где сам долгое время незаконно, но под крышей Юры Кара-оол торговал круглые сутки шмурдяком. Сейчас хозяева сами Кара-оолы. Вся республика знает эту круглосуточную точку. Обслуживают всех без перерыва на обед. Люди пьют, разоряются, травятся, дерутся, приносят беды семьям. Дурака Мергена, за послушный характер, устроили каким-то начальником в бюджет. Слова главы республики Тува Ш. Караола резко расходится делами. Говорит красиво, а на самом деле простые жители для него БЫДЛО. Шойгу С К, услышь нас, забирай его в министерство обороны России, назначьте главным по Сирии. Он же у вас, настоящий полковник. +4 Аноним (гость) 11-01-2017 10:38:28 #3 [ru] "скончавшихся от потребления «Боярышника» оказались не только бомжи и бичи" - на самом деле среди умерших всего один бомж, остальные были вполне себе добропорядочными людьми, у которых просто нет денег на нормальный алкоголь. Бомжей и бичей вообще никто не считает - в канаве зарыли как собак без счета. +2 Аноним (гость) 11-01-2017 08:13:14 #2 [ru] Анониму №1. Сергей Семёнович ещё от новогодних выходных не отошел, вот и пишет что попало. Видать, боярышник уничтожал сам лично своим горлом))) -4 Аноним (гость) 11-01-2017 06:46:34 #1 [ru] Д. Андропов - был такой Генсек???? Помню Юрия Владимировича Андропова Генсеком ЦК КПСС... Но чтобы Д. Андропов???? И Горбачев был сменщиком Черненко, а не Андропова... Может быть я какую-то часть нашей истории пропустил, а Сергей Семёнович? 0 Остальные материалы номера 1: Свежий анекдот

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