    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-12-2016 #1[ru]

За 10-летнее правление Кара-оола столица получила: Сажу, от которой задыхаемся при первом же вдохе, выйдя из дома. Дорогой уголь, который покупаем уже ведрами. 110 % доверия на выборах. Бесконтрольные, несанкционированные свалки вокруг городов. Министров-уголовников. Депутатов-обезьян, интеллигентов-лизоблюдов и криминальные структуры чёрных братьев, которые «контролируют» малый, средний и крупный бизнес республики.

Аноним, 29-12-2016 #2[ru]

С девятого км города не видно ночью зимой из-за сажи.

Аноним, 30-12-2016 #3[ru]

Посмотрим, как Кара-оол ответит на призывы Путина поднимать экологию на местах. Или ума не хватит? Решив данный вопрос, можно хоть как-то оправдать свое присутствие у власти! Жители задыхаются от сажи, а он со своим окружением почивает за городом, в экологически чистом месте! Даже здесь выделяет себя от народа.

Аноним, 01-01-2017 #5[ru]

Карлик – вор.

Аноним, 03-01-2017 #9[ru]

Ёпта если есть конкретные доказательства и факты – езжай в Москву. Там каналы еще тебе и заплатят за такой эксклюзив! А так живьем тебя съедят тут! И никакая Прокуратура и ФСБа тебе не помогут, тем более – РИСК!

Аноним, 05-01-2017 #12[ru]

Карлик хитрый, заметает следы многомиллионного воровства бюджетных средств по линии минсельхоза. Используя новогодние длинные выходные, пока отдыхают чекисты, на птицефабрике организовал якобы «чрезвычайную ситуацию». Хочет списать все схемы махинации на сотни миллионов рублей на организованную самим же аварию. На самом деле предприятие давно не работает, деньги на развитие, выделенные минсельхозом России, чудесным образом переведены на личные счета семьи и работают в банках, принося неплохие проценты хозяину. Жулик Карла. Готов на всё, лишь бы удержаться у власти.

Аноним, 28-12-2016 #1[ru]

– А когда несколько дней назад отравились, умерли больше 70 человек, почему не объявлялся траур по всей стране, как после крушения ТУ-154?

– Потому что вы скот, а летела – элита.

Аноним, 28-12-2016 #3[ru]

Номеру 1. Давайте по наркоманам от передоза умерших скорбеть и трауры объявлять. На ВСЕХ бутылках боярышника было написано – «Не для приема вовнутрь». Предупредили же не пить – умрешь, дебил! Пили сознательно: значит, хотели себе смерть причинить, а это самоубийство – тяжкий грех. Какой траур по самоубийцам?

Аноним, 29-12-2016 #4[ru]

#3, какой траур по скоту? Да, №3?

Аноним, 29-12-2016 #5[ru]

А что, бомжи и алкаши, всякое говно пьющие – это элита, по которой общенациональный траур объявлять?

Аноним, 28-12-2016 #1[ru]

«Корова-кормилица», «Кыштаг для молодой семьи», «Социальный картофель», «Социальный уголь» – такие программы подходят для Сирии, где сейчас будет восстановление экономики после войны, в Африке, где уровень бедности зашкаливает. Вообще-то стыдно такие проекты восхвалять со всех трибун. Если уж продвигать, то без пафоса, т.к. такие проекты говорят о несостоятельности власти оказать помощь всем и сразу. Точечная помощь – это вообще работа социальных структур, это их ежедневный труд, а в Туве преподносится, как нечто сверхважное, будто бы экономика от этих мелких проектов в Туве в разы поднялась. Правильно говорит В. Салчак – «маниловские проекты», проекты, которые на перспективу не работают, а дают единичный результат для какой-то конкретной семьи, который особо не влияет на общее социально-экономическое развитие Тувы. Команда Кара-оола Ш.В. думает как-то мелковато... Бесперспективняк, короче!

Аноним, 28-12-2016 #2[ru]

Вы правы. Вместо того, чтобы искать виноватых в малых показателях на не эффективных заседаниях и пытаться корректировать цифры, позорно добирать и давить на районы, надо действительно уровень жизни населения поднимать. Не для Кремля и для рейтинга, а просто чтобы было видно невооруженным глазом и чувствовалось населением улучшение жизни, а не позорное существование. Сколько в социальных сетях народ просит о получении полной зарплаты, о городских и районных автобусах и т.д.

P.S. В городе Абакане стоят две елки новогодних. Одна Мэра в Черногорском парке, а вторая губернатора у здания Правительства. Что бы о руководителях Хакасии не говорили, я их больше уважаю...

Эрмак, 29-12-2016 #3[ru]

Прочитал... И сразу видно, что доходную часть бюджета Тувы автор фактически не затронул... А пополнит ли «корова» пусть даже и «кормилица» сам бюджет? Показатели по намолоту зерна говорят о том, что дальше уже скатываться некуда. Как утверждал знаменитый персонаж, который все искал «дно падения экономики», а потом его взяли на взятке, – мы уже на самом дне.

Аноним, 31-12-2016 #4[ru]

По федеральному каналу показали, как шерстят хакасское правительство: взятки, коррупция, откаты... Когда-то недоступные чиновники, сникшие и подавленные, в наручниках, должны также будут ответить и за кражу бюджетных средств. Неужели взялись?

Аноним, 02-01-2017 #6[ru]

Валерий Болай-оолович – наиболее внятный и понятный нам. Человек, который, к сожалению, всегда находится в оппозиции к существующей власти, и во времена Ооржака, а сейчас при Кара-ооле. Видно, что у человека душа болит за нашу республику. Ни капли фальши, лженадуманности. Все адекватно и доступно. А Вам, выдумщикам, скоро конец. Хватит нас опутывать бесперспективными идеями. Меньше воровать надо и работать в интересах народа, тогда всем бы хватило.

Аноним, 03-01-2017 #7[ru]

Вот блт, сказочники – откуда столько молока надоили? Молоко все привозное, у нас наше молоко вроде было, но оно было либо прокисшим, либо прокисало в течении пары часов и вообще имело запах и вкус коровника. Сейчас не вижу, это и понятно: никто такое молоко не купит, муку нашу тывинскую, мать вашу, я в последний раз видел во времена СССР, откуда столько намолотили-то? И где она продается? Сами намолотили и съели, видимо. А яйца столько откуда взяли – свои между ног тоже приплюсовали, видимо. Да хоть всех мужиков внести в эту статью, столько не получится, сами чиновники высиживают что ли? Птицефабрика вроде – банкрот.

Аноним, 06-01-2017 #8[ru]

Геноцид тувинского народа продолжается благодаря караоолу и будет продолжаться.

Аноним, 28-12-2016 #2[ru]

Перед приездом федеральных министров, наверное, создаётся видимость работы. Степашин после Тувы был в Грозном Чеченской Республики. Там действительно было на что посмотреть. Дома по-настоящему сданы...

Аноним, 29-12-2016 #3[ru]

На фото не хватает мужика с гармошкой, медведя на цепи и козла в бубенчиках. С новосельем Вас, «дорогие земляки»!

Аноним, 29-12-2016 #4[ru]

И на заднем плане портрет президента Путина! С Новым Годом, бездомные!

Аноним, 30-12-2016 #8[ru]

У нас никто никогда не ходит, никому ничего не надо! Сидят в кабинетах, ненавистные! Сами себя выбирают и жируют на наших слезах.

Аноним, 28-12-2016 #2[ru]

Якушева люди видят уже на стройке терапевтического корпуса рядом со старым кладбищем (красный дом).

Аноним, 03-01-2017 #3[ru]

Тыва полна проходимцев карликовских, поэтому живем в нищете по самое нехочу!

Аноним, 28-12-2016 #1[ru]

Пишите в счетную палату России, в СФО Меняйло. Чтобы там были в шоке.

Аноним, 03-01-2017 #2[ru]

Хоть запишись, если бы хоть еще читали те, кому пишут, немножко бы получше жили! Всю правоохранительную и судебную систему надо менять – выкинуть всех сук зажравшихся!

Аноним, 06-01-2017 #3[ru]

Я внимательно прочитал, как не выдают зарплату, но что поразило – 1123 раза прочли до меня и только двое отреагировали. Выходит, что никого не волнует отсутствие зарплаты, или это обычное дело или всем наплевать? Вот такие патриоты в Туве – видимо, это не патриотично волноваться о своих согражданах.

Аноним, 30-12-2016 #6[ru]

Нужно все материалы отправлять в Москву. Только там могут решать наши проблемы. И отказаться от молодого преемника Кара-оола. Слишком молод и неопытен. Аналог молодого Кара. И фотки нашего крематория во все федеральные СМИ. Пусть узнают «эффективную» работу нашего губернатора.

Аноним, 02-01-2017 #8[ru]

Соседке бабушке выписывали квитанции, общая сумма за свет и энергию – 7000 ежемесячно. Жила одна, внучка учится в другом городе. Бабушка подала заявление на перерасчет, ее долго футболили между городом и п. Каа-Хем. После долгих и бесполезных поездок между кабинетами у нее началось обострение хронических заболеваний. Кроме того, пока она 2 месяца искала правду, ей нарисовали еще большую сумму, 24000 за 2 месяца. У бабушки минимальная пенсия, т.к. работала чабаном, хотела оформить субсидию, там сказали: почему одна живешь в благоустроенной квартире? Тебе субсидия не положена. В итоге появились люди, которые стали интересоваться ее долгами и квартирой. По квитанциям она ежемесячно оплачивала комм. услуги. Остается ей обратиться в прокуратуру.

Аноним, 02-01-2017 #11[ru]

Криминал Улуг-хема по наркотикам крышуют, как поговаривают в народе, ЮК, Б-С.

Аноним, 28-12-2016 #3[ru]

Конституционный суд РТ провел научную конференцию в 2013 или в 2014 году по развитию конституциализма в субъектах РФ. Вещь хорошая, нужная. На три дня конференции было потрачено 2 млн. рублей из бюджета республики. Жили участники конференции в люксовых номерах, дарили каждому подарки в национальном стиле, кушали в Алдан-Булаке, сопровождали на ночевку в номера девочки-артисточки из минкульта. Соорганизатором было Правительство РТ, ТувГУ. Но финансовые расчеты проводили сотрудники КС РТ – Чикашов и Ондар. Видно, откат малый дали другим соорганизаторам конференции, либо подарки забыли подарить. Вот и возникло дело – хищение республиканских бюджетных денег либо нецелевое их использование.

Аноним, 28-12-2016 #4[ru]

Ворон ворону, а судьи судье глаз не выклюют.

Аноним, 28-12-2016 #7[ru]

Сестра жены Саая Аяса, это – жена известного сысоева.

Аноним, 28-12-2016 #8[ru]

Правильно все следопыты сделали. Сейчас Ондар подумает, что Чикашов на свободе мандарины жрет, его сливает по полной, а он парашу нюхает. Обидно... И начнет показания давать, кто, сколько и т.д. – простая следственная тактика. Вынужден будет на себя группу лиц тянуть, понимая, что М. Чикашова начнет мужа на условный срок тянуть, а значит, и его как подельника потянет вместе. А если не начнет Эдика топить, что вряд ли из-за обиды, пойдет один, в одиночку и без помощи извне, а в данном случаи это Верхсуд Тувы, сядет реально. Эдику надо бы солидарность проявить, в СИЗО недельку посидеть, а затем по состоянию здоровья «слится» из-под стражи. Тогда и уши жены не торчали бы так явно и Ондару «пургу» прогнать, чтобы не особо верещал.

Аноним, 29-12-2016 #9[ru]

Надо бы ей самой уйти с должности. Как она может именем Российской Федерации принимать решения при таких семейных обстоятельствах...? Тем более, она – заместитель руководителя суда.

Аноним, 29-12-2016 #11[ru]

В последнее время заметила, что очень многие судьи нагло не исполняют своих прямых обязанностей, установленных процессуальным законом. Судья зачастую производят имитацию осуществления правосудия, то есть производят видимость осуществления правосудия «для галочки»… Особенно обнаглели судьи апелляционных инстанций, которые отводят на судебные заседания по 5 минут, не дают возможности выступить и изложить позицию перед всем коллегиальным составом суда, перебивают сразу же на первой фразе, стараясь сбить с толку выступающего.

Эрмак, 29-12-2016 #13[ru]

Аноним №11... А если короче, то судьи все делают для уничтожения Федерации. Для того, чтоб в Обществе зрела ненависть к Государству. И чтоб РФ вслед за СССР и империей...