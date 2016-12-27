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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2016 год / № 52, 27 декабря / Тува: территория беспредела
   
 
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№52, 27 декабря 2016 года.

Тува: территория беспредела

Продолжается скандал, инициированный Министерством энергетики вокруг ООО «ЭнергоУчет», которое оказывает услуги по установке современных приборов учёта электроэнергии. Сначала Минэнерго республики и АО «Энергосбыт» приняли решение привлечь правоохранительные органы для борьбы с конкурентами. Но, поскольку у нас цивилизованным способом бороться с конкурентами не умеют, то они подключили правоохранительные органы. Для этого больше всего подходят продажные полицаи.

Кто кому сколько заплатил, пока остается тайной, но совершенно очевидно, что в МВД Тувы кто-то реально погрел на этом руки. И полицаи активно включились в это дело: начали преследовать работников, чтобы выдавить их с этого прибыльного рынка. В связи с этим руководство ООО «ЭнергоУчет» вынуждено было обратиться в прокуратуру, которая начала проверку правомерности действий сотрудников полиции. Почуяв опасность, полиция прекратила открытые враждебные действия против работников и прекратила слежку, однако, как удалось выяснить ООО «ЭнергоУчет», продажные полицаи, пользуясь тем, что ими были оперативным путем получены данные на работников ООО «ЭнергоУчета», стали названивать им по сотовым телефонам с угрозами расправы. Проверка показала, что телефонные звонки осуществлялись, в том числе, и из дежурной части МВД.

21 декабря в телегазете ТНТ (Доска объявлений) появилось объявление в рекламном блоке, где написано, что в Кызыле якобы появились мошенники, которые устанавливают электросчётчики. ООО «ЭнергоУчет» называют псевдофирмой. Сообщается, что энергетики ходят по домам и квартирам, и ими озвучивается легенда, что по закону надо срочно менять счетчики. На самом деле действительно многим пора менять ненадлежащие электросчетчики. Но делают это граждане добровольно, чтобы не переплачивать за свет.

В соответствии с законом «Ресурсоснабжающие организации (в данном случае АО «Тываэнерго») не вправе отказывать обратившимся к ним лицам (население, организация, установившая счётчики – ООО «ЭнергоУчет») в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета электроэнергии, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют». Публично сообщается, что заменять счётчики может АО «Тываэнерго». Однако, как стало известно, у АО «Тываэнерго», скорее всего, отсутствует лицензия на установку электросчетчиков.

Да, могут быть разные нюансы. Однако факт: ООО «ЭнергоУчет» работает не только в Туве, но и в соседней Хакасии, а также во многих других регионах России, где помимо установки электросчетчиков осуществляют техническое обслуживание этих приборов, включая работы по прочистке фильтров, проверки сохранности пломб и контроля за работой счетчиков. Неужели Тува – такая дыра?

ООО «ЭнергоУчет» не хочет ни с кем конфликтовать. Оно решило достигнуть согласие, с 5 декабря пытается найти возможность заключить с АО «Тываэнергосбыт» и АО «Тываэнерго» соглашения, но те немотивированно избегают этого соглашения. Более того, в агитационных целях привлекают таких давно скомпрометированных непорядочных личностей, как Августа Переляева, выдающая себя за юриста, хотя таким образованием она не обладает. Видимо, аргументов больше нет.

Из всего этого видно, что «Тываэнерго» и «Тываэнергосбыт» преследуют цель вытеснить ООО «ЭнергоУчет» с рынка республики. Видимо, они полагают, что это им выгодно.

О том, что выгодно жителям республики, мы узнаем после проверки прокуратуры.

Наш корр.

(прочитано 191 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6397.html
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