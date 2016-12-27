Тувинские нары – это вам не Канары

Эта ситуация так и просится в фельетон, уж больно красноречивы детали: жена – судья, муж – подозреваемый в очень скандальном совсем свежем уголовном деле. Как говорится у русских: два сапога – пара, или муж и жена – одна сатана... Эти русские поговорки сами приходят в голову и ложатся на язык, когда слышишь, что суд республики на днях всё сделал для того, чтобы мужа судьи М. Чикашовой выпустили из СИЗО. Отдавая дань своему любимому газетному жанру – фельетону, назову эту статью «Наши нары – это совсем не Канары». Но дальше по тексту язвительный и свободный тон изложения о событиях «маски-шоу в Конституционном суде 6 декабря 2016 года» просто неуместен, а потому давайте всё по-взрослому, чтобы всё очень серьёзно.

В общем, о Конституции по-другому нельзя – можно только серьёзно. Кстати, пока не забыла! В Доме Народного творчества 10 декабря на официальном мероприятии, посвящённом Дню Российской Конституции, Глава Тувы Шолбан Кара-оол при огромном скоплении чиновников и иных государственных служащих пытался устроить форменный разнос республиканскому прокурору Александру Гринёву. Прямо скажем, на главного прокурора республики было не просто жалко смотреть. Все участники торжественного собрания прятали глаза, испытывали стыд и неудобство, и как мне кажется, у каждого вертелся вопрос: где Гринёв и где Российская Конституция? Каким образом личность прокурора соотносится с главным государственным праздником? Это загадочное выступление Кара-оола с официальной трибуны, как позже рассказывали некоторые участники собрания, было воспринято ими как объявление прокуратуре войны, как «наезд» на федералов. Читатели сами могут строить догадки относительно этой войны, предполагать разные версии и отвечать на вопросы: чем так Гринёв сильно не угодил Кара-оолу, на какую больную мозоль кто из них и кому наступил, и будут ли последствия у этого «наезда»?

Позвольте поделиться моими соображениями. Вполне может быть, что Кара-оол был напуган арестами сотрудников Конституционного суда, прошедшими накануне российского конституционного праздника. Может быть? Вполне. Но тогда можно ведь предположить, что республиканский прокурор Гринёв имел какое-то, пусть хоть и отдалённое, но всё-таки какое-то отношение к этим арестам? Или не имел?

Впрочем, наверное, причина кара-ооловского «наезда» не в этом. В прокуратуре и правительстве вовсю циркулируют слухи о том, что на место Гринёва республиканские власти сейчас изо всех сил мечтают протащить скандально известного юриста-авантюриста Аяса Чудан-оола. Ну, это уже, как говорится, дудки! Территориалы против федералов? Да зубы обломают! Москва, как известно, давно слезам не верит: Кара-оол сколько угодно может плакать и жаловаться, но тувинцы, увы, потеряли место главного прокурора в республике.

Последним республиканским тувинцем-прокурором был Анатолий Дамба-Хуурак. С места своего слетел не только из-за того, что любит резво пробежаться этаким козликом в неглиже – в чём мама родила, но и из-за того, что при сомнительных обстоятельствах в сауне потерял свой пистолет. И что с него стало в итоге? Кличка «генерал-гинеколог» сама за себя говорит, а потому федеральный центр теперь и близко не подпустит тувинцев к этой должности – сами виноваты.

Честно признаться, лично вот мне Гринёв не очень по душе – око государево, по моему мнению, должно быть зорче, активней и эффективней, особенно в поимке коррупционеров и взяточников во властных структурах. Было бы это око зорче, то на корню бы пресекало родственные связи и кумовство на всех уровнях власти. Ведь в Туве эти пресловутые родственные связи – основа основ коррупции.

Судья Верховного суда Чикашова Марина Николаевна каким-то отдалённым (а некоторые полагают – даже очень близким) образом приходится роднёй Председателю Конституционного суда Республики Тыва Саая Аясу Плоткаевичу. И при этом в качестве доказательства намекают мне, мол, ты узнай, какую фамилию она носила до замужества? Так посоветовали знатоки наших тувинских родословных генеалогических линий. Ну, узнала девичью фамилию Чикашовой – Агбан она, из славного такого семейства, выходцы по мужской линии которой почти все чекисты-кэгэбисты.

А я могу добавить своё предположение: в таком случае не зря же Саая А.П. взял к себе в аппарат суда на работу мужа судьи Чикашовой? Не буду пока употреблять здесь в отношении Чикашова слово «привлекался», но ведь было дело о групповом изнасиловании, был громкий уголовный скандал, но, тем не менее, несмотря на дурную славу, Саая А.П. берёт его на работу. Рисковал при этом Председатель Конституционного суда? Однозначно. Но ради родственников на всё пойдёшь – даже на нарушение Федерального Закона «О противодействии коррупции».

Каким образом мутил воду в Конституционном суде муж судьи Чикашовой, мне пока неизвестно – тайна следствия, но получается, что намутил он довольно-таки прилично, что вязали его по рукам и ногам «маски-шоу» из ФСБ? Доказательств его мутных дел, как думают в Следственном комитете, хватило для его ареста и водворения в СИЗО. И тут опять, как всегда – нашлись родственные связи! Муж и жена – это кто? Вот то-то же! В Верховном суде, это не секрет, уважают за полезность Марину Николаевну Чикашову – Председателя Коллегии по гражданским делам. И потому, наверное, пошли ей навстречу – освободили её мужа из-под ареста в СИЗО. Заметьте, я говорю «наверное», как бы предполагая, что судья Чикашова сама ничего не предпринимала для вызволения из застенков правосудия своей второй половины. Кто их знает, этих непредсказуемых судей – за мешок картошки дадут лет пять строгого, а мужа-коррупционера судьи-коллеги отпустят домой в комфортных условиях дожидаться благополучного окончания следствия.

А у следствия, к слову сказать, есть претензии к другому сотруднику Конституционного суда – к бухгалтеру Ондару. Вот этого Ондара почему-то в СИЗО оставили... А вот Чикашова – отпустили... И не его первого. К примеру, Якушева за украденные сиротские миллионы тоже почему-то в камеру не отправили. Так вот, Ондар с Чикашовым чего-то там мудрили с казёнными деньгами вместе, а страдают – порознь?

Даже не съезжая на фельетонную колею, вполне серьёзно в связи с этим хочу задать здесь не очень удобный для некоторых вопрос. Уж извините, но это не только мой вопрос – его сейчас задают многие. Задают в основном тувинцы. Может быть, потому это их так задевает, что по местным тюрьмам и пересылкам их больше мотается, чем русских? Они спрашивают, а почему это вдруг Чикашова отпустили, а Ондара – оставили? Потому что Чикашов – бледнолицый, а Ондар – чернож...й? Простите, я как смогла, так и перевела с тувинского на русский, честно стараясь избегать прямых анатомических аналогий смысла этого вопроса. Как-то так получается, что как только русский, то есть, простите, бледнолицый, попадает на нары, то у него чудесным образом вскрываются разом все хронически неизлечимые заболевания и срочно появляются новые болячки, а потому он есть тюремную баланду не в состоянии. А тувинец, значит, в состоянии? И болячек у него нет, и тюремная жижа милее тёщиных блинов?

Впрочем, справедливости ради должна сказать, что не все тувинцы равны перед законом и не все из них зарабатывают язвы и гастриты на диете тюремного меню. Некоторые оказываются равней других. Вот, к примеру, родной брат Главы Тувы Леонид Кара-оол добегался и за баснословно крупную партию наркотиков получил за это от красноярских судей срок. Правда, долго шконку давить ему не дали и в реале на параше он не сидел и теперь всё уже забыл, как дурной сон. И опять же закрадывается подозрение: а если бы Лёню Кара-оола судили не в Красноярске, а в Туве, то он бы вообще и наказания бы никакого не понёс? А так пришлось ему в Шагонарской зоне по шустрому сварганить инвалидность по какому-то чуть ли не смертельному заболеванию, и он, чуть-чуть почалившись там, «с чистой совестью» и свежеиспечённой инвалидностью вышел на свободу. И сразу забыл об этом досадном случае своей славной биографии. Причём забыл искренне, видать, до того крепко забыл, что, кажется, сам готов вчинить иск к судьям за те наркотики.

Конечно, здесь речь не о Шолбане и Леониде Кара-оолах, а об основе тувинской коррупции – о родственных связях, опутавших липкой паутиной сверху донизу вертикаль власти, горизонталь правоохранительных органов и весь периметр судейского сообщества.

Ничуть не злые языки, а знающие люди злорадно потирают руки: мол, семейная чета Чикашовых в начале декабря только-только прилетела из отпускного турне по далёким жарким странам на райских островах и сразу загремела под арест. Как говорится, с корабля на бал, что в переводе с литературного русского на приблатнённый тувинский означает: был на Канарах – посиди на нарах.

Очень вредная тувинка