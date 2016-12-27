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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2016 год / № 52, 27 декабря / Липовое «новоселье»...
   
 
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№52, 27 декабря 2016 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Липовое «новоселье»...

Липовое «новоселье»...
Проверки, проведенные прокурорскими работниками, дают основание утверждать: «Ни один из жилых домов, строящихся в рамках республиканской адресной программы по переселению жителей Республики Тыва из аварийного жилищного фонда, в эксплуатацию не сдан».

В средствах массовой информации распространяются сообщения о том, что на территории г.Кызыла реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Газеты сообщают, что в рамках программы жители домов №21 и №23 по ул. Дружбы, №3 и №5 по ул. Кузнецова, №68 по ул. Дачная г.Кызыла, признанных ветхими и аварийными, переселены в новый жилой дом №2 по ул. Убсу-Нурской в столице республики.

На самом деле, жилой дом №2 по ул. Убсу-Нурской в г.Кызыле построен не в рамках адресной программы по переселению жителей Республики Тыва из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Он возведен в рамках реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2014-2018 годы».

Кроме того, на момент заселения в него жителей застройщику не было выдано разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию. Фактически, указанное разрешение получено только в рамках рассмотрения мэрией г.Кызыла внесенного прокурором г.Кызыла представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Список граждан, подлежащих переселению в жилой дом, утвержден Правительством Республики Тыва также после заселения в него новых жильцов.

Необходимо обратить внимание на то, что до настоящего времени жилой дом не обеспечен горячим водоснабжением, поскольку разрешительные документы, необходимые для заключения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения, мэрии г.Кызыла со стороны органов власти Республики Тыва не переданы, что также явилось основанием внесения прокурором г.Кызыла представления мэру города.

Необходимо уточнить, что ни один из жилых домов, строящихся в рамках республиканской адресной программы по переселению жителей Республики Тыва из аварийного жилищного фонда, в эксплуатацию не сдан.

Вместе с тем, по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов и отсутствии контроля со стороны уполномоченных органов за целевым и эффективным расходованием денежных средств, по материалам прокурорских проверок в отношении четырех подрядчиков возбуждены уголовные дела.

Таким образом, на территории г.Кызыла уполномоченными органами государственной власти республики и местного самоуправления не создаются условия для благоприятного проживания граждан.

Татьяна Литвиненко,
старший прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Республики Тыва.

(прочитано 251 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6394.html
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Аноним (гость) 28-12-2016 09:10:49   #1 [ru]
Это что за чукча стоит возле Степашина?
 
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