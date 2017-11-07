Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Китайцы обустраиваются в Кызыле. Раздел: Родной край
Комментариев: 33
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 49
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 29
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 44, 7 ноября / Эй, гинеколог, деньги где?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№44, 7 ноября 2017 года.

    О главном начистоту

Эй, гинеколог, деньги где?

Эй, гинеколог, деньги где?

Никак не могу вспомнить кто, но кто-то весьма умный сказал, что правда – это как проститутка, которую все хотят, но никто её не любит. Вот и про Дамба-Хуурака, который Партизанович, все хотели узнать – правда это или наоборот? Короче, в Кызыле есть такой ресторан – называется «Нойон», а там чуть наискосок через дорогу стоит здание бывшей советской швейной фабрики. Так вот, в том ресторане кухня – так себе, а на швейной фабрике с 2007-го года всё производство заглохло насмерть. С чёрного 2007-го года всё и началось.

Кто не знает, так в том году Генерал-Шайтан навязал тувинцам Шолбана Кара-оола в качестве отца нации. А тот, не долго думая, назначил своим заместителем Дамба-Хуурака, которого местное население сразу начало уважительно величать Партизановичем. А через полтора года – генерал-гинекологом. Да дело в том, что по изначальной своей специальности этот самый Анатолий Партизанович был республиканским прокурором на генеральской должности – и это правда. Правда и то, что Кара-оол, наверное, по собственному врождённому скудоумию, как только стал Главой Республики Тыва, назначил Партизаныча своим заместителем по социальной политике и заодно – министром здравоохранения.

Вот на этом самом месте показания кардинально расходятся. Одни говорят, что Партизанович долго рыдал, падал на колени и натурально умолял Кара-оола, мол, спасибо, что дал мне должность своего заместителя, но сверх того ещё назначь меня медицинским министром – страсть как мечтаю женские органы деторождения собственноручно изучать и мануальным образом излечивать.

Другие, наоборот, утверждают, мол, Партизаныч недоволен был, потому как он какой-никакой боевой прокурор, а не, извините, эскулап по разным частям тела женского организма. Третьи так вовсе машут руками и говорят: что вы, что вы – он так быстро привык бегать по женским кабинетам амбулаторий и стационаров, что в Эрзинской районной больнице какая-то санитарка, которой он мешал своей беготнёй по родильному отделению мыть полы, от злости назвала его генерал-гинекологом. Кличка приклеилась, и с тех пор вся Тува над ним потешается.

Это предыстория. А сама история с рестораном, но уже не с «Нойоном», минуточку терпения, происходила таким наивно-воровским образом, что просто прелесть, а не коррупция! Честно скажу, документов у меня пока на руках нет, а потому, извините уж, а по слухам выходит так, что герои российского фильма «Бандитский Петербург» и американского «Крёстный отец» нервно курят в сторонке и с завистью злобно поглядывают на тувинские головокружительные схемы воровства. В общем, как только заместитель Главы правительства А.П. Дамба-Хуурак в 2007-м году заступил на свою двойную должность, у него расширился кругозор, и в поле его зрения попало здание Швейки, а официально – государственное имущество «Швейная фабрика». А что тут такого? Я каждый день на работу езжу в маршрутке, а по пути следования Швейка тоже попадает в моё поле зрения. Ну, во-первых, кто я? Вредная тувинка, которую не любят за правду, но все эту правду хотят знать. А он кто? Он, можно сказать, до сих пор второе-третье лицо в правительстве Кара-оола.

Кругозор у него расширился и стал при этом объёмным. Все даже заметили, что голова у него в размерах с тех пор зрительно увеличилась – ночами не спит, днём не ест, к любимой женщине за Оргазмом ездить перестал – вот вынь ему и положь здание Швейки! Там, в общем, провели какие-то махинации в ведомстве по государственному имуществу и, говорят, согласились: покупай, генерал-гинеколог, это здание за 5 миллионов. Вы представьте себе, да?! Солидное государственное имущество в три этажа стоимостью всего в две квартиры на вторичном рынке жилья!

Надо сказать, что у генерал-гинеколога тогда в наличии имелись полтора миллиона, которые он то ли частной практикой в женских отделениях заработал, то ли банально где-то стырил. А это вполне возможно, потому как у него под началом были все социальные службы – дома для ветеранов, инвалидов, детей-сирот. Полтора есть, а надо ещё три с половиной миллиона. И где бы вы, думаете, он их нашёл? В банке! Нет, не в трёхлитровой – в Эрзине, где родина генерал-гинеколога, есть отделение «Россельхозбанка», а в самом Эрзине кое-какая родня у него имеется. Ну и, говорят, на три с половиной миллиона по государственной программе поддержки сельхозпроизводителей ему выдали эти недостающие миллионы. Нет-нет, ни боже мой – он же не фермер! Банковские договоры и все документы были оформлены на совершенно посторонних лиц тувинской национальности, которые имеют фермерские и иные аратские хозяйства в Эрзинском районе. И государство российское как бы поддержало их предпринимательскую деятельность деньгами – по 700 тысяч рублей каждому. Правда, они об этом ни сном, ни духом, пока к ним не пришли работники банка и не сообщили – вы кредит брали – платите проценты! Те – в отказ! Потом – в полицию! Караул, грабят! В общем, наметился скандал... Тем временем генерал-гинеколог оформил на ООО «Спектр» своей жены здание Швейки, и устроил там ресторан «Тенгри», чтобы конкуренцию создать «Нойону». Но бог с ним, с этим «Нойоном».

 Самое интересное в этой истории другое. Пока Дамба-Хуурак изучал тонкости ресторанного менеджмента, судебные приставы взяли за горло посторонних лиц – когда будете кредиты выплачивать? У тех глаза размером в 50 миллионов, огромные и потрясённые – какие такие кредиты? Гражданин тувинской национальности некто Ламажап с другими такими же бедолагами Сояном и Кууларом от негодования чуть на тот свет не отправились. Мы тут, блин, последний, так сказать, доедаем, вы издеваетесь над нами что ли? А им в нос договоры тычут, мол, нечего прибедняться – вы от России получили кредиты, поддерживающие ваши фермерские хозяйства! Ну, понятное дело, кто в суды побежал, кто в полицию – защитите, помогите, какой-то мошенник от нашего имени получил три с половиной миллиона... Ой, ну вы же знаете, на чьей стороне наши полицаи и продажные судьи. Но Ламажап с другими гражданами не сдавались. И пошли к прокурору. Не к бывшему – генерал-гинекологу, а новому. Дело запахло керосином. И пришлось нашему генерал-гинекологу часть Швейки продавать А.Ооржаку. Но уже... за 50 миллионов рублей. Причём так хитро, что и налогов платить не пришлось – мошенники оформили сделку не как продажу недвижимости, а как куплю-продажу доли в ООО «Спектр». При этом ресторан «Тенгри» остался у бывшего прокурора. Вернее, у его жены. Кухня, уж простите за бедность речи, дерьмо – в рот взять невозможно, но, однако, – собственность... И Госналогслужба эту аферу с удовольствием проглотила. Хотя 13% с 50 млн. рублей – кусок не малый...

Это в фильме «Бандитский Петербург» герой по кличке Антибиотик стремился дела решать бескровно и полюбовно, но ему всё-таки приходилось кого-то убивать и калечить. Это в фильме «Крёстный отец» главный герой на благотворительность бросал миллионы, понимая, что бедных нельзя обирать и обижать. А в Туве без крови и насилия высокопоставленные недоделанные генералы вытворяют такие дела. Без крови, если не считать тех, кто от безысходности свёл счёты с собственной жизнью.

Правду не любят, это точно. Но как без неё жить?

Эй, гинеколог, деньги где?

Очень вредная тувинка

(прочитано 586 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6989.html
+12

<< Комментарии к статье (Всего: 8) >>
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 17:04:17   #8 [ru]
Пи&деныш он
 
0
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 16:48:16   #7 [ru]
Люди говорят,он кшв ботинки натирает до блеска в кабинете
 
+1
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 16:41:44   #6 [ru]
Не завидуйте Партизанычу,он маленький гигант.ОВТ сама его хочет.
 
0
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 14:12:24   #5 [ru]
Было уже. Больше нечего написать? и от тона статьи воротит если честно. ОВТ будь пожалста поприличней. А то пахнет нереализованными сексуальными желаниями и женской ревностью.
 
-1
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 13:27:52   #4 [com]
Ну что ты вредная тувинка, все мозги пропила что ли? Одно да потому. Желтизна и маразм.
 
-1
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 13:24:01   #3 [ru]
У Дамба-Хряка руки в крови, даже своим друзьям подножки ставил! Маленький и гаденький!
 
0
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 10:03:00   #2 [ru]
Земли все у Мангала.Фабрики у Дамба-Хрюка.Все остальное у трех братьев.Хорошо поделили,однако.
 
+3
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 09:59:28   #1 [ru]
При Ооржаке Д-Х на всех углах орал о воровстве ТВЦ "Гаруда",а сам оказался проворным воришкой.
 
+3
Остальные материалы номера 44:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Воровство губернаторских проектов (№44, 7 ноября)
» Коррупция – движущая сила тувинского сепаратизма (№43, 31 октября)
» Секреты криминального строительства (№43, 31 октября)
» Программа переселения граждан в Туве: планы и реальность (№42, 24 октября)
» Шолбана Кара-оола – под суд! (№39, 3 октября)
» Внимание, чекисты: Игил уже в Эрзине! (№38, 26 сентября)
» Кадровая криминальная революция (№38, 26 сентября)
» Провал беспрецедентного масштаба (№36, 12 сентября)
» Сомнительные игры с собственностью или Кто руководит тувинским ОПС? (№35, 5 сентября)
» Вор должен сидеть в тюрьме! (№34, 29 августа)
» Приговор: кому, премьеру Шолбану Кара-оолу? (№33, 22 августа)
» Славный день со слезами на глазах (№32, 15 августа)
» Предателям национальных интересов посвящается (№32, 15 августа)
» Капкан Ховалыга для наивных строителей (№30, 1 августа)
» Королевская свита: Жульё «до» или «после» встречи с Кара-оолом? (№28, 18 июля)
» Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве? (№23, 13 июня)
» Шолбан Кара-оол: этапы реализации больших планов (№23, 13 июня)
» Прошу проверить чиновников на предмет создания преступной группировки (№22, 6 июня)
» Какую цель преследуют те, кто рвётся в чиновники правительства Ш.Кара-оола? (№21, 30 мая)
» Чиновники Тувы: Ушлые бездельники под крышей Шойгу? (№21, 30 мая)
» В Туве судят за мошенничество бывшего министра сельского хозяйства (№20, 23 мая)
» Кто повинен в повальном воровстве бюджетных средств Тувы, выделенных на строительство? (№20, 23 мая)
» Правительство имени Шойгу: Воровать, так с умом! (№20, 23 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№18, 9 мая)
» Барское враньё накануне публичной порки (№17, 2 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№16, 25 апреля)
» Знает ли Шойгу, как в Туве разворовывают деньги Минобороны? (№15, 18 апреля)
» Конвейер обворовывания Минобороны на родине Шойгу набирает обороты (№15, 18 апреля)
» В Туве завели дело о хищениях при строительстве жилья для сирот
» Спасёт ли Шойгу Кара-оола 5 мая на Госсовете? (№14, 11 апреля)
» Из-за нерадивых руководителей не должны страдать рядовые граждане (№13, 4 апреля)
» Имеет ли Шойгу отношение к коррупции в Туве? (№13, 4 апреля)
» Коррупция на родине Шойгу (№13, 4 апреля)
» «Госстройзаказ» продолжает нарушать закон (№12, 28 марта)
» Кара-оолу сделали сто пятое китайское предупреждение (№11, 21 марта)
» Анатомия десятилетней деятельности правительства Тувы: Итог неутешителен (№10, 14 марта)
Опрос «Считаете ли вы Шолбана Кара-оола человеком с бандитскими повадками, способного красть из бюджета?»
Да (35 голосов)
87.50%
Нет (1 голос)
2.50%
Не знаю (4 голоса)
10.00%

Всего ответов: 40
Жадность губит
Комментариев: 0
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Пушкин бросал в стада своё живительное семя (из школьного сочинения).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank