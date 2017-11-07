Эй, гинеколог, деньги где?

Никак не могу вспомнить кто, но кто-то весьма умный сказал, что правда – это как проститутка, которую все хотят, но никто её не любит. Вот и про Дамба-Хуурака, который Партизанович, все хотели узнать – правда это или наоборот? Короче, в Кызыле есть такой ресторан – называется «Нойон», а там чуть наискосок через дорогу стоит здание бывшей советской швейной фабрики. Так вот, в том ресторане кухня – так себе, а на швейной фабрике с 2007-го года всё производство заглохло насмерть. С чёрного 2007-го года всё и началось.

Кто не знает, так в том году Генерал-Шайтан навязал тувинцам Шолбана Кара-оола в качестве отца нации. А тот, не долго думая, назначил своим заместителем Дамба-Хуурака, которого местное население сразу начало уважительно величать Партизановичем. А через полтора года – генерал-гинекологом. Да дело в том, что по изначальной своей специальности этот самый Анатолий Партизанович был республиканским прокурором на генеральской должности – и это правда. Правда и то, что Кара-оол, наверное, по собственному врождённому скудоумию, как только стал Главой Республики Тыва, назначил Партизаныча своим заместителем по социальной политике и заодно – министром здравоохранения.

Вот на этом самом месте показания кардинально расходятся. Одни говорят, что Партизанович долго рыдал, падал на колени и натурально умолял Кара-оола, мол, спасибо, что дал мне должность своего заместителя, но сверх того ещё назначь меня медицинским министром – страсть как мечтаю женские органы деторождения собственноручно изучать и мануальным образом излечивать.

Другие, наоборот, утверждают, мол, Партизаныч недоволен был, потому как он какой-никакой боевой прокурор, а не, извините, эскулап по разным частям тела женского организма. Третьи так вовсе машут руками и говорят: что вы, что вы – он так быстро привык бегать по женским кабинетам амбулаторий и стационаров, что в Эрзинской районной больнице какая-то санитарка, которой он мешал своей беготнёй по родильному отделению мыть полы, от злости назвала его генерал-гинекологом. Кличка приклеилась, и с тех пор вся Тува над ним потешается.

Это предыстория. А сама история с рестораном, но уже не с «Нойоном», минуточку терпения, происходила таким наивно-воровским образом, что просто прелесть, а не коррупция! Честно скажу, документов у меня пока на руках нет, а потому, извините уж, а по слухам выходит так, что герои российского фильма «Бандитский Петербург» и американского «Крёстный отец» нервно курят в сторонке и с завистью злобно поглядывают на тувинские головокружительные схемы воровства. В общем, как только заместитель Главы правительства А.П. Дамба-Хуурак в 2007-м году заступил на свою двойную должность, у него расширился кругозор, и в поле его зрения попало здание Швейки, а официально – государственное имущество «Швейная фабрика». А что тут такого? Я каждый день на работу езжу в маршрутке, а по пути следования Швейка тоже попадает в моё поле зрения. Ну, во-первых, кто я? Вредная тувинка, которую не любят за правду, но все эту правду хотят знать. А он кто? Он, можно сказать, до сих пор второе-третье лицо в правительстве Кара-оола.

Кругозор у него расширился и стал при этом объёмным. Все даже заметили, что голова у него в размерах с тех пор зрительно увеличилась – ночами не спит, днём не ест, к любимой женщине за Оргазмом ездить перестал – вот вынь ему и положь здание Швейки! Там, в общем, провели какие-то махинации в ведомстве по государственному имуществу и, говорят, согласились: покупай, генерал-гинеколог, это здание за 5 миллионов. Вы представьте себе, да?! Солидное государственное имущество в три этажа стоимостью всего в две квартиры на вторичном рынке жилья!

Надо сказать, что у генерал-гинеколога тогда в наличии имелись полтора миллиона, которые он то ли частной практикой в женских отделениях заработал, то ли банально где-то стырил. А это вполне возможно, потому как у него под началом были все социальные службы – дома для ветеранов, инвалидов, детей-сирот. Полтора есть, а надо ещё три с половиной миллиона. И где бы вы, думаете, он их нашёл? В банке! Нет, не в трёхлитровой – в Эрзине, где родина генерал-гинеколога, есть отделение «Россельхозбанка», а в самом Эрзине кое-какая родня у него имеется. Ну и, говорят, на три с половиной миллиона по государственной программе поддержки сельхозпроизводителей ему выдали эти недостающие миллионы. Нет-нет, ни боже мой – он же не фермер! Банковские договоры и все документы были оформлены на совершенно посторонних лиц тувинской национальности, которые имеют фермерские и иные аратские хозяйства в Эрзинском районе. И государство российское как бы поддержало их предпринимательскую деятельность деньгами – по 700 тысяч рублей каждому. Правда, они об этом ни сном, ни духом, пока к ним не пришли работники банка и не сообщили – вы кредит брали – платите проценты! Те – в отказ! Потом – в полицию! Караул, грабят! В общем, наметился скандал... Тем временем генерал-гинеколог оформил на ООО «Спектр» своей жены здание Швейки, и устроил там ресторан «Тенгри», чтобы конкуренцию создать «Нойону». Но бог с ним, с этим «Нойоном».

Самое интересное в этой истории другое. Пока Дамба-Хуурак изучал тонкости ресторанного менеджмента, судебные приставы взяли за горло посторонних лиц – когда будете кредиты выплачивать? У тех глаза размером в 50 миллионов, огромные и потрясённые – какие такие кредиты? Гражданин тувинской национальности некто Ламажап с другими такими же бедолагами Сояном и Кууларом от негодования чуть на тот свет не отправились. Мы тут, блин, последний, так сказать, доедаем, вы издеваетесь над нами что ли? А им в нос договоры тычут, мол, нечего прибедняться – вы от России получили кредиты, поддерживающие ваши фермерские хозяйства! Ну, понятное дело, кто в суды побежал, кто в полицию – защитите, помогите, какой-то мошенник от нашего имени получил три с половиной миллиона... Ой, ну вы же знаете, на чьей стороне наши полицаи и продажные судьи. Но Ламажап с другими гражданами не сдавались. И пошли к прокурору. Не к бывшему – генерал-гинекологу, а новому. Дело запахло керосином. И пришлось нашему генерал-гинекологу часть Швейки продавать А.Ооржаку. Но уже... за 50 миллионов рублей. Причём так хитро, что и налогов платить не пришлось – мошенники оформили сделку не как продажу недвижимости, а как куплю-продажу доли в ООО «Спектр». При этом ресторан «Тенгри» остался у бывшего прокурора. Вернее, у его жены. Кухня, уж простите за бедность речи, дерьмо – в рот взять невозможно, но, однако, – собственность... И Госналогслужба эту аферу с удовольствием проглотила. Хотя 13% с 50 млн. рублей – кусок не малый...

Это в фильме «Бандитский Петербург» герой по кличке Антибиотик стремился дела решать бескровно и полюбовно, но ему всё-таки приходилось кого-то убивать и калечить. Это в фильме «Крёстный отец» главный герой на благотворительность бросал миллионы, понимая, что бедных нельзя обирать и обижать. А в Туве без крови и насилия высокопоставленные недоделанные генералы вытворяют такие дела. Без крови, если не считать тех, кто от безысходности свёл счёты с собственной жизнью.

Правду не любят, это точно. Но как без неё жить?

Эй, гинеколог, деньги где?

Очень вредная тувинка