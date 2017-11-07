Бюджет-2018: что с ним не так

В минувшую пятницу Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и на период до 2020 года. Эту важнейшую новость сейчас пытаются всячески утопить в ворохе новостей о «выдвижении» очередных блондинок «в президенты», однако давайте все же к ней вернемся, поскольку это важнейший документ, определяющий политику Путина и его команды на ближайшее время, в том числе дающий понять, что они собираются делать после президентских выборов, если Путину удастся продлить свой мандат.

Если вам не понравится то, что вы прочитаете ниже, то знайте, что за это ответственны лично Путин, его кабинет министров и 350 депутатов Госдумы, проголосовавших за принятие бюджета в первом чтении. Поименно результаты голосования можно найти здесь ( http://vote.duma.gov.ru/vote/101357 ). Поищите там своего депутата, и когда он перед следующими выборами будет колесить по вашему округу и бабушек поздравлять с 9 мая, припомните ему вот это голосование. Партии, голосовавшие «за» – Едро, ЛДПР и «Родина» (внефракционный Журавлев).

Итак, давайте вкратце разберем, что с этим бюджетом не так. Сам законопроект полностью можно найти здесь ( http://sozd.parlament.gov.ru/bill/274618-7 ), но там сложно непосвященному человеку в этом ворохе документов разобраться, поэтому давайте вкратце вам изложим суть.

Структура бюджета все та же: 40% на чиновников и силовиков, на медицину и образование = хрен

Вот график, который хорошо иллюстрирует ситуацию: сумма расходов на чиновников и силовиков (статьи «Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность») против суммы расходов по статьям «Образование» и «Здравоохранение». Довольно четко иллюстрирует приоритеты власти.

Справедливости ради, расходы на образование и медицину в бюджете-2018 планируется чуть увеличить, но:

– Понятно, что это все предвыборная подачка, а с 2019 года расходы на образование и медицину опять планируется снижать;

– До докризисного уровня они так и не дорастут;

– Доля расходов на образование и медицину в федеральном бюджете так и остается меньше 7% = позорище.

Никакого роста доходов населения не планируется

Рост реальных доходов населения на 2018-2020 годы закладывается мизерный: 1-2% в год в «базовом» и «целевом» сценарии и околоноля в «консервативном».

Зато планируется заметное повышение налогов и поборов

Просто цитата. Автор – глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, верный запутинец, член партии «Единая Россия»:

«Проект бюджета на 2018-20 гг. противоречит заявленному в самом же бюджете принципу фискальной нейтральности, в соответствии с которым для добросовестных налогоплательщиков совокупная нагрузка не должна повышаться. Об этом заявил ТАСС Сергей Катырин, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП), объединяющей больше 50 тысяч предпринимателей и субъектов российского бизнеса. Фискальная нейтральность заложена как один из основных принципов бюджетной политики на ближайшую трехлетку, но на деле произойдет существенный рост сборов, сообщил он.

«Предусмотрены увеличение ставок акцизов на отдельные виды подакцизной продукции (бензин и дизельное топливо), индексация на 15% ставок утилизационного сбора на колесные и самоходные транспортные средства, а также прицепы к ним, введение утилизационного сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке в 7%, повышение ставок платы за использование лесов в 2,17 раза в будущем году и в 2,62 – в 2020-м», – перечислил Катырин.

По его словам, эксперты Палаты считают, что это не только увеличит нагрузку на бизнес, но может повлиять и на ситуацию в экономике в целом. Например, повышение акцизов на моторное топливо – «это потенциальный проинфляционный фактор», сказал глава ТПП».

Но повышение налогов планируется не для всех: госкомпании освобождены от физкультуры

Мы уже много раз говорили о том, где взять деньги на достойные пенсии и в целом для обеспечения сбалансированного бюджета: у Газпрома, который сегодня платит неприлично низкие налоги, и у госкомпаний, которые платят недостаточно дивидендов в госбюджет.

Что мы видим в проекте федерального бюджета на 2018 год?

В отличие от всей остальной экономики, налоги на Газпром снижаются. Плановые поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на природный газ в 2018 году – минус 11% к бюджету-2017, по экспортным пошлинам на газ – минус 3,2%. В совокупности минус 77,3 млрд. рублей поступлений от газовой отрасли к уровню 2017 года. С чего это, интересно понять? Согласно отчету Газпрома за первое полугодие этого года, цены экспорта газа в Европу растут: $192 за тысячу кубометров во втором квартале этого года против $172 во втором квартале 2016 года.

По дивидендам госкомпаний тоже все никуда не годится. По принятому год назад закону о бюджете-2017, правительство рассчитывало получить от госкомпаний аж 484 миллиарда рублей (помните громкие разглагольствования про то, что «госкомпании должны платить 50% чистой прибыли по МСФО?). Сейчас, в материалах к внесенному проекту бюджета на следующий год, они планируют всего 234 млрд. – сумма более чем уполовинилась. В 2018-2019 годах она не сильно вырастет. Посылают путинские госкомпании правительство подальше с требованием платить побольше дивидендов, и им все позволяется (мы с Алексеем Навальным давно говорим, что госкомпании должны платить не меньше триллиона рублей дивидендов в год – иначе какой смысл ими владеть, если они собственнику не приносят дохода?).

Пенсий не будет

Самая жестоко урезаемая в федеральном бюджете статья – «Пенсионное обеспечение». Она уменьшается на 11% по сравнению с бюджетом-2017, или на 400 млрд. рублей (с 3,6 до 3,2 триллионов).

Зато на Крым и пропаганду денег не жалеем

Ну и черт с ними, с пенсионерами, попросят у родственников денег, а вот на что путинская власть не жалеет денег – так это на пропаганду, и конечно же, на любимый Крым. По статье «Средства массовой информации» предполагается рост расходов с 77 млрд. рублей в бюджете-2017 до 83 млрд. рублей в бюджете-2018, основной бенефициар – «Телевидение и радиовещание», родное, плюс 4 миллиарда рублей.

Особо хорошо придется Марго Симоньян и ее «Раша Тудей», финансирование которых планируется увеличить почти на 11%, с 23,5 до 26 млрд. рублей. То есть ключевым направлением пропаганды Путин для себя видит даже не наших несчастных оболваненных сограждан, а промывку мозгов населению других стран. На Брекзит, на Ле Пен, на Каталонию, на вот это все. Все играемся в глобальные геополитические игры.

Что такое 26 млрд. рублей для «Раша Тудей»? Поделите на 40 млн. пенсионеров – вы получите разовую доплату к пенсии в 650 рублей. Спросите пенсионеров, что они предпочли бы – получить доплату к пенсии в 650 рублей, или отказаться от доплаты ради того, чтобы путинские пропагандисты могли и дальше промывать мозги людям по всему миру?

Крым, любимый наш и родной, получит более 207 млрд. рублей по различным программам поддержки – против 193 млрд. в 2017 году. Ни один субъект Российской Федерации на такие деньги претендовать не может (хотя вы прекрасно знаете, что в регионах есть масса неотложных потребностей в дополнительном финансировании социальных программ, развития инфраструктуры и т.д.). Не забывайте в регионах людям эти цифры про Крым сообщать, я по опыту знаю, что это немного людей отрезвляет.

Никакого «роста экономики», конечно, не будет

Хотя Минфин закладывает в проект бюджета оптимистичные оценки роста экономики – 2-3% роста ВВП в год – на самом деле им просто неоткуда взяться: сам же проект бюджета предполагает, что рост доходов населения будет очень слабым, цены на нефть – низкими, рост экспорта ТЭК – нулевым, отток капитала хоть и уменьшится, но продолжится (параметры можно посмотреть здесь).

Откуда 2-3% роста ВВП? Подсказка: правительство закладывает в прогноз какой-то невероятно по нынешним временам высокий рост инвестиций, 5-7% в год. Вы можете себе представить, что в нашей обстановке инвесторы будут вот так рвать тельняшку, вкладывать в Россию? Ну вот и я нет. То есть этот «инвестиционный рост» просто нарисован, это в чистом виде предвыборное враньё всё – я подробнее недавно разбирал это фэнтези про «рост инвестиций» в своей статье в журнале «Профиль».

«А что вы предлагаете?..»

Традиционный вопрос к оппозиции. Мы, как всегда, полны подробных и конструктивных предложений – по снижению налоговой нагрузки на экономику, по резкому сокращению ненужных трат бюджета на силовиков, чиновников и распильные прожекты и увеличению расходов на образование и медицину. Читайте, комментируйте – и в общем делайте довольно очевидные выводы о том, что сегодня нужно делать.

Буду рад провести дебаты с любым из депутатов Госдумы, голосовавших за этот без преувеличения антинародный бюджет. Пока ко мне в программу на канал Навальный-Live решился прийти только один депутат Госдумы – Олег Шеин, но он как раз голосовал против бюджета...

В развитых демократических странах очень распространен такой механизм – когда в парламенте рассматривается какой-то важный политический вопрос, сторонники той или иной точки зрения запускают кампании «Позвони своему депутату» – чтобы избиратели могли воздействовать на того или иного депутата и заставить его принять выгодное им решение. В прошлом году пол-Думы понаизбиралось по одномандатным округам. Если вам не понравилось то, что вы сейчас прочитали про федеральный бюджет на 2018 год – ищите своего депутата (скорее всего, это единоросс) и выскажите ему всё это прямо в «это дело».

Впрочем, мы все прекрасно понимаем, что не от депутатов это всё идет, они лишь винтики в системе, управляемой одним человеком. И этому человеку давно пора на пенсию. Хватит издеваться над страной.

Владимир Милов

echo.msk.ru