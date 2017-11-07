Из чьего кармана КШВ раздаёт деньги?

Сколько раз писала из Шагонара в вашу газету, но почему-то не печатаете. Я поняла, что в вашей газете печатают только Кондрата, вредную тувинку и Амура. Но, поскольку больше хоть маленькую критику не выпускают в свет наши тувинские «журналисты», приходится вновь и вновь писать в вашу газету.

Сегодня выступил по тувинскому телевидению КШВ – жирная морда, он говорил: «мы деньги собираем, а потом покупаем бесплатный уголь бедным, этих накоплений у нас не так много...». Хочу спросить – откуда он «накопил денег», из каких источников, сколько и за какое время это он «накопит», как он сам выразился? Можно подумать, что он – «вор в законе» и где-то «накопил средства» и раздает «бесплатный» уголь бедным, чтобы они не замерзли вместе со своими детьми где-нибудь в Барун-Хемчике, Чоон-Хемчике, на родине депутата Госдумы Шойгу Ларисы и ее брата Шойгу Сергея. А то они дадут ему по шее.

Спросите от имени простого жителя Тувы – откуда он «накопил средства» и за какое время и когда он начал это дело? Откуда он берет эти деньги? Не из своего же кармана?

Хоть короткий вопрос, напечатайте от имени народа Тувы.

Спасибо за внимание. Желаем вам всего хорошего.

Любопытная Варвара