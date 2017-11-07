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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 44, 7 ноября / Воровство губернаторских проектов
   
 
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№44, 7 ноября 2017 года.

Воровство губернаторских проектов

Воровство губернаторских проектов

7 ноября исполняется 100 лет со дня Великой Октябрьской Революции, сейчас всё чаще называемой переворотом в России. В связи с этим всё больше умов возвращаются к этому событию и ломают голову над вопросами, когда созревает революционная ситуация, каковы её последствия и как её предотвратить? Всем хочется, чтобы власть переходила от одного поколения властителей к другому без рывков и потрясений, без больших людских потерь, чтобы осуществлялась преемственность власти.

Так уж случилось, что и Тува подошла к этой знаменательной дате с некоторым социально-экономическим нарывом. Ленин ещё в 1913 году в статье «Маёвка революционного пролетариата» характеризовал революционную ситуацию двумя условиями: «для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде».

Вряд ли кто станет спорить с тем, что сегодняшняя общественно-политическая ситуация в республике не устраивает большинство проживающих здесь людей, поскольку нахождение более половины населения за официально признанной (весьма сомнительной) чертой бедности нормальным назвать нельзя. Наверное, бесспорным будет и заявление о том, что в республике фактически исчезли социальные лифты, и во власть могут попасть либо родственники, либо друзья премьера, либо отъявленные жулики. Об этом же говорит и один из самых высоких в стране уровней безработицы, преступности и коррумпированности. Ситуация в этой части накалилась до такого состояния, что опросы населения показывают: до трети населения соглашаются с тем, что республикой руководит бандитская шайка, почти столько же думают, что республикой руководит преступное сообщество, а до четверти считают, что Глава республики просто не способен руководить регионом. Фактически речь идёт о глубочайшем кризисе доверия к власти, которое держится на приемлемом уровне исключительно благодаря высокому рейтингу президента страны.

С другой стороны, уже и сама власть в Туве не в состоянии хозяйничать, как раньше. 56 уголовных дел только по линии министерства строительства сами говорят за себя. Под следствием и судом не только руководители строительных организаций, но и чиновники – теперь уже бывшие руководители «Госстройзаказа», «Управления капитального строительства» и Минстроя. Кризис руководства республикой состоит в том, что они не могут не воровать, но ситуация такова, что воровать стало чрезвычайно опасно. В таких условиях чиновники, привыкшие жить в условиях тотальной коррупции, начинают чувствовать себя очень неуютно, когда приходится жить в состоянии постоянного страха, что вот-вот придут, заберут и посадят.

Раньше спокойно жить и воровать им помогала уверенность, что в случае чего – Шойгу придёт и спасёт. Но после того, как был осуждён бывший главный сепаратист, министр и зампред К.Бичелдей, водивший личную дружбу с самим С.Шойгу, для многих привилегированных жуликов Тувы стало понятно, что либо С.Шойгу не до тувинских проворовавшихся жуликов, либо он и не собирался ради них рисковать своей репутацией. А от такой мысли кое у кого даже случился инсульт.

А тем временем правоохранительная машина продолжает набирать обороты. И темой преследования становятся не только махинации вокруг строительства, но и другие виды государственной деятельности. К примеру, недавно в поле зрения прокуроров опять попал всё тот же уголовник-сепаратист и личный друг С.Шойгу К.Бичелдей.

Как известно, премьер Тувы Шолбан Кара-оол поддержал инициативу министра образования К.Бичелдея, и правительство Тувы приняло программу «В каждой семье по одному ребёнку с высшим образованием», в рамках которой ежегодно выделяются миллионы рублей на поддержку обучения детей. В соответствии ч.2 п. 2.3. положения от 09.04.2010 №329/д проекта, громко для солидности названного «губернаторским», указано, что на заключение договора о финансовой поддержке имеют право следующие категории граждан;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

• лица, из числа детей – сирот детей, оставшихся без попечения родителей;

• обучающиеся в государственных образовательных учреждениях, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;

• граждане, в возрасте до 20 лет, имеющие только родителя – инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Тыва;

• граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Для того, чтобы получить государственную поддержку обучения, в соответствии ч.3 п.3.2. порядка предоставления единовременной оплаты за обучение специалиста (положения от 9.04.2010 №329/д), претендент должен соответствовать следующим критериям и обязан представить комиссии следующие документы:

• Заявление;

• Справка с места учёбы об отсутствии академической задолженности;

• Справка о составе семьи;

• Справка о доходах родителей;

• Документы, подтверждающие социальный статус студента;

• Справка с места учёбы о стоимости одного года обучения;

• Договор с образовательным учреждением;

• Заверенная копия зачётной книжки.

В общем, если немного упростить, то для краткости скажем так: претендент на исключительную финансовую поддержку государства должен быть успешным студентом, получающим первое в жизни высшее образование, сиротой, из неполной семьи или семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, не старше 20 лет, без академической задолженности. Это – по минимуму. В исключительных случаях финансовая помощь может быть оказана по решению Главы правительства Ш.Кара-оола.

А что же на самом деле?

Служба финансового надзора Республики Тыва провела выборочную проверку законности и обоснованности выделения финансовых средств по этой программе. Выводы превзошли все ожидания. Вот только несколько примеров.

Министерством образования Тувы была облагодетельствована некая студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Куулар Алина Романовна, заочно обучающаяся на втором курсе юриспруденции. Решением комиссии №2 от 08.04.2015 года ей выделена финансовая помощь в размере 163 000 рублей. И это невзирая на то, что в личном деле отсутствуют документы, подтверждающие социальный статус студента, как «гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации», зато в деле имеется справка с места учебы о наличии академической задолженности. Кроме того, в соответствии с имеющимися документами претенденту уже «стукнуло» 28 лет. То есть давно превышен возрастной ценз, позволяющий претендовать на государственную поддержку образования. К тому же отсутствует необходимое в таком случае решение Главы правительства Ш.Кара-оола. Да и сама сумма вызвала у контролёров неподдельный интерес.

Аналогично была одарена министерской комиссией во главе с Бичелдеем из тощего республиканского бюджета на 105 000 рублей также получающая второе высшее образование некая студентка этого же вуза 28-летняя Куулар Сайзаана Сергеевна, в личном деле которой отсутствовала необходимая резолюция Главы РТ, а также копия зачётной книжки. Зато имеется справка МКУ ДСП Мэрии Кызыла о превышении прожиточного минимума в размере 10 764,0 рублей. (Как известно, в соответствии с Постановлением РТ от 22.05.2013 №290 минимальный размер составляет 7211,0 рублей).

В этом же списке и 25-летний студент Уральской Государственной Юридической академии Биче-оол Марат Марат-оолович, которому Бичелдеем без оснований оказана за наш с вами счёт финансовая помощь в сумме 64 500 рублей. У него в деле не оказалось даже документа об отсутствии академической задолженности.

Аналогично была обласкана за казённый счёт на 64 500 рублей 29-летняя студентка Красноярского государственного медицинского университета Мандый-оол Чодураа Ойдуп-ооловна, хотя в её личном деле отсутствует справка с места учёбы об академической задолженности. Имеется справка матери (МКУ ДСП Мэрии Кызыла) от 02.02.2015 №08/47 «о подтверждении нулевого дохода», хотя она на самом деле не может не иметь доход, поскольку в деле имеется её справка Формы 2-НДФЛ от 22.01.2015 ГБУЗ «Инфекционная больница», подтверждающая получение заработной платы.

Также решением комиссии Байкара Айдаане Сергеевне, 21-летней студентке ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» (налог и налогообложение, 3 курс, очная форма обучения), решением комиссии Министерства от 08.04.2014 №1 оказана помощь в сумме 53 900 рублей, невзирая на то, что в личном деле отсутствует справка с места учёбы об отсутствии академической задолженности.

Точно также студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (юриспруденция, 5 курс, очная форма обучения) Сарыглар Алдынай Дмитриевна, 23 лет от роду, решением комиссии Министерства от 26.01.2014 №1 получила помощь от государства в сумме 85 000 рублей, хотя в личном деле отсутствуют справки на членов семьи и об отсутствии доходов у отца.

Список большой, продолжать его можно до бесконечности. Дело даже не в том, кто сколько получил. Дело совсем в другом. Чиновники правительства фактически превратили тощий бюджет в некую кормушку. Действуют по принципу – кому хочу, тому и даю. Почти все перечисленные облагодетельствованные государством личности – родственники чиновников правительства или сами – служащие правительства или мэрии г.Кызыла. А программа – губернаторский проект – для незащищённых слоёв населения, которыми жулики прикрываются для личного обогащения.

Я попробовал опросить лиц, которые получили халявные деньги, и оказалось, что, по крайней мере, трое из них никаких денег не получали. Или стесняются признаться в этом. Надеюсь, следствие это установит документально. Однако совсем не удивлюсь, если вдруг выяснится, что эти деньги каким-то чудом оказались в кармане министра Бичелдея или его приближённых. Просто потому, что ни один чиновник никогда не переступит закон, если это ему лично не выгодно. А тут помогать каким-то малообеспеченным студентам под угрозой увольнения или привлечения к уголовной ответственности за халатность?!! Да не в жизнь. Они, скорее, придержат деньги, которые им полагаются, чем переборщат в доброте и душевности. Ведь деньги из бюджета вынимаются немалые – миллионы! При этом чиновники настолько тупы и самонадеянны, что они даже не утруждают себя оформлением соответствующих бумаг. Наверное, даже не читают личное дело претендента на халявные деньги.

И вы думаете, что это – только по программе обучения? Уверяю вас, точно такой же бардак и такое же воровство по всем программам губернаторских проектов. Можете представить себе, если они не утруждают студентов-юристов сбором документов, то, что творится с губернаторскими проектами в сельском хозяйстве? Там, вероятно, просто царит криминальный беспредел. И всё это генерируется лично премьером Тувы Ш.Кара-оолом.

Складывается ситуация, когда уже никакой веры ни одному чиновнику нет. Потому что они воруют даже тогда, когда, казалось бы, делают доброе дело. Всё вместе это и создаёт условия, когда низы не хотят жить, как прежде, а верхи не могут хозяйничать и управлять, как прежде.

На днях в республике отработали три группы социологов. Местные социологи отметили направление исследований – они, как правило, замеряют уровень доверия/недоверия властью и готовность населения к её смене. Ситуация повторяет 2006 год, когда проверялся уровень доверия Ооржаку. Тогда общественное движение закончилось скандальным провалом «Единой России» на выборах депутатов Великого Хурала Тувы и отставкой Ооржака. Тогда мы не сумели довести дело до логического конца – помешал Шойгу, навязавший нам Кара-оола. Не исключено, что и сейчас нам готовят замену такого же рода. Власти, похоже, не понимают, что фактически меняют шило на мыло. Туве нужны кадры совершенно другого типа. Не обязательно тувинцы. Люди натерпелись правления Ооржака и Кара-оола и уже созрели для принятия русской кандидатуры. Судя по всему, поиск идёт. Туве не нужны во власти уголовники типа Кара-оола и Бичелдея. Туве нужны новые кадры – деятельные, умные, профессиональные. Иначе революционной ситуации не избежать.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 620 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6978.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 10) >>
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Аноним (гость) 08-11-2017 19:35:52   #10 [ru]
Отдай сиротам деньги Карапуз,не будет тебе покоя ни на этом свете,ни на том.
 
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Сосед (гость) 08-11-2017 16:09:25   #9 [com]
Конвиз Семенович, а кто там у тебя на заднем дворе поставил гараж из профлиста? Может стоит проверить законность установки. Смотрю, по ночам возводили стены, странно как-то. Или это очередной блатышь. Как бы скоро у нас под окнами целое гаражное общество не образовалось.
 
0
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Аноним (гость) 08-11-2017 15:09:09   #8 [ru]
Проект "В каждой семье по одному ребёнку с высшим образованием" глупый по своей сути. Почему один ребенок в семье? Почему не два? Или все, если они все одаренные. А если в семье все бездарные - зачем тянуть их на высшее? Мутные расплывчатые требования специально так прописаны, чтобы было место для коррупции.
 
0
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Аноним (гость) 08-11-2017 14:30:01   #7 [ru]
Прокурор Республики Тыва когда начнет работать, почему бывшего прокурора Гринева не посадят за нищету поголовную, а отправили на повышение ближе к Москве!
Каким образом уголовник и вор Бичелдей работает в музее и еще читает лекции, советует карликам, такая же советница Абрамова Анна Ахметовна должна сидеть в тюрьме за свои делишки в судебную бытность!
 
0
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Аноним (гость) 08-11-2017 13:23:53   #6 [com]
Дураку Гонвизику уже ничего не поможет! Полная дезориентация действительности. Ему бы хоть кого топить, лишь бы за это враньё получать бабки
 
-2
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Аноним (гость) 08-11-2017 13:23:10   #5 [ru]
Кондрат завидует. Что не было у него шанса получить маломальское образование.
 
-2
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Аноним (гость) 08-11-2017 13:20:12   #4 [com]
Пчёлка, достал своим маразмом! Что нибудь поинтересней написал бы, фантазии закончились что ли?
 
-1
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 12:56:57   #3 [ru]
Ну Говниз, ну и перданул ты под конец в своей очередной бредовой статейке.
Вот ты и показал своё истинное лицо!
Значит, по твоему только русские "деятельные, умные и профессиональные"????
Если следовать твоей логике, то тувинцы полная противоположность
вышеназванным качествам???
Ты заигрался старый алкаш, даже не понимаешь что мелешь в своей говняной газете!
Жди Говниз, жди и тебя скоро настигнет наказание за всё твоё дерьмо!
Желаю тебе кучу бессонных и нервных ночей!
 
-3
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 12:15:06   #2 [ru]
Какие там Ивановы, вы что??? Своих бы Кууларов и всяких там Чамба-Дамба пристроить! Smile
Порой задумываюсь, Тыва не то что до феодализма не доросла, так на стадии разложения родо-племенных отношений...
 
+2
avatar
Аноним (гость) 08-11-2017 10:37:03   #1 [ru]
И вникните нет ни одной студентки, комсомолки, просто красавицы с громкими фамилиями Сидорова,Иванова,Петрова.
 
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Опрос «Считаете ли вы Шолбана Кара-оола человеком с бандитскими повадками, способного красть из бюджета?»
Да (35 голосов)
87.50%
Нет (1 голос)
2.50%
Не знаю (4 голоса)
10.00%

Всего ответов: 40
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